«Подземный» танк и «Шишига»: сокровищница Горьковского автомобильного завода
«Подземный» танк, откопанный заводчанами в одном из цехов ГАЗа.
Технические артефакты
Проспект Ленина, что в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, для любителя истории знаменит двумя вещами – легендарной главной проходной Горьковского автомобильного завода и музеем одноименного предприятия. Но если проходную, из ворот которой ГАЗ в годы войны выпускал военную технику и грузовики, даже фотографировать нежелательно (так, по крайней мере, выразилась контролер), то с музеем все проще – он открыт посетителям.
Историю он ведет с 1965 года, но по-настоящему современным он стал в конце 2022 года, когда питерская контора «СИБ-проект» заметно преобразила дизайн музея. Обошлись все удовольствия в полмиллиарда рублей, но они того стоили – экспозиция по оформлению вышла на один уровень с лучшими автомобильными музеями мира.
Обзор содержания музея стоит начать с двух замечательных экспонатов.
Конечно, реликвии ГАЗа все без исключения замечательны, но есть пара особенных. Верным поклонниками «Военного обозрения» наверняка придется по душе корпус танка Т-70, обнаруженный при реконструкции цеха металлопокрытий, производства арматуры и колес. Его в прямом смысле откопали из-под земли в 2008 году. Как он там оказался, неизвестно, но информационная табличка гласит:
Сколько еще таких исторических артефактов хранят корпуса Горьковского автомобильного завода?
Корпус Т-70, прозванный «подземным» танком. Очевидно, служил для защиты заводчан во время бомбежек.
Немалую часть экспозиции занимает реконструкция быта рабочих ГАЗа в трагические 1941–1945 годы. Гитлеровцы нещадно бомбили автозавод, выпускающий критически важную для фронта продукцию. Мемориал с фотографиями и именами погибших под бомбами рабочих и служащих ГАЗа очень наглядно и пронзительно напоминает о тех временах. Налеты вражеской авиации наносили настолько весомый урон, что в 1944 году за досрочную ликвидацию последствий бомбардировок завод наградили вторым орденом Красного Знамени.
В этом же трагическом ряду оригинал похоронки на имя Варвары Ивановны Лариной, которую извещают о том, что
Реконструкция быта автозаводчан в годы Великой Отечественной войны. Обратите внимание на печку из корпуса главной передачи. Вероятно, пробоина получена после очередного налета гитлеровской авиации.
О легком танке Т-70 напоминает не только его корпус, но документ о присвоении звания Героя Социалистического труда Николаю Александровичу Астрову, главному разработчику гусеничной бронемашины.
К слову, танк в собранном состоянии в экспозиции отсутствует, но с ним можно поближе познакомиться на многочисленных постаментах в Нижнем Новгороде. В общей сложности горьковчане выпустили 8 226 танков Т-70, в том числе в годы войны – 6 847. Его по праву считают лучшим легким танком Второй мировой войны и вторым по массовости после Т-34.
Бесценные свидетели триумфа и трагедии прошлого
От славной и трагической одновременно истории Горьковского автозавода в годы Великой Отечественной войны перенесемся в современность. Точнее, в 1992–1995 годы.
В это время проходил стендовые испытания легкий коммерческий автомобиль ГАЗ-3302 «Газель». Машина легендарная во всех смыслах. Она стала «золотой» моделью для автозавода и позволила ему не погибнуть в лихие постперестроечные годы новой России.
Напомним, что полуторку начали разрабатывать еще в середине 80-х годов, но на конвейере машина появилась только 20 июля 1994 года. В музее представлен предсерийный экземпляр, который прошел 270 тысяч стендовых и дорожных километров. Машина откровенно уставшая, но не сломленная. На кабине разместили имена конструкторов, испытателей, технологов и других создателей «Газели».
Рекордная «Газель» после 270 тысяч испытательных километров. Обращает на себя внимание гидравлический механизм погрузки балласта на борт.
