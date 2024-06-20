Противник нанёс удар по Славянску-на-Кубани

В ночь на 20 июня войска киевского режима, используя дроны, атаковали Краснодарский край. Среди прочего атаке подвергся Славянск-на-Кубани.
Губернатор Вениамин Кондратьев в ТГ-канале пишет о том, что в результате такой атаки оказался полностью разрушен частный дом, итогом чего стала гибель местной жительницы.
Глава региона:
Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье.
В течение нескольких последних часов распространялась информация об атаке дронов на Афипский нефтеперерабатывающий завод. Украинские, западные и некоторые российские ресурсы постили сообщения о пожаре. Однако Оперштаб Краснодарского края опровергает эту информацию. Из заявления, опубликованного на официальном канале Оперативного штаба в Телеграм:
Распространяемая информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной.
Каких-либо подробностей в этом плане не приводится.
В течение ночи режим ракетной опасности и опасности атаки БПЛА также вводился в других регионах страны, включая Курскую, Белгородскую и Воронежскую области. Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил об отбое тревоги в 5:26 мск. В 4:46 аналогичный режим был отменён в соседней, Курской, области. В 4:37 был дан отбой ракетной опасности на Белгородчине, о чём сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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