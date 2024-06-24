«Подземный» танк и «Шишига»: сокровищница Горьковского автомобильного завода

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«Подземный» танк и «Шишига»: сокровищница Горьковского автомобильного завода
«Подземный» танк, откопанный заводчанами в одном из цехов ГАЗа.


Технические артефакты


Проспект Ленина, что в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, для любителя истории знаменит двумя вещами – легендарной главной проходной Горьковского автомобильного завода и музеем одноименного предприятия. Но если проходную, из ворот которой ГАЗ в годы войны выпускал военную технику и грузовики, даже фотографировать нежелательно (так, по крайней мере, выразилась контролер), то с музеем все проще – он открыт посетителям.



Историю он ведет с 1965 года, но по-настоящему современным он стал в конце 2022 года, когда питерская контора «СИБ-проект» заметно преобразила дизайн музея. Обошлись все удовольствия в полмиллиарда рублей, но они того стоили – экспозиция по оформлению вышла на один уровень с лучшими автомобильными музеями мира.

Обзор содержания музея стоит начать с двух замечательных экспонатов.

Конечно, реликвии ГАЗа все без исключения замечательны, но есть пара особенных. Верным поклонниками «Военного обозрения» наверняка придется по душе корпус танка Т-70, обнаруженный при реконструкции цеха металлопокрытий, производства арматуры и колес. Его в прямом смысле откопали из-под земли в 2008 году. Как он там оказался, неизвестно, но информационная табличка гласит:

«В годы Великой Отечественной войны ГАЗ не только выпускал, но и ремонтировал танки, поступающие с фронта. Если танк был сильно поврежден в бою, с него снимали все, что могло быть использовано в дальнейшем. Оставался бронекорпус. Его вполне могли в этом случае использовать как укрытие во время авианалетов. Благодаря «консервации» под землей, находка прекрасно сохранилась. Необычный экспонат оставили для потомков, он служит еще одним свидетельством героизма тружеников тыла».

Сколько еще таких исторических артефактов хранят корпуса Горьковского автомобильного завода?




Корпус Т-70, прозванный «подземным» танком. Очевидно, служил для защиты заводчан во время бомбежек.

Немалую часть экспозиции занимает реконструкция быта рабочих ГАЗа в трагические 1941–1945 годы. Гитлеровцы нещадно бомбили автозавод, выпускающий критически важную для фронта продукцию. Мемориал с фотографиями и именами погибших под бомбами рабочих и служащих ГАЗа очень наглядно и пронзительно напоминает о тех временах. Налеты вражеской авиации наносили настолько весомый урон, что в 1944 году за досрочную ликвидацию последствий бомбардировок завод наградили вторым орденом Красного Знамени.

В этом же трагическом ряду оригинал похоронки на имя Варвары Ивановны Лариной, которую извещают о том, что

«ваш сын лейтенант Ларин Сергей Михайлович в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 23 июня 1944 года. Похоронен с отданием воинских почестей в селе Янчин Тираспольской области»
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Реконструкция быта автозаводчан в годы Великой Отечественной войны. Обратите внимание на печку из корпуса главной передачи. Вероятно, пробоина получена после очередного налета гитлеровской авиации.

О легком танке Т-70 напоминает не только его корпус, но документ о присвоении звания Героя Социалистического труда Николаю Александровичу Астрову, главному разработчику гусеничной бронемашины.

К слову, танк в собранном состоянии в экспозиции отсутствует, но с ним можно поближе познакомиться на многочисленных постаментах в Нижнем Новгороде. В общей сложности горьковчане выпустили 8 226 танков Т-70, в том числе в годы войны – 6 847. Его по праву считают лучшим легким танком Второй мировой войны и вторым по массовости после Т-34.




Бесценные свидетели триумфа и трагедии прошлого

От славной и трагической одновременно истории Горьковского автозавода в годы Великой Отечественной войны перенесемся в современность. Точнее, в 1992–1995 годы.

В это время проходил стендовые испытания легкий коммерческий автомобиль ГАЗ-3302 «Газель». Машина легендарная во всех смыслах. Она стала «золотой» моделью для автозавода и позволила ему не погибнуть в лихие постперестроечные годы новой России.

