Опрос общественного мнения в Иране выявил главных претендентов на президентский пост

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Опрос общественного мнения в Иране выявил главных претендентов на президентский пост

Менее чем за 10 дней до проведения внеочередных президентских выборов в Иране (пройдут 28 июня) опубликованы результаты опросов общественного мнения. Опросы показывают, что ни у одного из кандидатов нет значительного отрыва.

Первое место в опросах иранских граждан занимает бывший мэр Тегерана Мохаммад-Багер Галибаф (на фото слева). Ему 62 года, и в настоящее время он находится на посту председателя Исламского консультационного совета (Меджлиса) – однопалатного парламента.



Галибаф является профессором Тегеранского университета, доктором геополитических наук. Ранее он занимал посты руководителя иранской полиции и командующего ВВС Ирана.

В 2005 году Галибаф уже участвовал в выборах президента. Тогда он проиграл Махмуду Ахмадинежаду.

С небольшим отставанием от Галибафа идёт Саид Джалили. Ему 58 лет. Он также участвовал в президентской гонке, но в 2013 году. Тоже безуспешно. В 2021 году снимал свою кандидатуру в пользу Эбрахима Раиси. Входит в так называемый Совет по оценке целесообразности. Это орган, который создан верховным лидером Ирана и который призван разрешать споры между различными органами и ветвями власти. Является ветераном ирано-иракской войны. Имеет ранение, полученное в ходе боёв за Басру. У него редкий статус «Живого мученика». В Иране это особо почитаемый круг лиц, которые пролили кровь за страну и при этом внесли (вносят) особый вклад в её развитие.

Джалили относится к иранским политикам консервативных взглядов.

Пока у обоих этих кандидатов примерно по 25% голосов одобрения. Считается, что один из них и займёт президентское кресло в Исламской Республике.

Напомним, что внеочередные выборы были назначены в Иране в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Его вертолёт упал в горной местности 19 мая. Вместе с ним погибли и другие высокопоставленные лица Ирана, включая главу МИД Амира Хосейна Абдоллахиана.
2 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:05
    Ни чего не понятно ,программ кандидатов нет .Кто там за что.Все равно над ними другой стоит и выборами не руководит ,а просто рекомендует.В Иране как и в США ,при смене Президента - Иранская политика не поменяется.США враг ,и их сателлит Израиль тоже.
    1. nikolaevskiy78 Звание
      nikolaevskiy78
      0
      Сегодня, 21:27
      Третьего кандидата опрос тонко обошел стороной wink
      Впрочем, это нормально там опросы идут с разлетом в 30% и выше. Интересные будут выборы, но прозападных кандидатов там все равно нет и не будет.
      Кстати, Израиль не просто так грозит Хизбалле на 25-26 как раз под иранские выборы.