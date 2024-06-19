Украинская сторона эмоционально обсуждает готовность КНДР оказать военно-техническую помощь России

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Украинская сторона эмоционально обсуждает готовность КНДР оказать военно-техническую помощь России

На Украине реагируют на сегодняшние заявления, звучащие из Пхеньяна. Наибольшую рефлексию у противника вызывает соглашение о стратегическом партнёрстве, предполагающие оказание взаимной военной помощи в случае внешней агрессии. Напомним, что Ким Чен Ын подчеркнул, что Россия столкнулась с агрессией всего блока НАТО и при этом ведёт борьбу против западного империализма и однополярности.

В украинских пабликах комментируют подписание соглашения между Пхеньяном и Москвой. Украинские инфопомойки негодуют в связи с тем, что теперь КНДР может поставить российской армии миллионы боеприпасов. Причём негодование даже в больше степени вызывает тот факт, что Европа, которая обещала Киев предоставить два миллиона снарядов для артиллерии, уже несколько месяцев не может выполнить своего обещания. Чехия начала закупать снаряды для ВСУ за рубежом, однако это киевский режим не удовлетворяет. Требуют чаще, больше, скорее.



В Верховной раде и вовсе перешли на мат. Там депутат Гончаренко, которого в России заочно приговорили к 10 годам колонии и который внесён в список террористов и экстремистов, излил нецензурные выражения в адрес президента России и председателя Госдумы – сначала за приговор, потом и по поводу сотрудничества с Пхеньяном. Его «коллеги по цеху» начали делать примерно то же самое в отношение властей КНДР.

В украинском сегменте социальных сетей в целом похожий настрой, однако всё же встречаются и вполне разумные оценки партнёрства Москвы и Пхеньяна. Несколько таких комментариев:

А что вы думали? Запад будет поставлять нам ракеты, танки, самолёты, а Россия будет сидеть на голодном пайке? Если кто-то так считал, то он (заменено на литературное слово) глупец.

Перебравшиеся через Тису - молодцы. Вовремя сделали свой выбор. А вот мы, которые остались в стране, уже точно понимаем, что время упущено.

Москва получит плюшки от Кима. И какой теперь будет ход Зеленского? Куда он ещё поедет и что ещё будет просить?

Северокорейцы точно дадут русским много оружия, а Байден теперь погрозит крючковатым пальцем и введёт против Кима санкции. Ведь Ким этого так боится…
56 комментариев
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  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +6
    Сегодня, 16:19
    Украинские инфопомойки негодуют в связи с тем, что теперь КНДР может поставить российской армии миллионы боеприпасов.

    А разве, если верить этим помоешникам, раньше такого не было? Что изменилось-то? Об чëм базар?...request
    1. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 16:49
      Потому что Украине помощь перестала поступать в прежних объемах, от того и негодуют на такую "несправедливость".
      "Слушай, обидно, клянусь, обидно!" (с)
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 18:35
        «Потому что Украине помощь перестала поступать в прежних объемах»©
        Всё шло к тому, что так будет в скором времени.
        Вспомните, как небратья хвастались и орали, что воюют с Россией на Донбассе и, как взвыли, когда Россия действительно воевать начала, хоть и не в полную силу. С С.Кореей та же история. request
    2. Аргон Звание
      Аргон
      +2
      Сегодня, 16:58
      Тема про то что у кого то пуканы рвутся теперь... Хотя , у них они вечно рвутся и никак не разорвутся
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 18:54
        «Хотя , у них они вечно рвутся и никак не разорвутся»©
        Там с рождения кому, как повезло,
        либо "молния", либо "липучка"...request
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 17:04
      Верховной Зраде пуканы порвало, потому что РФ и КНДР подписали реальное соглашение о стратегическом партнёрстве и военной помощи в случае агрессии НАТО. Теперь на фронте могут появиться реальные северокорейские боеприпасы и солдаты, а не виртуальные, рисовавшиеся
      до этого возбужденными наркотическими мозгами украинских пропагандонов. good
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 18:52
        «Теперь на фронте могут появиться реальные северокорейские боеприпасы и солдаты, а не виртуальные»©
        Именно!!! Одно дело кричать "Волк, волк!", а другое реально столкнуться с ним нос к носу!
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +11
    Сегодня, 16:19
    Укронацисты негодуе...горе то какое... Путин с Ыном не разлей вода теперь. hi
    Сами же сделали все чтобы это произошло.
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      +6
      Сегодня, 16:23
      После подписания договора и Японии как то не по себе стало
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +6
        Сегодня, 16:26
        Налицо образование антиамериканской стратегический оси Россия, КНДР, Иран...если ещё и Китай присоединится к ней то было бы совсем замечательно.
      2. goscha_04 Звание
        goscha_04
        +1
        Сегодня, 16:26
        А то давно пырку возбуждают на острова ,а теперь и в тяжёлом похмелье не полезут
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          +1
          Сегодня, 16:46
          Цитата: goscha_04
          А то давно пырку возбуждают на острова ,а теперь и в тяжёлом похмелье не полезут

