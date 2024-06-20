Вьетнамская пресса раскрыла программу государственного визита президента России

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Вьетнамская пресса раскрыла программу государственного визита президента России

Накануне вечером Владимир Путин прилетел в Ханой, совершая второй подряд государственный визит. Напомним, что до этого президент России побывал с государственным визитом в КНДР.

Визит во Вьетнам российский лидер совершает по приглашению генсека ЦК Компартии страны Нгуен Фу Чонга.



Важно отметить, что состав делегации, которую возглавляет президент РФ, весьма представительный, как и в случае с посещением Пхеньяна (с некоторыми изменениями). В этом составе глава МИД РФ Сергей Лавров, зампред правительства Дмитрий Чернышенко, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минтранса Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилёв.

В столичном аэропорту Нойбай российских гостей встречали руководитель ЦК КПВ по иностранным делам Ле Хоай Чунг, замглавы правительства Вьетнама Чан Хун Ха, глава президентской администрации (а во Вьетнаме помимо генсека ЦК КПВ есть и президент – генерал То Лам), глава Ханоя Чан Си Тхань и другие официальные лица.

Вьетнамские СМИ пишут, что после встречи в аэропорту президентский кортеж с Владимиром Путиным отправился в гостиницу «Метрополь», где обычно во Вьетнаме размещаются иностранные правительственные делегации.

Сегодня ожидается ряд встреч и переговоров. В частности, пройдут с президентом Вьетнама (упомянутым То Ламом), генеральным секретарём ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, с премьер-министром Фам Минь Чином.

Вьетнамская пресса:

Во второй половине дня господин Путин отправится в Мавзолей, чтобы засвидетельствовать свое почтение памяти Хо Ши Мина перед встречей с председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Он и президент То Лам встретятся с руководителями Ассоциации дружбы Вьетнам-Россия и выпускниками, обучавшимися в России, а затем примут участие в государственном банкете. В тот же вечер российская делегация покинет Вьетнам.

Стоит напомнить, что Владимир Путин был во Вьетнаме 4 раза, три из которых в рамках официальных и государственных визитов – в 2001, 2006 и 2013 годах. В 2017 году президент РФ посещал вьетнамский Дананг в рамках проводившегося там саммита АТЭС.

Российский посол во Вьетнаме сообщает о том, что в ходе государственного визита планируется подписать целый ряд двусторонних соглашений и деклараций по сотрудничеству в сфере энергетики, юстиции, таможенного регулирования, образования и науки.

В России обучается около 5 тысяч вьетнамский студентов, а общая численность вьетнамской общины в РФ превышает 60 тысяч человек. Связи между Москвой и Ханоем достаточно обширные, однако обе страны, конечно же, не устраивает низкий объём товарооборота. Он хотя и вырос в прошлом году на 8 процентов, но всё равно крайне мал – около 5 млрд долларов. При этом есть высокий потенциал значительного увеличения этой цифры.
27 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 06:46
    Амеры уже заверещали-завоняли, типа запрещаем Вьетнаму (во как!) принимать делегацию из России. laughing
    Вьетнам проигнорировал амеров.

    https://www.kp.ru/online/news/5862155/
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 07:06
      зы Ну ладно хоть Вьетнаму запретили принимать нашу делегацию.... Могли бы вообще нам запретить ехать во Вьетнам laughing Видимо всё же умишка у амеров хватило что будут выглядеть в этом случае совсем полными идиотами.... laughing
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 07:23
        Цитата: Nexcom
        Могли бы вообще нам запретить ехать во Вьетнам

        Удивительно... Поскромничали ! feel
      2. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        -1
        Сегодня, 07:35
        . Могли бы вообще нам запретить ехать во Вьетнам laughing Видимо всё же умишка у амеров хватило что будут выглядеть в этом случае совсем полными идиотами

        У амерзцев и так лицо перекошенное от гнева и недопонимания - да как же так, ведь мы ж запретили
      3. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 08:20
        Министр обороны, как я понял, во Вьетнам не поехал. И про Камрань - тишина. sad negative
        В любом случае визит Путина во Вьетнам - очередная пилюля для США. good
        По экономическому сотрудничеству у РФ и Вьетнама большие перспективы в самых разных областях. Да и значительная часть нашей торговли ведётся в национальных валютах. good
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 07:07
      Цитата: Nexcom
      Амеры уже заверещали-завоняли

      Не то слово ! Раскомандовались, понимашь ! am
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:09
        Ну они привыкли к таким странам относится как к колониям. Для них ничего не изменилось в их амерском понимании, даже несмотря на то что огребли от вьетнамцев в свое время.....
        1. ASSAD1 Звание
          ASSAD1
          +1
          Сегодня, 07:22
          Ну Вьетнам никак к колонии полосатых не относится. Отбили охоту благодаря СССР.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 07:22
      Цитата: Nexcom
      Амеры уже заверещали-завоняли, типа запрещаем Вьетнаму (во как!) принимать делегацию из России.

