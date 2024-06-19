Глава Офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев открыт к участию России в следующем мирном саммите.Как сообщает американское издание Bloomberg, Ермак сообщил о начале подготовки к проведению следующей конференции, однако при этом какие-либо временные рамки в настоящее время еще не обозначены. При этом глава Офиса Зеленского убежден, что второй "саммит мира" будет "более представительным", а целью мероприятия станет "положить конец вооруженному конфликту и урегулировать кризисы".Однако, утративший легитимность и узурпировавший власть в стране Зеленский своим указом ввел в украинское законодательство запрет на проведение любых переговоров с Москвой, а также продолжает постулировать свою так называемую "формулу мира", фактически предполагающую капитуляцию России, возврат Украины в границы УССР по состоянию на 1991 год, а также выплату значительных репараций "на восстановление разрушенной инфраструктуры".При этом президент России Владимир Путин четко обозначил условия для начала мирных переговоров. В первую очередь, Киев должен вывести свои войска с оккупированных ВСУ территорий новых регионов РФ, после чего обеспечить проведение демилитаризации и денацификации и предоставить равные права русскоязычному населению. На такие условия Киев ожидаемо не пойдет, следовательно, в настоящее время проведение переговоров с утратившим связь с реальностью украинским руководством нецелесообразно.

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