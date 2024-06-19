Вынесены приговоры за покушение на главу ДНР Александра Захарченко и убийство комбата Арсена Павлова («Моторолы»)

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Вынесены приговоры за покушение на главу ДНР Александра Захарченко и убийство комбата Арсена Павлова («Моторолы»)

Южным окружным военным судом (г. Ростов-на-Дону) вынесены приговоры за покушение на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийство комбата Арсена Павлова («Моторолы»). Их гибель в свое время стала большим потрясением для жителей Донецкой Народной Республики.

Главным фигурантом этих двух дел стал некий Александр Погорелов. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Его подельниками по террористической группе были Артем Ен, Василий Чурилов и Александр Тимошенко. Они получили соответственно 17, 13 и 12 лет.

Тогда, в 2017 году, Погорелову и его помощникам не удалось убить главу Донецкой Республики – покушение закончилось неудачей. Террорист отслеживал перемещения Захарченко, фиксировал их на видео и передавал сведения своим кураторам из СБУ. Затем он заложил бомбу в туалете одного из донецких ресторанов, куда нередко заезжал глава республики.


Захарченко погиб от рук террористов только на следующий год – в 2018 году. Эту диверсию осуществляли уже другие исполнители.

Зато в ликвидации Арсена Павлова – легендарного командира «Спарты» – вина лежит на Погорелове и его группе. Осенью 2016 года террорист установил самодельную бомбу на крыше лифта жилого дома в центре Донецка, где проживал «Моторола». Взрыв привел к гибели комбата. Украинские диверсанты привели взрывчатку в действие, когда он вошел в лифт.


Ранее в британском журнале The Economist сообщалось, что в составе Службы безопасности Украины с 2015 года существует отдел, специализирующийся на политических убийствах.
14 комментариев
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  1. goscha_04 Звание
    goscha_04
    -2
    Сегодня, 17:28
    Лучше приговора , отдать людям на 10 минут ,чтобы все всё показали отношение к Украине, странно сейчас самое время вешать утырков
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 18:37
      На пожизненном им тоже можно устроить весёлую жизнь. laughing
      Например, три раза в день хлоркой парашу дезинфицировать, чтобы они микробов не подцепили. wink
      И хлорки не жалеть. wink
      Сыпать так, чтобы глаза резало до слёз. wassat good
      Есть ещё много тюремных прикольчиков для создания атмосферы счастливого пожизненного заключения. yes
  2. A17ttt
    A17ttt
    -5
    Сегодня, 17:44
    Будет любопытно посмотреть сколько будет комментариев на ВО в этой новости, и суть их.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +7
      Сегодня, 17:51
      сколько будет комментариев на ВО в этой новости, и суть их.
      почешем языки да и забудем....а Захар и Моторола жить будут вечно, ровно как и Миха Гиви, да и многие которые известны ближнему кругу...а этим мразям анафема
  3. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 17:44
    Они получили соответственно 17, 13 и 12 лет.
    интересно...а у них есть сердечная недостаточность...если нет...то будет
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      0
      Сегодня, 17:47
      если сидеть будут в Донецке то и жить будут не долго
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 18:39
      Не знаю насчёт сердечной недостаточности, но туберкулёзом запросто могут заразиться от соседей. yes
  4. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +2
    Сегодня, 17:48
    Они получили соответственно 17, 13 и 12 лет.

    С такими мягкими приговорами террористам по резонансным преступлениям скорой дойдем до того, что и за убийство начнут штрафовать. За коррупционные преступления уже давно штрафуют и конфискуют только имущество, которое получено преступным путем причем это нужно еще доказать.
    Потом удивляемся почему кругом беспредел, воровство и коррупция.
    1. Загребун Звание
      Загребун
      0
      Сегодня, 18:46
      Скрепы-к изночальному. За убийство холопа- штраф. За убийство равного-вира. За убийство повыше рангом-петля. Гоже! (Т9 фекалии) .
  5. parusnik Звание
    parusnik
    +3
    Сегодня, 17:52
    Эту диверсию осуществляли уже другие исполнители.
     Кто они?
    в составе Службы безопасности Украины с 2015 года существует отдел, специализирующийся на политических убийствах.
     У нас видимо нет.Убийцы Захарченко не установлены.Те кто жег Дом профсоюзов живы.Убийц, азовцев обменяли.А был обещан большой политический процесс.Однако..
  6. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    +1
    Сегодня, 17:53
    за Моторолу четвертовать тварей
  7. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Сегодня, 18:08
    Какое то ССД - специальное судебное дело .
  8. Bulrumeb Звание
    Bulrumeb
    0
    Сегодня, 18:23
    сообщалось, что в составе Службы безопасности Украины с 2015 года существует отдел, специализирующийся на политических убийствах.
    Хотелось бы чтобы похожий отдел был бы к примеру в ГРУ
  9. singless Звание
    singless
    +1
    Сегодня, 18:31
    в сизо сейчас опасно . могут сбежать