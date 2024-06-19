Украинская сторона эмоционально обсуждает готовность КНДР оказать военно-техническую помощь России

А что вы думали? Запад будет поставлять нам ракеты, танки , самолёты, а Россия будет сидеть на голодном пайке? Если кто-то так считал, то он (заменено на литературное слово) глупец.

Перебравшиеся через Тису - молодцы. Вовремя сделали свой выбор. А вот мы, которые остались в стране, уже точно понимаем, что время упущено.

Москва получит плюшки от Кима. И какой теперь будет ход Зеленского? Куда он ещё поедет и что ещё будет просить?

Северокорейцы точно дадут русским много оружия , а Байден теперь погрозит крючковатым пальцем и введёт против Кима санкции. Ведь Ким этого так боится…

На Украине реагируют на сегодняшние заявления, звучащие из Пхеньяна. Наибольшую рефлексию у противника вызывает соглашение о стратегическом партнёрстве, предполагающие оказание взаимной военной помощи в случае внешней агрессии. Напомним, что Ким Чен Ын подчеркнул, что Россия столкнулась с агрессией всего блока НАТО и при этом ведёт борьбу против западного империализма и однополярности.В украинских пабликах комментируют подписание соглашения между Пхеньяном и Москвой. Украинские инфопомойки негодуют в связи с тем, что теперь КНДР может поставить российской армии миллионы боеприпасов. Причём негодование даже в больше степени вызывает тот факт, что Европа, которая обещала Киев предоставить два миллиона снарядов для артиллерии, уже несколько месяцев не может выполнить своего обещания. Чехия начала закупать снаряды для ВСУ за рубежом, однако это киевский режим не удовлетворяет. Требуют чаще, больше, скорее.В Верховной раде и вовсе перешли на мат. Там депутат Гончаренко, которого в России заочно приговорили к 10 годам колонии и который внесён в список террористов и экстремистов, излил нецензурные выражения в адрес президента России и председателя Госдумы – сначала за приговор, потом и по поводу сотрудничества с Пхеньяном. Его «коллеги по цеху» начали делать примерно то же самое в отношение властей КНДР.В украинском сегменте социальных сетей в целом похожий настрой, однако всё же встречаются и вполне разумные оценки партнёрства Москвы и Пхеньяна. Несколько таких комментариев: