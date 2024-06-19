Глава Офиса Зеленского: Украина открыта к участию России в следующем мирном саммите

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Глава Офиса Зеленского: Украина открыта к участию России в следующем мирном саммите

Глава Офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев открыт к участию России в следующем мирном саммите.

Как сообщает американское издание Bloomberg, Ермак сообщил о начале подготовки к проведению следующей конференции, однако при этом какие-либо временные рамки в настоящее время еще не обозначены. При этом глава Офиса Зеленского убежден, что второй "саммит мира" будет "более представительным", а целью мероприятия станет "положить конец вооруженному конфликту и урегулировать кризисы".



Однако, утративший легитимность и узурпировавший власть в стране Зеленский своим указом ввел в украинское законодательство запрет на проведение любых переговоров с Москвой, а также продолжает постулировать свою так называемую "формулу мира", фактически предполагающую капитуляцию России, возврат Украины в границы УССР по состоянию на 1991 год, а также выплату значительных репараций "на восстановление разрушенной инфраструктуры".

При этом президент России Владимир Путин четко обозначил условия для начала мирных переговоров. В первую очередь, Киев должен вывести свои войска с оккупированных ВСУ территорий новых регионов РФ, после чего обеспечить проведение демилитаризации и денацификации и предоставить равные права русскоязычному населению. На такие условия Киев ожидаемо не пойдет, следовательно, в настоящее время проведение переговоров с утратившим связь с реальностью украинским руководством нецелесообразно.
35 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 19:53
    Ну,посмотрим.Через год.Как они запоют,или как наши рукамиводители порешат.А может и в самом деле на этой сходке что произошло невероятно-очевидное для киевских?
    1. spirit Звание
      spirit
      +1
      Сегодня, 20:04
      .Как они запоют,или как наши рукамиводители порешат

      А как они запоют? Условия можно диктовать когда у противника фронт сыпется или вся экономика пошла вразнос.Полный болван пойдет сейчас на такие условия,когда ни один административный центр не взят, и у тебя есть Днепр для которого что бы форсировать нужны сотни тысяч.Пока этого нет, все эти предложения просто слова
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +2
        Сегодня, 20:31
        Вообще-то война идет на территории бывшей УССР, которую украина считает своей. И мы диктуем условия.
        Украина вообще ничего не может противопоставить России. Все их надежды на мир, на формулы зеленского, на капитуляцию России, полностью завязаны на Запад. Запад надавит, Запад впишется и поможет.
        А Запад не больно то спешит...
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 21:38
          Не надо нас приглашать ни на какие ваши мирные саммиты. Мы сами вас привезём на наши мирные саммиты.
          Зима близко. Этой зимой на Украине будет холоднее, чем в прошлом году.
          ВСУ теряет позиции на всех направлениях кроме Харьковского, которое высосало резервы нацистов.
          На Украине пошли вбросы о призыве с 21 года. На Западе всё чаще звучат голоса о договорняке по корейскому сценарию.
          Клиент доходит до кондиции. wink good
      2. Tusv Звание
        Tusv
        +1
        Сегодня, 21:03
        Цитата: spirit
        Полный болван пойдет сейчас на такие условия,когда ни один административный центр не взят,

        А разве Антанта в ПМВ, что то взяла на территории Германии? Наоборот Немчура воевала на территории Антанты. Однако пришлось капитулировать. У Украины все хуже
    2. Egeny Звание
      Egeny
      +3
      Сегодня, 20:25
      "невероятно-очевидное" - это ультиматум Путина...
      "Через год", говоришь, а если мы освободим Одессу раньше?
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 20:39
        Как не крути, а Черноморское побережье полностью брать надо. Пока Сайра Манду с Зеленью не "решили" вопрос Приднестровья.
    3. Юра Звание
      Юра
      +1
      Сегодня, 20:30
      Цитата: dmi.pris1
      А может и в самом деле на этой сходке что произошло невероятно-очевидное для киевских?
      Они поняли, что капитуляции не избежать, поэтому нехотя пытаются признать, что без России эти пьяные междусобойчики не имеют смысла, а с присутствием России эти переговоры приобретают смысл, всё таки переговоры значит возможен торг и подписание каких либо обязывающих договоров или документов. Не понимают одного, всего этого России не надо, не надо никаких гарантов и наблюдателей, она сама то и другое к тому же всегда держит слово, поэтому Капитуляция и чем раньше тем лучше для них.
    4. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 20:39
      Следующий мирный саммит пройдет как в анекдоте про Трампа - дайте мне пиво, пожалуйста - Жигулевское по 50 рублей)))
    5. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 20:49
      Цитата: dmi.pris1
      А может и в самом деле на этой сходке что произошло невероятно-очевидное для киевских?
      Произошло ВЕРОЯТНО-очевидное - обделались они с этим "саммитом".

      Провели работу над ошибками и поняли, что главная причина провала - отсутствие России.
      Без меня меня женить, если постараться, можно. Говорить о "капитуляции России" без того, чтобы это хотя бы услышала Россия - глупо и смешно.
      А потому на ходу выдумали хитрый план:
      - Россию таки пригласить;
      - на присутствие России не обращать внимания, говорить и делать то, что считают нужным (не захочет Россия продолжать этот фарс - ещё лучше, "испугалась-сбежала");
      - сочинить по итогам сходки бумагу, которую Россия не подпишет, зато подпишет куда более представительное сообщество, чем сейчас:
      - поднять визг, что Россия и Путин лично игнорируют мнение "мирового сообщества".

