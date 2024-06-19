В результате действий группировки войск «Юг» ВС России противник потерял за сутки 560 человек

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В результате действий группировки войск «Юг» ВС России противник потерял за сутки 560 человек

Бойцы «Западной» группировки Вооруженных сил РФ продолжают наступательные действия, занимая более выгодные позиции в Харьковской области и ЛНР. Там противник потерял за сутки 450 боевиков убитыми и ранеными, а также танк и другую технику.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Отмечается также улучшение положения по переднему краю наших войск, продолжающих освобождение Донецкой Республики. В результате действий группировки войск «Юг» ВС России противник потерял здесь за сутки 560 человек и семь единиц техники.

Еще одиннадцать единиц техники уничтожили артиллеристы группировки в ходе контрбатарейной борьбы. Среди них три гаубицы американского производства, одна британская, а также две украинские станции РЭБ – «Буковель-AD» и «Анклав».

Также на территории ДНР эффективно действуют подразделения нашей «Центральной» группировки. Они улучшили за сутки тактическое положение ни нанесли урон оккупантам из четырех бригад ВСУ. Здесь враг потерял более 350 военнослужащих, шесть автомашин, четыре буксируемых артиллерийских орудия, а также пусковую установку РСЗО БМ-21 «Град».

Важную боевую работу выполняют в зоне СВО расчеты ПВО, предотвращая наши потери среди военнослужащих и гражданского населения. Только за минувшие сутки они ликвидировали 43 вражеских дрона, а также 10 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS и три французские управляемые авиабомбы Hammer.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:29
    «В результате действий группировки войск "Юг" ВС России противник потерял здесь за сутки 560 человек и восемь единиц техники» —

    — "Единиц техники" им конечно дадут ещё,а вот с живой силой посложнее ...
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 14:46
      В таком количестве танков уже не поставят
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:44
    Новости, новости... нас они радуют, а противоположная сторона, не факт, что им об том говорят вообще?!
    Судя по официальным заявлениям из куева, в "Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно!!!
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +3
      Сегодня, 15:04
      Поменяйте в статье ВСУ на ВС РФ и получите то что там сегодня пишут. Хотя нет. Нужно пафоса побольше и потерь прибавить.
      а насчет спокойствия. Как раз наоборот. 24/7 накачивают населения сообщениями о зверствах и злобных упырях которые вот вот придут и всех изнасилуют, съедят и ограбят. Порядок действий можно менять в зависимости от настроения.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 15:17
        Трудно представить, поверить, что сейчас, при должном интересе, можно оставаться в неведении происходящих событий, процессов...
        Очевидно, верят только в то, во что хотят верить...
        Мозги, слишком многим, свернули напрочь... опытные мозгоправы постарались.
        Потом, лечить тех, кто может быть вылечен, сложно будет.
  3. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +2
    Сегодня, 14:57
    Противник потерял в обороне.... Наши наступают sad
  4. Новик225 Звание
    Новик225
    0
    Сегодня, 15:16
    Цитата: Медведев_Дмитрий
    Противник потерял в обороне.... Наши наступают sad

    И что смущает? По военной науке наступающие несут бОльшие потери. Но учитывая соотношение по выпускаемым снарядам 5:1 и полное преимущество в авиационной поддержке - картина по потерям обратная. Больше потерь у обороняющихся. Да и наступают наши не цепями на пулеметы, а, скорее, занимая позиции, на которых всех ВСУшников выжгла арта и авиация.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 15:25
      Больше потерь у обороняющихся.

      вы прям по заветам министра пропаганды 3го рейха заявления делаете, а если еще вспомнить про отсутствие связи и преимущества хох.лоу в дронах, то.....
      п.с. если вы человек - почитайте здесь на ВО в разделе мнения есть ссылка на книгу про эту войну...
    2. kebeskin Звание
      kebeskin
      -1
      Сегодня, 15:40
      Многие источник даже не открывали про извеисную фразу об обороняющих и наступающих. А смысл там прост:
      Трёхкратное преимущество действительно считают необходимым, но не на всём фронте, а на ключевых участках наступления. То есть, создать локальное превосходство и с его помощью пробить оборону. Причём, требуется не трёхкратное численное превосходство, а трехкратное превосходство в силе огня (то есть артиллерия и авиация, а не пока ещё живые человеческие волны).
  5. Nesvoy
    Nesvoy
    0
    Сегодня, 15:47
    Цитата: rocket757
    Трудно представить, поверить, что сейчас, при должном интересе, можно оставаться в неведении происходящих событий, процессов...
    Очевидно, верят только в то, во что хотят верить...
    Мозги, слишком многим, свернули напрочь... опытные мозгоправы постарались.
    Потом, лечить тех, кто может быть вылечен, сложно будет.

    Ну, а вы сами то чем лучше? Вы сами верите в то, что хотите, а точнее что удобнее. Разве не так?
  6. Комментарий был удален.