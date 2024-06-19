В партии Марин Ле Пен выступили против передачи Украине дальнобойного оружия

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В партии Марин Ле Пен выступили против передачи Украине дальнобойного оружия

Один из лидеров французской партии «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен, выступил против передачи Украине дальнобойного оружия. Жордан Барделла пообещал, что в случае избрания его главой правительства Франции он не даст согласия на передачу Киеву вооружения, которым ВСУ смогли бы наносить удары по территории РФ, пишет Reuters.

В материале говорится, что политик не отказывается от поддержки Украины. Он выступает за то, чтобы ВСУ передавалось оружие, с помощью которого они смогут удерживать фронт. При этом он не готов поставлять Киеву технику и вооружение, которые приведут к глобальному конфликту в Восточной Европе.



Моя красная линия не изменится

- подытожил Барделла.

Стоит отметить, что Париж сегодня поставляет Киеву дальнобойные ракеты воздушного базирования SCALP-EG. При этом действующие французские власти разрешили ВСУ использовать свое вооружение для ударов по территории РФ.

Напомним, что партия Марин Ле Пен обошла политическую силу Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент от Франции. После этого французский лидер распустил парламент страны, назначив перевыборы.

В свою очередь, результаты соцопросов во Франции указывают на то, что «Национальное объединение» имеет все шансы одержать убедительную победу и на вышеупомянутых внеочередных выборах.

Стоит добавить, что глава правительства во Франции назначается президентом. Им, как правило, становится лидер фракции, получившей большинство в парламенте.
12 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 19:03
    Это все,что надо знсть о косерваторах тамошних.Они,за поддержку Украины.Да,тренд таков,иначе политическая смерть.А вот в Германии,я удивлен насчет АдГ,у них другая история
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 19:13
      АдГ сквозь зубы вынужденно поругивает Россию. Хотя никакого сравнения с остальной разноцветной партийной швалью.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 19:16
        Они вынужденны это делать,иначе замордуют.У них есть определенная поддержка на востоке Германии
        1. pudelartemon Звание
          pudelartemon
          0
          Сегодня, 20:59
          30-35%% В сентябре в трёх восточных землях будут выборы. Посмотрим результаты.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 19:22
      С этими перевыборами Микрон похоже здорово погорячился. Марин Ле Пен вполне может подвинуть его в парламенте. Впрочем это мало повлияет на поставки вооружений Франции на Украину.
      Алисе Вайдель и Саре Вагенкнехт не дадут проводить их прагматичную национальную политику в Бундестаге.
      Болото Шольца плотно сидит на крючке у Госдепа США, все время действуя во вред германской экономике.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 19:26
        Она нп сможет подвинуть партию Макрона.Причина проста,в настоящее время во Франции сильны партии,которые поддерживают многочисленные выходцы из Азии,Африки итд.Консерваторов поддерживает часть среднего класса.Они могут занять определенное количество мест,но победить-нет.Последнеп врпмя там на кону центристы и социалисты,и в обозримом будущем изменений ждать не стоит
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 19:05
    Стоит отметить, что Париж сегодня поставляет Киеву дальнобойные ракеты воздушного базирования SCALP-EG. При этом действующие французские власти разрешили ВСУ использовать свое вооружение для ударов по территории РФ.

    Все они одной грязью мазаны, вся ЕС! Передают и будут передавать оружие! Пока не получат по хребту ядерной ракетой!
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 19:11
    Ни от одной западной партии нам не стоит ждать100% поддержки России. Им важна поддержка собственного избирателя и за пару тысяч дополнительных голосов они мать родную подвергнут остракизму и осмеянию.
    1. Кронос Звание
      Кронос
      +1
      Сегодня, 19:22
      Так для любой партии должно быть важна поддержка собственных жителей а ,не соседних стран.
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        0
        Сегодня, 21:04
        Но при этом надо немного вперёд смотреть. К чему та или иная политика государства может привести. . В 1935 году за НСДАП поголосовало 95% немцев. И не надо про гестапо и террор. Добровольно проголосовали. Настолько им пропаганда вскружила головы. И не предполагали немцы к чему это приведёт через несколько лет.
        1. Кронос Звание
          Кронос
          0
          Сегодня, 21:07
          Вобщето там все решил парламент каторый отдал Гитлеру власть. На последних выборах нацисты взяли не сильно больше коммунистов.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:51
    , В партии Марин Ле Пен выступили против передачи Украине дальнобойного оружия
    . Сказал и сказал, что то изменится теперь?
    Сначала к власти надо придти, а вот потом, если случится, посмотрим, что говорить и делать будут.