      А вобще, по большому счёту, идут они со своим сходняком туда, куда адрес на заборе плохими мальчишками написан... В любом представительстве и без нас. Нам в другую сторону.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    -1
    Сегодня, 19:54
    Украина открыта к участию России в следующем мирном саммите

    Как это? Скорее саммит открыт для участия России, а не Украина открыта. А то как женщина лёгкого поведения открыта всем. Для англосаксов наверно давно уже открыта.
    Мож я не так логически думаю.
  3. mark1 Звание
    mark1
    +4
    Сегодня, 19:57
    Может как нибудь без нас? Все таки у вас своя компания, у нас своя... sad
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +2
      Сегодня, 20:04
      Раневская вспомнилась.
      Я как яйца - участвую, но не вхожу. lol
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 20:51
        Цитата: Андрей Москвин
        Раневская вспомнилась.
        Я как яйца - участвую, но не вхожу. lol
        "Плюс" за комментарий.
        Жаль, что нельзя поставить ещё один - отдельно за Раневскую.
  4. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 19:57
    При этом глава Офиса Зеленского убежден, что второй "саммит мира" будет "более представительным", а целью мероприятия станет "положить конец вооруженному конфликту и урегулировать кризисы".

    Вам Путин сказал на каких условиях Россия готова с Украиной о чём - то говорить, вот и думайте... Следующие условия будут только хуже... Э Ермак, Ермак ... - какую фамилию опозорил...
  5. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 19:57
    Нэ спеши дарагой. Посмотрим, как зимой петь будешь.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 19:58
    За 2 дня до второго саммита в Швейцарии предложение будет хуже ,чем ныне действующие.Могут помечтать.
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 19:59
    Укры экономят на всем. Даже на главе государства- контрацептив просроченный. Еще и обрезанный..
  8. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 20:02
    Глава Офиса Зеленского: Украина открыта к участию России в следующем мирном саммите

    А смысл в нём для России?
    Придти, посидеть, послушать и уйти? lol
    Всё равно будет так, как хочет Россия и никакие договорняки не прокатят. Ибо веры им нет, обманут.
    Потому Россия будет выполнять ранее взятые планы, а все остальные могут идти лесом, договариваться. wassat
  9. Enceladus Звание
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 20:03
    что Киев открыт

    Фууу.... закройте... воняет negative
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 20:04
    глава Офиса Зеленского убежден, что второй "саммит мира" будет "более представительным"

    С чего бы, это?
  11. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 20:05
    То, что на Украине заговорили о переговорах с Россией, ничего хорошего для России нет. Значит уже давно идёт подготовка очередного "договорняка".
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      -2
      Сегодня, 20:40
      Почему "нет"?
      Война закончится. Интересы России будут в мирном договоре.
      Или думаете как всегда "нас обманули"?
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 20:44
        Мирный договор, с кем? И чем этот мирный договор закончится для России? Как раз война и не закончится в результате "договорняка".
        1. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          -2
          Сегодня, 20:47
          Значит мы не там СВО начали.
          Не на Донбассе надо было начинать, а на восточном побережье Северо-американского континента.
          Или мы еще не начинали?
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            0
            Сегодня, 21:13
            Как сказал ВВП - еще не начинали. Мы очень сильно опоздали с началом СВО, по-чему опоздали, это уже второй вопрос. И все надеемся договориться с "партнёрами". Если не решим координально вопрос с Украиной, без всяких "договорняков" - для России все может закончится плачевно.
  12. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 20:05
    Шоу под названием «цирк с конями» продолжается на Украине!
  13. Tusv Звание
    Tusv
    +2
    Сегодня, 20:06
    Ну ребята буржуята. Всем известно, что первое предложение Путина очень хорошее, далее идут заворачивание гаек.
    Над гарантиями безопасности посмеялись. Начало СВО
    Второе, попытались обмануть. Итог 4 новых региона
    Третье. 4 новых региона в административных границах и фиг а не НАТО
    Думайте господа буржуины. Четвертое скоро будет предложено
  14. ASM Звание
    ASM
    +1
    Сегодня, 20:07
    Ну полный идиот. РФ не будет официально разговаривать с просроченными. А неофициальные контакты, я думаю, и не прекращались.
  15. Alien From Звание
    Alien From
    +1
    Сегодня, 20:10
    Вообще то саммит-это встреча на высшем уровне. С шавками не катит.
  16. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 20:20
    Ну от наглости сей чёрт точно не помрёт. lol
  17. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +1
    Сегодня, 20:38
    Украина открыта к участию России

    Ага, личико попроще пжалста и глазками не юлить... Готовы они... Как же как же
  18. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 20:42
    Вопрос... а нафига нам какие то сборища недоумков... тфу, саммит???
    Говорить стоит только с полосатиками а остальных послать подальше... лесом!
    Хочется верить, что у нас на найдётся желающих участвовать в подобных говорильнях....
  19. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 20:53
    "украина" закрыта с 2014 года
  20. ArtPilot Звание
    ArtPilot
    +1
    Сегодня, 20:58
    Думаю, к концу войны штурмовать окопы и населённые пункты Украины будут исключительно беспилотники всех видов и типов.