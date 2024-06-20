Военкор Сладков о сотрудничестве КНДР и России: Запад вздрогнул от нашего альянса

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Военкор Сладков о сотрудничестве КНДР и России: Запад вздрогнул от нашего альянса

Поездка российского президента Владимира Путина в Северную Корею и подписание ряда важных документов ещё раз показали, что между странами имеется тесное сотрудничество, на что с тревогой смотрит Запад.

Военный корреспондент Александр Сладков в своём телеграм-канале размышляет о том, каким может быть военно-техническое сотрудничество России и КНДР.

При этом необходимо поработать над тем, чтобы соединить в этом сотрудничестве количество и качество, считает журналист.



Например, можно было бы организовать где-нибудь «под лесистыми сопками КНДР» большое производство боеприпасов, основанное на российских технологиях. Однако, по словам Сладкова, в этом случае под вопросом может оказаться как корейское количество боеприпасов, так и российское качество.

Чтобы всё было организовано как надо, «самая строгая в мире российская военная приемка должна переехать в КНДР» и поделиться опытом контроля качества боеприпасов, пишет военкор.

Он уверен, что с российской помощью корейские снаряды станут более совершенными.

Самое главное, у наших корейских братьев все уже есть. И Запад вздрогнул от нашего альянса

- заключил журналист.

18-19 июня Владимир Путин побывал в КНДР, откуда президент отправился во Вьетнам.
15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:50
    «Самая строгая в мире российская военная приемка должна переехать в КНДР» —

    Принять боеприпасы и проверить их качество на практике на СВО ...
    1. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      +2
      Сегодня, 08:53
      — Принять боеприпасы и проверить их качество на практике на СВО ...

      А если боеприпас взорвётся в стволе орудия?
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 09:01
        Цитата: Andy_nsk
        А если боеприпас взорвётся в стволе орудия?

        Ну так у нас тут главное мысль высказать... не мешайте человеку "работать" laughing
      2. BecmepH Звание
        BecmepH
        0
        Сегодня, 09:07
        Цитата: Andy_nsk
        — Принять боеприпасы и проверить их качество на практике на СВО ...

        А если боеприпас взорвётся в стволе орудия?

        А для чего у нас приёмка самая строгая?
  2. vet Звание
    vet
    -10
    Сегодня, 08:50
    Только вот "опустили" корейцы нашего "обнуленного": выгнал какой-то мелкий чиновник российских министров во главе с Лавровым - потому что не по чину им раньше "солнцеликого Кима" входить.

    https://lenta.ru/news/2024/06/19/lavrova-belousova-i-drugih-rossiyskih-ministrov-vyveli-iz-zala-zasedaniy-v-severnoy-koree-chto-oni-sdelali-ne-tak/?ysclid=lxmuhvnkf45608141

    Можете представить, чтобы в Пхеньяне решились прогнать Громыко? А теперь приходится Путину терпеть и делать вид, что все в порядке.
    1. Комментарий был удален.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 09:21
      Эка вас торкнуло... Солнышко, поди, головку напекло.))
  3. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    +3
    Сегодня, 08:54
    Всем доброго дня.

    В комментариях на ВО я многократно высказал мнение, о необходимости создания военно-политического союза стран пострадавших от США, Англии и НАТО в целом.

    Вообще это моя мечта. Создать такой Союз, обложить данью весь коллективный запад на следующие 200/300 лет, за все те страдания которые он причиняет порабощением, работорговлей, санкциями.

    Очень надеюсь что Россия и Корея - это не последний Союз.
  4. Fotoceva62 Звание
    Fotoceva62
    -2
    Сегодня, 08:58
    Сладкову истинному образцовому представителю ''южнорусских'' только бы крякнуть что нибудь...Очень не хочется хватает мнения монтян, апачева и подоляки...
  5. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 08:59
    Ага,строгая она военная приемка,была когда то везде,счас местами. Снайперские патроны нестабильных характеристик из одной пачки.Пистолетные патроны регулярно утыкаются,спутники недолетают. Им военная приемка видимо неположена.
  6. БЕЛОВОЛОД Звание
    БЕЛОВОЛОД
    +2
    Сегодня, 09:02
    В Северной Корее прекрасный военно-промышленный комплекс.Трудно сказать возникают вопросы к тем боеприпасам, которые там выпускают или нет. Но, если туда отправить наши ГОСТы и дать наши технологии на их предприятия, то корейцы освоят это через несколько месяцев и будут выдавать нам такое количество хороших боеприпасов, которое нам надо.
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 09:05
    Как не удивительно но самые лучшие союзники для нас сейчас это страны социалистического или коммунистического развития. soldier
  8. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 09:05
    Стало очень заметно, как официальная пропаганда создала себе реальность, и сама в этой реальности себя удовлетворяет!
    1. axren1 Звание
      axren1
      0
      Сегодня, 09:13
      Что, руки освободились ?
  9. JonnyT Звание
    JonnyT
    +1
    Сегодня, 09:19
    Нато в шоке, болгары восхитились, европа в панике без смс и регистрации
  10. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 09:20
    Эти полумеры никого не беспокоят. Мы это делаем "под одеялом".
    Вот , что бы забеспокоило:
    - выход из санкций ООН (официально)
    - подписание договоров
    - Разрешение Кима бить по 404 корейским оружием.
    ...и т.д.

    И нормальны , официальные поставки оружия к нам ...граница есть, жд есть.

    Вот тогда бы бесился бы народ. И потом повтор с Ираном. Сбер открыть там, корейский работяг позвать...