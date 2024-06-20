Вьетнамская пресса раскрыла программу государственного визита президента России

Во второй половине дня господин Путин отправится в Мавзолей, чтобы засвидетельствовать свое почтение памяти Хо Ши Мина перед встречей с председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Он и президент То Лам встретятся с руководителями Ассоциации дружбы Вьетнам-Россия и выпускниками, обучавшимися в России, а затем примут участие в государственном банкете. В тот же вечер российская делегация покинет Вьетнам.

Накануне вечером Владимир Путин прилетел в Ханой, совершая второй подряд государственный визит. Напомним, что до этого президент России побывал с государственным визитом в КНДР.Визит во Вьетнам российский лидер совершает по приглашению генсека ЦК Компартии страны Нгуен Фу Чонга.Важно отметить, что состав делегации, которую возглавляет президент РФ, весьма представительный, как и в случае с посещением Пхеньяна (с некоторыми изменениями). В этом составе глава МИД РФ Сергей Лавров, зампред правительства Дмитрий Чернышенко, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минтранса Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилёв.В столичном аэропорту Нойбай российских гостей встречали руководитель ЦК КПВ по иностранным делам Ле Хоай Чунг, замглавы правительства Вьетнама Чан Хун Ха, глава президентской администрации (а во Вьетнаме помимо генсека ЦК КПВ есть и президент – генерал То Лам), глава Ханоя Чан Си Тхань и другие официальные лица.Вьетнамские СМИ пишут, что после встречи в аэропорту президентский кортеж с Владимиром Путиным отправился в гостиницу «Метрополь», где обычно во Вьетнаме размещаются иностранные правительственные делегации.Сегодня ожидается ряд встреч и переговоров. В частности, пройдут с президентом Вьетнама (упомянутым То Ламом), генеральным секретарём ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, с премьер-министром Фам Минь Чином.Вьетнамская пресса:Стоит напомнить, что Владимир Путин был во Вьетнаме 4 раза, три из которых в рамках официальных и государственных визитов – в 2001, 2006 и 2013 годах. В 2017 году президент РФ посещал вьетнамский Дананг в рамках проводившегося там саммита АТЭС.Российский посол во Вьетнаме сообщает о том, что в ходе государственного визита планируется подписать целый ряд двусторонних соглашений и деклараций по сотрудничеству в сфере энергетики, юстиции, таможенного регулирования, образования и науки.В России обучается около 5 тысяч вьетнамский студентов, а общая численность вьетнамской общины в РФ превышает 60 тысяч человек. Связи между Москвой и Ханоем достаточно обширные, однако обе страны, конечно же, не устраивает низкий объём товарооборота. Он хотя и вырос в прошлом году на 8 процентов, но всё равно крайне мал – около 5 млрд долларов. При этом есть высокий потенциал значительного увеличения этой цифры.