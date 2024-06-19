В партии Марин Ле Пен выступили против передачи Украине дальнобойного оружия
Один из лидеров французской партии «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен, выступил против передачи Украине дальнобойного оружия. Жордан Барделла пообещал, что в случае избрания его главой правительства Франции он не даст согласия на передачу Киеву вооружения, которым ВСУ смогли бы наносить удары по территории РФ, пишет Reuters.
В материале говорится, что политик не отказывается от поддержки Украины. Он выступает за то, чтобы ВСУ передавалось оружие, с помощью которого они смогут удерживать фронт. При этом он не готов поставлять Киеву технику и вооружение, которые приведут к глобальному конфликту в Восточной Европе.
- подытожил Барделла.
Стоит отметить, что Париж сегодня поставляет Киеву дальнобойные ракеты воздушного базирования SCALP-EG. При этом действующие французские власти разрешили ВСУ использовать свое вооружение для ударов по территории РФ.
Напомним, что партия Марин Ле Пен обошла политическую силу Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент от Франции. После этого французский лидер распустил парламент страны, назначив перевыборы.
В свою очередь, результаты соцопросов во Франции указывают на то, что «Национальное объединение» имеет все шансы одержать убедительную победу и на вышеупомянутых внеочередных выборах.
Стоит добавить, что глава правительства во Франции назначается президентом. Им, как правило, становится лидер фракции, получившей большинство в парламенте.
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