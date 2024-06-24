«Подземный» танк и «Шишига»: сокровищница Горьковского автомобильного завода



«Подземный» танк, откопанный заводчанами в одном из цехов ГАЗа.

Технические артефакты

«В годы Великой Отечественной войны ГАЗ не только выпускал, но и ремонтировал танки, поступающие с фронта. Если танк был сильно поврежден в бою, с него снимали все, что могло быть использовано в дальнейшем. Оставался бронекорпус. Его вполне могли в этом случае использовать как укрытие во время авианалетов. Благодаря «консервации» под землей, находка прекрасно сохранилась. Необычный экспонат оставили для потомков, он служит еще одним свидетельством героизма тружеников тыла».







Корпус Т-70, прозванный «подземным» танком. Очевидно, служил для защиты заводчан во время бомбежек.

«ваш сын лейтенант Ларин Сергей Михайлович в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 23 июня 1944 года. Похоронен с отданием воинских почестей в селе Янчин Тираспольской области»







Реконструкция быта автозаводчан в годы Великой Отечественной войны. Обратите внимание на печку из корпуса главной передачи. Вероятно, пробоина получена после очередного налета гитлеровской авиации.







Бесценные свидетели триумфа и трагедии прошлого















Рекордная «Газель» после 270 тысяч испытательных километров. Обращает на себя внимание гидравлический механизм погрузки балласта на борт.























Прототип и эскизы будущей «Газели»

Боевое прошлое

«Одно из ярких технических решений ГАЗ-66 – откидывающаяся вперед кабина, открывающая доступ к мотору. Компактная кабина освободила место для более вместительного кузова. Для удобства доступа в кабину на ступицах передних колес предусмотрены корончатые подножки. Работу водителя облегчают гидроусилитель руля и гидровакуумный усилитель тормозов.



Плавность хода повышают удлиненные рессоры с «мягкой характеристикой» и телескопические амортизаторы на обоих мостах. Поперек кабины могло подвешиваться спальное место-гамак.



Неудобство доставляло лишь расположение рычагов переключения коробки передач, подключения переднего моста и демультипликатора (справа, сзади), однако к этому недостатку можно было привыкнуть».







«Шишига» в свои лучшие годы.



Опытный образец ГАЗ-66А с герметичными тормозами и кабиной типа ГАЗ-62, 1957 год



Все для удобства водителя и механика



На фото ГАЗ-66Б, опытная машина для ВДВ















































Эволюция главной эмблемы ГАЗ



ГАЗ-63А – первый отечественный массовый грузовик с полным приводом



Экспериментальный ГАЗ-63А на арочных шинах размерностью 1 000х650



Автопоезд в составе седельного тягача ГАЗ-63П и полуприцепа ПАЗ-744П, 1958 год



Седельный тягач ГАЗ-63Д с коробкой отбора мощности для работы с полуприцепом-самосвалом, 1959 год





