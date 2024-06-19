В ВСУ призвали «омолодить» армию, снизив призывной возраст до 21 года

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В ВСУ призвали «омолодить» армию, снизив призывной возраст до 21 года

На Украине продолжают искать новые способы пополнения быстро редеющих подразделений Вооруженных сил страны. Жесткие мобилизационные меры уже действуют по всей стране, но этого все же, очевидно, не хватает.

По словам заместителя командира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Родиона Кудряшова, личный состав украинской армии нуждается в омоложении, и стоит подумать над тем, чтобы снизить призывной возраст до 21 года. Напомним, что сейчас парней на Украине призывают с 25-летнего возраста.



При этом Кудряшов объясняет свое предложение тем, что ВСУ якобы нужны «свежие молодые мозги», которые быстрее и лучше могут овладеть навыками использования некоторых видов оружия, включая FPV-дроны.

Я считаю, что возрастной ценз может быть понижен до 21 года

- сказал офицер в эфире местного телеканала.

Ранее один из командиров ВСУ Александр Юрин жаловался, что в армии слишком возрастные военнослужащие. В качестве примера он привел свой батальон, где средний возраст солдат составляет более 50 лет. Сообщается, что некоторые подразделения ВСУ приходится уже укомплектовывать за счет мужчин предпенсионного возраста.

Стоит добавить, что вряд ли снижение возраста кардинально изменит картину в ВСУ. Просто парни будут раньше бежать из страны.
14 комментариев
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  1. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +7
    Сегодня, 15:15
    Ну всё шакалики, доскакались. Ладно этим молодым 30 лет альтернативную историю укрокопателей преподавали. А те кто родом из СССР... Это из-за вас шакалики ваши же сыновья на могилизацию отправятся. Не из-за России... А бабы отправятся в бордели по безвизу. Зато некоторые из них будут в кружевных труселях. Остальные плечевыми станут и наркоманками. Повезёт тем кто в России на пмж окажется
  2. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 15:17
    украинской армии нуждается в омоложении, и стоит подумать над тем, чтобы снизить призывной возраст до 21 года

    Смысл весьма прост - чем моложе призывник, тем проще им управлять
    С возрастом, с опытом народ умнеет, начинает искать рациональное зерно во всём, может раздумывать над приказом
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 15:45
      Цитата: sdivt
      Смысл весьма прост - чем моложе призывник, тем проще им управлять

      это конечно факт, но так же фактом является то что пик физических сил приходится на 25 лет, соответственно оптимальный возраст 20-30 лет
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 15:17
    личный состав украинской армии нуждается в омоложении, и стоит подумать над тем, чтобы снизить призывной возраст до 21 года.

    Демографическая яма, видимо, представляется ещё не достаточно глубокой... request
    средний возраст солдат составляет более 50 лет.

    Это потому что молодые более резво отбиваются от "хендхантеров" и быстрее бегают...
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 15:19
    Ну и будет,как в Парагвае после какой-то местной войнушке. Было утилизировано такое число мужиков фертильного возраста(по-моему 75%, но не поручусь),что пришлось официально ввести многоженство. Чтоб нация не исчезла.
  5. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +6
    Сегодня, 15:20
    Эти селюковские твари выросли на ненависти к России, живя на русской земле. Чем больше их сдохнет тем меньше вреда будет
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 15:24
      Чем больше их сдохнет тем меньше вреда будет
      Тем лучше будет впоследствии урожай wink
    2. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 15:35
      На укре идёт война Города и сЭла. На муйдане победило сЭло (колхозные необразованные рАгули).
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:22
    При этом Кудряшов объясняет свое предложение тем, что ВСУ якобы нужны «свежие молодые мозги»,
    . Да, да, мозги им нужны...
    Им нужно штурмовой, пехотное мясо, по другому ничего и никак уже не получится...
  7. goscha_04 Звание
    goscha_04
    0
    Сегодня, 15:31
    А что требовалось,без блоковый статус и признание крыма ,ну они решили пойти дальше ,,что сейчас ,вывод из 4 областей своих военных подразделений ,что ждет дальше эту страну ,пишите коментарии как говорится
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:34
    Дааа ,мозг дело серьезное ! Были бы мозги ,не скакал бы на Майдане
  9. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 15:38
    Идёт утилизация Украины и даже некоторые идейные бандеровцы это наконец поняли
    https://news-front.su/2024/06/19/banderovczy-priznali-kolonialnyj-status-ukrainy/
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 15:42
    что бы два раза не бегать сразу с 14 лет прописывайте
  11. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 15:48
    Пришло время молодым пораскинуть мозгами. Причём пораскинуть в прямом смысле.