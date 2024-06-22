Россия и КНДР не боятся угроз США

Визит Путина в КНДР закрепил положительные тенденции в отношениях между двумя странами

Отношения между двумя странами достигли наивысшего уровня в своей истории

«Правительство КНДР выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине».

Что может за этим последовать?

Второй визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Корейскую Народную Демократическую Республику состоялся 19 июня 2024 года. Напомним, что первый визит Путина в КНДР был 24 года назад, а именно – в 2000 году. Встреча двух лидеров проходила в теплой, дружественной обстановке. Ким Чен Ын лично встретил Путина у трапа самолета, и с первых минут между двумя лидерами завязалась оживленная беседа.Стоит сказать, что в последнее время между Российской Федерацией и КНДР складываются довольно теплые и дружественные отношения. В 2019 году северокорейский лидер впервые посетил Москву, а спустя год Владимир Путин нанес ответный визит в Пхеньян.В этот раз российских лидер прибыл в составе целой делегации, в числе которой министр иностранных дел, два вице премьера, пресс-секретарь президента, министр обороны и многие другие высокопоставленные чиновники. А это значит, что предстоящие переговоры будут носить разносторонний характер, начиная от вопросов по энергетике и заканчивая сферой безопасности.По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, между государствами сложились достаточно дружественные, добрососедские отношения. И за последние годы они стали развиваться весьма активным образом. Более того, Ушаков также отметил, что данные отношения «выстраиваются на принципах равноправия, уважения суверенитета, выбранного пути развития, а также с учетом коренных интересов друг друга».Встреча двух лидеров рационально разделена на две части. А именно, общую, где будут обсуждаться вопросы по энергетике, в сфере транспорта, сельского хозяйства, безопасности, а также взаимодействие на международной арене. А также разговора тет-а-тет между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным, где лидеры будут вести диалог без посторонних ушей. Причем второй части встречи отведен существенный период. А это значит, что у лидеров будет достаточно времени для диалога.Ушаков также подчеркнул, что сейчас крайне важно закрепить положительные тенденции в области двусторонней торговли. Ведь за 2023 год товарооборот между двумя странами вырос в более чем 10 раз и составил порядка 34,4 миллиона долларов.Также планируется восстановление сотрудничества двух стран в гуманитарной области, которое было приостановлено в связи жесткими мерами со стороны северокорейских властей в разгар пандемии.Но главное – это подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который придет на смену договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанный лидерами КНДР и РФ в 2000 году.Новый договор также предусматривает оказание взаимной помощи при внешней агрессии в отношении одного из участников. А это значит, что при закрытом диалоге Путин и Ким Чен Ын вполне могут обсуждать специальную военную операцию, которую проводят Вооруженные Силы Российской Федерации на территории Украины.Более того, возможны договоренности о сотрудничестве в военной сфере. Ведь многие военные эксперты уверены, что КНДР есть чем поддержать своего партнера в лице РФ.Напомним, что Корейская Народная Демократическая Республика одна из немногих стран, которая поддержала действия Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины. Что еще важнее – ее лидер Ким Чен Ын признал такие новообразованные республики Донбасса, как ЛНР и ДНР.С его слов:При этом Владимир Путин не раз отмечал важность поддержки КНДР действий РФ в конфликте на Украине. Ведь Корейская Народная Демократическая Республика постоянно одобряет российские инициативы и продолжает развивать сотрудничество с Российской Федерацией.Естественно, данная встреча и подписание исторического договора между КНДР и РФ вызвала негодование во многих западных странах. Причина – возможная передача КНДР вооружения Российской Федерации в обмен на экономическую помощь и технологии.Непосредственно для Вашингтона военное сотрудничество между его авторитарными противниками, которыми являются КНДР и РФ, увеличивает вероятность затяжных региональных конфликтов и перенапряжения его собственного военного потенциала.Что может за этим последовать?Конечно же, наложение очередных санкций! Правда, совершенно непонятно, к каким ограничениям могут прибегнуть Штаты, чтобы разорвать отношения между КНДР и РФ?Ведь на эти два государства уже наложено огромное количество санкций, которые к большому удивлению американцев не приносят должных результатов.