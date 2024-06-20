Безэкипажные катера-камикадзе хуситов



Фрегат "Аль-Мадинах" во время атаки, съемка с камеры на надстройке корабля. У правого края кадра виден хуситский катер. Кадр из репортажа ТК "Аль-Арабия"

Катера в боях



Хуситский БЭК, замеченный в 2018 г. Фото Минобороны Саудовской Аравии



Другой вариант БЭК, выявленный в 2019 г. Фото Минобороны Саудовской Аравии

Технические вопросы



Катер, участвовавший в атаке на сухогруз 12 июня. БЭК похож на простую лодку и оснащен "манекенами" для имитации экипажа. Фото The Warzone

Вынужденные решения



Греческий сухогруз Tutor после атаки катеров. Фото The Warzone

С октября прошлого года йеменская группировка «Ансар Аллах», также известная как хуситы, регулярно атакует корабли и суда недружественных стран, проходящие мимо. В ходе этих атак используются противокорабельные ракеты, беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера-камикадзе.Недавно одно из таких маломерных судов с боевой нагрузкой смогло успешно прорваться к движущейся цели и атаковать её. Учитывая намерения и усилия хуситов, можно предположить, что подобные инциденты будут продолжаться.В конце января 2017 года фрегат «Аль-Мадинах» ВМС Саудовской Аравии, который участвовал в операции коалиции, осуществлял патрулирование у западного побережья Йемена. Во время выполнения этой задачи он подвергся атаке катеров-камикадзе, управляемых хуситами. Одному из катеров удалось прорваться через оборону и поразить кормовую часть корабля. В результате фрегат был вынужден прекратить выполнение боевых задач и отправиться на средний ремонт.Согласно первым сообщениям, атака была совершена смертниками «Ансар Аллах». Однако в начале февраля представитель ВМС США предположил, что в атаке мог быть задействован безэкипажный катер (БЭК) с установленным на нём подрывным зарядом. Несмотря на это, доступные материалы не смогли подтвердить эту версию, и все обстоятельства атаки остались неизвестными.Впоследствии появились первые доказательства наличия БЭК в Йемене. Несколько таких образцов были замечены и сфотографированы в море во время последующих попыток атаки кораблей коалиции.В октябре 2023 года хуситы начали операцию по противодействию военному и торговому судоходству недружественных стран в Красном море. Они атакуют проходящие мимо суда и корабли, используя ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).18 декабря было зафиксировано первое сообщение об использовании хуситами ударного безэкипажного катера (БЭК) вместе с другими средствами. Однако точные результаты этой атаки до сих пор неизвестны. Сообщалось о поражении одного из судов и возникновении пожара, но неизвестно, что именно попало в него.В следующие месяцы произошло ещё несколько подобных атак, как успешных, так и неудачных. Последний известный эпизод произошёл 12 июня, когда хуситский БЭК атаковал греческий сухогруз Tutor, шедший под флагом Либерии. Катер попал в кормовую часть судна и лишил его хода. Затем ещё один БЭК атаковал центральную часть корпуса, что привело к затоплению цели.Показания участников этого инцидента указывают на применение именно безэкипажного катера-камикадзе. Это первый подтверждённый успех хуситских БЭК.Не все атаки заканчиваются успешно. Некоторые катера были уничтожены огнём кораблей противника, а другие не смогли добраться до своих целей по техническим причинам. Например, в январе на западном берегу Баб-эль-Мандебского пролива был найден один из хуситских БЭК в хорошем состоянии. Иностранные специалисты обезвредили его и тщательно изучили для определения всех особенностей такой угрозы.Очевидно, что хуситы продолжат атаковать проходящие корабли и суда, используя все доступные средства, включая одноразовые ударные БЭК. Неизвестно, будет ли расти их доля в общем числе атак. Точная статистика применения катеров отсутствует, поэтому делать даже примерные прогнозы сложно. Однако ясно, что от них не откажутся.