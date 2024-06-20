Французский политик: Киеву нужно вернуться к договоренностям с Москвой, достигнутым в Стамбуле
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Киеву нужно вернуться к договоренностям с Москвой, достигнутым в Стамбуле. А его западным союзникам необходимо срочно перестать финансировать Украину.
Такое мнение высказал на своей странице в соцсети лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Необходимо прекратить все поставки оружия и денег, которые являются топливом для бесконечной войны, рискующей перерасти в третью мировую
- заявил он.
Два года назад, напомнил Филиппо, Россия и Украина достигли на переговорах в Турции определенного соглашения. Теперь для Киева самое время продолжить договариваться с Москвой, взяв за основу подписанные в 2022 году в Стамбуле документы. Они могли бы стать хорошим фундаментом для достижения российско-украинских мирных договоренностей. Французский политик считает, что Киеву и Москве следует как можно скорее сесть за стол переговоров.
Филиппо называет неразумным поведение вашингтонской администрации, бесконечно накачивающей киевский режим оружием, техникой и боеприпасами, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение. При этом Белый дом готов помогать Киеву, пока его цели не будут достигнуты.
В ходе интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказывал, что на переговорах в Стамбуле их участникам фактически удалось достичь компромиссного соглашения, устраивавшего обе стороны. Но после отвода подразделений ВС России от украинской столицы киевский режим резко разорвал все договоренности.
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