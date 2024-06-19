На Украине мобилизуют работников предприятий ОПК, имеющих право на бронь

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На Украине мобилизуют работников предприятий ОПК, имеющих право на бронь

На Украине мобилизация идет полным ходом, и все меньше категорий граждан могут ее избежать. Она теперь коснулась даже работников стратегически важных в нынешней обстановке предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), что говорит об очень плачевном состоянии с пополнением в армии.

По словам секретаря комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Романа Костенко, дошло до того, что граждане, работающие на предприятиях ОПК, приходят в территориальные центры комплектования (украинские военкоматы) для уточнения данных и тут же оказываются мобилизованными. Народный депутат отмечает, что эта категория граждан имеет законное право на бронь от военной службы.



Мы сейчас готовим законопроект, чтобы исключить мобилизацию таких людей при обновлении данных

- сказал Костенко.

Напомним, что 18 мая этого года на Украине в силу вступили нормы, ужесточающие мобилизацию. Облавы сотрудников военкоматов и полиции могут ждать потенциальных призывников в любом месте. Женщин-медиков обязали при оформлении на работу становиться на воинский учет. А один из командиров ВСУ предложил призывать в армию не с 25 лет, а с 21 года, чтобы «обновить» ее личный состав, средний возраст которого приближается к 50 годам.
5 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 18:29
    Недалеко и до укро-югента, опустошат все тюрьмы, дома пристарелых и до психушек дойдут. Очищают земли для нового заселения.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:32
    А западенская бандерва как поживает ? Их не касается?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 18:42
      Западенцев тоже на свинорезку отправляют. laughing yes
      Западенцам проще ухилять: граница рядом, у многих есть польские паспорта, схроны в наследство от дедушек остались.
  3. Иванов_Иван2
    Иванов_Иван2
    +1
    Сегодня, 18:40
    зато не рабы и безвиз , скоро соседи через забор к ним будут смотреть и завидовать
  4. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 18:41
    Ну и хорошо, зачем им ВПК, им НАТА все даст, что не попросят!
    Кто там на очереди следующий?