ВС РФ отбили атаки ВСУ и в ходе контратакующих действий заняли новые территории в треугольнике Макеевка-Невское-Площанка

4
ВС РФ отбили атаки ВСУ и в ходе контратакующих действий заняли новые территории в треугольнике Макеевка-Невское-Площанка

Противник подтверждает продвижение российских войск на стыке Луганского и Донецкого регионов. Сообщается, что, несмотря на серию атак со стороны ВСУ, все эти атаки российскими войсками были отбиты, после чего ВС РФ перешли в контратаку на одном из участков фронта – в треугольнике Макеевка-Невское-Площанка, заняв около 3 кв. км территории.

Вооружённые силы России на границе ДНР и ЛНР на Краснолиманском направлении продвинулись на глубину около полутора километров за минувшие сутки.



Атаки противника, которые тот силами в том числе 3-й бригады предпринимал накануне на Сватовском направлении, успеха не возымели. При этом сам противник сетует на то, что ВС РФ «к отражению атак были готовы и как численно, так и технически превосходили ВСУ на данном участке линии фронта». То есть, идёт традиционное для войск киевского режима оправдание, почему атакующие действия провалились и почему пришлось сдать территории.



Также стало известно о продвижении российских войск в северной части Новоалександровки - по направлению к Воздвиженке. Это Покровское направление. Российские подразделения планомерно приближаются к основному маршруту снабжения группировки ВСУ на Донбассе - дороге Покровск-Константиновка.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 08:41
    ВСУ всё ждут нашего наступления на Боровую.
    Очеретинский цветок раскрывается всё шире и шире. good
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 08:48
      ВСУ всё ждут нашего наступления на Боровую.
      Очеретинский цветок раскрывается всё шире и шире.
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 08:51
    Скоро перережут дорогу. Их части окажутся каждая сама по себе и без флангов
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:16
    Атаки противника, которые тот силами в том числе 3-й бригады предпринимал накануне на Сватовском направлении, успеха не возымели.
    . Вопрос... какими резерва и распологают в ушные командиры на местах? Какими силами они пытаются проводить встречные атаки, контнаступ?
    Вопрос "занимательный", а выводы, хоть какие то, приходится делать исходя из итогов, противодействия...