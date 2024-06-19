Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет

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Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет

В Америке продолжают комментировать договорённости России и КНДР в сфере безопасности. Напомним, что в подписанном соглашении о стратегическом партнёрстве есть 4-я глава, которая предусматривает взаимную помощь военного характера на случай агрессии против одной из стран со стороны третьей стороны. При этом, как подчеркнул Ким Чен Ын, Россия уже сталкивается с агрессией со стороны всего блока НАТО.

Американский конгрессмен Майкл Уолтц, представляющий Флориду в палате представителей, комментируя соглашение, заявил о том, что это плохая новость как для Украины, так и для США.



Уолтц, являющийся ветераном войны в Афганистане:

Северная Корея накапливала средства поражения – снаряды, ракеты – 70 лет. Россия получит неограниченный запас всего этого, включая баллистические ракеты. И у Северной Кореи в этом свой интерес, потому что она получит передовые российские ракетно-ядерные технологии, технологии в космической программе. И она всё это сможет использовать против всего мира.

Далее, как и подобает настоящему американскому конгрессмену, Уолтц назвал соглашение между Россией и КНДР «альянсом зла». Видимо, это новая производная от избитого на Западе термина «ось зла».

Продолжая свои рассуждения американский законотворец-республиканец, традиционно перешёл и к критике Байдена. По его словам, администрация Байдена не предприняла никаких шагов, чтобы не дать «альянсу зла» состояться.

Уолтц:

В администрации (Байдена) просто пожимают плечами. Единственное, что они в таком случае могут ответить – подписать новые открытые чеки для Украины. Если выступить против такой позиции, то тебя сразу записывают в «агенты Путина». Это самое поверхностное стратегическое мышление.

Как видно, уже даже конгрессмен жалуется на то, что при любой попытке заблокировать финансирование киевского режима есть риск оказаться в списке тех, кого Демпартия перед выборами президента назовёт «агентом Кремля».
60 комментариев
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  1. Загребун Звание
    Загребун
    +4
    Сегодня, 19:21
    Абыдна, да? (С)
    Какая то заморочка с текстом, орфография наверно подвела.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 19:40
      Как видно, уже даже конгрессмен жалуется на то, что при любой попытке заблокировать финансирование киевского режима есть риск оказаться в списке тех, кого Демпартия перед выборами президента назовёт «агентом Кремля».

      Конгрессмены не ссыте... У нас высокопоставленным "агентам Кремля" очень даже прилично платят, так что смело блокируйте всё что пожелаете!!! laughing
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 21:31
        Сначала американцы придумали БРИКС. Теперь они в панике: торговля БРИКС в национальных валютах хоронит западные необеспеченные валюты.
        Потом американцы придумали Ось Зла. Теперь они в панике: Ось Зла начала превращаться в военный союз. Северокорейские поставки вооружений в Россию могут превратиться из надуманных западными экспердами в реальные поставки.
        Вывод: Американцы сами виноваты в создании экономическо-военно- политических блоков, низвергающих гегемонию Запада. fool
        А ведь им предлагали Объединённую Европу от Лиссабона до Владивостока.
        Может их поляки покусали и заразили своим тупым гонором? what
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 21:34
          А ведь им предлагали Объединённую Европу от Лиссабона до Владивостока.
          Может их поляки покусали и заразили своим тупым гонором?

          Для Америки "Объединённая Европа от Лиссабона до Владивостока" страшнее любых укусов поляков... laughing hi
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +1
            Сегодня, 21:41
            А для Европы рухнула многовековая мечта: Дранг нах Остен. Теперь в Германии и остальной Европе деиндустриализация. Это как декоммунизация на Украине. yes
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 20:17
      И чубатики,приуныли.... Снарядов- на все чубатое население хватит. Печенюшки, выходят,боком.
  2. Альф Звание
    Альф
    +6
    Сегодня, 19:27
    И у Северной Кореи в этом свой интерес, потому что она получит передовые российские ракетно-ядерные технологии, технологии в космической программе.

