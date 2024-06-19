Представитель МИД РФ: «Большая семёрка» занимается воровством, выделяя Киеву деньги из российских активов

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Представитель МИД РФ: «Большая семёрка» занимается воровством, выделяя Киеву деньги из российских активов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала воровством решение стран "большой семерки" о выделении Украине помощи в размере 50 миллиардов долларов за счет доходов, полученных от замороженных на Западе российских активов.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что в ответ на этот шаг Москва может изъять находящиеся в российской юрисдикции западные финансовые активы и имущество. При этом, как отметила Захарова, Москва располагает широким арсеналом политических и экономических контрмер.



Дипломат также сообщила, что руководство некоторых стран G7 по различным каналам дали понять российскому правительству, что они не намерены принимать участие в конфискации российских активов и попросили не применять к ним какие-либо ответные меры.

Согласно последним оценкам, по состоянию на конец 2022 года, объем прямых инвестиций стран Запада в России оценивается в 288 миллиарда долларов, из которых около 223 миллиардов принадлежат странам Евросоюза.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что, по ее мнению, активы РФ, хранящиеся на международной площадке Euroclear в Бельгии, приносят доход исключительно финансовому учреждению, а Россия якобы "не имеет права" распоряжаться прибылью, полученной от замороженных активов. По мнению Йеллен, действия "Большой семерки" не являются воровством, поскольку срок размещения российских инвестиций уже формально завершен.
31 комментарий
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  1. BAI Звание
    BAI
    +21
    Сегодня, 19:01
    ведомства также подчеркнула, что в ответ на этот шаг Москва может изъять находящиеся в российской юрисдикции западные финансовые активы и имущество.

    Ну так изымайте! Сколько можно языком молоть
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 19:38
      Цитата: BAI
      ведомства также подчеркнула, что в ответ на этот шаг Москва может изъять находящиеся в российской юрисдикции западные финансовые активы и имущество.

      Ну так изымайте! Сколько можно языком молоть
      Главное - чтобы у нас тот, кому по должности положено, переписал на бумажку всех, кто будет изымать.
      И чтобы потом ту бумажку не потерял.
      1. Egeny Звание
        Egeny
        +1
        Сегодня, 19:54
        ...да ладно вам всем, Владимир Владимирович сознательно бросил "кость" Западу в виде трёхсот ляров баксов, чтобы он (запад) просто подавился, поскольку все силы его брошены на решение этой проблемы по Чернышевскому: "что делать"... и как быть))
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 20:02
          Цитата: Egeny
          ...да ладно вам всем, Владимир Владимирович сознательно бросил "кость" Западу в виде трёхсот ляров баксов
          У меня, как старого конспиролога, была, признаюсь, такая мысль...
          Пусть накинутся, развяжут нам руки. Нас 300 лярдов не разорят, а повод для вполне обоснованного ОТВЕТНОГО удара отличный.
          Более того - никто за эти деньги не наказан, а даже наоборот, полномочия продлены.

          Но, как говорят, "такого масштаба теории не для моей зарплаты"... lol
      2. A.A.G. Звание
        A.A.G.
        +1
        Сегодня, 19:57
        Подозреваю, что, это, - если и произойдёт, - то будет использовано в иных целях, отличных от целей Государства, Народа...
    2. Egeny Звание
      Egeny
      +2
      Сегодня, 20:02
      ...у нас в МИДе есть любители рубить хвосты по частям... иногда процесс заканчивается языком.)
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 20:55
        Страшные люди в МИДе сидят. Страшно даже представить чисто технически сам процесс... laughing
  2. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +6
    Сегодня, 19:03
    в ответ на этот шаг Москва может изъять находящиеся в российской юрисдикции западные финансовые активы и имущество.
    Так долго об этом говорят, что Запад и мы тоже как-то не очень верим! Сделайте это!
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +9
    Сегодня, 19:05
    А какие воры эти активы там размещали?И да,кто то когда то произнес"замучаетесь пыль глотать".Наверное про себя,что ли?
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +6
      Сегодня, 19:19
      А какие воры эти активы там размещали?
      Вот это и есть самый главный вопрос wink
    2. ettore Звание
      ettore
      0
      Сегодня, 20:39
      Цитата: dmi.pris1
      А какие воры эти активы там размещали?И да,кто то когда то произнес"замучаетесь пыль глотать".Наверное про себя,что ли?

