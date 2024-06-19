Замначштаба по разведке армии США: американцам «не по себе» от дружбы Путина с Ким Чен Ыном

50
Замначштаба по разведке армии США: американцам «не по себе» от дружбы Путина с Ким Чен Ыном

Заместитель начальника штаба по разведке армии США Ян Салливан, комментируя визит президента России в Северную Корею, отметил, что усиление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном противоречит американским интересам. При этом Вашингтон обеспокоен, что российско-северокорейский союз может перерасти в нечто большее, чем просто деловые отношения.

По словам Салливана, многим американцам "не по себе" от возможного военно-экономического союза между Россией и КНДР, а также от дружбы между лидерами этих стран.



Глава американского Госдепа Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что США намерены сделать все возможное, чтобы КНДР и Иран прекратили поставки оружия в Россию. При этом, каким образом Вашингтон собирается препятствовать этому процессу, Блинкен не уточнил.

Ранее сообщалось, что соглашение, подписанное лидерами России и КНДР, предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора. Фактически это означает формирование военного оборонительного союза РФ и КНДР. Соответственно, в случае нападения на КНДР США и Южной Кореи, Россия будет оказывать содействие Пхеньяну. И наоборот: в случае прямой агрессии Запада против России, КНДР будет оказывать Москве военную помощь. Российский лидер также подчеркнул, что объективная позиция КНДР по украинскому кризису является подтверждением суверенного курса этой страны.
50 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. БЕЛОВОЛОД Звание
    БЕЛОВОЛОД
    +10
    Сегодня, 16:20
    Исторический визит, без натяжек! Оказание взаимной помощи при агрессии... Это финиш всем не партнерам как России так и КНДР.
    1. SS68SS Звание
      SS68SS
      +11
      Сегодня, 16:24
      КНДР потом ВЬЕТНАМ... ВВП всё правильно выстроил....
      1. БЕЛОВОЛОД Звание
        БЕЛОВОЛОД
        +9
        Сегодня, 16:32
        Не возникает никакого сомнения, что возвращаться в Камрань нужно, поскольку база даёт выход в Тихий и Индийский океаны, предоставляет прекрасную возможность для подготовки, дозаправки и обслуживания наших кораблей и самолётов, размещения морской пехоты и ряд других оперативно-стратегических преимуществ..Было бы не плохо поднять эту тему на переговорах.А вдруг..?
        1. Fitter65 Звание
          Fitter65
          +4
          Сегодня, 17:20
          Цитата: БЕЛОВОЛОД
          Не возникает никакого сомнения, что возвращаться в Камрань нужно, поскольку база даёт выход в Тихий и Индийский океаны,

          Вообще-то если вы удосужитесь посмотреть на карту России то увидите что все порты Дальнего Востока России стоят на Тихом Океане. И как Камрань,которая как порт находящийся в Индийском океане, может дать выход в Тихий океан? Прежде, чем строить из себя стратега, иногда хоть на географическую карту смотрите....
      2. Владимир80 Звание
        Владимир80
        +3
        Сегодня, 16:34
        потом ВЬЕТНАМ

        причем здесь вьетнам???
        позволю процитировать новость почти годичной давности:
        "...11 сентября Джо Байден в ходе визита во Вьетнам заявил о «новом этапе» отношений Ханоя и Вашингтона. В 10-летнюю годовщину начала «всеобъемлющего партнерства» двух стран, инициатором которого также был Байден, еще в роли вице-президента в администрации Обамы, стороны подписали соглашение о повышении уровня партнерства до «всеобъемлющего стратегического», следует из опубликованного Белым домом совместного заявления. «Мы развиваем наше партнерство во всеобъемлющее стратегическое, высший уровень. И мы в восторге от этого», – сказал Байден 11 сентября на пресс-конференции в здании ЦК Компартии Вьетнама (КПВ) в Ханое (цитата по пресс-службе Белого дома).
        Генсек КПВ Нгуен Фу Чонг пояснил, что повышение статуса партнерства с США происходит «во имя мира и устойчивого развития»...."
        1. Fitter65 Звание
          Fitter65
          +1
          Сегодня, 17:21
          Цитата: Владимир80
          причем здесь вьетнам???

