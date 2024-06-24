Израиль и Ливан – шантаж для США и попытка повлиять на выборы в Иране
Вечером 17 июня премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху официально распустил т. н. «Чрезвычайный военный кабинет». Военный кабинет – это коалиционная надправительственная структура, которая была сформирована после трагедии 7 октября прошлого года.
Понимая, что военные действия в секторе Газа – это не повод для продолжения политического противостояния, оппозиция Б. Нетаньяху решила войти в «военный кабинет» и отложить в сторону вопросы разногласий по теме конституционной реформы.
В итоге была создана надправительственная структура, в которую вошли сам Б. Нетаньяху, министр обороны Й. Галант, министры Р. Дермер и А. Дери, а от оппозиции министерские чрезвычайные портфели получили Б. Ганц и Г. Айзенкот.
Логика в формировании такого кабинета была, поскольку и Б. Ганц и Г. Айзенкот в прошлом сами были руководителями Генерального штаба ЦАХАЛ. Таким образом, это действительно получался военный кабинет, где у Б. Нетаньяху, Й. Галанта и Б. Ганца имелось право решающего голоса. Трения на политическом поле участники прекратили.
Бойня в Нусейрате и развал военного кабинета
Однако 9 июня израильская оппозиция заявила о выходе из военного кабинета по причине совершенно очевидного тупика, в который зашла израильская военная операция. На девятый месяц нет ни полноценного контроля сектора Газа, ни разгрома ХАМАС, ни освобожденных заложников.
Общий накал военных действий снизился еще в начале марта, к середине мая превратившись в многочисленные точечные операции, которые периодически становятся весьма далекими от точности и сопровождаются трагедиями с мирным населением. Каждый такой сбой вызывает бурю негодования в США, ЕС и мусульманских странах, а также сопровождается критикой внутри Израиля.
Соглашение о прекращении огня или хотя бы перемирии откладывается уже в пятый раз, поскольку в него в последний момент то Израиль, то ХАМАС вносят поправки. Для Б. Нетаньяху это способ очередной раз «проявить решимость», для ХАМАС – проверить пределы торга, поскольку после подписания соглашения никаких торгов в обозримом будущем уже не будет. Для ХАМАС это не столько переговоры о перемирии, сколько закладка фундамента под участие в управлении в рамках возможной администрации полноценного Палестинского государства.
Добившись того, что израильская операция стала вялотекущей чередой инцидентов, США не достигли главного – перемирия и запуска политического процесса в Палестине по формированию общей администрации и выхода на предварительные переговоры о двух государствах. Вопрос, который Вашингтон собирается решать только под своим патронажем.
Не справившись с этим, США не могут выйти на новое соглашение с Саудовской Аравией в вопросах общей обороны и планировать военные контракты. В июне истек срок и старого договора по безопасности от 1974 года. Про участие Саудовской Аравии в «соглашениях Авраама» тут и говорить нечего.
Последней каплей стала операция по освобождению четырех заложников в районе Нусейрат, которую израильтяне провели, как позже выяснилось, вместе с силами американского спецназа «Дельта».
Как показывают видеокадры, которые обнародовал Израиль, в самом начале операция проводилась на высоком уровне – очевидно, что подразделения хорошо понимали локацию и ориентировались, действовали слаженно, быстро и уверенно.
Однако в процессе вывода заложников и вывоза их в относительно безопасное место «что-то пошло не так», и в итоге отход превратился в бойню, напоминавшую чем-то знаменитые кадры к/ф «Падение черного ястреба». Гражданских убили и ранили под две сотни человек.
Да, четыре заложника были освобождены (Н. Аргамани, А. Меир, А. Козлов, Ш. Зив), но вместо важного отчета для израильского (прежде всего) общества, который планировался в стилистике даже лучшей, чем знаменитая операция «Энтебе», Б. Нетаньяху показал очередной раз нечто неуправляемое, кровавое и хаотическое.
В итоге Б. Ганц сказал прямо:
Это уже был по сути приговор коалиционному чрезвычайному военному кабинету. Формальный выход из него стал вопросом недолгого времени. Проблема ведь еще и в том, что за время операции у ХАМАС периодически появляются и пленные бойцы ЦАХАЛ, которых также надо вызволять силовым или переговорным путем.
Официально США, естественно, не подтвердили свое участие в этой операции, сославшись только на обмен разведывательными данными, однако палестинцы видели все вблизи, поэтому убедить арабские СМИ и социальные сети у США не получалось никак.
Также, если в вопросе ордера МУС еще были какие-то спорные моменты, то после Нусейрата в МУС прямо сказали, что решение будет принято в течение двух недель. Т. е. с операцией «Энтебе», которую в свое время поддерживал весь западный мир, тут сравнения нет в принципе.
