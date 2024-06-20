Французский политик: Киеву нужно вернуться к договоренностям с Москвой, достигнутым в Стамбуле

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Французский политик: Киеву нужно вернуться к договоренностям с Москвой, достигнутым в Стамбуле

Киеву нужно вернуться к договоренностям с Москвой, достигнутым в Стамбуле. А его западным союзникам необходимо срочно перестать финансировать Украину.

Такое мнение высказал на своей странице в соцсети лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Необходимо прекратить все поставки оружия и денег, которые являются топливом для бесконечной войны, рискующей перерасти в третью мировую

- заявил он.

Два года назад, напомнил Филиппо, Россия и Украина достигли на переговорах в Турции определенного соглашения. Теперь для Киева самое время продолжить договариваться с Москвой, взяв за основу подписанные в 2022 году в Стамбуле документы. Они могли бы стать хорошим фундаментом для достижения российско-украинских мирных договоренностей. Французский политик считает, что Киеву и Москве следует как можно скорее сесть за стол переговоров.

Филиппо называет неразумным поведение вашингтонской администрации, бесконечно накачивающей киевский режим оружием, техникой и боеприпасами, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение. При этом Белый дом готов помогать Киеву, пока его цели не будут достигнуты.

В ходе интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказывал, что на переговорах в Стамбуле их участникам фактически удалось достичь компромиссного соглашения, устраивавшего обе стороны. Но после отвода подразделений ВС России от украинской столицы киевский режим резко разорвал все договоренности.
14 комментариев
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  1. faiver Звание
    faiver
    +5
    Сегодня, 08:55
    поздно пить боржоми, ну или перье, Стамбул уплыл....
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 09:06
      А кто сказал, что МЫ к ним вернёмся?
  2. BecmepH Звание
    BecmepH
    +1
    Сегодня, 09:04
    Филиппо называет неразумным поведение вашингтонской администрации, бесконечно накачивающей киевский режим оружием, техникой и боеприпасами, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение. При этом Белый дом готов помогать Киеву, пока его цели не будут достигнуты.
    Начинают "стрелки переводить" друг на друга. "Белый дом - демоны, а мы белые и пушистые. Мы за мир во всём мире."
    Набираем поп-корна, друзья))
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:08
      Цитата: BecmepH
      Набираем поп-корна, друзья

      Спасибо, мне сегодня 200 литровый мешок попкорна привезли.
  3. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 09:06
    Киеву нужно вернуться к договоренностям с Москвой, достигнутым в Стамбуле.

    На такую глупость, Россия уже не подпишется.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:06
    «Киеву нужно вернуться ...» —

    — Куда и когда должен вернуться Киев, будет решаться на поле боя ...
  5. Землекоп Звание
    Землекоп
    0
    Сегодня, 09:08
    Пролетая над гнездом психушки
  6. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 09:09
    Стамбул неинтересен уже. Харьков и Одессу надо - тогда и поговорим
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 09:09
    Вспомнила бабка как девкой была (с)
  8. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 09:13
    На Шарля Азнавура похож. А так он иногда дельные вещи говорит, но кто его услышит. Со Стамбулом правда опоздал года на два.
  9. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 09:13
    Можно прямо такой анекдот написать.
    Закончилась Третья Мировая. Украины не существует, Европа в руинах, горит Вашингтон, русские солдаты разбили полевую кухню на лужайке возле Белого Дома. Выползает Байден и кричит: "Мы тут посовещались и принимаем Стамбульские договорённости!" И все радостно: "Ура! Наконец-то! Что ж вы так долго медлили!"
  10. bandabas Звание
    bandabas
    0
    Сегодня, 09:14
    Филиппо называет неразумным поведение вашингтонской администрации, бесконечно накачивающей киевский режим оружием, техникой и боеприпасами
    А лягушатники- пушистые миротворцы. Дырка им от бублика, а не позапрошлогодний Стамбул. Народ РФ таких финтов больше не поймет.
  11. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 09:16
    Соглашения 2022 года были актуальны в 2022 году..... Второе предложение всегда хуже первого, но лучше третьего))))
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:19
    Французский политик: Киеву нужно вернуться к договоренностям с Москвой, достигнутым в Стамбуле
    . Кукуевским придётся сдаться, нас другое развитие событий не интересует...
    Ах, да, бегите зелебобусы, про то валите с нашей земли... а всех радетелей с запада, гоу хоум и не появляйтесь на горизонте вообще, никогда! soldier