          После КНДР, Путин полетит во Вьетнам...
      3. alystan Звание
        alystan
        +4
        Сегодня, 16:42
        Корабли тем временем, погостив на Кубе, переместились в Венесуэлу...
      4. Egeny Звание
        Egeny
        0
        Сегодня, 16:45
        ну да, Си нервно курит.)
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 17:13
      Зря США боятся. wink
      Мы их нэбольно зарэжэм. yes
      США трындели на всех углах про ось зла. Дотрынделись.
      Между РФ и КНДР стал формироваться военно-политический союз. Ждём присоединения к союзу КНР и Ирана. laughing good
      1. zloybond Звание
        zloybond
        -1
        Сегодня, 18:44
        Да они и не боятся - для них - это медийно подогреть общество и попилить хороший военный бюджет на компании производящие вооружение.
        Каждая сторона через СМИ своих граждан готовит к принятию своих выгод.
        Так что любое блаженное блеяние СМИ - это всего лишь работа над общественным мнением своего электората.
        Говорящие головы (с любой стороны конфликта) могут трястись на камеру от страха или злобно стучать туфлей по трибуне, обещать кары небесные и изображать панический понос - это все на камеру (у каждого своя работа).
        В данном конкретном случае наши глупые СМИ только радостно льют воду на их мельницу - им выгодно что у нас хорохорятся - быстрее у них пройдет очередной распил.
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +8
    Сегодня, 16:22
    Сейчас все русофобы от Вашингтона до Киева на ушах скачут...рефлекс по Павлову них появился на визиты Путина в дружественные России государства.
    1. fif21 Звание
      fif21
      +6
      Сегодня, 16:48
      Цитата: Леха с Андроида.
      Сейчас все русофобы от Вашингтона до Киева на ушах скачут.

      wassat А Вы разве не знали ? Кто не скачет , тот Москаль ! laughing
    2. Alex Nevs Звание
      Alex Nevs
      +1
      Сегодня, 17:48
      Надеюсь рефлекс по Павлову на сфинктере? wink
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +10
    Сегодня, 16:23
    Ян Салливан, комментируя визит президента России в Северную Корею, отметил, что усиление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном противоречит американским интересам.
    Вот только Америку забыли спросить и не учли её интересы...
    Ну, ШТОШ... Извиняйте...

    Все 90-е слушали Америку как Европа и Украина сегодня - принесло нам это счастья? Стали мы для них хорошими? Вошли в "мировое сообщество"?
    Мы с тех пор поумнели, им это только предстоит. После того, как красными соплями умоются.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 18:16
      Приветствую Игорь hi Ишь как выразился Саливан --- "противоречит американским интересам"Так их интересы по всему земном шару расползались.Если этот век, то Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Венесуэла, Боливия, Белоруссия, Украина ...... "заигрывания" с нашими СА, Арменией ..... И , возможно, что-то подзабыл. Однако сейчас силы их понравились, но подпрыгивают.(Европой подписаться стараются)
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 18:57
        Дмитрий, hi!
        Цитата: Reptiloid
        их интересы по всему земном шару расползались.
        Любая империя суть экстенсивна - расползается в ширину, живёт за счёт внешних ресурсов. Не помню кто из римских сенаторов сказал, что "В Рим везут (далее список, откуда и что везут в Рим), а вывозят только дерьмо (в прямом смысле, ввиду отсутствия канализации)".
        Потому любая империя в истории стремится расползтись, расширить "зону своих интересов" на весь обозримый мир. Древние римляне не знали о существовании Америки - а то и туда легионы отправили бы.

        Америка - типичнейшая империя, структурно ничем ни от Древнего Египта, ни от Рима, ни от любой другой империи не отличающаяся.
        Только вот печалька - в связи с конечностью территории Земли и влияние бесконечно распространять не выходит. Мало того, есть множество стран, живущих интенсивно, за счёт своих ресурсов. И существовать ради процветания Америки они не согласны категорически. Если раньше империи рушились под собственной тяжестью, то теперь они падают ввиду границ и барьеров, определяемых этими странами. Россия, например - из их числа. Нам не нужно ради существования кого-то постоянно грабить.