К сожалению, подробные технические данные о хуситских быстроходных катерах-камикадзе (БЭК) отсутствуют. Создатели этих катеров, по понятным причинам, не разглашают свои секреты, а особенности их боевого применения не позволяют тщательно изучить технику. Даже обнаруженный в январе неисправный катер не даёт полной картины. Изучившие его иностранные специалисты не раскрыли всех подробностей.Однако даже доступная информация позволяет сделать некоторые выводы о производстве БЭК в Йемене, а также об их характеристиках и потенциале.По мнению зарубежных экспертов, хуситы либо получают готовые катера из Ирана, либо самостоятельно собирают их из иностранных комплектующих. Однако способность йеменских специалистов наладить полноценное производство вызывает сомнения. Вероятно, Иран предоставляет наиболее сложные в производстве компоненты, такие как двигатели и электроника, а сборка катеров осуществляется на местных площадках.Имеющиеся свидетельства и фото- и видеоматериалы показывают, что у группировки «Ансар Аллах» нет единого катера-камикадзе. В производстве и эксплуатации находится несколько типов такой техники, которые заметно отличаются друг от друга. Это связано с тем, что БЭК создаются на основе доступных плавсредств, что не способствует их унификации.Готовые корпуса БЭК оснащаются стандартными подвесными лодочными моторами. Такая силовая установка проста в использовании, не требует специальных навыков управления и обеспечивает высокую скорость передвижения. Дальность хода катера достаточна, чтобы добраться до цели без необходимости возвращаться.Предполагается, что хуситы оснащают свои катера системами дистанционного управления. На борту беспилотного катера-камикадзе (БЭК) есть камера для вождения и наведения, исполнительные механизмы на органах управления, приборы навигации и радиостанция с прямой двусторонней связью. Характеристики радиоэлектронных систем постоянно улучшаются.Раньше сообщалось, что БЭК сопровождаются катером с экипажем, который держится на удалении и, вероятно, несёт станцию управления. Сейчас же катера-камикадзе выходят в море самостоятельно, а операторы работают на берегу.В зависимости от размеров и собственной массы БЭК может нести до нескольких сотен килограммов взрывчатого вещества. Однако встречаются и более лёгкие боезаряды. Например, на катере, обнаруженном в январе, присутствовало около 110 кг взрывчатки в виде трёх зарядов с собственными контактными взрывателями. Три датчика цели помещались на носу и на бортах корпуса — как минимум, один из них должен был сработать при любом касании цели.В последних атаках отмечается применение любопытной маскировки: на катерах устанавливают простейшие манекены-силуэты. С их помощью пытаются убедить противника в наличии людей на борту — до последнего момента он не должен понимать, что катер является безэкипажным и несёт угрозу.В Йемене отсутствуют развитые военные предприятия, поэтому движение «Ансар Алла» сталкивается с ограничениями в области оснащения и вооружения. Хотя иностранная помощь частично помогает решить эту проблему, ситуация в целом остаётся сложной.Из-за этого боевые отряды хуситов вынуждены использовать только те образцы и системы вооружения, которые доступны в настоящее время. Часто это компромиссные решения. Хорошим примером этого являются безэкипажные катера, которые применяются в настоящее время.БЭК йеменского производства отличаются простой конструкцией и низкой стоимостью, что делает их строительство и использование более доступными. Они достаточно эффективны и могут поражать намеченные цели.Однако с точки зрения боевых качеств эти катера не идеальны. Они подвержены отказам и уязвимы для огня противника. Всё это может повлиять на их способность добраться до цели.Важно отметить, что БЭК — это не единственное средство, которое хуситы используют для борьбы с надводными целями. Вместе с катерами они активно применяют ракеты и беспилотные летательные аппараты различных типов. В результате им удалось создать многокомпонентную систему вооружений, способную как защищать берег, так и атаковать цели в море. В настоящее время эта система и её отдельные компоненты проходят проверку практикой.