          А тут пока еще далекая, но уже перспектива ответить за то что японцы творили в Корее и Китае, а за одно и растаться с Хоккайдо.
          Японцы явно напряглись.
          1. goscha_04 Звание
            goscha_04
            +1
            Сегодня, 16:51
            да жалко ,что не дают реакцию Японии Южной кореи ,на подписание договора ,хотелось бы посмотреть ,для них всё пропало у северной корее ядерный зонтик сейчас
          2. abrakadabre Звание
            abrakadabre
            0
            Сегодня, 17:40
            Им еще за геноцид айнов ответить давно пора. Там одним Хоккайдо не обойтись.
  3. БЕЛОВОЛОД Звание
    БЕЛОВОЛОД
    +5
    Сегодня, 16:23
    Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников - шах и мат Южной Корее с США.
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +2
      Сегодня, 16:36
      Там для ЮК и США и так давно пат был. Большая война на корейском полуострове бессмысленна - выиграть ее с приемлемыми потерями невозможно, а ЮК не краина - они ради призрачной победы на такие жертвы не пойдут.
      1. bars042 Звание
        bars042
        0
        Сегодня, 16:56
        на такие жертвы не пойдут

        Бойня на острове Чеджудо:
        Погибло, по разным оценкам, от 14 до 30 тыс. человек (10 % населения Чеджу), ещё 40 тыс. бежали в Японию. Зверства и военные преступления были совершены обеими сторонами, однако историки отмечают особую жестокость правительственных войск. Насилие над мирным населением со стороны проправительственных сил вызвали восстание в Йосу и Сунчхоне. Некоторые историки и ученые, в том числе военный историк Аллан Р. Миллетт, считают восстание на Чеджу подлинным началом Корейской войны.

        Восстание в Чеджу было официально подвергнуто цензуре и замалчивалось в Южной Корее в течение нескольких десятилетий. В 2006 году, почти через 60 лет после восстания на Чеджу, правительство Южной Кореи принесло извинения за свою роль в убийствах и пообещало выплатить компенсацию пострадавшим. В 2019 году полиция и министерство обороны Южной Кореи впервые извинились за массовые убийства

        По настоящие время, за одно только упоминание слова КНДР, люди получают реальные тюремные сроки. Как сейчас и происходит в Молдавии и на Берегу Шпротовой Кости при упоминании России.

        Республика Корея (Южная Корея) это полицейское государство!
        1. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          0
          Сегодня, 17:47
          Цитата: bars042
          В 2019 году полиция и министерство обороны Южной Кореи впервые извинились за массовые убийства

          "В Америке полицейские просят прощения у народа. Встали на колени"
          "Президент Международной ассоциации полицейских руководителей Теренс Каннингэм извинился перед неграми за то, что полиция много лет преследовала их, способствуя осуществлению дискриминации по расовому признаку и нарушению их прав."

          "Республика Корея (Южная Корея) это полицейское государство!"

          А, где не полицейское, там где нет полиции?
          КНДР страна со своими большими "тараканами в голове", никто этого не отрицает.
          Но...
        2. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          0
          Сегодня, 18:49
          Республика Корея (Южная Корея) это полицейское государство!

          В этом полицейском государстве сажают президентов за коррупцию.
    2. goscha_04 Звание
      goscha_04
      +1
      Сегодня, 16:39
      Давно говорили ,что договоры между странами ,это смерть альянсам ,первые кто не могут доверять своим партнёрам ,это южная корея
    3. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      +1
      Сегодня, 16:40
      БЕЛОВОЛОД (Сергей )
      шах и мат Южной Корее с США.

      А тут многие кричат, что наш верховный плохой шахматист, получите распишитесь. Что то мне подсказывает, что к партии еще и Иран подтянется, да и скорее всего не он один. Желающих укусить дряхлеющего гегемона по миру не один десяток наберется. За всё в жизни рано или поздно приходится платить!
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 16:51
        Цитата: Алекс_1973
        А тут многие кричат, что наш верховный плохой шахматист, получите распишитесь.

