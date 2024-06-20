Правительству Японии грозит вотум недоверия из-за финансового скандала

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Правительству Японии грозит вотум недоверия из-за финансового скандала

Главная оппозиционная партия Японии в четверг подала вотум недоверия кабинету премьер-министра Фумио Кисиды из-за скандала с отсутствием финансовой прозрачности в работе политических фондов, пишет издание Kyodo News.

По данным издания, Конституционно-демократическая партия Японии (CDPJ) внесла предложение, которое, как ожидается, будет поддержано второй по величине оппозиционной Партией инноваций Японии и другими второстепенными партиями. Однако, очевидно, что это предложение будет отклонено правящим блоком, имеющим большинство в Палате представителей, отмечает Kyodo News.



В CDPJ обвиняют правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) Кисиды в подрыве общественного доверия к политике, к которому привёл скандал по сбору средств с участием партии Кисиды.
Издание напоминает, что ЛДП оказалась под пристальным вниманием на фоне обвинений в том, что некоторые из ее фракций не сообщали о части своих доходов и годами создавали «фонды для подкупа».

Чтобы как-то разредить ситуацию премьер-министр Кисида пообещал пересмотреть закон о контроле за политическими фондами, чтобы улучшить прозрачность доходов и расходов законодателей. Но оппозиция считает недостаточными изменения, внесённые в закон.
19 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 09:30
    Да неужели, в такой "правильной"и развитой Японии и тоже кармашек свой набивают по мутным схемам? Или это борьба за власть?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:38
      Цитата: Ропот 55
      Да неужели, в такой "правильной"и развитой Японии и тоже кармашек свой набивают по мутным схемам? Или это борьба за власть?

      Борьба за власть, но про свои карманы, японцы тоже не забывают. Нужно не забывать под чьим "чутким" руководством произошла Революция Мэйдзи, да и послевоенная оккупация Японии.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 09:41
        carpenter hi, ну "духовитые" самураи не особенно хотят из под той оккупации вылезти, видать под чужим сапогом им лучше, зато сколько пафоса в киношках и на словах.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 10:07
          Цитата: Ропот 55
          "духовитые" самураи не особенно хотят из под той оккупации вылезти, видать под чужим сапогом им лучше
          Суть жизни самурая не в размахивании катаной, а в служении господину. По знатности рода и величина господина. А без наличия господина их жизнь не имеет смысла. И в кино особенно - великий Т.Мифунэ нам это не раз показывал. Хотя бы то же "Красное солнце" взять для примера....

          Вот и нашли себе самураи "господина" за океаном. А то, что господин иногда наказывает (то долларом, то атомной бомбой) - штош... Он господин - его право. Роптать на господина самурай не может.
      2. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        +1
        Сегодня, 10:00
        Цитата: carpenter
        но про свои карманы, японцы тоже не забывают.

        Ну шо это за самурай, ежели нет у него золотого запасу?
      3. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 11:14
        Я за вотум недоверия и отставку правительства Кисиды. laughing good
        Чем больше всяких разных импичментов и Майданов у наших врагов, тем лучше. good
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 09:30
    Как?!? У них тоже выборы за деньги делаются? Да не может быть!... laughing
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 09:35
      Как?!? У них тоже выборы за деньги делаются?
      У них хоть как то выборы делаются.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 09:42
        Trapp1st hi, и в чём отличие, что у них тоже мутные схемы и тоже борьба за власть идёт через подковерною борьбу элит и денежных воротил???
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 09:49
        Цитата: Trapp1st
        Как?!? У них тоже выборы за деньги делаются?
        У них хоть как то выборы делаются.

        Да везде выборы делаются по схеме - "кого треба, того и выбрали".
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 09:51
          carpenter, только вот не все у нас это понимают, и думают что там и трава зеленее и вода мокрее и молочные реки в кисельных берегах.
        2. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          -1
          Сегодня, 10:11
          Да везде выборы делаются по схеме - "кого треба, того и выбрали".
          Разница в том что у них хоть как то выборы проводятся, а в некоторых странах проводиться процедура по легитимизации автократов и прочих всех +/- подобных. Понимаете разницу между круглым и теплым?
  3. Макс1995 Звание
    Макс1995
    -1
    Сегодня, 09:40
    Надо же.
    У нас такое в принципе невозможно, имхо.
    Помните, кто схожие воросы у нас подымал?
    Кома, тюряга, тромб, могила...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 09:46
      Макс 1995 hi, а кто поднимал и зачем??? Тот кто в американское посольство за инструкциями ходил? Кого инфой снабжали западные спец службы, или вы думаете что в Лондоне и Вашингтоне старались ради простых россиян и их благополучия.
      1. Макс1995 Звание
        Макс1995
        -2
        Сегодня, 10:01
        О! Сразу видно. К каждому коменту привязался. и сразу из методички строки.
        Кто - и так понятно.
        зачем? тоже ясно. чтоб меньше воровали
        "инфой снабжали западные спец службы" - а не марсиане или КИМ? валить можно на всех. Доказательств и фактов все равно нет. А есть некие уже разоблаченные высшие чиновники (например, при Чубайсе или Рогозине)
        "кто в американское посольство за инструкциями ходил" Зюганов чтоли?
        Или Лавров? в посольство то ходили на вечеринки, когда Обама/буш с ВВПи К были лучшими друзьями...
        По сми, как приезжал новый посол амеров, он сразу со своими инструкциями идет в Кремль, а не наоборот
  4. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 09:42
    Когда Набиуллина с Силуяновым подарили Западу 300млрд, никакого скандала не было. А че жалеть, Россия щедрая душа. А кто недоволен тот ципсошник.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 09:55
    некоторые из ее фракций не сообщали о части своих доходов и годами создавали «фонды для подкупа».
    Ну Япония не первооткрыватель в этих вопросах. Кто же сегодня не пытается скрыть свои доходы и использует подкуп при решении различных вопросов, а тем более перед выборами?
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 09:57
    Чудеса Японии ,тоже страна со странностями.
    То что они ядерные отходы сливают в океан ,это как бы ничего ,а вот нет прозрачности у фонда ,это сразу катастрофа ! При том это даже не доказательство взятки ,это предположение........
  7. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 10:22
    У одних японцев расширились глаза на других японцев.
    Главная оппозиционная партия Японии в четверг подала вотум недоверия кабинету премьер-министра Фумио Кисиды из-за скандала с отсутствием финансовой прозрачности в работе политических фондов, пишет издание Kyodo News.