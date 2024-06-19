В результате действий группировки войск «Юг» ВС России противник потерял за сутки 560 человек
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Бойцы «Западной» группировки Вооруженных сил РФ продолжают наступательные действия, занимая более выгодные позиции в Харьковской области и ЛНР. Там противник потерял за сутки 450 боевиков убитыми и ранеными, а также танк и другую технику.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Отмечается также улучшение положения по переднему краю наших войск, продолжающих освобождение Донецкой Республики. В результате действий группировки войск «Юг» ВС России противник потерял здесь за сутки 560 человек и семь единиц техники.
Еще одиннадцать единиц техники уничтожили артиллеристы группировки в ходе контрбатарейной борьбы. Среди них три гаубицы американского производства, одна британская, а также две украинские станции РЭБ – «Буковель-AD» и «Анклав».
Также на территории ДНР эффективно действуют подразделения нашей «Центральной» группировки. Они улучшили за сутки тактическое положение ни нанесли урон оккупантам из четырех бригад ВСУ. Здесь враг потерял более 350 военнослужащих, шесть автомашин, четыре буксируемых артиллерийских орудия, а также пусковую установку РСЗО БМ-21 «Град».
Важную боевую работу выполняют в зоне СВО расчеты ПВО, предотвращая наши потери среди военнослужащих и гражданского населения. Только за минувшие сутки они ликвидировали 43 вражеских дрона, а также 10 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS и три французские управляемые авиабомбы Hammer.
Минобороны РФ
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