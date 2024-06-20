Киевский режим с раздражением отреагировал на слова пресс-секретаря Милея о том, что Аргентина не собирается оказывать военную помощь Украине
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На Украине с раздражением отреагировали на заявление пресс-секретаря президента Аргентины Мануэль Адорни заявил о том, что Буэнос-Айрес ограничится помощью Украине в гуманитарных вопросах и в формате разминирования территорий, не более.
Пресс-секретарь Хавьера Милея:
Мы не собираемся оказывать военную поддержку Украине как одной из сторон конфликта. Мы готовы помочь в гуманитарном плане, в сфере логистики, по вопросам разминирования территорий.
По словам Адорни, Буэнос-Айрес не собирается вмешивать в вооружённый конфликт на чьей-либо стороне.
Пресс-секретарь:
Мы ни за что не будем этого делать.
В офисе Зеленского и в ВРУ откровенно дали понять, что недовольны такими заявлениями официального лица Аргентины. В Киеве рассчитывали на то, что Аргентина «поделится» своими средствами боевой авиации. И надо сказать, что ранее такие полунамёки из Буэнос-Айреса действительно звучали. Однако президент Милей за последнее время успел наделать множество противоречащих друг другу заявлений, и вот – Украине уже дают понять, что на военно-техническую помощь от латиноамериканской страны она может не рассчитывать.
После такого Киев просто обязан ввести против Милея и его пресс-секретаря санкции…
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