        А потому, увы и ах для Америки, либо они перестанут жить за чужой счёт (что для них невозможно - они от "имперскости" не откажутся добровольно), либо США уйдут туда же, куда ушёл Древний Рим и остальные.
        Это не ура-патриотизм "мы всех победим". Это объективный закон истории.
        Увидим мы "закат Америки вручную" или нет - не знаю, процесс не быстрый. Но то, что империя США схлопнется - это факт. Исторический. Обусловленный именно "зоной их интересов", кормовой базой, которая сокращается как шагреневая кожа.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:29
    Самое интересное ,что запад по прежнему находится в политической изоляции!Ладно ,прикольно пусть и дальше так считают.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -5
      Сегодня, 16:36
      запад по прежнему находится в политической изоляции

      это интересная мысль laughing
      хотя с учетом того ,что почти весь мир подсажен на доллар и евро - западу наплевать на изоляции пока им за их "фантики" продают всё - от чипов до кукуркузы...
      1. Алекс_1973 Звание
        Алекс_1973
        +1
        Сегодня, 16:47
        Владимир80 (Владимир80)
        хотя с учетом того ,что почти весь мир подсажен на доллар и евро - западу наплевать на изоляции пока им за их "фантики" продают всё - от чипов до кукуркузы...
        Простите, вы к нам из параллельной реальности свалились? Саудовская Аравия отказалась продлевать соглашение о торговле нефтью в долларах. Китай избавляется от долларовых активов. Россия уже практически ушла от доллара. Или вы видите только то, что усё плохо и усё пропало? Ну-ну... fool
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          +1
          Сегодня, 16:50
          вы к нам из параллельной реальности свалились

          нет, я из объективной реальности!
          Россия уже практически ушла от доллара.

          ага ,спустя 2.5 года войны, а на прошедшем недавно ПМЭФ все только и мерились "долларовыми" прибылями и оборотами
          1. Алекс_1973 Звание
            Алекс_1973
            -1
            Сегодня, 16:53
            Владимир80 (Владимир80)
            нет, я из объективной реальности!
            Судя по вашим комментам вы скорее с бодуна ещё не отошли.
            ага ,спустя 2.5 года войны, а на прошедшем недавно ПМЭФ все только и мерились "долларовыми" прибылями и оборотами
            По старой привычке считают в долларах, но это не говорит о том, что они в долларах получены. Учите матчасть.
          2. свой1970 Звание
            свой1970
            +2
            Сегодня, 17:39
            Цитата: Владимир80
            нет, я из объективной реальности!


            - это вряд ли

            МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Елена Савельева. Срок действия Соглашения о безопасности, подписанного Саудовской Аравией и США 8 июня 1974-го, истек, и продлевать его Эр-Рияд отказался. Этот документ обязывал саудитов продавать нефть только за доллары. Теперь такого ограничения нет.
            Соглашение предусматривало создание двух совместных комиссий — по экономическому сотрудничеству и военным потребностям Саудовской Аравии.
            Это помогло стабилизировать ситуацию после потрясений, вызванных отменой золотого стандарта в США в 1971-м и кризисом 1973-1974-го. Тогда буквально за несколько дней мировой рынок нефти погрузился в хаос. Американцы стояли в длинных очередях, чтобы купить бензин, котировки черного золота взлетели более чем в три раза.
            "Соглашение позволило США получать гарантированные объемы сырья по хорошей цене, не допуская рисков эмбарго, а Саудовская Аравия приобрела интеллектуального, технологического союзника и чрезвычайно разбогатела", — отмечает Павел Севостьянов, действительный госсоветник, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.
            Россия, Иран, Саудовская Аравия, Китай и другие страны все активней переходят на национальные денежные единицы во взаиморасчетах. В 2023-м уже 20% нефти в мире покупали не за доллар.
            Теперь саудиты могут продавать черное золото за любую валюту. В частности, Эр-Рияд давно обсуждает с Китаем оплату в юанях.
            "Это объясняется большими поставками нефти в КНР. В США саудиты отправляют 350-500 тысяч баррелей в сутки (в феврале — 348, в марте — 373). А в Китай — 1,6-1,8 миллиона (86 миллионов тонн в 2023-м). Если договорятся, нефтедоллар получит сильнейший удар", — отмечает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".
            1. Владимир80 Звание
              Владимир80
              -3
              Сегодня, 17:43
              В 2023-м уже 20% нефти в мире покупали не за доллар.

