«БАРИН» – разбор протокола тактической медицины («КУЛАК–БАРИН»)

«боль» (болевые ощущения)



Шприц-тюбик с обезболивающим. Фото: Youtube.com

антибиотик



Обезболивание конечности. Фото: Youtube.com

раны

иммобилизация

носилки



Транспортировка раненого. Фото: Youtube.com

Алгоритмпротокола тактической медициныпредставляет собой последовательность действий, которые необходимо выполнить при оказании первой помощи в условиях боевых действий или других чрезвычайных ситуаций. Этот алгоритм был разработан для обеспечения эффективного и быстрого оказания первой помощи пострадавшим, а также для минимизации риска развития осложнений.Буквав алгоритме «КУЛАК–БАРИН» тактической медицины обозначаетЭтот шаг алгоритма включает оценку и контроль болевых ощущений у пострадавшего для обеспечения его комфорта и снижения риска развития шока. Это важно для поддержания нормального состояния пострадавшего и предотвращения ухудшения его состояния.Для оценки боли необходимо провести опрос пострадавшего или, если он без сознания, оценить его реакцию на внешние раздражители.Для контроля боли можно использовать различные методы обезболивания, такие как:1. Местное обезболивание с помощью местных анестетиков или холода.2. Обезболивающие препараты, такие как нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) или опиоидные анальгетики.Выбор метода обезболивания зависит от характера травмы, состояния пострадавшего и наличия необходимых препаратов и оборудования. Важно помнить, что обезболивание должно проводиться в противоположную пострадавшей конечность.Вторая буквав алгоритме «КУЛАК–БАРИН» тактической медицины обозначает «».Этот шаг алгоритма включает применение антибиотиков для профилактики и лечения инфекционных заболеваний у пострадавших. Это важно для предотвращения развития инфекций, которые могут осложнить состояние пострадавшего и привести к дополнительным проблемам со здоровьем.– это лекарственные препараты, которые используются для борьбы с бактериальными инфекциями. Они действуют путём уничтожения или подавления роста бактерий, вызывающих инфекцию.1. Пенициллины (например, амоксициллин) – используются для лечения широкого спектра бактериальных инфекций, включая инфекции дыхательных путей, кожи и мягких тканей.2. Цефалоспорины (например, цефтриаксон) – также используются для лечения бактериальных инфекций, но имеют более широкий спектр действия, чем пенициллины.3. Макролиды (например, азитромицин) – применяются для лечения инфекций дыхательных путей, кожи, мягких тканей и других органов.4. Фторхинолоны (например, левофлоксацин) – обладают широким спектром действия и используются для лечения различных бактериальных инфекций.Выбор антибиотика зависит от типа бактерии, вызвавшей инфекцию, и чувствительности этой бактерии к различным препаратам. Обязательно стоит помнить, что любое ранение по умолчанию считается инфицированным, поэтому данный пункт пропускать нельзя.Также стоит отметить, что на данном этапе применяются противошоковые препараты.Буквав алгоритме «КУЛАК-БАРИН» тактической медицины обозначает «».Этот шаг алгоритма включает оценку и лечение ран у пострадавшего для предотвращения развития инфекций и других осложнений. Это важно для поддержания нормального состояния пострадавшего и обеспечения его безопасности.Для оценки ран необходимо провести визуальный осмотр и пальпацию (ощупывание) места предполагаемой раны. При наличии кровотечения необходимо немедленно остановить его с помощью жгута (если во время алгоритма «КУЛАК» не были обнаружены сильные источники кровотечений) или давящей повязки. При отсутствии кровотечения можно оценить глубину, размер и характер раны.Лечение ран включает следующие меры:1. Очистка раны от грязи, инородных тел и других загрязнений.2. Обработка раны антисептическим раствором для предотвращения инфекции.3. Наложение стерильной повязки на рану для защиты её от дальнейшего загрязнения.Выбор метода лечения зависит от характера раны, состояния пострадавшего и наличия необходимых препаратов и оборудования.Буквав алгоритме «КУЛАК–БАРИН» тактической медицины обозначает «».Этот шаг алгоритма включает проведение мероприятий по иммобилизации повреждённых конечностей и позвоночника. Иммобилизация необходима для предотвращения дальнейшего повреждения тканей и снижения болевого синдрома. Она проводится с помощью специальных шин или подручных средств.– это метод оказания первой помощи, который заключается в создании неподвижности повреждённой части тела. Это необходимо для того, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение тканей и снизить болевой синдром.Иммобилизация проводится в следующих случаях:1. При переломах костей.2. При вывихах суставов.3. При обширных ранах мягких тканей.4. При ожогах и обморожениях.5. При других травмах, которые сопровождаются болью и отёком.Для иммобилизации используются специальные шины или подручные средства. Шины должны быть прочными, лёгкими и удобными в использовании. Они могут быть изготовлены из дерева, металла или пластика. Подручные средства могут быть использованы в качестве импровизированных шин. Например, при переломе руки можно использовать кусок доски или фанеры, а при переломе ноги – две палки или ветки деревьев.При проведении иммобилизации необходимо соблюдать следующие правила:1. Шина должна фиксировать не менее двух суставов, расположенных выше и ниже места перелома.2. Шину нельзя накладывать на голое тело. Под неё необходимо подложить мягкую ткань или вату.3. Нельзя пытаться вправить перелом или вывих. Это может привести к ещё большему повреждению тканей.Буквав алгоритме «КУЛАК–БАРИН» тактической медицины обозначает «».Этот шаг алгоритма включает использование носилок для транспортировки пострадавшего в безопасное место или к медицинскому персоналу. Носилки могут быть самодельными или промышленными, в зависимости от ситуации и доступных ресурсов.Транспортировка пострадавшего на носилках необходима в следующих случаях:1. Пострадавший не может передвигаться самостоятельно из-за травмы или болезни.2. Необходимо быстро доставить пострадавшего в медицинское учреждение.3. Нужно обеспечить пострадавшему покой и комфорт во время транспортировки.Для транспортировки пострадавшего на носилках необходимо выполнить следующие действия:1. Подготовить носилки к использованию. Если это самодельные носилки, то их нужно собрать и проверить на прочность. Если это промышленные носилки, то нужно убедиться, что они исправны и готовы к работе.2. Переложить пострадавшего на носилки нужно аккуратно, стараясь не причинить ему боль и не усугубить его состояние.3. Закрепить пострадавшего на носилках с помощью ремней или верёвок, чтобы он не упал во время транспортировки.4. Транспортировать пострадавшего в безопасное место, где ему будет оказана медицинская помощь.5. Передать пострадавшего медицинскому персоналу по прибытии в безопасное место, где окажут ему необходимую помощь.При транспортировке пострадавшего на носилках важно соблюдать следующие правила безопасности:1. Носилки должны быть устойчивыми и прочными.2. Транспортировка должна осуществляться осторожно и плавно.3. При подъёме и спуске по лестнице носилки нужно нести головой вперёд.