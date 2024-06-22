Россия и КНДР не боятся угроз США

17
Россия и КНДР не боятся угроз США


Визит Путина в КНДР закрепил положительные тенденции в отношениях между двумя странами


Второй визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Корейскую Народную Демократическую Республику состоялся 19 июня 2024 года. Напомним, что первый визит Путина в КНДР был 24 года назад, а именно – в 2000 году. Встреча двух лидеров проходила в теплой, дружественной обстановке. Ким Чен Ын лично встретил Путина у трапа самолета, и с первых минут между двумя лидерами завязалась оживленная беседа.



Стоит сказать, что в последнее время между Российской Федерацией и КНДР складываются довольно теплые и дружественные отношения. В 2019 году северокорейский лидер впервые посетил Москву, а спустя год Владимир Путин нанес ответный визит в Пхеньян.

В этот раз российских лидер прибыл в составе целой делегации, в числе которой министр иностранных дел, два вице премьера, пресс-секретарь президента, министр обороны и многие другие высокопоставленные чиновники. А это значит, что предстоящие переговоры будут носить разносторонний характер, начиная от вопросов по энергетике и заканчивая сферой безопасности.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, между государствами сложились достаточно дружественные, добрососедские отношения. И за последние годы они стали развиваться весьма активным образом. Более того, Ушаков также отметил, что данные отношения «выстраиваются на принципах равноправия, уважения суверенитета, выбранного пути развития, а также с учетом коренных интересов друг друга».

Встреча двух лидеров рационально разделена на две части. А именно, общую, где будут обсуждаться вопросы по энергетике, в сфере транспорта, сельского хозяйства, безопасности, а также взаимодействие на международной арене. А также разговора тет-а-тет между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным, где лидеры будут вести диалог без посторонних ушей. Причем второй части встречи отведен существенный период. А это значит, что у лидеров будет достаточно времени для диалога.

Ушаков также подчеркнул, что сейчас крайне важно закрепить положительные тенденции в области двусторонней торговли. Ведь за 2023 год товарооборот между двумя странами вырос в более чем 10 раз и составил порядка 34,4 миллиона долларов.

Также планируется восстановление сотрудничества двух стран в гуманитарной области, которое было приостановлено в связи жесткими мерами со стороны северокорейских властей в разгар пандемии.

Но главное – это подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который придет на смену договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанный лидерами КНДР и РФ в 2000 году.

Отношения между двумя странами достигли наивысшего уровня в своей истории


Новый договор также предусматривает оказание взаимной помощи при внешней агрессии в отношении одного из участников. А это значит, что при закрытом диалоге Путин и Ким Чен Ын вполне могут обсуждать специальную военную операцию, которую проводят Вооруженные Силы Российской Федерации на территории Украины.

Более того, возможны договоренности о сотрудничестве в военной сфере. Ведь многие военные эксперты уверены, что КНДР есть чем поддержать своего партнера в лице РФ.

Напомним, что Корейская Народная Демократическая Республика одна из немногих стран, которая поддержала действия Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины. Что еще важнее – ее лидер Ким Чен Ын признал такие новообразованные республики Донбасса, как ЛНР и ДНР.

С его слов:

«Правительство КНДР выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине».

При этом Владимир Путин не раз отмечал важность поддержки КНДР действий РФ в конфликте на Украине. Ведь Корейская Народная Демократическая Республика постоянно одобряет российские инициативы и продолжает развивать сотрудничество с Российской Федерацией.

Что может за этим последовать?


Естественно, данная встреча и подписание исторического договора между КНДР и РФ вызвала негодование во многих западных странах. Причина – возможная передача КНДР вооружения Российской Федерации в обмен на экономическую помощь и технологии.

Непосредственно для Вашингтона военное сотрудничество между его авторитарными противниками, которыми являются КНДР и РФ, увеличивает вероятность затяжных региональных конфликтов и перенапряжения его собственного военного потенциала.

Что может за этим последовать?

Конечно же, наложение очередных санкций! Правда, совершенно непонятно, к каким ограничениям могут прибегнуть Штаты, чтобы разорвать отношения между КНДР и РФ?

