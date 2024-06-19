Салливан: Вашингтон разрешил ВСУ применять американское оружие по приграничным с Сумской областям России
После того как страны НАТО одна за другой начали выдавать Киеву официальные разрешения на применение поставляемого ими оружия по «историческим» территориям РФ, руководство США до последнего времени официально от выдачи таких индульгенций ВСУ вроде как воздерживалось.
В конечном итоге, издание Politico в конце марта сообщило со ссылкой на свои источники, что президент США Джо Байден втайне дал Украине разрешение на нанесение ударов американским оружием вглубь территории России, но якобы только в ответ на наступление ВС РФ в Харьковской области. Позже эту информацию подтвердил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.
Теперь Белый дом решил, так сказать, несколько расширить географию применения своего оружия украинскими боевиками. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американское руководство разрешило ВСУ наносить удары поставленным Пентагоном оружием по приграничным с Сумской областью территориям России.
— заявил Салливан в интервью американской телекомпании Public Broadcasting Service (PBS).
Журналист уточнил у чиновника, идет ли речь об ударах по российским военным, которые, например, не пересекли украинскую границу и находятся на территории России вблизи с Сумской областью. На это Салливан ответил, что да, такое допустимо с учетом того, что ВС РФ уже неоднократно делали «пробные заходы» в этот украинский регион. Напомним, с Сумской областью Украины граничат Белгородская, Курская и Брянская области России. Все они уже давно подвергаются ударам украинских националистов.
Но и на этом Белый дом решил не останавливаться. Помощник Байдена добавил, что США разрешили Киеву использовать американские системы ПВО для поражения воздушных целей ВС РФ, даже тех, которые находятся в воздушном пространстве России.
Американские власти позабыли, а скорее игнорируют, что наступление ВС РФ на севере Харьковской области началось с целью создания санитарной зоны у наших границ в ответ на террористические удары ВСУ по Белгородчине. Теперь выходит, что Вашингтон буквально провоцирует Москву расширить фронт еще и на Сумщину. Возникает вопрос: а украинская армия в ее нынешнем состоянии потянет еще сотню-другую километров ЛБС, особенно с учетом все возрастающих проблем с личным составом, боеприпасами, бронетехникой и прочим?
Информация