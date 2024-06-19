Экс-министр обороны Польши предложил заминировать границу с Калининградской областью

В рамках программы по укреплению восточной границы власти должны выйти из Оттавской конвенции

Мы до сегодняшнего дня испытываем проблемы из-за нарушенных военных запасов для мобилизационных потребностей. У нас целые дивизии, которым не хватает нужного количества танков и пушек

Русофобия в некоторых западных странах, особенно Восточной Европы, порою не просто зашкаливает, а превращается в откровенный маразм. Тамошние политиканы, чиновники и военные сами придумали для себя и своего населения российскую угрозу и сами в нее теперь искренне верят.Очередной способ то ли обезопасить себя, то ли изолировать российский эксклав придумал бывший министр национальной обороны Польши, а ныне депутат Сейма (нижней палаты польского парламента) от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Мариуш Блащак. Должность главы военного ведомства республики он занимал с 2018 по 2023 год.Экс-глава Минобороны Польши призвал власти страны выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин. А всё для того, чтобы эти самые мины установить на границе Польши с Калининградской областью России.— заявил политик на пресс-конференции, трансляция которой велась на странице ПиС в американской соцсети Илона Маска.В конце мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные не собираются устанавливать противопехотные мины на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». Глава правительства подчеркнул, что Варшава не намеревается выходить из Оттавской конвенции.Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении была принята в 1997 году и вступила в силу 1 марта 1999 года. Участниками Оттавской конвенции являются 164 страны, включая Польшу. К слову, Россия документ не подписала и наряду с такими странами как Вьетнам, Индия, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мьянма, Пакистан, Сингапур, США, Израиль и Южная Корея сохраняет за собой право на производство таких боеприпасов. Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году, что не мешает ВСУ ее нарушать.Предложение Блащака даже для далекого от понимания военной тематики человека выглядит как минимум нелепо и скорее всего сделано сугубо ради пиара. Даже случись невероятное, когда ВС РФ вступят в прямой военный конфликт с польской армией, пожалуй последнее, что в этом случае произойдет — это продвижение сухопутных войск с территории Калининградской области. У России более чем достаточно других средств поражения, для которых минные поля уж точно не будут помехой. И кому, как не бывшему главе Минобороны Польши, об этом не знать.Гораздо более адекватным оказался бывший президент Польши Бронислав Коморовский. В разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, экс-глава государства констатировал, что армия Польши испытывает серьезные проблемы с военной техникой из-за помощи Украине.— приводит слова экс-президента Польши телеграм-канал «ПолитНавигатор».Коморовский признался, что на Украине сейчас воюет много польских добровольцев. По его словам, польские власти сознательно разоружали свою армию, «чтобы связать Украину с западным миром, а потом усиливать перед российской угрозой». Коморовский надеется, что в Киеве об этом не забудут. Получается, что разоружением вооруженных сил своей страны как раз занимался в бытность министром обороны Блащак.