Экс-министр обороны Польши предложил заминировать границу с Калининградской областью

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Экс-министр обороны Польши предложил заминировать границу с Калининградской областью

Русофобия в некоторых западных странах, особенно Восточной Европы, порою не просто зашкаливает, а превращается в откровенный маразм. Тамошние политиканы, чиновники и военные сами придумали для себя и своего населения российскую угрозу и сами в нее теперь искренне верят.

Очередной способ то ли обезопасить себя, то ли изолировать российский эксклав придумал бывший министр национальной обороны Польши, а ныне депутат Сейма (нижней палаты польского парламента) от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Мариуш Блащак. Должность главы военного ведомства республики он занимал с 2018 по 2023 год.



Экс-глава Минобороны Польши призвал власти страны выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин. А всё для того, чтобы эти самые мины установить на границе Польши с Калининградской областью России.

В рамках программы по укреплению восточной границы власти должны выйти из Оттавской конвенции

— заявил политик на пресс-конференции, трансляция которой велась на странице ПиС в американской соцсети Илона Маска.



В конце мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные не собираются устанавливать противопехотные мины на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». Глава правительства подчеркнул, что Варшава не намеревается выходить из Оттавской конвенции.

Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении была принята в 1997 году и вступила в силу 1 марта 1999 года. Участниками Оттавской конвенции являются 164 страны, включая Польшу. К слову, Россия документ не подписала и наряду с такими странами как Вьетнам, Индия, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мьянма, Пакистан, Сингапур, США, Израиль и Южная Корея сохраняет за собой право на производство таких боеприпасов. Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году, что не мешает ВСУ ее нарушать.

Предложение Блащака даже для далекого от понимания военной тематики человека выглядит как минимум нелепо и скорее всего сделано сугубо ради пиара. Даже случись невероятное, когда ВС РФ вступят в прямой военный конфликт с польской армией, пожалуй последнее, что в этом случае произойдет — это продвижение сухопутных войск с территории Калининградской области. У России более чем достаточно других средств поражения, для которых минные поля уж точно не будут помехой. И кому, как не бывшему главе Минобороны Польши, об этом не знать.

Гораздо более адекватным оказался бывший президент Польши Бронислав Коморовский. В разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, экс-глава государства констатировал, что армия Польши испытывает серьезные проблемы с военной техникой из-за помощи Украине.

Мы до сегодняшнего дня испытываем проблемы из-за нарушенных военных запасов для мобилизационных потребностей. У нас целые дивизии, которым не хватает нужного количества танков и пушек

— приводит слова экс-президента Польши телеграм-канал «ПолитНавигатор».

Коморовский признался, что на Украине сейчас воюет много польских добровольцев. По его словам, польские власти сознательно разоружали свою армию, «чтобы связать Украину с западным миром, а потом усиливать перед российской угрозой». Коморовский надеется, что в Киеве об этом не забудут. Получается, что разоружением вооруженных сил своей страны как раз занимался в бытность министром обороны Блащак.
18 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +8
    Сегодня, 17:02
    Со своей стороны пусть хоть до Варшавы в перехлест заминируют, глядишь кому и поможет. А так бывший да и ещё просто депутат, так треплестя патриотизьм свой показывает.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +6
      Сегодня, 17:08
      Лучше пусть всю Польшу заминируют на случай военной агрессии РФ. good
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 17:41
        Цитата: Бородач
        Лучше пусть всю Польшу заминируют на случай военной агрессии РФ. good

        деды разминировали наши. а эти минируют. суицидники.
  2. Gool Звание
    Gool
    +5
    Сегодня, 17:09
    Заминировать со своей стороны, карты полей уничтожить.... Годится.
  3. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    0
    Сегодня, 17:12
    Эту идею поляков нам нужно "творчески" переработать и разместить вдоль границ НАТО на украине ядерные фугасы. Закрыв тем самым проблему каких либо поставок оружия и других средств войны и дестабилизации обстановки в приграничных с Россией районах.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:13
    И забор до небес постройте , чтобы наши "Искандеры" задержать .
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +2
      Сегодня, 17:43
      Цитата: Ирек
      И забор до небес постройте , чтобы наши "Искандеры" задержать .
      забор три-четыре метра достаточно, и залить бетоном. всю польшу.
  5. Luminman Звание
    Luminman
    +2
    Сегодня, 17:16
    Интересно, а считают ли поляки все свои действия обыкновенной возней мышей? Или считают, что они супердержава?
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 17:22
    а в чем смысл этой бредовой идеи
    с территории области вряд ли будет какое сухопутное наступление РФ в сторону НАТО, ракетные удары это да, а остальное глупость
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:50
    Вроде как каждый сходит с ума по своему, но бывает и массовое помешательство... примеров хватает, увы.
  8. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 17:51
    Зачем минировать?
    Сделайте оборонительно блокадный рубеж.
  9. Shelest2000 Звание
    Shelest2000
    +1
    Сегодня, 17:56
    Надо заминировать каждую дорогу,каждый перекрёсток, все административные и правительственные здания, аэропорты,мосты . Засыпать все леса и поля ПТМ, лепестками и лягухами! И как только простуженный русский пограничник чихнет на своем посту - всё взорвать к чертовой матери! Так! И только так можно победить агрессию России! wassat
  10. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    0
    Сегодня, 18:03
    Все западные п-сы (в этом комментарии не американцы), получив к своей должности приставку "экс", обычно резко умнеют и начинают произносить вслух вполне разумные вещи. Но у пшеков, походу, процент альтернативно одаренных аномально высок. Неужели они думают, что мины помогут им сохранить девственность в случае замеса? fool
  11. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 18:07
    Оказывается не все бывшие умнеют...
    Это тот случай когда приставка "экс" ничего не изменила, как был "баобабом" так и остался...
  12. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 18:12
    Похоже, что пребывание в должности министра обороны, сего пана, "военных мозгов", ему, не добавило, а развивающаяся шизофрения даёт о себе знать... Проходы, в любых минных полях, в настоящее время, проделываются средствами дистанционного разминирования "на раз - два - три"...
  13. Баюн Звание
    Баюн
    0
    Сегодня, 18:24
    А вдруг какой природный "кОтуклизмА"? Придется полякам по своим минам в Россию бежать. Идиоты, что они, что прибалты. Случись цунами на Балтике, куда прибалты побегут, в море что-ли? Там только на Русь да в Белоруссию сматываться можно будет.
  14. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 18:24
    Минируют - боятся сталбыть! И на своих бравых жолнежей не очень и расчитывают.
  15. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 18:56
    В чем проблема? Тогда и нам надо заминировать с нашей стороны.
    Чтобы спекулянтов бензином и сигаретами с польской стороны поменьше стало hi