              спасибо за расширенный ответ, такими темпами к 2144 году полностью перейдем на торговлю в нац. валютах!!!
              1. свой1970 Звание
                свой1970
                +2
                Сегодня, 17:57
                Цитата: Владимир80
                В 2023-м уже 20% нефти в мире покупали не за доллар.

                спасибо за расширенный ответ, такими темпами к 2144 году полностью перейдем на торговлю в нац. валютах!!!

                хм...
                до вас не дошло - что Саудиты имели право торговать нефтью только с США только за доллары по минимальным ценам в максимальных объёмах 50 лет.
                А теперь - за юани и в 3 раза больше по объёму с Китаем.
                Соскочили.....
                Как вы думаете - у Саудитов много нефти после этого останется на продажу США по низкой цене? И как это скажется на долларе?
                Как и на цене самой нефти в мире?
                З.Ы.
                и да -я б на даже лет на 10 вперёд не загадывал бы,а не то что на 120....
                1. Алекс_1973 Звание
                  Алекс_1973
                  -1
                  Сегодня, 18:03
                  Сергей hi , там бесполезно объяснять, там отсутствие мыслительной деятельности. Нечем думать и тем более анализировать. Я вот сегодня некоторым нытикам дал достаточно чёткие ответы (если интересно гляньте), но им объяснять очевидные вещи бесполезно, у них всё равно усё пропало...
                2. Алексей Зоммер Звание
                  Алексей Зоммер
                  0
                  Сегодня, 18:33
                  Цитата: свой1970
                  Саудиты имели право торговать нефтью только с США

                  Ошибка. И сейчас и в прошлом могут продавать свою нефть кому угодно у кого есть доллары.
                  Цитата: свой1970
                  по минимальным ценам в максимальных объёмах

                  Ошибка. Цены и объемы устанавливаются на бирже.
                  Цена, что для США, что для Европы, что для Китая всегда была рыночная.
        2. Задира Звание
          Задира
          +7
          Сегодня, 17:19
          Россия уже практически ушла от доллара

          Что бы уйти от доллара необходимо, что бы все необходимые товары производились либо на внутреннем рынке либо в союзных странах, которые готовы рассчитываться или бартером или местной валютой. К великому прискорбию, множество необходимых товаров производится на вражеском Западе и приобрести их можно только за доллары
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +4
        Сегодня, 16:49
        Но они же от реального мира изолировались не мы.Им же там удобно - выглянул из за забора и обратно за забор рассуждать о демократических ценностях и мире основном на правилах.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +3
          Сегодня, 16:58
          Как то так выглядит мир по мнению посла КНР в Ирландии Чжана.
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +2
            Сегодня, 17:18
            БРИКС+ гораздо солиднее выглядит на географических картах, чем Жо-7.
            По экономике, населению, ресурсам тоже.
            Расчёты в долларах в мировой торговле сократились до 40%.
          2. sdivt Звание
            sdivt
            +3
            Сегодня, 17:32
            Да, кстати, видел эту картиночку, улыбнуло)
            Этот посол не в курсе, как устроен мир?
            Что 88% условного мирового богатства сосредоточено в руках менее 1% населения?
            Самое забавное, что (совершенно случайно, конечно!), вот этот 1% населения как раз и проживает там, как и изображено на карте
            Все эти Ротшильды, Морганы, Рокфеллеры и иже с ними, живут, знаете ли, не в Монголиях/Эфиопиях
  5. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 16:45
    Заместитель начальника штаба по разведке армии США Ян Салливан, комментируя визит президента России в Северную Корею, отметил, что усиление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном противоречит американским интересам. При этом Вашингтон обеспокоен, что российско-северокорейский союз может перерасти в нечто большее, чем просто деловые отношения.

