«БАРИН» – разбор протокола тактической медицины («КУЛАК–БАРИН»)
Алгоритм «БАРИН» протокола тактической медицины «КУЛАК–БАРИН» представляет собой последовательность действий, которые необходимо выполнить при оказании первой помощи в условиях боевых действий или других чрезвычайных ситуаций. Этот алгоритм был разработан для обеспечения эффективного и быстрого оказания первой помощи пострадавшим, а также для минимизации риска развития осложнений.
Буква «Б» в алгоритме «КУЛАК–БАРИН» тактической медицины обозначает «боль» (болевые ощущения).
Этот шаг алгоритма включает оценку и контроль болевых ощущений у пострадавшего для обеспечения его комфорта и снижения риска развития шока. Это важно для поддержания нормального состояния пострадавшего и предотвращения ухудшения его состояния.
Для оценки боли необходимо провести опрос пострадавшего или, если он без сознания, оценить его реакцию на внешние раздражители.
Для контроля боли можно использовать различные методы обезболивания, такие как:
1. Местное обезболивание с помощью местных анестетиков или холода.
2. Обезболивающие препараты, такие как нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) или опиоидные анальгетики.
Выбор метода обезболивания зависит от характера травмы, состояния пострадавшего и наличия необходимых препаратов и оборудования. Важно помнить, что обезболивание должно проводиться в противоположную пострадавшей конечность.
Шприц-тюбик с обезболивающим. Фото: Youtube.com
Вторая буква «А» в алгоритме «КУЛАК–БАРИН» тактической медицины обозначает «антибиотик».
Этот шаг алгоритма включает применение антибиотиков для профилактики и лечения инфекционных заболеваний у пострадавших. Это важно для предотвращения развития инфекций, которые могут осложнить состояние пострадавшего и привести к дополнительным проблемам со здоровьем.
Антибиотики – это лекарственные препараты, которые используются для борьбы с бактериальными инфекциями. Они действуют путём уничтожения или подавления роста бактерий, вызывающих инфекцию.
Примеры антибиотиков:
1. Пенициллины (например, амоксициллин) – используются для лечения широкого спектра бактериальных инфекций, включая инфекции дыхательных путей, кожи и мягких тканей.
2. Цефалоспорины (например, цефтриаксон) – также используются для лечения бактериальных инфекций, но имеют более широкий спектр действия, чем пенициллины.
3. Макролиды (например, азитромицин) – применяются для лечения инфекций дыхательных путей, кожи, мягких тканей и других органов.
4. Фторхинолоны (например, левофлоксацин) – обладают широким спектром действия и используются для лечения различных бактериальных инфекций.
Выбор антибиотика зависит от типа бактерии, вызвавшей инфекцию, и чувствительности этой бактерии к различным препаратам. Обязательно стоит помнить, что любое ранение по умолчанию считается инфицированным, поэтому данный пункт пропускать нельзя.
Также стоит отметить, что на данном этапе применяются противошоковые препараты.
Обезболивание конечности. Фото: Youtube.com
Буква «Р» в алгоритме «КУЛАК-БАРИН» тактической медицины обозначает «раны».
Этот шаг алгоритма включает оценку и лечение ран у пострадавшего для предотвращения развития инфекций и других осложнений. Это важно для поддержания нормального состояния пострадавшего и обеспечения его безопасности.
Для оценки ран необходимо провести визуальный осмотр и пальпацию (ощупывание) места предполагаемой раны. При наличии кровотечения необходимо немедленно остановить его с помощью жгута (если во время алгоритма «КУЛАК» не были обнаружены сильные источники кровотечений) или давящей повязки. При отсутствии кровотечения можно оценить глубину, размер и характер раны.
Лечение ран включает следующие меры:
1. Очистка раны от грязи, инородных тел и других загрязнений.
2. Обработка раны антисептическим раствором для предотвращения инфекции.
3. Наложение стерильной повязки на рану для защиты её от дальнейшего загрязнения.
Выбор метода лечения зависит от характера раны, состояния пострадавшего и наличия необходимых препаратов и оборудования.
Буква «И» в алгоритме «КУЛАК–БАРИН» тактической медицины обозначает «иммобилизация».
Этот шаг алгоритма включает проведение мероприятий по иммобилизации повреждённых конечностей и позвоночника. Иммобилизация необходима для предотвращения дальнейшего повреждения тканей и снижения болевого синдрома. Она проводится с помощью специальных шин или подручных средств.
Иммобилизация – это метод оказания первой помощи, который заключается в создании неподвижности повреждённой части тела. Это необходимо для того, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение тканей и снизить болевой синдром.
Иммобилизация проводится в следующих случаях:
1. При переломах костей.
2. При вывихах суставов.
3. При обширных ранах мягких тканей.
4. При ожогах и обморожениях.
5. При других травмах, которые сопровождаются болью и отёком.
Для иммобилизации используются специальные шины или подручные средства. Шины должны быть прочными, лёгкими и удобными в использовании. Они могут быть изготовлены из дерева, металла или пластика. Подручные средства могут быть использованы в качестве импровизированных шин. Например, при переломе руки можно использовать кусок доски или фанеры, а при переломе ноги – две палки или ветки деревьев.
При проведении иммобилизации необходимо соблюдать следующие правила:
1. Шина должна фиксировать не менее двух суставов, расположенных выше и ниже места перелома.
2. Шину нельзя накладывать на голое тело. Под неё необходимо подложить мягкую ткань или вату.
3. Нельзя пытаться вправить перелом или вывих. Это может привести к ещё большему повреждению тканей.
Буква «Н» в алгоритме «КУЛАК–БАРИН» тактической медицины обозначает «носилки».
Этот шаг алгоритма включает использование носилок для транспортировки пострадавшего в безопасное место или к медицинскому персоналу. Носилки могут быть самодельными или промышленными, в зависимости от ситуации и доступных ресурсов.
Транспортировка пострадавшего на носилках необходима в следующих случаях:
1. Пострадавший не может передвигаться самостоятельно из-за травмы или болезни.
2. Необходимо быстро доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
3. Нужно обеспечить пострадавшему покой и комфорт во время транспортировки.
Транспортировка раненого. Фото: Youtube.com
Для транспортировки пострадавшего на носилках необходимо выполнить следующие действия:
1. Подготовить носилки к использованию. Если это самодельные носилки, то их нужно собрать и проверить на прочность. Если это промышленные носилки, то нужно убедиться, что они исправны и готовы к работе.
2. Переложить пострадавшего на носилки нужно аккуратно, стараясь не причинить ему боль и не усугубить его состояние.
3. Закрепить пострадавшего на носилках с помощью ремней или верёвок, чтобы он не упал во время транспортировки.
4. Транспортировать пострадавшего в безопасное место, где ему будет оказана медицинская помощь.
5. Передать пострадавшего медицинскому персоналу по прибытии в безопасное место, где окажут ему необходимую помощь.
При транспортировке пострадавшего на носилках важно соблюдать следующие правила безопасности:
1. Носилки должны быть устойчивыми и прочными.
2. Транспортировка должна осуществляться осторожно и плавно.
3. При подъёме и спуске по лестнице носилки нужно нести головой вперёд.
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