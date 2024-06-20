ВС РФ в ночь на 20 июня поразили ряд целей в Днепропетровской, Киевской, Винницкой и других областях
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Российские Вооружённые силы нанесли серию ударов вглубь территории, контролируемой противником. Сообщается об использовании различных средств поражения, включая крылатые ракеты авиационного базирования и баллистику.
Мощный взрыв прогремел на объекте киевского режима в Днепропетровске. Сообщается о возникшем в результате прилёта крупном пожаре.
Также взрывы прогремели в районе Кривого Рога. По неподтверждённым данным, среди прочего удар наносился по аэродрому, который пытаются эксплуатировать Воздушные силы ВСУ.
Нанесено огневое поражение объектам на территории Винницкой области. Попадания «по объектам критической инфраструктуры» подтверждают местные власти, не говоря о том, что такие объекты активно используются в военных целях.
Серия взрывов в ночь на 20 июня прогремела в Киевской области. Сообщается о прилётах в Броварах. По некоторым данным, туда прилетели несколько дронов «Герань», нанеся огневое поражение элементам противовоздушной обороны противника.
Также известно о взрывах на объектах киевского режима в Харьковской области. Эти удары стали продолжением вчерашних атак по объектам размещения личного состава ВСУ, когда были поражены несколько таких целей под Харьковом.
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