Вынесены приговоры за покушение на главу ДНР Александра Захарченко и убийство комбата Арсена Павлова («Моторолы»)

Южным окружным военным судом (г. Ростов-на-Дону) вынесены приговоры за покушение на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийство комбата Арсена Павлова («Моторолы»). Их гибель в свое время стала большим потрясением для жителей Донецкой Народной Республики.Главным фигурантом этих двух дел стал некий Александр Погорелов. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Его подельниками по террористической группе были Артем Ен, Василий Чурилов и Александр Тимошенко. Они получили соответственно 17, 13 и 12 лет.Тогда, в 2017 году, Погорелову и его помощникам не удалось убить главу Донецкой Республики – покушение закончилось неудачей. Террорист отслеживал перемещения Захарченко, фиксировал их на видео и передавал сведения своим кураторам из СБУ. Затем он заложил бомбу в туалете одного из донецких ресторанов, куда нередко заезжал глава республики.Захарченко погиб от рук террористов только на следующий год – в 2018 году. Эту диверсию осуществляли уже другие исполнители.Зато в ликвидации Арсена Павлова – легендарного командира «Спарты» – вина лежит на Погорелове и его группе. Осенью 2016 года террорист установил самодельную бомбу на крыше лифта жилого дома в центре Донецка, где проживал «Моторола». Взрыв привел к гибели комбата. Украинские диверсанты привели взрывчатку в действие, когда он вошел в лифт.Ранее в британском журнале The Economist сообщалось, что в составе Службы безопасности Украины с 2015 года существует отдел, специализирующийся на политических убийствах.

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