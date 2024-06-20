Президент Кипра ответил на угрозы лидера «Хизбаллы»

Республика Кипр никоим образом не вовлечена в эту войну

Кипрское правительство должно знать, что если кипрские аэропорты и базы будут использованы для войны с Ливаном, мы будем обращаться с Кипром как с одной из сторон конфликта

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что его страна никоим образом не участвует в войне, развязанной Израилем против Газы и южного Ливана, и подчеркнул, что «Республика Кипр является частью решения, а не частью проблемы» в ответ на выступление генерального секретаря ливанской группировки «Хизбалла» Хасана Насраллы.В своем вчерашнем выступлении лидер «Хизбаллы» пригрозил расправиться с Кипром, если тот предоставит свою инфраструктуру израильской армии для нападения на Ливан.В заявлениях, опубликованных сегодня утром Кипрским информационным агентством, Христодулидес назвал речь Насраллы неприятной и никоим образом не соответствующей действительности.- подчеркнул президент, добавив, что его страна сыграла важную роль в открытии морского коридора, позволяющего доставлять гуманитарную помощь в Газу.Насралла направил предупреждение правительству Кипра на основании, по его словам, полученной им информации, которая указывает на то, что Израиль планирует использовать кипрские аэропорты и базы на случай, если израильские аэропорты будут атакованы.- предупредил лидер ливанской группировки.