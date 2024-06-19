Замначштаба по разведке армии США: американцам «не по себе» от дружбы Путина с Ким Чен Ыном
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Заместитель начальника штаба по разведке армии США Ян Салливан, комментируя визит президента России в Северную Корею, отметил, что усиление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном противоречит американским интересам. При этом Вашингтон обеспокоен, что российско-северокорейский союз может перерасти в нечто большее, чем просто деловые отношения.
По словам Салливана, многим американцам "не по себе" от возможного военно-экономического союза между Россией и КНДР, а также от дружбы между лидерами этих стран.
Глава американского Госдепа Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что США намерены сделать все возможное, чтобы КНДР и Иран прекратили поставки оружия в Россию. При этом, каким образом Вашингтон собирается препятствовать этому процессу, Блинкен не уточнил.
Ранее сообщалось, что соглашение, подписанное лидерами России и КНДР, предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора. Фактически это означает формирование военного оборонительного союза РФ и КНДР. Соответственно, в случае нападения на КНДР США и Южной Кореи, Россия будет оказывать содействие Пхеньяну. И наоборот: в случае прямой агрессии Запада против России, КНДР будет оказывать Москве военную помощь. Российский лидер также подчеркнул, что объективная позиция КНДР по украинскому кризису является подтверждением суверенного курса этой страны.
kremlin.ru
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