Последствия и шантаж Б. Нетаньяху США
Израиль пропускает важную для своего ВПК военно-промышленную выставку во Франции, а поставки вооружений из США в рамках большого пакета помощи, который с таким трудом прошел через Конгресс, идут, но с ограниченной номенклатурой, а ведь общий пакет весит почти 18 млрд долларов и включает авиацию.
Обвинения о задержках вооружений были транслированы Б. Нетаньяху по разным каналам. С различных ракурсов высказывалась точка зрения, что именно запаздывание в поставках и отсутствие твердой позиции в поддержке Израиля и стали главной проблемой с затягиванием операции в секторе Газа.
Вашингтон уже второй раз после Украины сталкивается с подобными нарративами. Но Украина – это 15 % от того времени, что в медийном поле посвящено Израилю. В Белом доме опешили от таких украинских методов и встречно обвинили израильского премьера в откровенной неблагодарности и попытках манипулировать Конгрессом. По разным каналам в СМИ была слита информация о крайней степени раздражения администрации Дж. Байдена такой позицией.
Одновременно Б. Нетаньяху начинает рассматривать требование о включении в военный кабинет таких одиозных политиков, как министр национальной безопасности И. Бен-Гвир и министр финансов Б. Смотрич, а также объявляет о том, что план наступательной операции в Ливане утвержден. Вводятся дополнительные санкции в отношении Палестинской автономии.
Позиция данных министров относительно Палестины и палестинцев не просто радикальна – если привести некоторые их высказывания, то у читателя возникнут обоснованные сомнения в психической адекватности политиков. В США эти имена хорошо известны, особенно тем, кто митингует в поддержку Палестины, и обсуждение данных кандидатур – это явный провокативный сигнал для США.
Но все это маневры, если не брать то, что Б. Нетаньяху сделал все, чтобы убедить Вашингтон в реальности планов на южный Ливан, и надо сказать, что у него это получилось. В США от этой перспективы нервничают.
В ответ в Израиль и Ливан летят глава Госдепа США Э. Блинкен и А. Хохштейн – спецпредставитель Дж. Байдена, известный, кстати, в прошлом аферой с реверсом российского газа на Украину.
В данном случае А. Хохштейн выступает связующим звеном между лоббистами Израиля и США. Задача обоих – разобраться в ситуации и эскалацию по возможности погасить. Э. Блинкен тут выступает в роли примирительной для Ливана, А. Хохштейн, наоборот, в роли силовой.
Э. Блинкен, с одной стороны, обвиняет (и по делу в данном случае) ХАМАС в том, что они заигрались в торговую стратегию с максимальным результатом:
Но, с другой стороны, он же картинно недоумевает:
Израиль, быть может, и правда, эскалации на севере не хочет, а вот кабинет Б. Нетаньяху этой картой снова пытается играть довольно активно, раскачивая ситуацию и откровенно угрожая.
Не зря глава МИД И. Кац в сети «Твиттер (Х)»* сгущает краски до густого черного тона:
Собственно, тотальную войну в секторе Газа в исполнении Израиля все видели, сплошная трагедия и никакого результата. Тем не менее из кабинета Б. Нетаньяху для США транслируют яркие сообщения-записки в стиле: «если Израиль пострадает, а Израиль в Ливане и из-за Ливана пострадает обязательно, то в этом просим винить лично Дж. Байдена». Т. е. это просто прямой шантаж.
Здесь интересно привести мнение Я. Амидрора, генерал-майора запаса и бывшего главы Совета по национальной безопасности Израиля, в одном из недавних интервью**:
Это еще раз подтверждает слова Э. Блинкена о том, что при всей чувствительности противостояния между «Хезболлой» и Израилем, оно не вышло за определенные рамки, и реальной эскалации в Ливане не хотят ни США, ни «Хезболла», ни Иран.
Впрочем, «Хезболла» уже опубликовала снимки с БПЛА Хайфы и прилегающих военных объектов, но чтобы снимки сделать, надо чтобы БПЛА туда пролетели сквозь израильскую защиту.
Снимки, кстати, настолько четкие, что возникает вопрос в том, а с БПЛА ли их делали вообще? Если не с БПЛА, то как они появились и кто их передал? Это тонкий намек для Б. Нетаньяху, хотя и не только намек.
Теперь попробуем разобрать, что от этой ситуации ждать, зачем Израиль разворачивает действия в таком ключе и кто ему в этом помогает?
Израиль и Лондон. Задачи на ливанскую игру
Во-первых, мы видим, что де-факто потерпев не только военное, но прежде всего политическое поражение в секторе Газа, Б. Нетаньяху пытается за счет массы лоббистских ресурсов и каналов списать его на США и создать впечатление, что именно позиция Вашингтона здесь сыграла первую скрипку.
