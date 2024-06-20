Концепт комплекса с барражирующими боеприпасами от Rheinmetall и UVision
Перспективный комплекс в боевом положении осуществляет запуск ББ. Графика Rheinmetall Defence
В настоящее время во многих странах активно разрабатываются различные типы барражирующих боеприпасов. Они имеют разные возможности и функционал. Также создаются самоходные ударные комплексы, которые предназначены для запуска и управления этими беспилотниками.
Недавно немецкая компания Rheinmetall Defence представила новый концепт такой боевой машины. Этот комплекс, который пока существует только в виде рекламных материалов, отличается простотой конструкции и может нести 126 боеприпасов.
Новинка для выставки
В 2021 году немецкая компания Rheinmetall Defence и израильская компания UVision заключили соглашение о сотрудничестве в области беспилотной авиации. Согласно условиям договора, немецкая сторона должна была продвигать на европейском рынке беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы, разработанные в Израиле.
Первый контракт на поставку такой техники был получен в 2022 году, и серийное производство началось на итальянской площадке Rheinmetall. Сотрудничество между компаниями продолжается.
17 июня на выставке Eurosatory 2024 в Париже был представлен новый результат этого сотрудничества. Пока речь идёт только о концепции, поэтому ограничились лишь рекламными материалами. Однако в будущем, если проект будет успешно развиваться, на следующей выставке может быть представлен полноценный опытный образец.
Rheinmetall предлагает самоходный комплекс ударного назначения, который может нести большое количество барражирующих боеприпасов типа Hero. Конкретные модели таких беспилотников не указаны, но на представленном изображении показаны изделия Hero 120. Для их запуска используется пусковая установка упрощённой конструкции, на которой размещается 126 транспортно-пусковых контейнеров.
Боеприпасы серии Hero. На переднем плане - Hero 120. Фото Wikimedia Commons
Технические характеристики нового ударного комплекса пока не раскрываются. Однако уже известна информация о его компонентах, которая позволяет представить его боевые и оперативные возможности.
Упрощенная конструкция
С точки зрения архитектуры и конструкции, безымянный ударный комплекс довольно прост. Он создан с использованием готовых компонентов, а количество новых разработок минимально. При этом комплекс позволяет в полной мере использовать выбранный боеприпас и раскрыть весь его потенциал.
Комплекс, представленный на рекламном изображении, установлен на четырёхосном шасси серии MAN KAT1. Возможно, для его установки можно использовать и другие автомобильные платформы. Шасси оснащено пусковой установкой контейнерного типа и гидравликой для её перемещения. По-видимому, эта надстройка имеет небольшой вес и не превышает грузоподъёмность шасси.
Запуск Hero 120 с переносной наземной установки. Фото UVision
Пусковая установка для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Хиро» представляет собой стандартный 40-футовый контейнер, который разделён на три блока. В каждом блоке есть ячейки для транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) с беспилотниками. Вероятно, эти ячейки можно быстро заменить.
В каждом блоке шесть поперечных рядов по семь контейнеров — всего 42. То есть трёхблочная пусковая установка может нести 126 беспилотников.
Для запуска установки её сдвигают назад и частично опускают на землю. Это нужно, чтобы ТПК с боеприпасами приобрели нужный для запуска наклон.
В кабине автомобиля-носителя находится пост оператора с необходимыми приборами управления. Оператор отвечает за запуск боеприпасов, направляет их в нужный район, ищет цели и поражает их. Кроме того, оператор управляет выбранными БПЛА серии «Хиро», используя их характерные особенности и функции.
Барражирующий боеприпас
В этом концепте используется барражирующий боеприпас Hero 120 от компании UVision. Его могли выбрать из-за оптимальных технических, боевых и экономических характеристик, а также из-за его популярности среди заказчиков. Возможно, в дальнейшем развитии проекта будет предусмотрена возможность использования и других ББ семейства Hero.
Hero 120 — это беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа, который запускается из трубчатого контейнера и летит к цели, не возвращаясь. Он имеет трубчатый фюзеляж переменного сечения, раскладное крыло и оперение Х-образной формы. Длина изделия около 1 метра, стартовая масса — 14,5 килограмма.
Полёт осуществляется за счёт электродвигателя с толкающим воздушным винтом. Дальность полёта превышает 60 километров, продолжительность — 60 минут. БПЛА может летать по маршруту или барражировать в заданном районе в ожидании цели.
Наведение на цель глазами оператора. Фото UVision
ББ оснащён видеокамерой, установленной на подвижной установке. С её помощью ведётся разведка местности, поиск цели и наведение на неё. Видеосигнал передаётся на пульт управления. Все операции выполняются под контролем и с разрешения оператора.
Для расширения боевых возможностей предусмотрена возможность передачи управления боеприпасом на другой пульт. Это позволяет увеличить боевой радиус комплекса или передать контроль оператору, находящемуся ближе к району цели и имеющему более полную информацию.
Для поражения целей разных типов предлагаются фугасная, кумулятивная и кумулятивно-осколочная боевые части. Масса зарядов всех типов — до 4,5 кг.
В семейство Hero также входят несколько ББ, похожих на модель 120. Они отличаются размерами, массой и могуществом боевой части, а также недавно UVision разработала новую серию БПЛА Hero-R — это беспилотные вертолёты с иными техническими характеристиками и боевыми возможностями.
Простота и боезапас
Идея создания самоходного ударного комплекса, который может нести барражирующие боеприпасы, появилась довольно давно. В некоторых странах уже разработали подобные изделия с разными особенностями, используя различные типы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако новый концепт, представленный компаниями Rheinmetall и UVision, выделяется на их фоне и имеет заметные преимущества.
Главное отличие этого комплекса от предыдущих разработок заключается в размере боекомплекта. В одном стандартном 40-футовом контейнере можно разместить 126 беспилотных летательных аппаратов. Такой рекордный боекомплект удалось достичь благодаря оптимальному сочетанию форм-фактора пусковой установки и применяемого боеприпаса. Если бы авторы проекта использовали менее крупный контейнер или другую модель «Хиро», они могли бы существенно уменьшить количество готовых к пуску беспилотных аппаратов.
Поражение цели. Фото UVision
Ещё одна важная особенность этого концепта — максимальное использование готовых комплектующих. В проекте используются готовое шасси, боевой блок и средства управления. Это означает, что разработка проекта сводится к созданию пусковой установки и интеграции систем.
Такой подход значительно упростит и удешевит возможное производство, что даст этому комплексу конкурентные преимущества.
В состав комплекса входит достаточно успешный барражирующий боеприпас, который уже давно представлен на рынке и демонстрирует желаемые характеристики. При этом есть принципиальная возможность заменить Hero 120 на другой боеприпас. Вполне вероятно, что в будущем можно будет использовать боеприпасы разных типов на одной и той же боевой машине.
Предварительные идеи
Концепт ударного комплекса от Rheinmetall привлекает внимание, по крайней мере, с технической точки зрения. Он обладает простой конструкцией и, теоретически, высокими боевыми характеристиками.
Однако стоит помнить, что это лишь предварительный проект, который демонстрирует некоторые технические решения. Будущее этого проекта остаётся неопределённым и зависит от различных факторов.
В первую очередь, судьба проекта будет зависеть от интереса потенциальных покупателей. Если они найдут применение для Hero 120 в таком виде, как он представлен в рекламных материалах, то концепт может развиться до полноценной техники и поступить на вооружение. Однако пока неизвестно, произойдёт ли это и когда.
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