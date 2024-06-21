Там был ранен доктор Ватсон: краткая история англо-афганских войн
Англо-афганские войны стали одним из самых продолжительных и кровопролитных эпизодов в истории Британской империи, на протяжении почти столетия приковывая к себе внимание британского правительства в Индии и викторианской общественности.
Первая англо-афганская война (1839–1842)
К весне 1838 года британцы прочно утвердились в Индии. Могущественные маратхи были повержены, и империя, казалось, была в безопасности. В Пенджабе сикхский правитель Ранджит Сингх, сохраняя независимость, поддерживал дружественные отношения с британцами.
Однако на северо-западе в Афганистане замаячила новая угроза – усиление российского влияния. Опасаясь союза афганцев с Россией, генерал-губернатор Индии лорд Окленд решил установить в Кабуле лояльный британцам режим. В октябре 1838 года он издал Симлский манифест, в котором объявлял о намерении Британии посадить на афганский престол своего ставленника – Шуджу-Шаха, который должен был сменить действующего на тот момент эмира Дост Мохаммеда.
В феврале 1839 года внушительная армия из 21 000 британских, индийских, сикхских и афганских солдат под командованием генерала сэра Джона Кина выступила в поход на Кабул. За войсками тянулись многотысячные обозы с припасами и сопровождающими.
После изнурительного перехода через безводные горные перевалы, страдая от голода и болезней, армия в мае достигла Кандагара. Город сдался без боя. После месячного отдыха британцы двинулись на крепость Газни, которая пала после непродолжительной осады.
Деморализованная армия Дост Мохаммеда рассеялась, многие перешли на сторону Шуджи-Шаха. К августу британцы без особого труда заняли Кабул. Дост Мохаммед был отправлен в британскую Индию, где его посадили под домашний арест, пусть и в довольно комфортабельных условиях. Казалось, победа одержана легко и бескровно.
Но уже очень скоро сын Дост Мохаммеда, Акбар Хан, начал собирать силы, чтобы изгнать британцев. Неумелая политика британского посланника Александра Бёрнса, игнорировавшего местные обычаи и традиции, вызвала резкое неприятие афганцев. 2 ноября 1841 года Бёрнс был убит озверевшей толпой, и в Кабуле вспыхнуло восстание.
Новый британский командующий, генерал Уильям Макнотен, располагал довольно скромными силами, которые вскоре оказались в осаде. После нескольких неудачных попыток договориться с Акбар-ханом и нескольких месяцев осады британцы, столкнувшись с угрозой голода, 6 января 1842 года начали отступление в Индию.
Отступление из Кабула превратилось в кошмар. Тысячи солдат, женщин и детей погибли от холода, голода и пуль афганских мстителей, преследовавших отступающих по заснеженным перевалам Гиндукуша. Лишь один европеец, доктор Уильям Брайдон, чудом добрался до Джелалабада, чтобы рассказать о постигшей британцев катастрофе. Вслед за Кабулом пал и гарнизон в Газни, в апреле того же 1842 года восставшие поймали и казнили Шуджу-Шаха.
Хирург Уильям Брайдон – один из немногих британцев, переживших отступление из Кабула
Ответ британцев был скорым и безжалостным.
В августе 1842 года новый генерал-губернатор, лорд Элленборо, направил в Афганистан карательную экспедицию. Газни был взят штурмом и стерт с лица земли. Разбив войска Акбар-хана, британцы вновь вошли в Кабул. В отместку за гибель своих солдат они сожгли знаменитый кабульский базар дотла. Также были освобождены все британцы, взятые в плен во время зимнего отступления из Кабула.
После демонстрации силы британцы вернули трон Дост Мохаммеду и спешно покинули Афганистан.
Первая англо-афганская война стала суровым уроком для британской армии. Привыкшие к сражениям на открытой местности, англичане столкнулись с упорным сопротивлением афганских племен, прекрасно владевших тактикой партизанской войны в труднодоступных горах.
Вторая англо-афганская война (1878–1880)
После аннексии Пенджаба в 1849 году Британская Индия физически уперлась в заселенную пуштунами полосу гор, за которой сразу же начинался Афганистан. Впоследствии эта местность получила название Северо-Западной пограничной провинции.
Следующие три десятилетия были отмечены непрекращающимися стычками с воинственными племенами, совершавшими с гор набеги на британскую территорию. При этом афганский эмир, чьими подданными де-юре были эти самые пуштуны, совершенно ничего со всем этим не делал – да и зачем?
