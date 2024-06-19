Лидер «Хизбаллы» пообещал превратить Средиземное море в горячее в случае атак ВВС Израиля с аэродромов на Кипре
В Ливане заявили, что израильский ультиматум относительного того, что «Хизбалла» должна отойти за реку Литани, является неприемлемым. Напомним, что накануне с таким требованием к Ливану выступил израильский премьер Нетаньяху, заявив о том, что если «Хизбалла» за Литани не отойдёт, то израильская армия начнёт операцию на юге Ливана. Река Литани находится примерно в 15 км от севера Израиля, который, как считают многие его соседи, на самом деле Израилю не принадлежит и является территорией, оккупированной израильскими войсками.
Заявления Нетаньяху прокомментировал и лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла. По его словам, израильская авиация проводит тренировки на натовских военных базах на Кипре. Речь, вероятно, идёт о базах ВВС Британии Акротири и Декелия.
Насралла:
По словам Хасана Насраллы, Кипр израильские военные решили выбрать для тренировок и подготовки ко вторжению в Ливан, так как знают, что у «Хизбаллы» есть оружие, способное достать до любой точки Израиля.
Тем временем стало известно, что американский авианосец «Джеральд Форд» направлен к берегам Израиля – в район Хайфы.
В Иране представители командования заявили, что в случае начала бомбардировок Ливана израильскими самолётами, иранские войска «не будут за этим безмолвно наблюдать».
Таким образом, назревает очередной крупный вооружённый конфликт на Ближнем Востоке, в который могут быть втянуты сразу несколько государств, включая тот же Кипр.
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