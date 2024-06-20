Румыния закупит южнокорейские самоходные артустановки К-9 почти на миллиард долларов

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Румыния закупит южнокорейские самоходные артустановки К-9 почти на миллиард долларов

Страны так называемого восточного фланга НАТО в Европе, а это все бывшие государства соцлагеря, входившие в том числе в Организацию Варшавского договора, в последнее время усиленно вооружаются. Делается это под предлогом защиты от «агрессии России», которая, по мнению тамошних властей, неминуемо случится после победы ВС РФ на Украине. К слову, пусть и неявно, таким образом восточноевропейские союзники Киева показывают, что в победу ВСУ они не верят.

Причем немалые средства оборонных бюджетов этих стран достаются в основном не европейским компаниям ВПК, а корпорациям США и Южной Кореи. Так в 2022 году южнокорейские компании подписали с Минобороны Польши контракты на поставки 230 реактивных систем залпового огня, 980 танков, 648 самоходных гаубиц и 48 самолетов. Кроме того, Варшава планирует закупить в США не менее 250 ОБТ «Абрамс».



Старается не отставать в планах милитаризации и Румыния, также делая ставку на неевропейские вооружения. Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр подтвердил планы страны закупить у Южной Кореи самоходные артиллерийские установки класса самоходных 155-мм гаубиц K9 на общую сумму 920 миллиардов долларов. Такое заявление глава румынского военного ведомства сделал после прошедшей вчера в Бухаресте встречи со своим южнокорейским коллегой Син Вон Сиком.



Эта сделка станет крупнейшим военным контрактом по приобретению вооружений этой восточноевропейской страной за последние семь лет. На сайте Минобороны Румынии сообщается, что всего будет закуплено 54 самоходные гаубицы K9 Thunder, вспомогательное оборудование и начальное количество специальных боеприпасов.

Глава южнокорейского военного ведомства поблагодарил правительство Румынии за принятое решение и выразил надежду на дальнейшую активизацию сотрудничества между двумя странами в области обороны и военной промышленности. При этом оба министра выразили мнение, что военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей угрожает безопасности Европы и Азии, и необходимо тесное сотрудничество с международным сообществом в решении этого вопроса.

Позднее в тот же день Син Вон Сик прибыл в Варшаву, где сегодня вместе с министром обороны вице-премьером Польши Владиславом Косиняком-Камышом проведет заседание межправительственного комитета по вопросам военного сотрудничества. Сеул не скрывает планов утвердиться в качестве четвертого по величине экспортера оружия в мире. И судя по всему, у Республики Корея это получается. Очередной контракт на закупку 152 САУ К9 Минобороны Польши подписало с южнокорейской компанией Hanwha Defense в начале декабря прошлого года.
23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -3
    Сегодня, 09:45
    Вот просто интересно, когда похожие новости пойдут от нас с китаем и других "доброжелательных наблюдателей" из брикс?
    1. Олень Звание
      Олень
      -5
      Сегодня, 09:54
      Цитата: ИванИванов
      Вот просто интересно, когда похожие новости пойдут от нас с китаем и других "доброжелательных наблюдателей" из брикс?

      А мне вот интересно,почему ЮК столько боевой техники продает ? Возможно ей она самой скоро понадобиться после визита ВВП в КНДР ..Или как говорится прибыль превыше всего ?
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 10:02
        Они ещё наклепают. На полученные деньги производство расширят.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 09:48
    А денежки то находят, и не малые.
    1. Олень Звание
      Олень
      -1
      Сегодня, 09:56
      Цитата: Ропот 55
      А денежки то находят, и не малые.

      Русские идут ,обычный клич страха в европах и прочих англосакских сми ..
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    -2
    Сегодня, 09:51
    Румыния закупит южнокорейские самоходные артустановки К-9 почти на миллиард долларов
    Откуда у европейских нищих деньги на оружие? Значит в кредитную кабалу на долгие годы. Но желание вооружиться перевешивает разумный подход к своему бюджету.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:53
      rotmistr60 hi, тут скорей всего КОММАНДА из Вашингтона и Брюсселя поступила.
    2. Олень Звание
      Олень
      -3
      Сегодня, 10:04
      Цитата: rotmistr60
      Откуда у европейских нищих деньги на оружие?

      Запугивают их ,ну и правильно сказали загоняют в кабалу финансовую..Они еще F-35 возьмут и тогда вообще ))))

      Цитата: rotmistr60
      желание вооружиться перевешивает разумный подход к своему бюджету.

      СТРАХ ,который идет из-за океана накрыло всю европу ..Вот и вся суть Геннадий и это исторически постоянно происходит
      А вот у России страха нет,есть обида и злоба ..Нас опять обманули с этими пактами о ненападении ,минскими соглашениями и т.д. Хотят войны будет им войнушка кровавая ..
    3. DenVB Звание
      DenVB
      +2
      Сегодня, 11:27
      Цитата: rotmistr60
      Откуда у европейских нищих деньги на оружие? Значит в кредитную кабалу на долгие годы.