    И будет нечто в корне отличающееся от "дружбы" США с Японией, Ю.Корее, Тайванем, Филлипинами...
  6. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 16:46
    Отличная новость. Еще Китай к соглашению подтянуть и сша с нато сольются. А Китаю, в свете развития ситуации вокруг Тайваня это тоже должно быть выгодно.
    1. AC130 Ganship Звание
      AC130 Ganship
      0
      Сегодня, 18:05
      То, что реально выгодно Китаю - либо не выгодно, либо - фиолетово для России. И наоборот. Китай Россию нигде формально напрямую не поддерживал и врят-ли будет в будущем.
  7. kebeskin Звание
    kebeskin
    +3
    Сегодня, 16:46
    Суровый товарищ Ким. Для запада новая пугалка: Водитель у Кима был лично Путин.
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 16:52
    А этой Америке Салливанов... как в той Бразилии Пэдров!
  9. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +1
    Сегодня, 16:52
    Блинкин может только штанишки обгадить от злости. Ни на какие предложения "гегемона" КНДР и Иран не купятся, здесь можно быть уверенными.
  10. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:14
    У них там у всех чой-то жиденькое сзаду потекло.
  11. BSD-Fan Звание
    BSD-Fan
    -1
    Сегодня, 17:15
    В свете последних публикаций ядерного Димона, становится интересно даже, что мы в ответ для КНДР предоставим.
    1. Касатик Звание
      Касатик
      +1
      Сегодня, 17:47
      А что, Димон бросил тетрис и вернулся к кубику Рубика? Для него сделали специальный - все стороны цвета хаки и не крутятся.
  12. Wildcat Звание
    Wildcat
    +1
    Сегодня, 17:35
    По словам Салливана, многим американцам "не по себе" от возможного военно-экономического союза между Россией и КНДР, а также от дружбы между лидерами этих стран.
    ///
    Глава американского Госдепа Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что США намерены сделать все возможное, чтобы КНДР и Иран прекратили поставки оружия в Россию. При этом, каким образом Вашингтон собирается препятствовать этому процессу, Блинкен не уточнил.

    Как не по себе южным корейцам - так американцам "не по себе" никогда не было.

    Ждем, чем Южная Корея ответит на " формирование военного оборонительного союза РФ и КНДР. Соответственно, в случае нападения на КНДР США и Южной Кореи, Россия будет оказывать содействие Пхеньяну. И наоборот: в случае прямой агрессии Запада против России, КНДР будет оказывать Москве военную помощь. Российский лидер также подчеркнул, что объективная позиция КНДР по украинскому кризису является подтверждением суверенного курса этой страны. "
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:37
    По словам Салливана, многим американцам "не по себе" от возможного военно-экономического союза между Россией и КНДР, а также от дружбы между лидерами этих стран.
    . Многим, да всем практически, американца плевать, что там в мире происходит, их волнует то, что происходит у них внутри страны...
    Так всегда и происходит, когда иди Ёту поручили выразить какую то глЫбокую мысль.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 18:26
      Приветствую Виктор bully Наверно, под эту фразу, что "НЕ ПО СЕБЕ" будут нагнетать об опасности и необходимости увеличения расходов на оборону. Как у них бывало. Придумали угрозу, американцы соглашаются на расходы для борьбы с ней wassat Пропаганда работает
  14. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 17:40
    американцам «не по себе» от дружбы Путина с Ким Чен Ыном

    Ну так американцы сами всё сделали, что бы эта дружба возникла.
  15. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 17:51
    Корею или Иран санкциями испугать хочет? Бедненький, в истерике бьется.
  16. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 18:01
    Юный Ын неплохо подыграл. Вся дорога в Пхеньяне на каждом столбе - фотографии Путина. Видео есть в сети. Представляю себе Ленинский проспект в Москве, если бы по пути из Внуково на каждом столбе висели большие фотки тов. Ына
  17. goscha_04 Звание
    goscha_04
    0
    Сегодня, 18:09
    мне одному кажется ,что этот договор круче ,чем ОДКБ
  18. maiman61 Звание
    maiman61
    +1
    Сегодня, 18:12
    Даже если кошка пукнет в любой точке земного шара, это будет угрожать национальным интересам США!
  19. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 18:15
    Россия -КНДР - отличный военно - технический симбиоз и серьёзный сдерживающий фактор для "горячих голов" в Европе и за океаном....
  20. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 18:27
    Вспомнился старый анекдот. Телеграмма пришла: Волнуйтесь зпт подробности письмом тчк