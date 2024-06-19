CNN: Израиль предупреждает о перспективе «тотальной войны» после публикации «Хизбаллой» кадров военных и гражданских объектов

34
CNN: Израиль предупреждает о перспективе «тотальной войны» после публикации «Хизбаллой» кадров военных и гражданских объектов

Израиль предупредил ливанскую группировку «Хизбалла» о перспективе «тотальной войны» после того, как она опубликовала 9-минутное видео, предположительно снятое беспилотником, на котором показаны израильские военные и гражданские объекты, сообщает американский телеканал CNN.

Мы очень близки к моменту принятия решения об изменении правил игры против «Хизбаллы» и Ливана… В тотальной войне «Хизбалла» будет уничтожена, а Ливан жестоко побит

- заявил на этой неделе министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.



На некоторых кадрах, снятых «Хизбаллой» в дневное время, показан пригород израильского города Хайфа Крайот, расположенный в 28 километрах к югу от ливанской границы.

На других кадрах, как утверждается, изображен военный комплекс близ Хайфы, принадлежащий израильскому производителю оружия Rafael, включая батареи израильской системы ПРО «Железный купол», места хранения ракет и радары, а также военные катера, корабли и нефтехранилища в порту Хайфы.

Глава МИД Израиля подчеркнул, что любое нападение на Хайфу будет иметь глобальные последствия.

Телеканал CNN проанализировал видеозапись и подтвердил, что это места в районе Хайфы, включая военную базу в северной части города, морской порт и аэропорт Хайфы, а также нефтяные резервуары и жилые районы.

По словам военного эксперта из Голландии Вима Цвейненбурга, беспилотник, видимый на кадрах, очевидно, является «иранской моделью Qasaf-2k, возможно, местного производства».
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +11
    Сегодня, 14:34
    Интересно, те кто рулят евреями, осознают всю глубину - глубин и широту - широт? У них ни хрена получилось в Газе, а тут войнушка будет посерьёзнее.
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      +8
      Сегодня, 14:45
      Сейчас те кто рулят евреями поняли ,что собака сорвалась с цепи и посадить её на эту цепь в ближайшее время у них нету сил
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 15:06
        Думаю, что такая возможность все-таки есть, не смотря даже на очень мощное лобби в Конгрессе.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +6
      Сегодня, 14:47
      Цитата: ТермиНахТер
      Интересно, те кто рулят евреями, осознают всю глубину - глубин и широту - широт?
      Им-то, как раз, чем глубже и шире - тем лучше.

      Интересно - Кац понимает, что означает озвученная им "тотальная война"? Или он уже чемоданы собрал и билет "Хайфа-Нуёрк" купил?
      Европе не впервой быть "тараном" против России. Они могут и не понимать, чем это обычно заканчивается, привыкли уже по шее получать. А вот Израилю каково тем "тараном" против арабов быть и марионеткой в американских руках? Не пробовали ещё? До сих пор удобно сидели на стуле "жертв Холокоста" - так теперь всё поменялось и сидеть в новом Нюрнберге будут рядом с Америкой. Вовсе не в креслах обвинителей.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 15:07
        Если будет кому сидеть. Даже с учетом еврейского ЯО.
  2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    +9
    Сегодня, 14:35
    Обычно Кац сразу предлагает сдаваться. А здесь начал угрожать.
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +4
      Сегодня, 14:48
      Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      Обычно Кац сразу предлагает сдаваться. А здесь начал угрожать.

      Та, то их два брата. Один в Одессе остался, а второй в Израиль уехал. laughing
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        +1
        Сегодня, 15:03
        Та, то их два брата. Один в Одессе остался, а второй в Израиль уехал. laughing

        а двоюродные братья половиной природных богатств северного соседа владеют...
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 14:42
    В тотальной войне «Хизбалла» будет уничтожена, а Ливан жестоко побит

    Хвастуны!!! Ещё никто и никогда не уничтожил до конца ни одной подобной Хизбалле организации... Как бы её не величали - для одних она "освободительная", для других "террористическая"... Да и вообще, как сказал один из героев фильма Э. Рязанова "Приключения итальянцев в России" - "Мафия бессмертна!!!" angry
  4. Комментарий был удален.
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 15:00
    В тотальной войне «Хизбалла» будет уничтожена, а Ливан жестоко побит

    Уничтожена, как "Хамас"?
    Ну, а за побитых, пусть и жестоко, двух небитых дают... request
    Гитлер(+вся Европа), на два фронта воевавши, надорвался, а евреи думают, что они нет... no
    1. BAI Звание
      BAI
      0
      Сегодня, 15:11
      Они и на большее количество воевали
  6. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -6
    Сегодня, 15:02
    Мы очень близки к моменту принятия решения об изменении правил игры против «Хизбаллы» и Ливана… В тотальной войне «Хизбалла» будет уничтожена, а Ливан жестоко побит
    - заявил на этой неделе министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

