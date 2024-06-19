CNN: Израиль предупреждает о перспективе «тотальной войны» после публикации «Хизбаллой» кадров военных и гражданских объектов
Израиль предупредил ливанскую группировку «Хизбалла» о перспективе «тотальной войны» после того, как она опубликовала 9-минутное видео, предположительно снятое беспилотником, на котором показаны израильские военные и гражданские объекты, сообщает американский телеканал CNN.
- заявил на этой неделе министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.
На некоторых кадрах, снятых «Хизбаллой» в дневное время, показан пригород израильского города Хайфа Крайот, расположенный в 28 километрах к югу от ливанской границы.
На других кадрах, как утверждается, изображен военный комплекс близ Хайфы, принадлежащий израильскому производителю оружия Rafael, включая батареи израильской системы ПРО «Железный купол», места хранения ракет и радары, а также военные катера, корабли и нефтехранилища в порту Хайфы.
Глава МИД Израиля подчеркнул, что любое нападение на Хайфу будет иметь глобальные последствия.
Телеканал CNN проанализировал видеозапись и подтвердил, что это места в районе Хайфы, включая военную базу в северной части города, морской порт и аэропорт Хайфы, а также нефтяные резервуары и жилые районы.
По словам военного эксперта из Голландии Вима Цвейненбурга, беспилотник, видимый на кадрах, очевидно, является «иранской моделью Qasaf-2k, возможно, местного производства».
Информация