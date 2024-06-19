Лидер «Хизбаллы» пообещал превратить Средиземное море в горячее в случае атак ВВС Израиля с аэродромов на Кипре

6
Лидер «Хизбаллы» пообещал превратить Средиземное море в горячее в случае атак ВВС Израиля с аэродромов на Кипре

В Ливане заявили, что израильский ультиматум относительного того, что «Хизбалла» должна отойти за реку Литани, является неприемлемым. Напомним, что накануне с таким требованием к Ливану выступил израильский премьер Нетаньяху, заявив о том, что если «Хизбалла» за Литани не отойдёт, то израильская армия начнёт операцию на юге Ливана. Река Литани находится примерно в 15 км от севера Израиля, который, как считают многие его соседи, на самом деле Израилю не принадлежит и является территорией, оккупированной израильскими войсками.

Заявления Нетаньяху прокомментировал и лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла. По его словам, израильская авиация проводит тренировки на натовских военных базах на Кипре. Речь, вероятно, идёт о базах ВВС Британии Акротири и Декелия.



Насралла:

Если для бомбардировок Ливана израильские самолёты будут подниматься с аэродромов на Кипре, то на Средиземном море будет очень горячо – как для Израиля, так и для его союзников.

По словам Хасана Насраллы, Кипр израильские военные решили выбрать для тренировок и подготовки ко вторжению в Ливан, так как знают, что у «Хизбаллы» есть оружие, способное достать до любой точки Израиля.

Тем временем стало известно, что американский авианосец «Джеральд Форд» направлен к берегам Израиля – в район Хайфы.

В Иране представители командования заявили, что в случае начала бомбардировок Ливана израильскими самолётами, иранские войска «не будут за этим безмолвно наблюдать».

Таким образом, назревает очередной крупный вооружённый конфликт на Ближнем Востоке, в который могут быть втянуты сразу несколько государств, включая тот же Кипр.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    -3
    Сегодня, 21:22
    + Конкретные ребята! Нам про Балтийское море хотя бы можно было пообещать западу подобный расклад.. Но имеем то что есть, сдержанность (иначе говоря вялость и нерешительность).
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 21:40
      Лидер «Хизбаллы» пообещал превратить Средиземное море в горячее

      Блин!!! Это какой же огромный кипятильник нужно в это море засунуть...??? wink
  2. nikolaevskiy78 Звание
    nikolaevskiy78
    -2
    Сегодня, 21:29
    Израиль, грозя Хизбалле на 25-26 июня, решил подгадить Ирану аккурат накануне президентских выборов (в Иране 28.06). Добрые люди, что сказать winked
  3. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 21:33
    И вот плюсом ко всей этой заварухи на английскую военную базу на Кипре со стороны, например, Сирии прилетят ракеты, выпущенные некоей группировкой, ранее подобные ракеты никогда не эксплуатировавшей...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:36
    В случае возникновении крупно масштабного конфликта на ближнем востоке байдену взгрустнётся и так уже нефть марки WTI торгуется около 82 $, а госдеп с поганкой Йеллен установил потолок 79$.Там весело с углеводородами в США.
  5. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 21:39
    И вот плюсом ко всей этой заварухе на английскую военную базу на Кипре со стороны, например, Сирии прилетят ракеты, выпущенные некоей группировкой, ранее подобные ракеты никогда не эксплуатировавшей...