В 1878 году напряженность достигла апогея. Эмир Афганистана Шер Али, опасаясь экспансии Британской Индии, отказался принять дипломатическую миссию майора Луи Каваньяри. В ответ на этот афронт (публичное оскорбление) генерал Фредерик Робертс, командующий британскими войсками на северо-западной границе, получил приказ вторгнуться в Афганистан.
В ноябре 1878 года так называемый Курамский полевой отряд под командованием Робертса перешел границу с Афганистаном.
Британская армия, оснащенная современной по тем временам винтовкой Мартини-Генри, одержала ряд убедительных побед над войсками Шер Али на горных перевалах. Видя бесплодность сопротивления, Шер Али бежал в Россию, где вскоре и умер. Его сын, Якуб-хан, подписал с британцами Гандамакский договор, по которому Афганистан фактически становился британским протекторатом. В Кабул прибыла миссия Каваньяри, чтобы контролировать нового эмира.
Однако мир оказался недолгим.
3 сентября 1879 года в Кабуле вспыхнуло восстание, спровоцированное высокомерным поведением британских представителей. Толпа фанатиков-гази растерзала Каваньяри и всех его людей. История повторилась – как и 40 лет назад, британцы вновь оказались втянуты в кровавую войну в афганских горах.
В отместку за убийство Каваньяри в Афганистан был отправлен новый экспедиционный корпус. Генерал Робертс вновь проявил себя блестящим стратегом, разбив афганские войска и заняв Кабул. Якуб-хан, неспособный контролировать ситуацию в стране, был отправлен в изгнание в Индию.
Однако британцы недооценили силу сопротивления афганцев.
Вскоре вся страна оказалась охвачена пламенем священной войны – газавата. Брат Якуб-хана Айюб-Хан, собрав значительные силы, направился из Герата на Кандагар. В июле 1880 года в битве при Майванде он наголову разгромил британскую бригаду, двигавшуюся ему навстречу.
Поражение при Майванде заставило Робертса действовать решительно. Оставив в Кабуле небольшой гарнизон, он совершил стремительный марш на Кандагар и 1 сентября 1880 года в битве при Кандагаре нанес сокрушительное поражение Айюб-хану.
Чтобы стабилизировать ситуацию в Афганистане, британцы возвели на престол Абдур-Рахман-хана, двоюродного брата Айюб-хана. Новый эмир согласился на условия Гандамакского договора, передав британцам контроль над внешней политикой Афганистана. Взамен британцы обязались выплачивать ему ежегодную субсидию и оказывать военную помощь в случае внешней агрессии.
Обеспечив относительное спокойствие в Афганистане, британские войска покинули страну.
Вторая англо-афганская война, хотя и завершилась победой британского оружия, вновь продемонстрировала, насколько трудно контролировать эту горную страну, населенную воинственными племенами.
Новая война продемонстрировала, что британская армия, учтя горький опыт прошлого, значительно усовершенствовала тактику ведения боевых действий в горных условиях. Британцы научились эффективно снабжать свои войска в труднопроходимой местности, а также успешно применять против афганцев современную артиллерию и пулеметы.
Тем не менее подавить сопротивление афганских племен полностью так и не удалось даже с этим вооружением. Британцам пришлось задействовать огромные военные ресурсы, чтобы противостоять всеобщему восстанию, охватившему Афганистан после убийства Каваньяри, а затем – чтобы поддерживать свою власть в стране.
Ярким примером сложности и кровопролитности войны на северо-западной границе стала Тирахская кампания 1897–1898 гг. Чтобы усмирить восставшие пуштунские племена африди и оракзаи, британцам пришлось бросить против них почти всю Индийскую армию – около 60 000 солдат.
Третья англо-афганская война (1919)
За исключением редких стычек на границе, на протяжении всей Первой мировой войны обстановка в Афганистане оставалась относительно спокойной. Эмир Хабибулла, хоть и симпатизировал Германии и Турции, отказался от их предложений атаковать Британскую Индию.
Однако после его смерти преемник Аманулла решил действовать иначе. 4 мая 1919 года он направил афганскую армию через линию Дюранда с целью захвата деревни Баг у входа в Хайберский проход. Афганцы были быстро отброшены, но это спровоцировало восстание племен в Вазиристане.
Британцам пришлось распустить местную милицию Хайбера, так как большинство её бойцов присоединились к мятежникам. В течение мая Королевские военно-воздушные силы Великобритании (RAF) использовали самолеты BE2C и один бомбардировщик Handley Page для нанесения ударов по афганским войскам и Кабулу. 23 мая афганцы предприняли новое наступление из Хоста и при поддержке мятежных племен Вазиристана оказали серьёзное давление на британский гарнизон в Тале.
На помощь гарнизону из Хайберского прохода была отправлена спасательная экспедиция под командованием бригадного генерала Реджинальда Дайера. Британцы, используя авиацию, бронемашины и кавалерию, отбросили афганцев, и 3 июня было подписано перемирие.
Однако отвод афганских войск не привел к прекращению восстания в Вазиристане.
Большинство племен отказались сложить оружие. В частности, племена махсуд и вазир периодически хулиганили в британском Пенджабе. В ответ британцы направили в Вазиристан корпус под командованием генерала сэра Эндрю Скина. Большинство подразделений этого корпуса были сформированы во время Первой мировой войны и не имели опыта пограничных или горных войн.
Отсутствие такого опыта дорого обошлось британцам, когда в серии стычек пуштунские племена захватили несколько их аванпостов. Особенно эффективными оказались воины племени махсуд. Используя точный огонь из дальнобойных винтовок калибра .303 (7,7 мм), они вынуждали британцев прятаться в укрытиях, что позволяло им приближаться на расстояние атаки и штурмовать позиции врукопашную. Британцы смогли отбиться только благодаря массированному применению артиллерии и авиации.
Получив подкрепление, корпус возобновил медленное и осторожное наступление. Самое ожесточённое сражение произошло 14 января у ущелья Ахнаи Танги. Англо-индийские войска понесли тяжёлые потери, выбивая племена махсуд с их позиций, однако к февралю, опять же – благодаря артиллерии и авиации, англичанам удалось полностью овладеть инициативой. В мае 1920 года кампания в Вазиристане была официально завершена, регион был признан умиротворенным, так что экспедиционный корпус распустили.
Третья англо-афганская война и последовавшее за ней племенное восстание подтвердили необходимость для британской Индийской армии поддерживать навыки ведения боевых действий на границе.
Опыт войны показал, что племена способны быстро перенимать новую тактику. Они без труда освоили дальнобойные винтовки и использовали их превосходную дальность, чтобы сделать неэффективными многие прежние британские методы патрулирования и защиты баз.
Только массовое применение артиллерии, авиации и хорошо обученных пехотных частей позволило британцам добиться успеха в этой кампании.
Афганские стрелки, 1919 год
Англо-афганские войны обнажили пределы имперской политики «охранительных заслонов». Британская стратегия обороны границ, основанная на случайных интервенциях и политических манипуляциях, не смогла обеспечить долгосрочного решения проблемы. Постоянные попытки контролировать политические события в Кабуле привели к катастрофическим последствиям.
С военной точки зрения возможности британцев были ограничены. После Первой англо-афганской войны они с большим трудом создали пограничные силы, имеющие опыт горной войны. Однако мощь пограничной армии Пенджаба оказалась недостаточной в условиях всеобщего восстания, что стало очевидным во время Тирахской кампании. Эта проблема усугубилась в 1919 году, когда британцы столкнулись с хронической нехваткой личного состава.
Третья англо-афганская война также показала, что навыки ведения горной войны могут быть быстро утрачены, если армия сосредотачивается на обычной тактике ведения боевых действий или когда ветераны-пограничники увольняются со службы.
К тому же племена оказались очень адаптивными к современной технологии и британской тактике. Во второй и третьей англо-афганских войнах племена широко использовали трофейные винтовки Снайдера-Энфилда калибра 14,7 мм, чтобы компенсировать превосходство британцев в огневой мощи.
К концу восстания племена также научились противодействовать одному из главных преимуществ британцев – авиации – прекращая всяческие передвижения при появлении самолетов.
Наконец, британцы так и не смогли понять, что искусственная политическая граница по линии Дюранда не может разделить живущие по обе стороны племена, связанные общим происхождением и родственными узами. В случае конфликта воины восставшего племени могли просто уйти «за речку» к дальним родственникам, и никто бы их оттуда не выдал. Точно так же и эти самые родственники могли прийти с оружием на помощь.
Англо-афганские войны стали суровым испытанием для Британской империи, четко обозначив пределы ее могущества. Несмотря на военное превосходство, британцы так и не смогли полностью подчинить себе Афганистан.
Афганские племена, умело используя знание местности и тактику партизанской войны, нанесли британской армии чувствительные поражения.
Несмотря на отдельные успехи, англичане были вынуждены признать, что удержать контроль над Афганистаном – задача для них практически невыполнимая.
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