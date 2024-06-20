Правительству Японии грозит вотум недоверия из-за финансового скандала

Главная оппозиционная партия Японии в четверг подала вотум недоверия кабинету премьер-министра Фумио Кисиды из-за скандала с отсутствием финансовой прозрачности в работе политических фондов, пишет издание Kyodo News.По данным издания, Конституционно-демократическая партия Японии (CDPJ) внесла предложение, которое, как ожидается, будет поддержано второй по величине оппозиционной Партией инноваций Японии и другими второстепенными партиями. Однако, очевидно, что это предложение будет отклонено правящим блоком, имеющим большинство в Палате представителей, отмечает Kyodo News.В CDPJ обвиняют правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) Кисиды в подрыве общественного доверия к политике, к которому привёл скандал по сбору средств с участием партии Кисиды.Издание напоминает, что ЛДП оказалась под пристальным вниманием на фоне обвинений в том, что некоторые из ее фракций не сообщали о части своих доходов и годами создавали «фонды для подкупа».Чтобы как-то разредить ситуацию премьер-министр Кисида пообещал пересмотреть закон о контроле за политическими фондами, чтобы улучшить прозрачность доходов и расходов законодателей. Но оппозиция считает недостаточными изменения, внесённые в закон.

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