Это откровенный шантаж Дж. Байдена перед началом полноценной предвыборной гонки. Скоро состоятся важные дебаты Д. Трампа и Дж. Байдена, может, определяющие для всей избирательной кампании. СМИ могут запестрить сообщениями не только о том, что в Ливане началась горячая фаза (значит администрация Дж. Байдена не контролирует ситуацию), но и фактами о том, что Израиль столкнулся с большими трудностями и потерями (в духе – Дж. Байден не помог, значит – и кровь, и разрушенные дома израильтян от атак «Хезболлы» прежде всего на его американских руках).
Во-вторых, таким образом Израиль пытается весьма недвусмысленно сыграть на президентских выборах в Иране. Если предположить, что Израиль начнет атаки, как пишут в СМИ 24–26 июня, а выборы в Иране пройдут 28 июня, то это внесет серьезную лепту в голосование. Иран не сможет оставаться в стороне и вынужден будет каким-то образом втянуться в эту кампанию.
В-третьих, такая операция максимально осложнит переговорный трек между США и Ираном. Эти переговоры и так идут медленно и очень тяжело, через двойное посредничество. Не исключено, что это радикализует позицию Ирана и закроет на длительное время поле для переговоров.
В-четвертых, такая операция активизирует дополнительно контакты между ХАМАС и «Хезболлой», потребует координации. Соответственно, в секторе Газа Израиль получит снова активизацию сопротивления. Впрочем, похоже, что именно этого Б. Нетаньяху и добивается.
В-пятых, как задача-максимум – это втягивание США в бомбардировки юга Ливана, что автоматически приведет к ударам по базам США в Ираке и Сирии. Ничего этим США не решат, а репутацию нынешняя администрация в регионе и в самих США подмочит радикально. И дело тут не столько в самой репутации (США не очень чувствительны к этому), сколько в конкретном времени, когда это произойдет (а вот тут все будет довольно болезненно).
Логично, что США ни один из этих вариантов не устраивает. Что интересно, так это вопрос, где нашел опору для этого сценария Б. Нетаньяху – в Великобритании. «Хезболла» уже заявила властям Кипра о том, что если с острова будут наноситься удары, то движение ответит ракетами. Но авиабаза Акротири, о которой идет речь – это авиабаза британцев, а не собственно киприотов.
В ряде материалов автор уже неоднократно приводил примеры, торчащих за событиями в Палестине британских ушей. В последние месяцы Лондон уже просто действует там открыто.
Выиграет тот, кто выдержит блеф
И вот теперь многое будет зависеть от того, какая сторона друг друга переиграет в этой карточной игре, где блеф смешан с военными действиями.
Израиль, даже пойдя на эскалацию в Ливане, не ставит целью победу. Израиль объявит о требовании отвода сил «Хезболлы» за р. Литани – 15–20 км. Требование традиционное и будет озвучено как борьба за возвращение перемещенных лиц в дома на севере и буферную зону от приграничных обстрелов. Войдя же в Ливан, ЦАХАЛ по понятным причинам там увязнет, но в СМИ, на часть которых американское лобби Б. Нетаньяху имеет влияние, взорвутся сообщениями в стиле «третья мировая война – реальное начало».
Если «Хезболла» и Иран не поведутся на этот сценарий и воздержатся от того, чтобы начать массовые пуски в глубину Израиля, а уже в Пентагоне говорят, что ПВО такой атаки просто технически не выдержит, и свяжет силы ЦАХАЛ в приграничных боях, то сценарий масштабной эскалации развалится, и британцы с кабинетом Б. Нетаньяху сядут в натуральную лужу.
Но США пока не исключают полностью варианта, что Иран и «Хезболла» все-таки не выдержат этого напряжения и ответят полноценно. До этого выдержка сохранялась, но сейчас у Ирана далеко не самые простые выборы, а избирательная кампания на волне гибели президента. Поэтому для подстраховки США снова послали к Ливану авианосную группу, но с Ливаном и опосредованно «Хезболлой» вынужденно контакты продолжают и переговоры в Ливане не сворачивают.
Ситуация с Израилем и Палестиной хорошо показывает, что политика – это часто кровавая и грязная карточная игра, а расчет, блеф и выдержка зачастую весят и значат больше, чем собственно ракеты и даже деньги.
Игра сейчас идет вокруг кресла Б. Нетаньяху и выборов в США, и одним из первых номеров тут играет Великобритания.
Можно ли от этой борьбы выиграть России?
Не исключено, но в таком случае можно намекнуть на то, что Сирии передана очень крупная партия новейших вооружений. А дальше в регионе все и все поймут сами. Впрочем, это только самый простой вариант.
* Сеть Х (бывшая «Твиттер») заблокирована в РФ по требованию Роскомнадзора.
** Приведено со ссылкой на ТГ-канал «Вольфсон ньюз. Израиль глазами необъективного журналиста» Gabivolf.
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