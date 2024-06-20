Противник нанёс удар по Славянску-на-Кубани

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Противник нанёс удар по Славянску-на-Кубани

В ночь на 20 июня войска киевского режима, используя дроны, атаковали Краснодарский край. Среди прочего атаке подвергся Славянск-на-Кубани.

Губернатор Вениамин Кондратьев в ТГ-канале пишет о том, что в результате такой атаки оказался полностью разрушен частный дом, итогом чего стала гибель местной жительницы.



Глава региона:

Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье.

В течение нескольких последних часов распространялась информация об атаке дронов на Афипский нефтеперерабатывающий завод. Украинские, западные и некоторые российские ресурсы постили сообщения о пожаре. Однако Оперштаб Краснодарского края опровергает эту информацию. Из заявления, опубликованного на официальном канале Оперативного штаба в Телеграм:

Распространяемая информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной.

Каких-либо подробностей в этом плане не приводится.

В течение ночи режим ракетной опасности и опасности атаки БПЛА также вводился в других регионах страны, включая Курскую, Белгородскую и Воронежскую области. Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил об отбое тревоги в 5:26 мск. В 4:46 аналогичный режим был отменён в соседней, Курской, области. В 4:37 был дан отбой ракетной опасности на Белгородчине, о чём сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
25 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +6
    Сегодня, 06:25
    Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье.

    Какая помощь способна возместить утрату (убийство) близкого человека?
    Только казнь сделавшего это мерзавца...
    Я так предполагаю...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 06:50
      Казнь сделавшего этого мерзавца не вернет жизнь близкому человеку. no
      Казнь всех украинских мерзавцев принесёт чувство удовлетворения, что такие убийства более не повторятся. am good
      Опять противник пытается уничтожить НПЗ, чтобы подорвать нашу экономику. А мы ещё не уничтожили все электростанции, ПХГ, НПЗ, газонефтеэлектропроводы нацистской Украины. sad negative
      1. мазута Звание
        мазута
        +6
        Сегодня, 07:49
        Задумываешься вообще,каких целей мы достигли,за 2 с лишним года СВО.Наличие современного оружия у Украины только увеличилось,население нас и нашего Президента ненавидит,МУС выдал ордер на арест ВВП,поэтому во многих странах он уже побывать с визитом не сможет,"поддержка"от членов СНГ растворилась,из ОДКБ уже готовы свалить некоторые,санкций ввели на 100 лет вперед,воюем с НАТО и их сателлитами(56 стран против одной),полминистерства обороны-воры и казнокрады,сидят в камерах по тюрьмам...Есть сухопутный коридор в Крым,есть мост,части разных областей Украины вошли в состав России,на полях сражений кровавые бои с жертвами как среди военных,так и среди гражданских.Ощущение,что где то была допущена ошибка,переоценены возможности и отсутствовало стратегическое планирование.Пока конца-края происходящему не наблюдается.
        1. народник Звание
          народник
          +1
          Сегодня, 08:34
          Цитата: мазута
          .Ощущение,что где то была допущена ошибка,переоценены возможности и отсутствовало стратегическое планирование

          Ошибок допущена целая куча, возможности значительно завышены. А стратегически планировать там некому, нет стратегов - "их обманули". Стратегическое планирование может базироваться только на глубоких знаниях и навыке оперирования этими знаниями. Откуда у них такие знания, да ещё по доллару в глазах всю перспективу закрывали. negative
        2. Mедвежонок Звание
          Mедвежонок
          +1
          Сегодня, 08:48
          Вы забыли об одной из важнейших целей - перемещении НАТО на Запад. Эффекты фантастические. Швеция и Финляндия в НАТО, а Швейцария теряет нейтральный статус. Геополитика, не имеющая аналогов в мире.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +7
    Сегодня, 06:36
    Просроченный зелёный суслик живёт уже несколько лишних лет.
    1. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 06:57
      Просроченный зелёный суслик живёт уже несколько лишних лет.
      Не только он, но и все его одиозное окружение. В первую очередь это касается Буданова, Малюк, Подоляк и др.
      1. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        +6
        Сегодня, 07:05
        Причём не видно, чтоб их пытались уничтожить. При этом приводится странный довод: на их место придут другие. Получается, что любым главарём банды не имеет смысл заниматься, ведь преступность неистребима, появится другой бандит. sad
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          -9
          Сегодня, 07:13
          Считается не комильфо устранять лидера. Так с древних времен даже царей редко устраняли. Потому что потом народ сплачивался сильнее и резал противника всех к ряду семьями. Впрочем на остальных из 95-го квартала это правило не распространяется. Но стараются в конфликте никогда не трогать высшее руководство противника, чтобы вендетту не получить
          1. Maxim G Звание
            Maxim G
            0
            Сегодня, 07:55
            В средневековье король, князь, в первых рядах шёл в атаку, и быть убитым в бою можно было легко.
            1. igorbrsv Звание
              igorbrsv
              -1
              Сегодня, 08:11
              Фильм про Чапаева посмотрите. Он там Петьке доходчиво обьяснил где место командира во время атаки
              1. Maxim G Звание
                Maxim G
                0
                Сегодня, 08:11
                Чапаев - это князь или король какого века?
                1. igorbrsv Звание
                  igorbrsv
                  -1
                  Сегодня, 08:20
                  belay вы с какой планеты? Чапаев - красный командир. Командир должен идти впереди и вести за собой в бой, а во время атаки - его место позади. Убьют командира и армия поляжет, а боевой дух упадёт. Царь вообще с командующими с горы должен наблюдать за происходящим и вовремя команды отдавать. А убивали царя только в крайних случаях
                  1. Maxim G Звание
                    Maxim G
                    0
                    Сегодня, 08:56
                    А какое отношение он к средневековью имеет?

