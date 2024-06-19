Представитель МИД РФ: «Большая семёрка» занимается воровством, выделяя Киеву деньги из российских активов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала воровством решение стран "большой семерки" о выделении Украине помощи в размере 50 миллиардов долларов за счет доходов, полученных от замороженных на Западе российских активов.Представитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что в ответ на этот шаг Москва может изъять находящиеся в российской юрисдикции западные финансовые активы и имущество. При этом, как отметила Захарова, Москва располагает широким арсеналом политических и экономических контрмер.Дипломат также сообщила, что руководство некоторых стран G7 по различным каналам дали понять российскому правительству, что они не намерены принимать участие в конфискации российских активов и попросили не применять к ним какие-либо ответные меры.Согласно последним оценкам, по состоянию на конец 2022 года, объем прямых инвестиций стран Запада в России оценивается в 288 миллиарда долларов, из которых около 223 миллиардов принадлежат странам Евросоюза.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что, по ее мнению, активы РФ, хранящиеся на международной площадке Euroclear в Бельгии, приносят доход исключительно финансовому учреждению, а Россия якобы "не имеет права" распоряжаться прибылью, полученной от замороженных активов. По мнению Йеллен, действия "Большой семерки" не являются воровством, поскольку срок размещения российских инвестиций уже формально завершен.

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