Военкор Сладков о сотрудничестве КНДР и России: Запад вздрогнул от нашего альянса

Самое главное, у наших корейских братьев все уже есть. И Запад вздрогнул от нашего альянса

Поездка российского президента Владимира Путина в Северную Корею и подписание ряда важных документов ещё раз показали, что между странами имеется тесное сотрудничество, на что с тревогой смотрит Запад.Военный корреспондент Александр Сладков в своём телеграм-канале размышляет о том, каким может быть военно-техническое сотрудничество России и КНДР.При этом необходимо поработать над тем, чтобы соединить в этом сотрудничестве количество и качество, считает журналист.Например, можно было бы организовать где-нибудь «под лесистыми сопками КНДР» большое производство боеприпасов, основанное на российских технологиях. Однако, по словам Сладкова, в этом случае под вопросом может оказаться как корейское количество боеприпасов, так и российское качество.Чтобы всё было организовано как надо, «самая строгая в мире российская военная приемка должна переехать в КНДР» и поделиться опытом контроля качества боеприпасов, пишет военкор.Он уверен, что с российской помощью корейские снаряды станут более совершенными.- заключил журналист.18-19 июня Владимир Путин побывал в КНДР, откуда президент отправился во Вьетнам.