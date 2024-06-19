Салливан: Вашингтон разрешил ВСУ применять американское оружие по приграничным с Сумской областям России

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Салливан: Вашингтон разрешил ВСУ применять американское оружие по приграничным с Сумской областям России

После того как страны НАТО одна за другой начали выдавать Киеву официальные разрешения на применение поставляемого ими оружия по «историческим» территориям РФ, руководство США до последнего времени официально от выдачи таких индульгенций ВСУ вроде как воздерживалось.

В конечном итоге, издание Politico в конце марта сообщило со ссылкой на свои источники, что президент США Джо Байден втайне дал Украине разрешение на нанесение ударов американским оружием вглубь территории России, но якобы только в ответ на наступление ВС РФ в Харьковской области. Позже эту информацию подтвердил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.



Теперь Белый дом решил, так сказать, несколько расширить географию применения своего оружия украинскими боевиками. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американское руководство разрешило ВСУ наносить удары поставленным Пентагоном оружием по приграничным с Сумской областью территориям России.

Оно (разрешение использовать американское оружие для ударов по территории РФ) распространяется на все места, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую, пытаясь занять украинскую территорию

— заявил Салливан в интервью американской телекомпании Public Broadcasting Service (PBS).

Журналист уточнил у чиновника, идет ли речь об ударах по российским военным, которые, например, не пересекли украинскую границу и находятся на территории России вблизи с Сумской областью. На это Салливан ответил, что да, такое допустимо с учетом того, что ВС РФ уже неоднократно делали «пробные заходы» в этот украинский регион. Напомним, с Сумской областью Украины граничат Белгородская, Курская и Брянская области России. Все они уже давно подвергаются ударам украинских националистов.

Но и на этом Белый дом решил не останавливаться. Помощник Байдена добавил, что США разрешили Киеву использовать американские системы ПВО для поражения воздушных целей ВС РФ, даже тех, которые находятся в воздушном пространстве России.

Американские власти позабыли, а скорее игнорируют, что наступление ВС РФ на севере Харьковской области началось с целью создания санитарной зоны у наших границ в ответ на террористические удары ВСУ по Белгородчине. Теперь выходит, что Вашингтон буквально провоцирует Москву расширить фронт еще и на Сумщину. Возникает вопрос: а украинская армия в ее нынешнем состоянии потянет еще сотню-другую километров ЛБС, особенно с учетом все возрастающих проблем с личным составом, боеприпасами, бронетехникой и прочим?
8 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 15:33
    Надоели эти мантры разрешили/ не разрешили. И так бьют по нам нон стоп. am . Ответить надо именно амерам и очень больно. Что б шакалам неповадно было.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +4
    Сегодня, 15:35
    Ответ,я думаю,готовится прямо сейчас в КНДР. И ответ будет очень некошерным.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:37
    Так сейчас опять не понравится ответ. Это когда они засылают к нам ДРГ,так это чуть ли не борцы за Украину.А когда русские ДРГ стали заходить в Харьковскую область ,так это караул убивци !
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 15:37
    Салливан: Вашингтон разрешил ВСУ применять американское оружие по приграничным с Сумской областям России
    . Ничего нового, всё ожидаемо... полосатики враг и этим все сказано.
  5. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -2
    Сегодня, 15:46
    Возникает вопрос: а украинская армия в ее нынешнем состоянии потянет еще сотню-другую километров ЛБС, особенно с учетом все возрастающих проблем с личным составом, боеприпасами, бронетехникой и прочим?

    судя по сказанному, автор статьи больше всего переживает за всу?! нет ли здесь статьи о дискредитации?
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 15:48
    А раньше как будто запрещали , цинизм америкосов просто зашкаливает , пора им по зубам прислать и успокоить как трамвайного хама.
  7. мазута Звание
    мазута
    0
    Сегодня, 15:51
    "Возникает вопрос..."У кого возникает?Зачем возникает?Вроде всё предельно ясно.Наш Президент высказал точку зрения,для них она неприемлема.Всё в динамике осталось и продолжении военной эскалации конфликта.Ничего нового.Новое рождается с кровью на полях сражений,иного пути нет.
  8. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 15:53
    Салливан: Вашингтон разрешил ВСУ применять американское оружие по приграничным с Сумской областям России

    ну надо же разрешили они! fellow
    А то, что по территории России уже давно наносятся удары оружием свей западной клоаки они не знали?
    Или тормоза дичайшие и слепни, либо живут в параллельной реальности.
    А скорее всего это типа насмешки над Россией.
    Ничего, мы всё равно отомстим!!! am