    Услышав это, Южной Корее резко поплохело..
    1. Шиномонтажник Звание
      Шиномонтажник
      +11
      Сегодня, 19:35
      Не зря 70 лет копили снаряды наши северокорейские братья, не зря. Пришел час использовать все это на строительство справедливого многополярного мира. Как пели наши деды "Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот встанет всем!"
      1. Egeny Звание
        Egeny
        +12
        Сегодня, 19:40
        ...простите, чем "встанет"?))
        1. Андрей Москвин Звание
          Андрей Москвин
          +6
          Сегодня, 19:44
          laughing Орфографическая загадка.
          1. Egeny Звание
            Egeny
            +2
            Сегодня, 19:45
            ...неа, незнание основ.)
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              +1
              Сегодня, 19:55
              Женя, вечер добрый hi Я, конечно вспомнил, как надо ..... но решил старые песни почитать. От бабушки книжки остались. Мало ли что там recourse
              1. Egeny Звание
                Egeny
                +2
                Сегодня, 19:57
                Привет, Дима. Бабушка плохому не научит.)
          2. Андрей Николаевич Звание
            Андрей Николаевич
            +2
            Сегодня, 20:18
            " встанет" это не то,о чем Вы подумали.)
            1. Egeny Звание
              Egeny
              +2
              Сегодня, 20:27
              ...простите, а Вы о чём?))
              1. Андрей Николаевич Звание
                Андрей Николаевич
                +2
                Сегодня, 20:28
                Да я о песне,знете ли.. Чудная песня. А Вы о чем подумали?)
                1. Egeny Звание
                  Egeny
                  +2
                  Сегодня, 20:28
                  ..................тоже о песне.)
                  1. Андрей Николаевич Звание
                    Андрей Николаевич
                    +2
                    Сегодня, 20:29
                    Ну тогда мы с Вами- единомышленники.)
                  2. Фаталист Звание
                    Фаталист
                    0
                    Сегодня, 20:42
                    Юмористы, блин. lol love (Короткий коммент)
          3. kventinasd Звание
            kventinasd
            0
            Сегодня, 20:58
            Цитата: Андрей Москвин
            Орфографическая загадка.

            Никакой загадки, автор лишь немного ошибся. "Вставит всем" так будет правильней.
        2. Болторез Звание
          Болторез
          0
          Сегодня, 20:53
          чем "встанет"?
          Не все то солнышко, что встаёт laughing .
      2. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 20:07
        Вот он момент истины. Вот когда подавятся младшим Кимом все его злопыхатели. Всё было не зря.
    2. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 19:44
      Услышав это, Южной Корее резко поплохело..


      Наоборот должны радоваться. Россия боеприпасы скупит все, а новые КНДР ещё нужно разработать и произвести. Планов опять лет на 70.
      1. Jager Звание
        Jager
        0
        Сегодня, 21:18
        Россия не производит болванки? Или сталь закончилась?
        Ну и я сильно сомневаюсь, что снаряды хранятся больше 30 лет))
  3. GEV67 Звание
    GEV67
    +5
    Сегодня, 19:30
    Как говорится - завидуйте молча. drinks
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 19:45
      Нус, взрогнем! drinks
      .........................................
      1. Комментарий был удален.
      2. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 20:40
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +8
    Сегодня, 19:33
    Северная Корея накапливала средства поражения – снаряды, ракеты – 70 лет. Россия получит неограниченный запас всего этого
    И ЧО?...
    А как быть с тем, что Украина УЖЕ получила то, что бывший соцлагерь и не только он накапливали все те же 70 лет?
    Или "это другое"?
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 19:59
      И ЧО?