      Когда Кудрин был в правительстве, ему, "Вести" задали вопрос - Почему правительство покупает иностранные "ценные бумаги" под 1.5%, вроде, а не вкладывает в Россию? Он не смущаясь на, всю страну, ответил - Вкладывать в Россию невыгодно.
      Вот один из этих воров.
  4. Влад--44 Звание
    Влад--44
    0
    Сегодня, 19:07
    Западные пацаны тратят, кремлевские лохи платят
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 20:36
      Западные пацаны тратят, кремлевские лохи платят

      платим мы с вами
  5. Капитан Пушкин Звание
    Капитан Пушкин
    +2
    Сегодня, 19:08
    В ответ напрашивается заморозка эквивалентной суммы наших ворогов (в идеале, долгов российских субъектов врагам нашим) тело заморозить, а проценты от использования перечислять на нужды минобороны.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 19:45
      Цитата: Капитан Пушкин
      В ответ напрашивается заморозка эквивалентной суммы наших ворогов (в идеале, долгов российских субъектов врагам нашим) тело заморозить, а проценты от использования перечислять на нужды минобороны.
      Термин "зеркально" на Западе понимают только как утреннее рассматривание собственной подлой физиономии в куске специальным образом обработанного стекла.

      В смысле "адекватный ответ на неадекватные действия" - они уже научились кричать по-украински не только "Сала Украине!", но и "А нас-то за шо?..."
  6. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 19:08
    Словесные обличения только порадуют врага. Необходимо нанести им ответный удар, конфисковав их активы в России. Око за око и зуб за зуб.
  7. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 19:09
    объем прямых инвестиций стран Запада в России оценивается в 288 миллиарда долларов, из которых около 223 миллиардов принадлежат странам Евросоюза.
    - а что с доходами от этих инвестиций? Два с лишним года прошло с начала Сво и ареста российских средств....
  8. zloybond Звание
    zloybond
    +1
    Сегодня, 19:09
    говорить можно до опупения.Мы это знаем. Что делать то будут или нет? Или очередной ППР?
  9. Алексей Рыболов Звание
    Алексей Рыболов
    -2
    Сегодня, 19:11
    шмара и дам любители языком молоть .сидят на довольствии страны только и всего
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 20:04
      ...грубо, вас разве не учили хорошему тону?
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 19:14
    А чего делить на плохих и не очень плохих.Пусть плывут в гробах согласно статуса.Вообще это дело не МИДа,а экономического блока РФ.
  11. Владимир М Звание
    Владимир М
    +5
    Сегодня, 19:17
    Сколько можно "языком молоть"? Пообещал - сделай, а так лучше рот и не открывать. Обидно за Державу.
  12. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 19:30
    Я так понимаю, теперь эти активы, можно уверенно забыть. Отжали красиво. good
  13. Загребун Звание
    Загребун
    0
    Сегодня, 19:36
    "Вас кинули, как лохов последних кинули , Сережа, а заодно и меня с вами"". Жмурки.
    1. Загребун Звание
      Загребун
      0
      Сегодня, 20:05
      Спасибо за минус, Вы прочитали. Вас не кинули, как лоха последнего. Сколько то лярдов российских денюжков с Вами. Давайте я угадаю, Вы Ермак???
  14. opuonmed Звание
    opuonmed
    -3
    Сегодня, 19:41
    Это называется, что хотят, то и делают, что им ЕС и США сделает РФ ????? Медведя на цепь посадили, и медведь ничего сделать не хочет, верней, в умах у него еще летаем мысль, может быть, договорюсь с ними, они же не будут отрубать когти и лапы и зубы спиливать ! Как только смогут ЕС и США и когти, и зубы спилит у медведя и шкуру будут делить !!!!!!
  15. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 19:48
    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала воровством решение стран "большой семерки" о выделении Украине помощи в размере 50 миллиардов долларов за счет доходов, полученных от замороженных на Западе российских активов.

    Так $ рано хоронить ещё.
  16. A.A.G. Звание
    A.A.G.
    +3
    Сегодня, 20:06
    И всё мы, в едином порыве теперь должны проникнуться праведной ненавистью к коварному Западу? ... Или к тем, кто подобную ситуевину допустил? А теперь ещё и возмущается?! Тьпфу на вас! ( с вашими окладами, льготами, заявлениями, и результатами деятельности!).
  17. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 20:33
    Представитель МИД РФ: «Большая семёрка» занимается воровством, выделяя Киеву деньги из российских активов

    а где ассимитричный ответ???
  18. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:49
    Назвали их дворами, это правильно... конфисковать активы забугорных компаний из стран, которые поддерживают воровство наших средств, пора, давно пора.
    Всё, больше говорить не о чем.
    Конкретика должна быть, а не болтовня.
  19. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:58
    Чего то у меня подозрение, что денди из Англии очень много вложились в бизес в рыбалку поймал и отпустил.Кто только к нам не приезжал на эту рыбалку ,когда я жил в Мурманске и так по всей стране.