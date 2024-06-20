Пресс-секретарь Белого дома отреагировала на обвинения со стороны Нетаньяху в задержках поставок оружия Израилю

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Пресс-секретарь Белого дома отреагировала на обвинения со стороны Нетаньяху в задержках поставок оружия Израилю

В администрации Байдена отреагировали на заявления, сделанные израильским премьером Нетаньяху о том, что США «задерживали поставки некоторых видов вооружения Израилю». Израильский премьер обвинил США в том, что такие действия «не являются партнёрскими».

Нетаньяху:

США удерживали поставки оружия и боеприпасов в течение нескольких месяцев, несмотря на то, что мы, Израиль, ближайший союзник Вашингтона.

В американской администрации, комментируя эти критические стрелы в свой адрес заявили, что «понятия не имеют», о каких задержках говорит Биньямин Нетаньяху.

Карин Жан-Пьер:

Мы действительно не знаем, о чём он говорит. Мы просто не знаем. С начала войны против ХАМАС с нашей стороны была только одна приостановка поставки тяжёлых авиабомб. Но при этом оружие на миллиарды долларов продолжает поступать в Израиль.

Напомним, что Израиль ранее выставил соседнему Ливану ультиматум. На основании этого ультиматума ЦАХАЛ вторгнется в Ливан, если подразделения «Хизбаллы» не отойдут за реку Литани. В свою очередь лидер «Хизбаллы» обвинил Израиль в использовании для подготовки к вторжению в Ливан аэродромов на Кипре. По его словам, если ВВС Израиля будут использовать эти авиабазы для атак на Ливан, то на Средиземном море «станет очень жарко».
19 комментариев
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  1. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +6
    Сегодня, 08:24
    заявления, сделанные израильским премьером Нетаньяху о том, что США «задерживали поставки некоторых видов вооружения Израилю»
    Нетаньяху начинает походить на Зеленского жалуясь на задержки в поставках вооружения. И там и там провал, ступор в боевых действиях начинает трактоваться исключительно, как задержка в поставке вооружений союзниками и недостаточное их количество. Сколько не дают все мало. Поэтому удивление "домовенка Кузи" понятно
    Мы действительно не знаем, о чём он говорит. Мы просто не знаем.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 08:42
      Цитата: rotmistr60
      Нетаньяху начинает походить на Зеленского жалуясь на задержки в поставках вооружения.

      А почему бы и нет, они оба одной крови.
  2. Попандос Звание
    Попандос
    +4
    Сегодня, 08:31
    Израиль, ближайший союзник Вашингтона

    Быть врагом Америки может опасно, быть другом - смертельно ©
    Генри Киссинджер
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 08:33
    Вижу зелекокс его купиром стал.... у того тоже бубенцы... ой - США виноваты... laughing
    что США «задерживали поставки некоторых видов вооружения Израилю»
  4. Aken Звание
    Aken
    +2
    Сегодня, 08:36
    Я, если честно, не понимаю.
    Израиль планировал воевать со всем исламским миром, а тут на палестинцев всё и потратили?
    У них что, в закромах ничего нет? Деньги разворовали, а ничего не запасли?
    Или просто своё не трогают, а воевать предпочитают чужим, халявным?
    На сайте остались израильские коллеги? Может они нам что поведают?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 08:44
      Цитата: Aken
      На сайте остались израильские коллеги? Может они нам что поведают?

      Конечно и не мало, но они молчат и молча минусуют.
      1. Aken Звание
        Aken
        +2
        Сегодня, 08:45
        Да уж. Интересно, как там наш Проф, на Ливанской границе? Уже не прогуливается по вечерам?
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 09:04
          Цитата: Aken
          Уже не прогуливается по вечерам?

          Скорее сидит в подвале и помалкивает.
    2. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 08:45
      "Израиль планировал воевать со всем исламским миром, а тут на палестинцев всё и потратили?"///
      ---
      Расход боеприпасов всегда превосходит планы.

      Аналогично: Россия планировала воевать со всем НАТО, я тут все запасы СССР потратила на СВО.
      И надо ехать в С.Корею за снарядами.
      Что поделать? Ввязался вынужденно в войны - надо воевать. drinks
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 08:48
        Исходя из теории войн 6 поколения, война 4 поколения нашими стратегами не предусматривалась.
        Получается, уровень прогнозирования в Израиле ничуть не выше.
        1. voyaka uh Звание
          voyaka uh
          0
          Сегодня, 08:50
          Это верно.
          Уровень прогнозирования отстает от новых реальных угроз.
          И в Израиле тоже.
          Например, Израиль активно производит дроны, а уровень применения дронов у противника явно недоценил.
          И оружия защиты от них не подготовил.
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +3
    Сегодня, 08:36
    Нетаньяху чуть не в истерике бился. Дайте говорит нам оружие и боеприпасы и мы победим. Мы же говорит ваши (матрасов) главные союзники. А вы нам не даёте ничего. Мы говорит победим Ливан с вашей помощью. А и правда. Какие производства у Израиля. У впк то потянет ли? Пороха то хоть есть, иль импортные laughing
    В общем ничего они без штатов не стоят. И цена им грош. А вот штаты обиделись на такую критику. Мы говорит авианосцы уже даже подогнали, а вам всё мало laughing
    Что-то мне это попрошайство и нытьё кого-то напоминает what
    А ещё кто из них "главный жена" похоже выясняют. Вот и еврейчиков на убой отправляют. "Главные союзники" laughing
    Не. Вы инструмент из секс шопа
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:40
    «Если ВВС Израиля будут использовать эти авиабазы для атак на Ливан, то на Средиземном море "станет очень жарко"» —

    — А ведь у "Хизбаллы" тапки не хуже, чем у хуситов ...
  7. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 08:41
    Изюмительная женщина. Врет из последних сил, но не сдается. Чисто из любви к искусству.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 08:45
      По сравнению с Псакой домовёнок Кузя так себе. no sad fool
      У Псаки - харизма и непроходимая тупость баобаба. good
  8. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 08:42
    Натаниягу знает, когда надо пошуметь.
    yes
    Корабль с грузом крупных бомб, удерживаемый Байденом, отплыл из Штатов в Израиль.
    1. evgen1221 Звание
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 08:49
      Хуситы надеюсь в курсе этого кораблика?
  9. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 08:48
    Американскому впк позарез нужны постоянные войны, иначе спрос на оружие у вассалов снизится, а т.к впк=госдеп и вообще они крепчайще связаны с властью и кланами то войны обязаны происходить и чем больше тем лучше ибо продажи,акционеры,прибыли.
  10. КЗаКВО32923 Звание
    КЗаКВО32923
    0
    Сегодня, 09:01
    Мы говорит пока всего лишь 20 тысяч детей убили! Отстаем от намеченного графика, хотя уже на этот клочок земли сбросили бомб больше чем за всю ВМВ было сброшено на крупные города, Дрезден , Лондон и так далее, вместе взятые!