      Он подтвердил пословицу про то, что у соседа и жена красивей .... Испугались, обзавидовались laughing .
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 20:28
        Цитата: Reptiloid
        Он подтвердил пословицу про то, что у соседа и жена красивей ....
        Я, применительно к американцу, и вспоминать-то эту пословицу боюсь... Вдруг у соседской жены американского конгрессмена борода кудрявее, чем у его собственной? feel
        В свете толерантных решений демократической партии и американского правительства аккуратнее надо быть в высказываниях об американцах на такие личные темы.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +2
          Сегодня, 20:52
          надо быть аккуратней lol laughing

          Игорь! Ну как хорошо, что у нас как раньше ---- 2 пола! Без излишеств , толерастии, Для меня жена ---- женщина, значит. А уж кто там кому кем приходится...... тьфу на них. В гейропе какие-то бабцы-министерши хотят браком , что ли сочетаться. ...Мельком заметку видел.... психушки на них нет
  5. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +3
    Сегодня, 19:35
    снаряды, ракеты – 70 лет. Россия получит неограниченный запас всего этого, включая баллистические ракеты

    Майкл Уолтц от страха даже забыл об элементарном сроке годности боеприпасов. Ну не может быть что бы такие клоуны управляли государством. Хочешь не хочешь а поверишь в теорию заговора.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 19:42
      ...даже если на три поделить, всё равно хороший запас "игрушек".)
  6. sodium20 Звание
    sodium20
    -1
    Сегодня, 19:36
    Strategically, Mr. Putin's visit is very very important. US created a 'Pentagon' - USA - Japan - South Korea - Taiwan - Phillipines, to confront Russia & China in Asia. Mr. Putin & Mr. Xi checkmated USA, by creating a 'Hexagon' - Russia - China - North Korea - Vietnam - Malaysia - Indonesia. Strategically and Geopolitically, its a huge win for both Russia and China. drinks
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -1
      Сегодня, 20:55
      Vietnam - Malaysia
      Their participation is under question.
  7. Enceladus Звание
    Enceladus
    +6
    Сегодня, 19:38
    А значит сша с израилем "ось добра"? lol
    «ось зла»
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 19:55
      «А значит сша с израилем "ось добра"?»©
      А БРИКС - это, получается, "Ось зла"?what
    2. Normann Звание
      Normann
      +1
      Сегодня, 20:06
      Да им просто плевать на весь остальной мир....
    3. poquello Звание
      poquello
      -1
      Сегодня, 20:49
      Цитата: Enceladus
      А значит сша с израилем "ось добра"?

      дык палестинцы соврать не дадут
  8. spirit Звание
    spirit
    0
    Сегодня, 19:44
    Северная Корея накапливала средства поражения – снаряды, ракеты – 70 лет

    А теперь если откинуть "пропаганду " все эти договоры будут видны через пол года.Количество снарядов ни о чем ни говорит, помниться покойный Пригожин не очень лестно отзывался о том что ему передавали с таких 70 летних складов.
    Если передаваемое вооружение имеет соответствующее качество и заявленные характеристики, и их передадут/продадут в товарном количестве, то это существенно повлияет на на линию фронта,куда это передадут, и мы увидим кардинальные продвижения.Ечли это все окажется
    "Потёмкинскими деревнями" и болванками с точностью пушек 17 века, то и продвижения не будет.Посмотртм через пол года.
    1. Normann Звание
      Normann
      +1
      Сегодня, 20:08
      покойный Пригожин

      А Вы в этом уверены?
    2. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 20:56
      болванками с точностью пушек 17 века
      Болванки 17-го века имели вполне себе адекватную кучность для тогдашней дальности выстрела. Ядрами же не на 40 км стреляли.
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 19:52
    она получит передовые российские ракетно-ядерные технологии, технологии в космической программе
    Такая ракета и до Америки долететь сможет. Теперь понятно, чего боится сенатор wink
    1. Normann Звание
      Normann
      +1
      Сегодня, 20:09
      Он ничего не боится, ему надо просто поднять свой рейтинг...
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 19:53
    Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет

    А Россия сколько их накапливала? Вон, злобные русские, даже на старые боНбы хитрые штуки приделывают + всякие новинки, которые почему-то никак не кончатся... Короче, в хозяйстве всë пригодится - дают, Бери!
  11. nikolaevskiy78 Звание
    nikolaevskiy78
    +1
    Сегодня, 20:07
    Вот костерили Союз, новые кумиры, Ильин там, цари-императоры, а вот оно как вышло - пришли проблемы, куда кинулись? Куба, КНДР, Вьетнам... Чтобы по этому поводу сказал Ильин? laughing
  12. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 20:09
    Убогие они эти матрасные конгрессмены. Артиллерийские снаряды имеют срок годности. Так что про 70 лет накоплений пусть не беспокоится. Спасибо КНДР и её лидеру мы всё равно скажем, а матрасы пусть задумаются, если есть чем. Тем более перечень беспокойств явно весьма и весьма широк. И боеприпасы для артиллерии - это капля в море беспокойств. А тут ещё Вьетнам впереди. " Какая неприятность"! Для матрасов, конечно.
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 20:54
      Убогие они эти матрасные конгрессмены. Артиллерийские снаряды имеют срок годности. Так что про 70 лет накоплений пусть не беспокоится.
      Бопсы и калиберные бронебойные почти вечные. А пороха да, пороха стареют.
      1. hiller Звание
        hiller
        0
        Сегодня, 21:00
        Капсюльные втулки и взрыватели тоже стареют. Подкалиберные при раздельном заряжании - вечные.
        1. abrakadabre Звание
          abrakadabre
          0
          Сегодня, 21:06
          Подкалиберные при раздельном заряжании - вечные.
          Как и калиберные болванки. При раздельном заряжании. Оно конечно ржа может поесть. но это надо очень много времени и очень ненадлежащие условия хранения.
      2. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        0
        Сегодня, 21:13
        Цитата: abrakadabre
        Бопсы и калиберные бронебойные почти вечные. А пороха да, пороха стареют.

        Снаряженные тротилом ОФ снаряды можно хранить до 100 лет, гексоген около 40 лет. Переснарядить ВВ в корпусе на новое возможно, ещё партизаны в ВОВ нагревали снаряды в корыте с водой головой вверх и когда ВВ становилось как кисель брали снаряд железными щипцами и выливали ВВ в формы в земле, перед тем как затвердеть сучком делали дырку под детонатор. Потом полученными минами подрывали эшелоны. С порохами в гильзах и реактивных снарядов хуже, 25 лет и надо переснаряжать. Но старые пороха сейчас перерабатывают и делают новые, технологии есть. А так, перед КНДР Путин посетил Узбекистан, а это поставщик хлопка, а хлопок - сырьё для порохов, хотя у нас разработали технологию изготовления порохов из целлюлозы, не пропадём. soldier
  13. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 20:11
    Скорее всего речь шла не столько о снарядах, сколько о ЛиСиЦыных.
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 20:25
    А зачем КНДР снаряды,достаточно на неделю.А теперь КНДР под ядерным зонтиком и СПРН России.КНР тоже под зонтиком ,так случайно получилось.Подозреваю ТОФ будет желанным гостем что с севера ,что с юга КНДР.Ну что верфи " Самсунга" довыпендривались.
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:28
    Смотрим завтра на западные биржи,если не скачут значит ещё не третья мировая.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 20:38
      Нам самим придётся побеждать,даже при помощи КНДР.Но подозреваю третий саммит и последний по Украине пройдёт в КНДР в бараке на демокрационной линии КНДР и Южная Корея.
  16. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 20:36
    Россия просто предоставила возможность новому союзнику испытать вооружение на своём новом полигоне 404.
  17. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:45
    Обилие боеприпасов, это хорошо... но это дополнительный бонус ко всему остальному прочему.
  18. Владимир_Д Звание
    Владимир_Д
    +3
    Сегодня, 20:48
    У России три союзника: армия, флот и Северная Корея
  19. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    0
    Сегодня, 20:52
    По его словам, администрация Байдена не предприняла никаких шагов, чтобы не дать «альянсу зла» состояться.
    Скорее, данная администрация сделала все, чтобы альянс состоялся.
  20. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 21:18
    Ну и славненько, если конечно это правда.