Опубликованы кадры с российскими безэкипажными катерами «Оркан», «ASV-1000» и «Визир»

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Опубликованы кадры с российскими безэкипажными катерами «Оркан», «ASV-1000» и «Визир»

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть новейшие российские безэкипажные катера (БЭК). В частности, на кадрах представлены БЭК "Оркан", "ASV-1000" и "Визир".

"Оркан" является самой компактной многоцелевой моделью и способен развивать скорость до 40 узлов при дальности не менее 500 километров и мореходности до трех баллов. "Визир" способен развивать скорость до 45 узлов (83,4 км/ч), при этом дальность его хода составляет до 434 километров. Кроме того, Рособоронэкспорт в рамках выставки "Флот-2024" представил надводный беспилотник "БЭК-1000", способный нести до одной тонны полезной нагрузки различного назначения.






Также сообщается, что в России разработали новый тепловизионный прицельный комплекс ЛПК-101 "Кречет", который позволит более эффективно противодействовать атакам морских безэкипажных катеров, а также поражать крупногабаритные ударные БПЛА противника типа "Баба Яга".

Этот прицельный комплекс изначально создавался для Черноморского флота для борьбы с безэкипажными катерами противника, однако впоследствии принято решение применять его и в сухопутных войсках для поражения вражеских БПЛА, поскольку "Кречет" способен четко различать тепловую сигнатуру дрона в небе и вести прицельный огонь даже во время движения.

Испытания нового прицельного комплекса проводились как на земле, так и в море. В частности, на земле "Кречет" был установлен на крупнокалиберный пулемет "Корд", а в море комплекс проходил испытания в связке с турелями, которые устанавливаются на кораблях и катерах. Испытания на море были проведены в приближенных к боевым условиях, когда огонь по дрейфующей мишени велся во время движения и в темное время суток.

24 комментария
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  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +9
    Сегодня, 17:32
    может сперва упешно применить, а потом "трезвонить" ? задолбала "показуха". это на войне должно быть давно.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +4
      Сегодня, 18:03
      Рособоронэкспорт в рамках выставки "Флот-2024" представил надводный беспилотник "БЭК-1000", способный нести до одной тонны полезной нагрузки различного назначения.

      Ну теперь подогнать этот катер на испытания хуситам. Пусть так сказать протестируют его на каком ни будь эсминце или авианосце америкосов.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 18:50
        Хусситам конечно не помешают российские БЭКи для общего дела.
        Но хотелось бы их сначала проверить в деле на Чёрном море. Например, БЭК-1000 вполне мог бы подняться вверх по течению Южного Буга, Днестра, Прута, поинтересоваться портами, судами и особенно мостами.
        Так сказать ответка за Крымский мост.
        И вместо анонсов очередных вундерваффе хотелось бы услышать победные реляции о действиях наших БЭКов. yes
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 18:58
        Зачем хуситам? С тонной взрывчатки можно их отправить в сторону одесского или ренийского порта, к мосту в Затоке, а можно просто отправлять их по донецким речкам обрубать мосты. Хотя это наверное пересечение красных линий и оскорбление уважаемых партнёров...
  2. Alien From Звание
    Alien From
    -3
    Сегодня, 17:33
    Как будто ракету в космос запустили......
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      -1
      Сегодня, 17:52
      Цитата: Alien From
      Как будто ракету в космос запустили

      Есть цели в Красном море у берегов Иордании. Они гораздо ближе и жирнее.
  3. b-ili-d Звание
    b-ili-d
    +4
    Сегодня, 17:34
    У меня только один вопрос.У хохла канал управления старлинк ,а что у нас? БЭК это замечательно но без защищённого канала управления это чемодан без ручки!
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 17:39
      Цитата: b-ili-d
      У меня только один вопрос.У хохла канал управления старлинк ,а что у нас? БЭК это замечательно но без защищённого канала управления это чемодан без ручки!

      сын на херсонщине, украинцы глушат и сажают БПЛА только в путь, наши естественно тоже. связь там ни к чёрту. глушат все и всё.
    2. goscha_04 Звание
      goscha_04
      +1
      Сегодня, 17:43
      можно старые торпеды модулем навигации оснастить и в путь
      1. Пионер1984 Звание
        Пионер1984
        +1
        Сегодня, 17:54
        Там дальность хода маленькая
    3. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 17:43
      А если будет связь, против кого применять? Суда в румынских территориальных водах топить? Тоже интересный вопрос.
    4. Alien From Звание
      Alien From
      0
      Сегодня, 18:49
      Ура друзьям попробуйте это объяснить....
  4. С.З. Звание
    С.З.
    -1
    Сегодня, 17:37
    Замечательные устройства для борьбы с не очень сильным флотом со слабой охраной. На кого мы собираемся в поход?
    1. Aken Звание
      Aken
      -2
      Сегодня, 17:45
      Кроме окраинцев в реальном походе пока только хуситы.
  5. Shelest2000 Звание
    Shelest2000
    0
    Сегодня, 17:51
    Вот когда они нанесут гостевой визит в Скапа-Флоу, тогда и хвастайтесь!
  6. nordscout Звание
    nordscout
    +2
    Сегодня, 17:58
    БЭК "Оркан", "ASV-1000" и "Визир".... Против чьих сил и средств и на каком морском ТВД их собираются использовать???? Вероятно, для передачи "хуситам", на Красное море... На Чёрном море - проблема - проблем - защитить наши корабли ВМФ и суда от БЭК-ов.... Или это, уже, вопрос решённый?
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 18:29
      Если бы для передачи хуситам, то их бы не светили.
      1. nordscout Звание
        nordscout
        0
        Сегодня, 18:43
        Уважаемый kromer! Почему "хуситам" можно передавать, только, не светящееся???
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 18:49
          Только дегенераты гадят в открытую.
  7. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 18:04
    Выставки выставками, но хорошо бы увидеть кадры с применением этих БЭКов и желательно с успешным применением.
  8. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 18:27
    Зачем Оркан рыжим сделали?
    Чтобы лучше видно было? what
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 18:44
      ну в теории безэкипажник ведь не только смертником может быть, но и спасателем к примеру.
      не нравится рыжим? ну за......те зеленым lol
  9. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 18:50
    Интересно, а безэкипажный экраноплан нам слабо сделать - летит куда с большей скоростью и на дальнее расстояние, может и над сушей пройтись, обнаружить тяжелее, а сбить и подавно... Разве не?
    Только вот с двигателем загвоздка...

    А ещё можно подповерхностный безэкипажный катер, который к цели подкрадывается под поверхностью воды, сверху только шнорхель, а перед целью выпрыгивает из воды и идёт на цель как катер или экраноплан?
    Можно под водой в дежурном режиме висеть?
  10. ergh081 Звание
    ergh081
    +1
    Сегодня, 18:56
    А что все названия на латинице? Сразу на распродажу, аналогов нет? А - это РособоронЭКСПОРТ, значит нам такие не нужны. Понты значится. А где выставка-то?