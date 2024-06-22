«КУЛАК» – разбор протокола тактической медицины («КУЛАК–БАРИН»)
Алгоритм тактической медицины «КУЛАК–БАРИН» – это методика оказания первой помощи в условиях боевых действий или других чрезвычайных ситуаций. Он предназначен для военных медиков, сотрудников силовых структур и гражданских лиц, которые могут столкнуться с необходимостью оказания медицинской помощи в экстремальных условиях.
Наложение жгута-турникета. Фото: Youtube.com
Первая буква «К» в алгоритме тактической медицины «КУЛАК–БАРИН» означает «контроль кровотечения (кровотечение)». Это один из первых шагов, который необходимо предпринять при оказании первой помощи пострадавшему.
Примеры действий на этапе контроля кровотечения:
1. Определение типа кровотечения (артериальное, венозное, капиллярное).
2. Остановка кровотечения с помощью жгута, давящей повязки или других методов в зависимости от типа кровотечения.
3. Контроль эффективности остановки кровотечения.
Что делаем?
Крайне необходимо осмотреть и ощупать конечности, паховые и подмышечные области на предмет продолжающегося кровотечения. В том случае, если кровотечение продолжается, то необходимо усилить компрессию, либо наложить второй жгут (правильно). Стоит также помнить, что жгут накладывается на одежду или мягкую подкладку, ни в коем случае не накладывайте жгут на открытые участки тела.
Буква «У» в алгоритме тактической медицины «КУЛАК–БАРИН» означает «устранение дыхательных проблем (удушье)». Этот этап подразумевает обеспечение проходимости дыхательных путей и проведение мероприятий по поддержанию дыхания, если это необходимо.
Примеры действий на этапе устранения дыхательных проблем:
1. Проверка наличия дыхания.
2. Освобождение дыхательных путей от инородных тел, рвотных масс или других препятствий.
3. Проведение искусственного дыхания (если пострадавший не дышит).
4. Обеспечение кислородом (при наличии соответствующего оборудования).
Введение воздуховода Гведела. Фото: Youtube.com
Что делаем?
Вариантов на данном этапе имеем несколько.
Один из первых вариантов – это придание раненному устойчивого бокового положения (положение «сохранения»), если степень и характер ранения позволяют это сделать – колено и локоть пострадавшего упираются в землю.
Вторым из доступных вариантов является использование специального воздуховода (пример – орофарингеальный воздуховод Гведела).
Буква «Л» в алгоритме тактической медицины «КУЛАК–БАРИН» означает «легкие». Данный этап подразумевает проверку грудной клетки и обеспечение герметизации легких.
Примеры действий на этапе устранения проблем с легкими:
1. Проверка грудной клетки человека на наличие проникающих ранений.
2. Применение окклюзионного пластыря.
Что делаем?
В том случае, если раненный находится на спине, то, не переворачивая его, в первую очередь закрываем рану рукой, далее подготавливаем окклюзионный пластырь и накладываем его на входное (выходное) отверстие.
В ситуации отсутствия окклюзионного пластыря допустимо использование внутренней части ППИ (пакета перевязочного индивидуального) советского образца (серая упаковка). Прикладываем внутреннюю часть ППИ к входному (выходному) отверстию и с помощью пластыря или скотча закрепляем края импровизированной герметичной повязки, но при этом оставляем один из углов открытым.
Далее мы обязаны проверить переднюю часть грудной клетки на наличие дополнительных входных (выходных) отверстий, в том случае, если ранения имеются, то также накладываем окклюзионный пластырь или ППИ.
После того, как вы наложили все необходимые повязки на раны грудной клетки в передней части корпуса, переворачиваем пострадавшего на бок и проводим те же мероприятия с выходными (входными) отверстиями.
Буква «А» в алгоритме тактической медицины «КУЛАК–БАРИН» означает «артерии и вены».
Этот шаг алгоритма включает оценку состояния артерий и вен пострадавшего для определения наличия кровотечений. Это важно для предотвращения дальнейшей потери крови и обеспечения эффективного лечения.
Для оценки состояния артерий и вен необходимо провести визуальный осмотр и пальпацию (ощупывание) места предполагаемого кровотечения. Если есть подозрение на артериальное кровотечение, необходимо немедленно остановить его с помощью жгута или давящей повязки. При венозном кровотечении можно использовать давящую повязку или поднять конечность выше уровня сердца для замедления кровотока.
Также на данном этапе проводится проверка правильности наложения жгута и при необходимости производится исправление ранее допущенных ошибок.
Что делаем?
На данном этапе нам повторно требуется осмотреть и ощупать пострадавшего – проверяем конечности, паховые и подмышечные зоны на предмет продолжающегося кровотечения. В том случае, если ранее неверно был наложен жгут, то по возможности усиливаем компрессию.
Для остановки кровотечения также применяются специальные гемостатические средства – бинты, порошки. Скажу сразу, наиболее эффективным средством из всех, в случае получения пострадавшим сильного ранения, является гемостатический бинт (z-сложенный). После проведения тампонады необходимо наложение давящей повязки или ППИ. То есть на данном этапе мы останавливаем массивные кровотечения.
Те раны, которые не сопровождаются массивным кровотечением, мы перевязываем во время протокола «БАРИН» (об этом расскажу в следующей статье).
Наложение давящей повязки. Фото: Youtube.com
Вторая буква «К» в алгоритме тактической медицины «КУЛАК–БАРИН» означает «колотун» (контроль переохлаждения).
Этот шаг алгоритма включает меры по предотвращению и лечению переохлаждения у пострадавшего. Это важно для поддержания нормальной температуры тела и предотвращения гипотермии, которая может привести к серьёзным последствиям, включая смерть.
Переохлаждение возникает, когда тело теряет тепло быстрее, чем может его производить. Это может произойти в результате длительного воздействия холода, мокрой одежды или потери крови. Признаки переохлаждения включают:
1. Дрожь.
2. Спутанность сознания.
3. Сонливость.
4. Бледность кожи.
5. Снижение частоты пульса и дыхания.
Примеры ситуаций, когда может потребоваться контроль переохлаждения:
1. Пострадавший попал в холодную воду.
2. Пострадавший длительное время находился на холоде.
3. У пострадавшего потеря крови или шок.
Применение изотермического одеяла. Фото: Youtube.com
Для контроля переохлаждения необходимо предпринять следующие меры:
1. Переместить пострадавшего в тёплое помещение или укрытие.
2. Снять мокрую одежду (в том числе окрававленную) и заменить её сухой.
3. Согреть пострадавшего с помощью одеял, грелок или других источников тепла. Важно не перегревать пострадавшего, так как это может привести к другим проблемам со здоровьем.
4. Дать пострадавшему тёплое питьё, если он в сознании (нет ранения живота).
Что делаем?
На данном этапе мы применяем термоизоляционное одеяло, с помощью которого укрываем пострадавшего. Уложив пострадавшего на бок, подкладываем под него термоизоляционное одеяло и возвращаем в исходное положение.
Важно помнить, что раненный с кровопотерей достаточно быстро переохлаждается, поэтому необходимо изолировать его от холодных поверхностей (земля, камень и так далее). Для этого также можно использовать специальные полиуретановые коврики, которые подкладываются под пострадавшего вместе с термоизоляционным одеялом.
После того, как раненный вернулся в исходное положение, избавляемся от мокрой (окровавленной одежды) и накрываем его.
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