        Да хреновый...Пока не получили оплеухи от Запада. всё в рот им заглядывали. С КНДР давно нужно было решить все вопросы.
        Что касается шахмат, то у нас игра не по переписке, где время неограниченно. Международная обстановка такова. что зазевался и ты в цейтноте, потому что:
        Блиц — шахматная игра, где на обдумывание ходов отводится ограниченное время — каждому игроку менее 10 минут на партию; проводится по обычным правилам...
        1. Алекс_1973 Звание
          Алекс_1973
          +1
          Сегодня, 16:55
          Быстро только кошки родятся и если бы да кабы в во рту выросли грибы. Тут все как то подзабыли в какой опе была страна на начало 2000 года.
          Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны! И ещё, цыплят по осени считают!
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            +1
            Сегодня, 17:04
            Цитата: Алекс_1973
            Быстро только кошки родятся и если бы да кабы в во рту выросли грибы.

            А давайте подождём ещё 12 лет...belay
            Захотели палку? Получите и распишитесь.
            Сегодня не то время, чтобы искать героев труда среди олигархов и чиновников. Пора бы посмотреть, к чему привела политика протекционизма. От воров отмахиваемся, как от назойливых мух. Бездари заняли все важные кресла.
            Ведут себя, как натуральные животные...Чего далеко ходить - найдите ролик про Грефа и таксистов (не хочу забивать тему).
            А ещё есть: Учиться никогда не поздно! - воскликнул старец умирая...
            * * *
            Только с ростом численности населения в стране я смогу предположить, что жить стало лучше, жить стало веселее.
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              -1
              Сегодня, 17:31
              Цитата: ROSS 42
              Только с ростом численности населения в стране я смогу предположить, что жить стало лучше, жить стало веселее.
              -ну тогда в позднем РСФСР вам было бы грустно-она снижаться начала потихоньку к 1990м
              1. ROSS 42 Звание
                ROSS 42
                0
                Сегодня, 18:33
                Цитата: свой1970
                ну тогда в позднем РСФСР вам было бы грустно-она снижаться начала потихоньку к 1990

                Мне было грустно, когда ГМС и ЕБН добивали мою страну, а я ничего не мог сделать.
                Даже в позднем РСФСР численность населения росла:
            2. Алекс_1973 Звание
              Алекс_1973
              0
              Сегодня, 17:33
              Знаете, меня вот умиляют некоторые форумчане в том числе и вы. Хоть вы обвешайтесь красными флагами на аватарках, но это никак не повлияет ни на ситуацию в стране, ни на что это не повлияет. Я хоть и сам сторонник социализма, а точнее сталинизма, но что от того? Для вас стакан всегда будет наполовину пуст, для меня сейчас наоборот.
              Да, у нас полно недочетов, недоделок, коррупции и прочего, но вот от вашего нытья опять же ничего не поменяется. Никто из ноющих ничего не пытается поменять не то, что в стране, а хотя бы у себя в жизни.
              Могу развить эту тему на примере своего двоюродного брата. В школе учился из рук вон, лентяй по жизни, но жить хочет лучше всех. От армии откосил, диплом о вышке купил за деньги (причем не за свои, а за мамины), работы менял как перчатки ибо никому такой "спец" даром не нужен, семью потерял по своей безолаберности и никчемности, налоги не платил и не собирается. При этом ему все всё должны и в первую очередь государство, ну и конечно лично Путин у него во всём виноват. Виноваты все, ну естественно кроме него вот такого "золотого". Никого вам не напоминает?
              А у меня всё хорошо. Школа, армия(Кавказ), ВУЗ(красный диплом, причём честно заработанный), жена, двое деток приёмных(своих Бог не дал). Вот теперь ещё и на СВО побывал, два ранения, две контузии, четыре титановых платины в башке и НИЧЕГО, СЧАСТЛИВ!!!
              Вот и подумайте на досуге, кто есть кто?!
              1. Иванов_Иван2
                Иванов_Иван2
                -1
                Сегодня, 18:21
                да тут пенсионеры ноют в основном, это ж те же бабушки на лавочке
                1. Алекс_1973 Звание
                  Алекс_1973
                  -1
                  Сегодня, 18:22
                  Это верно, бабушки нервно курят в сторонке по сравнению с этими... recourse
          2. Fisher Звание
            Fisher
            -1
            Сегодня, 17:26
            На мой взгляд, страна по промышленному потенциалу сейчас в большей жопе
          3. abrakadabre Звание
            abrakadabre
            +1
            Сегодня, 17:44
            23 года прошло с 2000-ного. Давайте сравним: в какой опе был СССР в 18-20 годах 20-го века. И чего добился за сопоставимый период.
            1. Алекс_1973 Звание
              Алекс_1973
              0
              Сегодня, 17:53
              abrakadabre (Valery)
              23 года прошло с 2000-ного. Давайте сравним: в какой опе был СССР в 18-20 годах 20-го века. И чего добился за сопоставимый период.
              А вы не хотите засучить рукава и поработать как в те времена люди работали? Вот почему у всех причинно-следственные связи отсутствуют? А вы не хотите вспомнить какой ценой те достижения доставались? Да, мы сделали тогда этот невероятный рывок, но опять же попробуй вас нытиков заставить поработать в том темпе и в тех условиях, НЕ, не хотите? Поголодать, пожить в бараках? НЕТ, вы хотите, чтобы это делал кто угодно, но только не вы. Так что успокойтесь уже борцуны с режимом, вам хорошо всё равно никогда не будет.
              1. Fisher Звание
                Fisher
                -2
                Сегодня, 18:03
                Я так понимаю, что вы вкладываете 24 на 7 и за бесплатно?
                1. Алекс_1973 Звание
                  Алекс_1973
                  +1
                  Сегодня, 18:05
                  Я нет, а вы? Я на реабилитации после ранения на СВО и еще не известно допустят ли меня вообще до работы. Как то так, ударники труда...
                  1. Fisher Звание
                    Fisher
                    +1
                    Сегодня, 18:07
                    Здоровья и удачи. Поправляйтесь
                    1. Алекс_1973 Звание
                      Алекс_1973
                      -1
                      Сегодня, 18:08
                      Спасибо! И вам всего самого наилучшего, а главное оптимизма побольше. Прорвёмся не сомневайтесь! Наши предки и не через такое проходили.
              2. DenVB Звание
                DenVB
                0
                Сегодня, 18:13
                Цитата: Алекс_1973
                А вы не хотите вспомнить какой ценой те достижения доставались? Да, мы сделали тогда этот невероятный рывок, но опять же попробуй вас нытиков заставить поработать в том темпе и в тех условиях, НЕ, не хотите? Поголодать, пожить в бараках?

                В наше время это всё не нужно совершенно.
                1. Алекс_1973 Звание
                  Алекс_1973
                  -1
                  Сегодня, 18:17
                  DenVB 0
                  В наше время это всё не нужно совершенно.
                  Ошибаетесь, нужно и ещё как, вот только так пахать никто не хочет. А хлебушек, он сам по себе не вырастет, природное железо само по себе в чугун не превратится, ну и далее по списку. Работать надо, чтобы было всё хорошо, но у нас все предпочитают быть менеджерами, блогерами, кем угодно, но только не рабочими.
                  1. DenVB Звание
                    DenVB
                    0
                    Сегодня, 18:28
                    Цитата: Алекс_1973
                    Ошибаетесь, нужно и ещё как, вот только так пахать никто не хочет. А хлебушек, он сам по себе не вырастет, природное железо само по себе в чугун не превратится, ну и далее по списку.

                    Пашут в наше время на тракторе с кондиционером. Чугуна у нас избыток - за границу продаем и выручку в оффшорах оставляем. Не нужны сейчас подвиги столетней давности. То, что в наше время необходимо для развития страны, выглядит примерно вот так:
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:23
    Раз они матерились и скорее всего на русском ,значит в Раде оценили новости из реального мира - в меру своих способностей.Они что надеялись что Ким Чен Ын даст Путину пару вагонов снарядов?И всё?Ждём реакцию запада- хватит сидеть в зазеркалье.
  5. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 16:26
    а чего укры беспокоятся..что они теряют, если себе не принадлежат?
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 16:27
    Истерика в Верховной раде б/у Украины - самый верный показатель правильности действий РФ по заключению соглашения о стратегическом партнёрстве с Пхеньяном. Пусть теперь эти "слуги народа" хоть в порошок свои зубы сотрут от злобы. smile
  7. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 16:39
    Это для украины и для сша с европой еще не самое страшное. Если мы договоримся с партнерами, в том числе с КНДР или с Китаем о том, что обязаны в случае агрессии против одной из наших стран, включая применение ядерного оружие нанести ответный удар агрессору, то тогда сша и запад прекратят вмешательство в украинский конфликт. К примеру, если сша и ко начнут войну против КНДР, то Россия должна будет нанести удар по сша или наоборот если сша и нато начнут войну против России, то КНДР или Китай будет обязан нанести удары по нато. Вот в чем должна быть заключена работа дипломатов. От них сейчас зависит очень многое.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 16:54
      Цитата: Игнатий555
      Это для украины и для сша с европой еще не самое страшное.