Прототип и эскизы будущей «Газели»
Обращает на себя внимание необычный погрузочный механизм лифтового типа, очевидно, предназначенный для облегчения загрузки машины балластом в полевых условиях. На представленных информационных стендах расшифровки назначения сего устройства не представлено.
Боевое прошлое
Если мы говорим «военный ГАЗ», то неизменно вспоминаем ГАЗ-66, прозванный «Шишига». Ладный грузовичок занимает значимое место в экспозиции музея.
Выпуск машины наладили с 1 июля 1964 года – в этом году «Шишиге» стукнет 60 лет! Некоторые из них еще колесят по дорогам, а отдельные экземпляры даже воюют на Украине, правда, преимущественно на вражьей стороне. В различных модификациях ГАЗ-66 выпускался до сентября 1999 года.
Общий тираж насчитывает 964 979 машин. Судя по всему, многочисленные опытные экземпляры не сохранились до наших дней и представлены только на архивных фото.
ГАЗ-66 – машина насколько легендарная, настолько и противоречивая. Но на информационной табличке в музее все оптимистично:
Плавность хода повышают удлиненные рессоры с «мягкой характеристикой» и телескопические амортизаторы на обоих мостах. Поперек кабины могло подвешиваться спальное место-гамак.
Неудобство доставляло лишь расположение рычагов переключения коробки передач, подключения переднего моста и демультипликатора (справа, сзади), однако к этому недостатку можно было привыкнуть».
«Шишига» в свои лучшие годы.
Опытный образец ГАЗ-66А с герметичными тормозами и кабиной типа ГАЗ-62, 1957 год
Все для удобства водителя и механика
На фото ГАЗ-66Б, опытная машина для ВДВ
Эволюция главной эмблемы ГАЗ
Непосредственным предшественником «Шишиги» можно считать ГАЗ-63, за который группа конструкторов Горьковского автомобильного завода 6 марта 1950 года удостоилась Сталинской премии. ГАЗ-63 – это первый полноприводный грузовик горьковских автомобилестроителей и первый в Советском Союзе массовый грузовик с колесной формулой 4х4.
На машине также впервые в СССР применили одинаковую колею передних и задних колес и односкатные шины как спереди, так и сзади, что уменьшило сопротивление качению при движении по вязкому грунту и снегу. Передний мост подключался жестко, а понижающая передача в раздаточной коробке дополнительно увеличивала проходимость. В экспозиции представлена машина ГАЗ-63А, дополнительно оснащенная лебедкой.
ГАЗ-63А – первый отечественный массовый грузовик с полным приводом
Экспериментальный ГАЗ-63А на арочных шинах размерностью 1 000х650
Автопоезд в составе седельного тягача ГАЗ-63П и полуприцепа ПАЗ-744П, 1958 год
Седельный тягач ГАЗ-63Д с коробкой отбора мощности для работы с полуприцепом-самосвалом, 1959 год
В рамках одного материала очень непросто осветить экспозицию Музея истории ГАЗа, но можно сказать одно – у автозаводчан получилось. Светло, современно, интересно, хотя и не лишено некоторых перегибов.
Например, на западный манер подвесили «Волгу» на стальных тросах под потолок. Зачем? Если хотели показать конфигурацию днища седана, то можно было просто поставить машину набок. Хотя подавляющему большинству посетителей совершенно безразлично, что у «Волги» под кузовом. Хотя на некоторых дамочек парящий в воздухе седан действительно оказывает впечатление. Если на это и было рассчитано, то тогда сработало.
Если опираться на содержание экспозиции, то складывается впечатление, что заботится о сохранности экспериментальных и опытных автомобилей на ГАЗе стали только с конца 90-х годов.
В музее очень мало опытных машин, созданных до этого периода – все поисковые модели исключительно на фото. И это удручает, хотя это нисколько не умаляет уникальности Музея истории ГАЗа.
Информация