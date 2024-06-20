Киеву нужно вернуться к договоренностям с Москвой, достигнутым в Стамбуле. А его западным союзникам необходимо срочно перестать финансировать Украину.Такое мнение высказал на своей странице в соцсети лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.- заявил он.Два года назад, напомнил Филиппо, Россия и Украина достигли на переговорах в Турции определенного соглашения. Теперь для Киева самое время продолжить договариваться с Москвой, взяв за основу подписанные в 2022 году в Стамбуле документы. Они могли бы стать хорошим фундаментом для достижения российско-украинских мирных договоренностей. Французский политик считает, что Киеву и Москве следует как можно скорее сесть за стол переговоров.Филиппо называет неразумным поведение вашингтонской администрации, бесконечно накачивающей киевский режим оружием, техникой и боеприпасами, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение. При этом Белый дом готов помогать Киеву, пока его цели не будут достигнуты.В ходе интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказывал, что на переговорах в Стамбуле их участникам фактически удалось достичь компромиссного соглашения, устраивавшего обе стороны. Но после отвода подразделений ВС России от украинской столицы киевский режим резко разорвал все договоренности.

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