Напомним, что полуторку начали разрабатывать еще в середине 80-х годов, но на конвейере машина появилась только 20 июля 1994 года. В музее представлен предсерийный экземпляр, который прошел 270 тысяч стендовых и дорожных километров. Машина откровенно уставшая, но не сломленная. На кабине разместили имена конструкторов, испытателей, технологов и других создателей «Газели».








Рекордная «Газель» после 270 тысяч испытательных километров. Обращает на себя внимание гидравлический механизм погрузки балласта на борт.












Прототип и эскизы будущей «Газели»

Обращает на себя внимание необычный погрузочный механизм лифтового типа, очевидно, предназначенный для облегчения загрузки машины балластом в полевых условиях. На представленных информационных стендах расшифровки назначения сего устройства не представлено.

Боевое прошлое


Если мы говорим «военный ГАЗ», то неизменно вспоминаем ГАЗ-66, прозванный «Шишига». Ладный грузовичок занимает значимое место в экспозиции музея.

Выпуск машины наладили с 1 июля 1964 года – в этом году «Шишиге» стукнет 60 лет! Некоторые из них еще колесят по дорогам, а отдельные экземпляры даже воюют на Украине, правда, преимущественно на вражьей стороне. В различных модификациях ГАЗ-66 выпускался до сентября 1999 года.

Общий тираж насчитывает 964 979 машин. Судя по всему, многочисленные опытные экземпляры не сохранились до наших дней и представлены только на архивных фото.

ГАЗ-66 – машина насколько легендарная, настолько и противоречивая. Но на информационной табличке в музее все оптимистично:

«Одно из ярких технических решений ГАЗ-66 – откидывающаяся вперед кабина, открывающая доступ к мотору. Компактная кабина освободила место для более вместительного кузова. Для удобства доступа в кабину на ступицах передних колес предусмотрены корончатые подножки. Работу водителя облегчают гидроусилитель руля и гидровакуумный усилитель тормозов.

Плавность хода повышают удлиненные рессоры с «мягкой характеристикой» и телескопические амортизаторы на обоих мостах. Поперек кабины могло подвешиваться спальное место-гамак.

Неудобство доставляло лишь расположение рычагов переключения коробки передач, подключения переднего моста и демультипликатора (справа, сзади), однако к этому недостатку можно было привыкнуть».




«Шишига» в свои лучшие годы.


Опытный образец ГАЗ-66А с герметичными тормозами и кабиной типа ГАЗ-62, 1957 год


Все для удобства водителя и механика


На фото ГАЗ-66Б, опытная машина для ВДВ
























Эволюция главной эмблемы ГАЗ

Непосредственным предшественником «Шишиги» можно считать ГАЗ-63, за который группа конструкторов Горьковского автомобильного завода 6 марта 1950 года удостоилась Сталинской премии. ГАЗ-63 – это первый полноприводный грузовик горьковских автомобилестроителей и первый в Советском Союзе массовый грузовик с колесной формулой 4х4.

На машине также впервые в СССР применили одинаковую колею передних и задних колес и односкатные шины как спереди, так и сзади, что уменьшило сопротивление качению при движении по вязкому грунту и снегу. Передний мост подключался жестко, а понижающая передача в раздаточной коробке дополнительно увеличивала проходимость. В экспозиции представлена машина ГАЗ-63А, дополнительно оснащенная лебедкой.


ГАЗ-63А – первый отечественный массовый грузовик с полным приводом


Экспериментальный ГАЗ-63А на арочных шинах размерностью 1 000х650


Автопоезд в составе седельного тягача ГАЗ-63П и полуприцепа ПАЗ-744П, 1958 год


Седельный тягач ГАЗ-63Д с коробкой отбора мощности для работы с полуприцепом-самосвалом, 1959 год

В рамках одного материала очень непросто осветить экспозицию Музея истории ГАЗа, но можно сказать одно – у автозаводчан получилось. Светло, современно, интересно, хотя и не лишено некоторых перегибов.

Например, на западный манер подвесили «Волгу» на стальных тросах под потолок. Зачем? Если хотели показать конфигурацию днища седана, то можно было просто поставить машину набок. Хотя подавляющему большинству посетителей совершенно безразлично, что у «Волги» под кузовом. Хотя на некоторых дамочек парящий в воздухе седан действительно оказывает впечатление. Если на это и было рассчитано, то тогда сработало.




