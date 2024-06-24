Израиль и Ливан – шантаж для США и попытка повлиять на выборы в Иране

Бойня в Нусейрате и развал военного кабинета

«Наряду с оправданной радостью от достижения мы должны помнить, что все проблемы, с которыми сталкивается Израиль, остались такими, какими они были».

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«Они могли просто сказать «да» на предложения президента Байдена. Вместо этого они две недели тянули время, а теперь требуют серьезных изменений».

«Один из парадоксов, которые существуют в данный момент, я считаю, заключается в том, что никто из потенциальных сторон конфликта не хочет распространения войны или конфликта. Я не думаю, что этого хочет Израиль. Я не думаю, что этого хочет «Хезболла». Ливан определенно этого не хочет, так как пострадает больше всех. И я не считаю, что этого хочет Иран».

«В тотальной войне «Хезболла» будет уничтожена, а Ливан серьезно пострадает. Израилю придется заплатить цену на фронте и в тылу, но всей мощью армии мы восстановим безопасность жителей севера».

«если объективно взглянуть на ситуацию, становится ясно, что «Хезболла» не смогла причинить Израилю сколько-нибудь серьезного ущерба за исключением самого тяжелого и неприятного факта того, что есть примерно 80 тысяч израильтян, являющихся беженцами в своей стране... Есть некая эскалация с обеих сторон. Мы обстреливаем территорию Ливана глубже, чем раньше, наносим удары по более крупным чинам «Хезболлы», чем ранее, они стреляют интенсивнее и целятся южнее, но в целом нет резкого изменения ситуации на севере».

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* Сеть Х (бывшая «Твиттер») заблокирована в РФ по требованию Роскомнадзора.

** Приведено со ссылкой на ТГ-канал «Вольфсон ньюз. Израиль глазами необъективного журналиста» Gabivolf.