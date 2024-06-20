Киевский режим с раздражением отреагировал на слова пресс-секретаря Милея о том, что Аргентина не собирается оказывать военную помощь Украине

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Киевский режим с раздражением отреагировал на слова пресс-секретаря Милея о том, что Аргентина не собирается оказывать военную помощь Украине

На Украине с раздражением отреагировали на заявление пресс-секретаря президента Аргентины Мануэль Адорни заявил о том, что Буэнос-Айрес ограничится помощью Украине в гуманитарных вопросах и в формате разминирования территорий, не более.

Пресс-секретарь Хавьера Милея:

Мы не собираемся оказывать военную поддержку Украине как одной из сторон конфликта. Мы готовы помочь в гуманитарном плане, в сфере логистики, по вопросам разминирования территорий.

По словам Адорни, Буэнос-Айрес не собирается вмешивать в вооружённый конфликт на чьей-либо стороне.

Пресс-секретарь:

Мы ни за что не будем этого делать.

В офисе Зеленского и в ВРУ откровенно дали понять, что недовольны такими заявлениями официального лица Аргентины. В Киеве рассчитывали на то, что Аргентина «поделится» своими средствами боевой авиации. И надо сказать, что ранее такие полунамёки из Буэнос-Айреса действительно звучали. Однако президент Милей за последнее время успел наделать множество противоречащих друг другу заявлений, и вот – Украине уже дают понять, что на военно-техническую помощь от латиноамериканской страны она может не рассчитывать.

После такого Киев просто обязан ввести против Милея и его пресс-секретаря санкции…
25 комментариев
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  1. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +4
    Сегодня, 07:31
    Чем эта страна может помочь кому-то? Аргентине бы самой кто-то помог.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 08:05
      Мировые попрошайки негодуют, хочется спросить, о что США недостаточно им помогают ? Вроде весь мир с ними wink
    2. bambr731 Звание
      bambr731
      +2
      Сегодня, 08:24
      Чем эта страна может помочь кому-то? Аргентине бы самой кто-то помог.

      Прибалты "помогают" ведь. Правда только языком, но тем не менее
    3. Yngvar Звание
      Yngvar
      0
      Сегодня, 08:33
      Аргентине в своё время помог СССР, в части разгрома фашистской Германии, после которого германские инженерно-технические кадры не с пустыми руками (головами) рванули в Аргентину! По результату Аргентина скакнула по экономике вверх. А от страны 404 они могут получить только "щеневмерлых саложоров"...
      Какой "навар" от этих людишек и так называемой страны 404!? Как говориться - "свинью стричь - визгу много, а шерсти мало!"
    4. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 08:39
      Аргентине очень усиленно помогают США. Так, что Аргентина уже несколько десятилетий находится в состоянии постоянного экономического кризиса. Лихие 90-е в Аргентине стали способом существования страны.
      Какой смысл Милею отдавать свое вооружение, которого не так много, каким-то нищебродам на другом краю света? fool
    5. ergh081 Звание
      ergh081
      0
      Сегодня, 08:49
      МВФ рулит, а они всё старательно выполняют. Результаты впечатляют. Впрочем, мы тоже старались, до сих пор расхлёбываем
  2. Наган Звание
    Наган
    +3
    Сегодня, 07:33
    Кое-кто считает, что весь мир им должен за то, что они такие все из себя.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:37
    «Мы готовы помочь в гуманитарном плане» —

    — Как-то так ...
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 07:39
    Аргентина уже не единственная страна, которая Киев опрокинула. Теперь целый список. Все понимать начали куда ветер дует. И только шольц с макроном не успокоятся, а ещё трибалтийские вымираты и мелкобриты
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 07:44
    В офисе Зеленского и в ВРУ откровенно дали понять, что недовольны такими заявлениями официального лица Аргентины.

    Они выказывают удовольствие, только когда миллиарды долларов получают.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 07:49
    У аргентинского руководства своих проблем выше крыши, вот и попробуют заниматся ими, а зелебобик с его хотелкам им никак и никуда не сдался.
    В принципе, вполне разумное решение...
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:54
    На Украине с раздражением отреагировали на заявление...
    Киев с раздражением реагирует на отдельные американские заявления, а что уж говорить о заявлении прозвучавшим из Аргентины
    Мы не собираемся оказывать военную поддержку Украине...
    Даже такой, мягко говоря "своеобразный" человек, как Милей очевидно понял, что лучше в это не встревать.
  8. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 07:58
    В общем, по губам поводили....
  9. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 07:58
    Аргентина банкрот, ее вооруженные силы умерли. Они еще пусть попросят указать помощь Сомали.
    Пусть акцию объявят: у кого есть металлолом, посылайте его на Украину, мы купим.
  10. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 07:59
    Идет четкая попытка связать своих вассалов кровью и тут не имеет занчение реальная помощь, главное заявить.
  11. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 08:08
    В офисе Зеленского и в ВРУ откровенно дали понять, что недовольны такими заявлениями официального лица Аргентины.

    Похоже на фантазии автора статьи. Сомнительно, что кто-то в Киеве всерьез относился к якобы аргентинской помощи.
    1. evgen1221 Звание
      evgen1221
      0
      Сегодня, 08:56
      Ну почему же? К халяве у них очень даже серьезно относятся!
  12. lukash66 Звание
    lukash66
    +3
    Сегодня, 08:11
    А как в десны лобызались, зеля бросил всю войну и помчался обниматься/целоваться. Наверное думал по пьяни на радостях ему Милей что нить подарит. А тут такой облом, вместо боевой техники подсвечник и далее идите лесом.))
  13. Шафран Звание
    Шафран
    +1
    Сегодня, 08:21
    А то что, Путин до Аргентины дойдёт и захватит? Ладно на трибалтов действует, а аргентинский хоть и шальной, но головой думает
  14. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:28
    Все должны Украине и даже далекая Аргентина успела задолжать
    1. evgen1221 Звание
      evgen1221
      0
      Сегодня, 08:54
      Так им все должны даже если просто молчат! Подозреваю что и марсиане тоже должны им что нибудь уже.
  15. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 08:38
    Милей молодец - не важно, что говорить, лишь бы говорить громко.
  16. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 08:48
    У них там инфляция больше 200%... Какая помощь? what
  17. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 08:53
    Да как он смерд,холоп призренный посмел!!! Ведь цегабония над усё, и вообще они основали человечество, да как можно богам то отказывать! Мы пожалуемся начальству.))))
  18. Fotoceva62 Звание
    Fotoceva62
    0
    Сегодня, 09:02
    А кого в мире интересует недовольство укровского концентрационного нациского лагеря ? Никого.