      Там скоро будет решаться вопрос с Камранью. Вот это будет хороший удар...
  8. Leontrotsky Звание
    Leontrotsky
    +4
    Сегодня, 16:39
    После подписания договора может многое измениться. Корейцы еще два года назад говорили, что готовы отправить в помощь 500 000 своих военнослужащих. Выгода обоюдная. Мы получаем резерв, они- получившую боевой опыт армию. Плюс обкатают свое вооружение в реальных БД. Мы же, со своей стороны, со своими расчетами, можем поставить им средства ПВО, ударные системы в виде Искандеров и противокорабельные комплексы в лице Бастионов с Ониксами. Ну а дальше..можно и многоцедевые ПЛ продать в обмен на их вооружение, да и посоветовать что сделать, дабы Хвансоны долетали куда нужно. Средства же разведки и ЦУ предоставить свои, как это амеры на ккраинеделают.
    1. URAL72 Звание
      URAL72
      0
      Сегодня, 17:15
      Думаю стоит взять для испытаний наиболее современные образцы корейской артиллерии калибра 152 и 203мм, и если они нас устраивают, перевооружить Дальневосточный округ на корейские САУ. Свои же отправить в зону СВО. Особенно интересуют САУ 203мм. У нас их вроде не производят, только модернизируют старые. Но их мало. В ответ можно передать лицензию на производство ДЭПЛ пр. 636.3. Также интересует что там с С-75? Самое то для маленькой Кореи. Хотя пока он и нам нужен как воздух. С такими габаритами он должен поместиться в старые советские Ангары для МиГ-21, Су-7/17.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      Сегодня, 17:33
      Корейцы еще два года назад говорили, что готовы отправить в помощь 500 000 своих военнослужащих. Выгода обоюдная. -не корейцы а наши СМИ.Это немножко другое...
      И да- проблем от их участия будет значительно больше чем плюсов
    3. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 17:49
      А еще понатыкать радаров ПРО поближе к Японии и Сеулу. Проинспектировать инженерные сооружения по 37 параллели на предметсоответствия современным вызовам.
  9. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    0
    Сегодня, 16:42
    К сожалению Россия и лично ВВП держатся за систему международного права ООН и демонстративного заявления о выходе России из бессрочного (!) режима санкций против КНДР не было сделано. Формально или нет - КНДР остается под российскими санкциями, которые против нее ввел ВВП в 2017 (т.е. уже после эскалации отношений с Западом после Крыма).
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 16:58
      Цитата: blackGRAIL
      К сожалению Россия и лично ВВП держатся за систему международного права

      Какого международного права? ВВП давно заявил, что США играют по своим правилам. Тут скорее всего могут быть меркантильные интересы, а эта «беззубость» внешней политики может иметь очень интересную подоплеку - не обидеть бы кого не надо...
    2. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 17:11
      Заявления президента России Владимира Путина в связи с подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР:
      ...
      Путин выступил за пересмотр режима бессрочных санкций против КНДР со стороны Совета безопасности ООН. Президент заявил, что ограничительные меры против Северной Кореи были «инспирированы США и их союзниками».
    3. URAL72 Звание
      URAL72
      0
      Сегодня, 17:21
      Почему к сожалению? Лучше так чем хаос. Другое дело, что надо работать как американцы,- избирательно. Если нам это во вред, то можно пойти и против течения. Уже идем. Жаль что всё что подписано в Корее, мы не узнаем. Так что путино-ненавистникам стоит воздержаться от комментариев, ибо никто не знает всего что делает Путин, и тем более что планирует wink
  10. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +1
    Сегодня, 16:47
    Как говорил товарищ Сталин, если нас ругают наши враги, значит, мы всё делаем правильно!
  11. ASM Звание
    ASM
    0
    Сегодня, 17:36
    Мне кажется, что нервничать больше следует Сша и сателлитам, поскольку корейское оружие скорее всего окажется у Хуситов. А как распоряжаться они знают - доказано практикой.
  12. Рядовой стрелок
    Рядовой стрелок
    -1
    Сегодня, 18:00
    Южная Корея может начать поставки боеприпасов и вооружения , промышленность у них очень развита и это будет неприятно для России
  13. Алексей Рыболов Звание
    Алексей Рыболов
    -1
    Сегодня, 18:33
    скоро свинорылам кирдык...