Ведь на эти два государства уже наложено огромное количество санкций, которые к большому удивлению американцев не приносят должных результатов.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +3
    Сегодня, 05:17
    А именно, общую, где будут обсуждаться вопросы по энергетике, в сфере транспорта, сельского хозяйства, безопасности, а также взаимодействие на международной арене. А также разговора тет-а-тет между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным, где лидеры будут вести диалог без посторонних ушей.

    Статья вышла ПОСЛЕ визита. Ын и Путин уже провели переговоры. Хотелось бы попросить администрацию ВО своевременно публиковать актуальные материалы. hi
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +1
      Сегодня, 07:52
      Вообще-то, мало кто понял что происходит. А происходит интересная вещь- после поездки Президента в Пекин, где его покормили уткой( как символично wink - в Китае любят символизм), Президент наконец-то понял какой из Китая "стратегический партнёр и союзник" и резко изменил вектор приложения внешнеэкономических усилий в пользу КНДР, к огромному неудовольствию Китая, который считал, КНДР своей вотчиной. До этого момента действовала негласная договорённость между КНР и РФ чтобы Россия не развивала отношения с КНДР. Теперь, после "утки по-пекински", ситуация изменилась. Россия мало того теперь меняет вектор и в отношении Вьетнама. Китай скрежещет зубами- и не случайно в последние дни китайские компании стали выходить из совместных с Россией проектов, мотивируя это "стратегическими интересами". Наконец-то Китаю щелкнули по носу, за всё его наглые выкрутасы. И ему это очень не понравилось. Моё ИМХО. hi
      1. pyagomail.ru Звание
        pyagomail.ru
        0
        Сегодня, 08:36
        Президент наконец-то понял какой из Китая "стратегический партнёр и союзник"
        Думаю, что во время государственного визита в Китай Путин и Си обговорили в том числе и будущие визиты Путина в КНДР и Вьетнам - Китаю тоже надо налаживать отношения с Вьетнамом, ибо в настоящее время ценен каждый пусть не союзник, но, хотя бы нейтрал. А насчет китайских компаний, так это бизнес, тем более, полагаю, что одна, как бы убоявшись американских санкций, демонстративно вышла, но другая, может быть, даже "ее дочка" бесшумно зашла.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 05:29
    Россия и КНДР не боятся угроз США

    И это было показано всему миру...И весь мир это увидел...А западный уже успел «обосрамиться» от перспективы такого сотрудничества.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 06:41
      Верно.Друзья познаются в беде..Насчет "обосрамится"..Нет,просто тренд такой на изоляцию двух государств.Что не получается.И от этого нагнетание в СМИ.
      1. parusnik Звание
        parusnik
        +1
        Сегодня, 07:18
        Друзья познаются в беде.
        .         Северо-корейцы ,зла не помнят. Помнится, российских дипломатов посадили на дрезину и вперед по шпалам из страны..И санкции , со стороны России,тоже забыли. В России,памятники фашиствующим ставят, а дружить решили с коммунистами."Вот такая вот музыка,такая, блин, вечная молодость"(с). smile Да, супротив северо-корейцев ничего не имею.Такая маленькая страна и крепко держится ,не смотря ни на что. Да и еще в годы гражданской войны,корейские красные партизаны,самоотверженно сражались с японцами и их прислужниками Семеновым и Калмыковым.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +5
          Сегодня, 07:23
          Я уже писал..Пришлось притащится а колодцу в который смачно наплевали.А ведь и не пошли бы,если все в стране,в армии,на фронте было бы все хорошо...
          1. Luminman Звание
            Luminman
            +1
            Сегодня, 07:47
            Пришлось притащится а колодцу в который смачно наплевали

            Особенно в 90-е...
        2. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 07:36
          Цитата: parusnik
          Помнится, российских дипломатов посадили на дрезину и вперед по шпалам из страны..