Если опираться на содержание экспозиции, то складывается впечатление, что заботится о сохранности экспериментальных и опытных автомобилей на ГАЗе стали только с конца 90-х годов.

В музее очень мало опытных машин, созданных до этого периода – все поисковые модели исключительно на фото. И это удручает, хотя это нисколько не умаляет уникальности Музея истории ГАЗа.
7 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +6
    Сегодня, 05:05
    ГАЗ-63 – это первый полноприводный грузовик горьковских автомобилестроителей

    Я и Маша.
  2. свой1970 Звание
    свой1970
    +3
    Сегодня, 06:43
    Проблема музея и ему подобных в том что при СССР такие музеи были закрытыми для посетителей "с улицы".
    Зачем рвать жилы и биться за экспонаты- если начальство пригонит в обязательно- принудительном порядке экскурсию?
    А сверху всё полировалось формулой "Секретно"- а вдруг в 1970-е враги узнают из чего Т-70 был сделан, из какого сорта кровельной жести???
    Кто мешал МО передавать образцы трофейной техники в музеи

    Общая позиция государства также не особо способствовала большему наполнению экспозиций.
    Не прикладывалось никаких усилилий для сохранения образцов техники.
    При бешенных объёмах выпуска на заводе- изготовителе не осталось комплектного танка - это нецензурный анекдот. Про прототипы даже дискуссии нет - их тупо нет.
    С самолётами и кораблями таже беда. Причём если корабли относительно малочисленны были - то банальных ПО-2 наштамповали горы.
    Но их тоже нет.
    В США летают довоенные самолёты и много- у нас полтора штуки на всю страну, не более.

    И такое и при СССР было и сейчас не лучше
    1. Кариб Звание
      Кариб
      0
      Сегодня, 07:47
      Обидно, конструктора, директора не хотят оставить память о себе. Именно в музее бы осталась память о создателях и руководителях.
    2. Попандос Звание
      Попандос
      +1
      Сегодня, 07:53
      Кто мешал МО передавать образцы трофейной техники в музеи

      И не только в музеи, хорошо бы смотрелось если на постаменте стоит Т34, КВ, ИС, БМ, ИЛ, ЯК и т. п., а у подножья лежит разбитый трофейный танк, самолет, пушка. И обязательно с крестами на бортах, что бы все помнили кого именно наши деды раздолбали.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 08:14
        если на постаменте стоит Т34, КВ, ИС, БМ, ИЛ, ЯК и т. п - проблема в том что техники начала войны вообще практически нет и стоят в массе на постаменте послевоенные т-34-85.
        И ладно бы - если бы они всё были сожжены или отправлены в переплавку в ходе войны( не до музеев было!). Нет, достаточно большое количество попало под пресс после войны, а то и в 1970е.
        С самолётами та же фигня - По -2 летали ещё в 1960е.
        Лузунги толкать типа"Никто не забыт.. " - запросто, а делать что то для сохранения памяти - да ну на....

        Банальный пример: лет 10 тому назад видел на югах на жд ремонтном поезде - Шерман!! Без башни, но судя по грязи на гусницах- он на ходу!!
        Кто то озаботился передачей его в музей? Сильно вряд ли....
        Не было никогда на Руси памяти и не будет похоже..
        1. Попандос Звание
          Попандос
          0
          Сегодня, 08:19
          Лузунги толкать типа"Никто не забыт.. " - запросто, а делать что то для сохранения памяти - да ну на....

          Полностью с Вами согласен, но ведь можно не танцевать на граблях, не повторять ошибки, чтобы
          Не было никогда на Руси памяти и не будет похоже..

          ведь сейчас тоже идёт война со странным названием, и будущие памятники у же сейчас стоят в полях и лесах. Вот их бы сохранить в напоминание потомкам.
  3. Mister X Звание
    Mister X
    +3
    Сегодня, 07:25
    Спасибо автору за любопытную экскурсию!
    На фоне новостей данная статья отвлекает, что ли...

    подвесили «Волгу» на стальных тросах под потолок. Зачем?

    Может по мотивам фильма?