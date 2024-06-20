Пресс-секретарь Белого дома отреагировала на обвинения со стороны Нетаньяху в задержках поставок оружия Израилю

США удерживали поставки оружия и боеприпасов в течение нескольких месяцев, несмотря на то, что мы, Израиль, ближайший союзник Вашингтона.

Мы действительно не знаем, о чём он говорит. Мы просто не знаем. С начала войны против ХАМАС с нашей стороны была только одна приостановка поставки тяжёлых авиабомб. Но при этом оружие на миллиарды долларов продолжает поступать в Израиль.

В администрации Байдена отреагировали на заявления, сделанные израильским премьером Нетаньяху о том, что США «задерживали поставки некоторых видов вооружения Израилю». Израильский премьер обвинил США в том, что такие действия «не являются партнёрскими».Нетаньяху:В американской администрации, комментируя эти критические стрелы в свой адрес заявили, что «понятия не имеют», о каких задержках говорит Биньямин Нетаньяху.Карин Жан-Пьер:Напомним, что Израиль ранее выставил соседнему Ливану ультиматум. На основании этого ультиматума ЦАХАЛ вторгнется в Ливан, если подразделения «Хизбаллы» не отойдут за реку Литани. В свою очередь лидер «Хизбаллы» обвинил Израиль в использовании для подготовки к вторжению в Ливан аэродромов на Кипре. По его словам, если ВВС Израиля будут использовать эти авиабазы для атак на Ливан, то на Средиземном море «станет очень жарко».