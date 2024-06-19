В ВСУ призвали «омолодить» армию, снизив призывной возраст до 21 года
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На Украине продолжают искать новые способы пополнения быстро редеющих подразделений Вооруженных сил страны. Жесткие мобилизационные меры уже действуют по всей стране, но этого все же, очевидно, не хватает.
По словам заместителя командира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Родиона Кудряшова, личный состав украинской армии нуждается в омоложении, и стоит подумать над тем, чтобы снизить призывной возраст до 21 года. Напомним, что сейчас парней на Украине призывают с 25-летнего возраста.
При этом Кудряшов объясняет свое предложение тем, что ВСУ якобы нужны «свежие молодые мозги», которые быстрее и лучше могут овладеть навыками использования некоторых видов оружия, включая FPV-дроны.
Я считаю, что возрастной ценз может быть понижен до 21 года
- сказал офицер в эфире местного телеканала.
Ранее один из командиров ВСУ Александр Юрин жаловался, что в армии слишком возрастные военнослужащие. В качестве примера он привел свой батальон, где средний возраст солдат составляет более 50 лет. Сообщается, что некоторые подразделения ВСУ приходится уже укомплектовывать за счет мужчин предпенсионного возраста.
Стоит добавить, что вряд ли снижение возраста кардинально изменит картину в ВСУ. Просто парни будут раньше бежать из страны.
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