          И что вы эти хотели сказать?
          Сотрудникам российской дипмиссии в КНДР пришлось пересекать северокорейскую границу на дрезине. Видео стало хитом в Сети и попало во многие, в том числе зарубежные СМИ. Почему дрезина оказалась фактически единственным способом более или менее быстро выехать из Северной Кореи и почему дипломатам вообще пришлось покинуть эту страну?

          https://www.bfm.ru/news/466049
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 08:09
            Правильно сделали северокорейцы.Хотя можно и дипломатов понять.Они выполняют волю(или безволие)своего государства.Лично мне было бы любо,если всех этих поленьев,чухонцев и иже с ними отправили бы из Москвы пешком..Дабы оценили весь этот секас
  3. антивирус Звание
    антивирус
    +1
    Сегодня, 05:32
    Царкдворцы появились на во.
    Отлично.
    Ширше знамя советского спорта. Или выше? А...
  4. parusnik Звание
    parusnik
    +2
    Сегодня, 05:49
    Конечно же, наложение очередных санкции !Правда, совершенно непонятно, к каким ограничениям могут прибегнуть Штаты
     Уран,российский перестанут покупать. А вот Южная Корея, судя по новостям,уже наложила...санкции в отношении России..Автор, президент, успел до выхода этой статьи, во Вьетнам смотаться, о результатах,на ВО, узнаем дней через несколько?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 07:25
      С Республикой Корея все было ясно и предсказуемо.Тут даже санкции с их стороны выглядят мелко с ситуацией в которую мы влипли.Так что пришлось выбирать из двух зол меньшее
  5. Illanatol Звание
    Illanatol
    0
    Сегодня, 07:58
    Цитата: parusnik
    В России,памятники фашиствующим ставят, а дружить решили с коммунистами."Вот такая вот музыка,такая, блин, вечная молодость"(с).


    И что важнее? Памятники - лишь символы, не более. А жизнь диктует свои законы, дружить можно лишь с теми, кто сам согласен с тобой дружить. Друзья познаются в беде, как известно.

    Тем и хороша СВО, что благодаря ей происходит отрезвление, исчезают миражи в сознании. Да лозунги у нас другие, вроде как и капитализм на дворе, но во внешней политике мы все больше возвращаемся на советскую траекторию.
    Опять противостоим американскому империализму, опять дружим с китайскими и северокорейскими товарищами, опять помогаем бедным неграм избавляться от остатков колониального гнета.

    И не будем забывать о взаимосвязи внешней политики и политики внутренней. Так что и в последней растет вероятность позитивных изменений.
  6. Illanatol Звание
    Illanatol
    -1
    Сегодня, 08:01
    Цитата: parusnik
    Уран,российский перестанут покупать


    Беда большая для нас, однако. А титан уже перестали у нас покупать? А нефть? Кто-то это вообще заметил?
    Уран у нас северокорейцы купят. А взамен поставят сотню-другую тысяч своих работяг, будет кому инфраструктуру на ДВ отстраивать.
  7. Велизарий Звание
    Велизарий
    +1
    Сегодня, 08:05
    Изменившая часть номенклатуры ЦК КПСС и уголовники захватившие власть в РФ в 1991 -разграбившие ее до нитки, уничтожившие ее промышленность и взявшие в качестве своей идеологической базы антикоммунизм, побили все горшки с западными хозяевами (которым они уже не нужны) и в поисках снарядов отправляются клянчить их в КНДР. А в качестве большого хозяина у них теперь выступают Китайские коммунисты которые теперь поставляют в РФ все включая отвертки.
    Что может быть забавнее этого... Однако помимо ироничности самой истории это показывает,что Россия ,если она хочет существовать, буквально обречена на социализм и дружбу с социалистическими странами.
    1. Ингвар 72 Звание
      Ингвар 72
      0
      Сегодня, 08:20
      Изменившая часть номенклатуры ЦК КПСС
      Абсолютно верно. В партию после смерти Сталина полезли приспособленцы. Простой пример - коментатор под ником Свой1970, яро критикующий здесь всё советское, но отец у него был членом партии. И исходя из этого становится понятно, что дома на кухне человек говорил то что думал.