      Ну если уж на певицу Гагарину наложили санкции, за то что она поет русские песни, то на Вьетнам обязательно наложат. Там за речкой, все полоумные.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +2
        Сегодня, 07:32
        За речкой - это все кто за Днепром? laughing
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +3
          Сегодня, 07:34
          Цитата: igorbrsv
          За речкой - это все кто за Днепром?

          Это кто за Атлантикой и Тихим океаном.
          1. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            +2
            Сегодня, 07:45
            Ну те за лужей laughing
            Мне всё же кажется все кто за Днепром. Уж больно часто они пытаются нашу страну поделить. Не дают наши земли покоя. Не спят - мучаются
            1. carpenter Звание
              carpenter
              +3
              Сегодня, 07:47
              Цитата: igorbrsv
              Уж больно часто они пытаются нашу страну поделить. Не дают наши земли покоя. Не спят - мучаются

              Почитай с начала 13 века зубы точат, тогда еще США даже и в помине не было.
    4. Silver99 Звание
      Silver99
      +5
      Сегодня, 08:03
      Уверен, что на переговорах в КНДР и Вьетнаме речь пойдет о создании военных баз России в этих странах.
      1. анатолий цыпушкин Звание
        анатолий цыпушкин
        0
        Сегодня, 08:17
        тоже надеюсь.время собирать камни
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 08:31
        Военная база в КНДР не очень то и нужна. Достаточно права захода наших кораблей и судов в северокорейские порты для пополнения запасов. А вот база во Вьетнаме в Камране, от которой в своё время Путин отказался, была бы очень кстати. yes
  2. Комментарий был удален.
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +6
    Сегодня, 07:30
    Белоусова во Вьетнам не взяли. Значит такого союза как с КНДР не планируется. Значит исключительно торговые связи, впрочем оно и понятно. Мы Вьетнаму можем дать многое, Вьетнам нам - только дешёвые шмотки. В плане обороны он нам ничем не поможет. Зато мы ему можем гарантировать существование, как это было при СССР. Оборонный союз было бы неплохо организовать с Ираном
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 07:36
      Цитата: igorbrsv
      В плане обороны он нам ничем не поможет.

      Вьетнамцы в свое время, в 60-е годы, были хорошие бойцы.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 07:48
        Партизаны из них были хорошие. Бойцы так себе - в плане образования и обучения. Но самоотверженные были
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +3
          Сегодня, 07:50
          Цитата: igorbrsv
          Бойцы так себе - в плане образования и обучения. Но самоотверженные были

          Образование ноль, но упертость была дикая. Помню чачами сидели и тренировались стрелять по воздушным целям из ДШК и получалось очень хорошо.
    2. olhon Звание
      olhon
      0
      Сегодня, 08:57
      А может это хитрый ход. Что бы расслабились. laughing
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:52
    Нормальная рабочая поездка...
    Просто посмотреть, что и как решать будут... будут ли практические шаги, дела, до чего договорятся.
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 08:16
    Что то в этот раз как то не показали, Сушки борт номер прикрывали? А то мало ли что, партнёры ушлые ребята, на всякую гадость способны.
  6. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 08:22
    Для разъяснения ситуации простой факт, который показательнее всех рассуждений в статье
    вьетнамский экспорт в Россию в прошлом году составил менее 2 миллиардов долларов по сравнению с 97 миллиардами долларов в США
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      -1
      Сегодня, 08:26
      И? У КНР с СШП поболее будет, однако это не мешает Китаю втихую всячески противоборствовать со своим дорогим партнёром.
      1. solar Звание
        solar
        +1
        Сегодня, 08:31
        Сильно втихую. И Вьетнам- это не Китай. Такой объем Штатам влегкую заместят другие азиатские страны. А вот Вьетнаму это будет критично.
  7. borisvt Звание
    borisvt
    0
    Сегодня, 08:37
    ..есть высокий потенциал значительного увеличения этой цифры
    интересно, за счет чего? Страна от нас далековата, мягко говоря, народ там хитрющий, на матрасников ориентирован.
    Ну рис, ну туризм, ну швейная промка - и все пожалуй. Перенаселена, кстати, в устье Меконга птиц ни одной не видно, наверное все съедены. Спрашиваю, где птицы? - экскурсовод только плечами пожимает ))