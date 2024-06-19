Власти Украины ужесточили и без того строгий пограничный режим в Закарпатской области
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Контроль за украинской границей стал важным фактором, влияющим на боеспособность ВСУ, ведь потенциальные новобранцы всеми средствами стараются очутиться за рубежом, подальше от сотрудников ТЦК. Поэтому власти Украины еще сильнее ужесточили пограничный режим в Закарпатской области, через которую проходит путь в четыре европейских государства, ведь этот регион Украины граничит сразу с четырьмя странами Европы.
Об усилении контроля на границе сообщили в украинской Госпогранслужбе.
Среди прочего, теперь гражданам, находящимся на приграничных территориях, запрещено останавливать автомашину на обочинах вне автостоянок. Исключение составляет остановка по техническим причинам. Также им нельзя передвигаться ночью в сторону границы по дорогам, отсутствующим в специальном реестре.
Помимо этого, гражданским лицам теперь запрещено пользоваться на приграничных территориях целым рядом технических устройств. В их числе радиостанции, тепловизоры и приборы ночного видения. Также обычным гражданам теперь нельзя совершать полеты в запрещенной зоне на легкомоторных самолетах.
Ранее в прошлом месяце сообщалось об усилении пограничного контроля на украинско-румынской границе. Здесь протекает река Тиса, через которую раньше часто переплывали мужчины-уклонисты, чтобы попасть в Европу. Теперь для контроля за границей установили дополнительные датчики, запустили дроны, а также установили на берегу мины.
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