                    Где шёл командир в средневековой армии, по крайней мере раннего средневековья я указал.
          2. Стирбьорн Звание
            Стирбьорн
            +3
            Сегодня, 08:05
            Цитата: igorbrsv
            Так с древних времен даже царей редко устраняли.
            Как раз таки в древние времена устраняли, причем старались весь род истребить. А если не добивали, то как раз народ мог и сплотиться. вокруг выживших
            1. igorbrsv Звание
              igorbrsv
              -2
              Сегодня, 08:13
              Вот и я про то же. Если перебить всех нельзя, то и царя трогать не надо. Их пленить старались, для того чтобы покорить народ, а не истребить
          3. AdAstra Звание
            AdAstra
            0
            Сегодня, 08:52
            Садаму Хусейну и Муамару Каддафи об этом расскажите, вот они удивятся то.
        2. Анюта Славная Звание
          Анюта Славная
          -1
          Сегодня, 08:24
          Все правильно. Намеренно оставляют в живых нацистскую верхушку потому как переживают,что не с кем будет подписывать капитуляцию
      2. Deon59 Звание
        Deon59
        +1
        Сегодня, 08:21
        Как обнуленый может уничтожить просроченного.
  3. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -4
    Сегодня, 07:01
    Как нам заявляет ДАМ "санитарный пояс расширяется", только в какую сторону он не уточнил.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -2
      Сегодня, 07:16
      А вы как думаете в какую?
  4. kartalovkolya Звание
    kartalovkolya
    -2
    Сегодня, 07:39
    О чём можно говорить,когда нацистские мерзавцы вольготно чувствуют себя на Банковской , вот когда по ним будет нанесён удар "Искандерами",вот тогда и обсудим!!!
  5. Р_С_Ф_С_Р_ Звание
    Р_С_Ф_С_Р_
    -3
    Сегодня, 07:45
    Я знаю, что надо делать!
    Надо жаловаться на чубов в нашу общую метрополию! Или хлыхлы забыли, что хозяева им запретили бомбить нефтеперегонку в РФ? Ваще-то наша территория и бюджет нехилые такие доноры американской экономики. И мы имеем право требовать с них, чтобы они приструнили своих выкормышей.

    Джо, проснись родной, скажи им, чо они? Они же нам (точнее вам) гарючку сожгли на Кубани! Лукоил же честно делал им поставки для контрнаступа, зачем же они укусили нашу (вашу) руку кормящую? Это же переход красной линии №9614, мы всё записываем.

    П.С.
    Смех смехом, но в России давно есть люди, которые жалуются не в местные 47 надзорных бесполезных органов, а в Сша. И это помогает, надо только знать куда и шаблоны обращений.
    Туда даже наше "правительство" жалобится, когда надо приструнить местных оппозиционеров на ютубе (я не про навального, он как раз-таки свой)
  6. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    +3
    Сегодня, 08:09
    В течение ночи режим ракетной опасности и опасности атаки БПЛА также вводился в других регионах страны, включая Курскую, Белгородскую и Воронежскую области.
    Дожили...а как радовались, в начале, воздушным тревогам над областями Украины.
  7. Семен Семенов_2 Звание
    Семен Семенов_2
    +1
    Сегодня, 08:24
    Читаешь новости и там такая пурга. Как бы наступаем и освобождаем, но как бы обороняемся. Люди гибнут, но пострадавших нет и уже не горит ничего, а может и горит но так, не сильно, два дня - короче слабо. Пол МО в СИЗО - нормально, остальные на старте, но пока уволены и не в бегах. А если и сбежали то ну вот как-то не успели задержать. но объявим в розыск скоро. Вот так и живем: как бы и типо.