      Миллиард долларов - не такая великая сумма для любой нормальной страны.
  4. кредо Звание
    кредо
    -1
    Сегодня, 09:51
    Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр подтвердил планы страны закупить у Южной Кореи самоходные артиллерийские установки класса самоходных 155-мм гаубиц K9 на общую сумму 920 миллиардов долларов.

    ВО не обижайте США, ведь они то всегда считали что самый солидный бюджет МО только у них, а тут вдруг какая-то Румыния переплюнула их в одночасье. crying
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +2
    Сегодня, 09:55
    По всему периметру РФ и РБ вооружаются современной артиллерией - Гаубицы и Химарс/атакмс
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 10:07
      Zaurbek hi, потому что полигон Украина показала какие образцы наиболее эффективные на те и пошёл спрос.
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        0
        Сегодня, 12:03
        Совершенно верно. Плюс , Апачи в Польше и ф35 с КР.
    2. Олень Звание
      Олень
      -4
      Сегодня, 10:24
      Цитата: Zaurbek
      По всему периметру РФ и РБ вооружаются современной артиллерией - Гаубицы и Химарс/атакмс

      А что толку ? Если заваруха начнется мочить будем уже не как на окраине точечно и т.д. Выжигать будем все и всех .Не дай Бог конечно,но Россию загнали и окружили и терять нам нечего ,4 европейский рейх мы уничтожим в этот раз в зачатке soldier
      И их хозяев тоже за океаном
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 10:12
    Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр подтвердил планы страны закупить у Южной Кореи самоходные артиллерийские установки класса самоходных 155-мм гаубиц K9 на общую сумму 920 миллиардов долларов.
    Бюджет ЕС на перевооружение Румынии плюс бюджеты казнокрадов из Брюсселя и Италии ?! Автор заметки явно перестарался laughing
    1. Илия Звание
      Илия
      -1
      Сегодня, 10:25
      oppozite28
      (Семен)
      0
      Сегодня, 10:12
      Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр подтвердил планы страны закупить у Южной Кореи самоходные артиллерийские установки класса самоходных 155-мм гаубиц K9 на общую сумму 920 миллиардов долларов.
      Бюджет ЕС на перевооружение Румынии плюс бюджеты казнокрадов из Брюсселя и Италии ?! Автор заметки явно перестарался laughing
      Вот, и я говорю, "Откуда деньги, Зин!?" request
      И главное, какой валютой будут платить - лошадьми, кибитками?
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 12:36
        Вот, и я говорю, "Откуда деньги, Зин!?" request
        И главное, какой валютой будут платить - лошадьми, кибитками?
        Цыганами request recourse laughing
    2. Влодек Звание
      Влодек
      -2
      Сегодня, 10:25
      заплатят 920 миллионов. остальные миллиарды в откаты корейцам пойдут.
  7. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 10:27
    Гонка вооружений раскручивается :((
  8. Илия Звание
    Илия
    -1
    Сегодня, 10:30
    Даёшь, трильон баксов! love
    Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр подтвердил планы страны закупить у Южной Кореи самоходные артиллерийские установки класса самоходных 155-мм гаубиц K9 на общую сумму 920 миллиардов долларов.
    Не многовато ли, автор?
    А вот, и оригинал статьи -
    СЕУЛ (Рейтер) - Румыния закупит южнокорейские самоходные гаубицы К-9 на сумму 920 миллионов долларов, что станет крупнейшим приобретением вооружений за последние семь лет, сообщило в среду министерство обороны Сеула.

    О сделке было объявлено на встрече министра обороны Южной Кореи Шин Вон Сика и его румынского коллеги Анхеля Тильвара во время визита Шина в восточноевропейскую страну.

  9. yumico Звание
    yumico
    +1
    Сегодня, 10:48
    Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр подтвердил планы страны закупить у Южной Кореи самоходные артиллерийские установки класса самоходных 155-мм гаубиц K9 на общую сумму 920 миллиардов долларов.
    Наверное, столько и стоит румыния
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      -1
      Сегодня, 11:37
      yumico
      (yumico)
      +1
      Сегодня, 10:48
      Новый
      Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр подтвердил планы страны закупить у Южной Кореи самоходные артиллерийские установки класса самоходных 155-мм гаубиц K9 на общую сумму 920 миллиардов долларов.
      Наверное, столько и стоит румыния
      разделите на 10 000. И то многовато будет. wink
  10. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    0
    Сегодня, 13:45
    И в каком конфликте эти САУ или южнокорейские танки отличились?Немецкую панцергаубицу 2000 тоже посадили на трон среди сау,но на деле всё оказалось несколько иначе.