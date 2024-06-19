ВС РФ серией ударов нанесли огневое поражение объектам размещения личного состава противника в Харьковской и Одесской областях

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ВС РФ серией ударов нанесли огневое поражение объектам размещения личного состава противника в Харьковской и Одесской областях

Российские военные нанесли очередную серию ракетно-бомбовых ударов по объектам боевиков киевского режима на территории Одесской и Харьковской областей.

В частности, сообщается о взрывах в приморском городе Ильичевск (переименован в Черноморск) Одесской области. На территории этого населенного пункта ранее уже поражались складские помещения, в которых ВСУ хранили безэкипажные катера, применяемые боевиками для атак на корабли российского Черноморского флота, а также пункты временной дислокации западных наемников и инструкторов.



Кроме того, мощный взрыв прогремел в районе села Каролино-Бугаз, расположенного в 30 километрах к югу от Одессы. Назначенное киевским режимом руководство причерноморского региона сообщает об уничтожении ракетным ударом здания одного из рекреационных учреждений, которое, вероятнее всего, использовалось украинским командованием для размещения личного состава.

В Харьковской области зафиксированы по меньшей мере три взрыва. Оккупационные власти региона сообщают о поражении инфраструктуры детского лагеря "Лесная сказка" в Шевченковском (Дзержинском) районе областного центра. При этом киевский режим, конечно же, умалчивает о том, что этот ДОЛ использовался в качестве пункта временной дислокации военнослужащих - переброшенных в область резервов с южного направления.

Украинские ресурсы также сообщают о серии взрывов в Полтавской области, где, по предварительным данным, поражены военные объекты ВСУ в районе Миргорода, где расположен военный аэродром.
2 комментария
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  1. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 21:11
    в приморском городе Ильичевск (переименован в Черноморск)

    Это же в честь "Золотого теленка". А как же борьба с советским наследием?
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 21:22
    Кроме того, мощный взрыв прогремел в районе села Каролино-Бугаз, расположенного в 30 километрах к югу от Одессы

    Вот облом... recourse я подумал вначале.... мощный... 30... кило... тонн... метров wassat