    надо признать, в израиле руководители слов на ветер не бросают, в отличие от большой северной страны...
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 15:08
      Ну, вот мы и поглядим - кто за базар отвечает, а кто понты лимонит, как баклан на районе)))
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -3
        Сегодня, 15:10
        Ну, вот мы и поглядим

        поглядеть конечно можно, но только всем уже давно всё ясно wink
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +3
          Сегодня, 15:26
          Все - это кому? можно констатировать, что БВ возможна заваруха с непредсказуемым исходом. Больше, мне ничего не ясно.
    2. goscha_04 Звание
      goscha_04
      -1
      Сегодня, 15:12
      Надо признать ,что Израиль пойдёт на Ливан и что Иран пойдёт на военное присутствие в Ливане против Израиля
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      +6
      Сегодня, 15:15
      надо признать, в израиле руководители слов на ветер не бросают, в отличие от большой северной страны... о да....
      Сказали " разгромим Хамас!!" и громят уже скоро год....
      Эффекта правда особого нет- кроме выравнивали рельефа в Секторе Газа..

      И да - в отличии от Израиля- наши из спортивного интереса не долбят по больницам, женщинам и детям.
      Причём Израиль так долбит - что даже Гегемон морщится от неудобства
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -4
        Сегодня, 15:17
        Сказали " разгромим Хамас!!" и громят уже скоро год....

        все правильно... они же не говорили "возьмем сектор газа за три дня"! (впрочем, они и не рассчитывали что их встретят цветами, да и всю операцию спланировали - а не действуют по вашингтонскому сценарию)
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 15:36
          все правильно... они же не говорили "возьмем сектор газа за три дня"!...

          Фантазёр. Что они говорили, вы по большей части и слыхом не слыхивали.
      2. goscha_04 Звание
        goscha_04
        +1
        Сегодня, 15:23
        В отличии от Израиля, странана, на которую ты наезжаешь имеет ответственность и по факту она решает сейчас развязать всемирную войну или сдержать её
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          -1
          Сегодня, 15:41
          имеет ответственность и по факту она решает сейчас развязать всемирную войну или сдержать её

          это вы про сша???
          1. goscha_04 Звание
            goscha_04
            -1
            Сегодня, 15:46
            судя по вопросу вы не уверены ,что про США
            1. Владимир80 Звание
              Владимир80
              -1
              Сегодня, 15:47
              вы не уверены ,что про США

              суверенных стран немного, сша одна из них... или вы имели ввиду все-таки израиль?
              1. goscha_04 Звание
                goscha_04
                -1
                Сегодня, 15:52
                суверенных стран немного, сша одна из них вы удивитесь сколько стран стремятся к своему суверинетету ,можно посмотреть на список стран желающих вступить в БРИГС
                1. Владимир80 Звание
                  Владимир80
                  0
                  Сегодня, 15:54
                  можно посмотреть на список стран желающих вступить в БРИГС

                  извините пожалуйста, в бригс никто не хочет вступить, потому что бригс не существует laughing
                  п.с. неужели AI столько ошибок допускает?
          2. Hitriy Zhuk Звание
            Hitriy Zhuk
            0
            Сегодня, 15:46
            Цитата: Владимир80
            это вы про сша???

            Ответственность и США?
            Ну только если "отрицательная ответственность". laughing
  7. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 15:07
    Раз сделали снимки, значит могут и нанести удары по иудам.
    1. Грица Звание
      Грица
      0
      Сегодня, 15:53
      Цитата: Олег Апушкин
      Раз сделали снимки, значит могут и нанести удары по иудам.

      Чем? Тут не трубы водопроводные с порохом нужны, а серьёзные ударные средства
  8. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 15:10
    беспилотник, видимый на кадрах, очевидно, является «иранской моделью Qasaf-2k, возможно, местного производства».

    А его кто снимал? 2 беспилотника было?
  9. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    +2
    Сегодня, 15:13
    никаких положительных эмоций Израиль не вызывает, максимально русофобская страна и население
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 15:45
      Цитата: Иванов_Иван2
      никаких положительных эмоций Израиль не вызывает, максимально русофобская страна и население

      Учитывая что вот эти все украинские "жидобандера" их не смущали, как и бандеровцы вообще -- сдается мне что сионисты и сами как те бандеровцы.
  10. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 15:15
    Цитата: Владимир80

    надо признать, в израиле руководители слов на ветер не бросают, в отличие от большой северной страны...

    Прям на какое-то лизоблюдство смахивает.)) Глаза разбегаются, кому Родину продать? Не стыдно за себя?
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 15:26
    В тотальной войне «Хизбалла» будет уничтожена, а Ливан жестоко побит
    А Израиль окажется в инвалидной коляске в больничной палате
  12. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +1
    Сегодня, 15:42
    Сионистские гои начали выть "а нас то таки за що?".