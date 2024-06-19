Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет

Северная Корея накапливала средства поражения – снаряды, ракеты – 70 лет. Россия получит неограниченный запас всего этого, включая баллистические ракеты. И у Северной Кореи в этом свой интерес, потому что она получит передовые российские ракетно-ядерные технологии, технологии в космической программе. И она всё это сможет использовать против всего мира.

В администрации (Байдена) просто пожимают плечами. Единственное, что они в таком случае могут ответить – подписать новые открытые чеки для Украины. Если выступить против такой позиции, то тебя сразу записывают в «агенты Путина». Это самое поверхностное стратегическое мышление.