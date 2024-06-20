Президент Кипра ответил на угрозы лидера «Хизбаллы»

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Президент Кипра ответил на угрозы лидера «Хизбаллы»

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что его страна никоим образом не участвует в войне, развязанной Израилем против Газы и южного Ливана, и подчеркнул, что «Республика Кипр является частью решения, а не частью проблемы» в ответ на выступление генерального секретаря ливанской группировки «Хизбалла» Хасана Насраллы.

В своем вчерашнем выступлении лидер «Хизбаллы» пригрозил расправиться с Кипром, если тот предоставит свою инфраструктуру израильской армии для нападения на Ливан.



В заявлениях, опубликованных сегодня утром Кипрским информационным агентством, Христодулидес назвал речь Насраллы неприятной и никоим образом не соответствующей действительности.

Республика Кипр никоим образом не вовлечена в эту войну

- подчеркнул президент, добавив, что его страна сыграла важную роль в открытии морского коридора, позволяющего доставлять гуманитарную помощь в Газу.

Насралла направил предупреждение правительству Кипра на основании, по его словам, полученной им информации, которая указывает на то, что Израиль планирует использовать кипрские аэропорты и базы на случай, если израильские аэропорты будут атакованы.

Кипрское правительство должно знать, что если кипрские аэропорты и базы будут использованы для войны с Ливаном, мы будем обращаться с Кипром как с одной из сторон конфликта

- предупредил лидер ливанской группировки.
23 комментария
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  1. Простой Звание
    Простой
    0
    Сегодня, 10:21
    Умеют турки подвешивать интригу.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +9
      Сегодня, 10:31
      Ага, британские базы на Кипре Израиль использует только для тренировок по нанесению ударов по Ливану. Там просто мирная гуманитарная школа по обучению миротворческих израильских лётчиков-налётчиков. Христодулидис врёт и не краснеет, как и весь Запад. yes
      Стоило бы поставить Ливану российские миротворческие ракеты для гуманитарной операции по обнулению британских военных баз на Кипре. yes good
      1. Простой Звание
        Простой
        +2
        Сегодня, 10:35
        В тех краях России и напрягаться насчет англосаксев не надо, так, сбросить с горного склона маленький камешек.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 10:44
          А России и не надо напрягаться в тех краях. Ей надо так напрячь там наших заклятых западных врагов, чтобы они даже по ночам спать не могли от огорчения. yes good
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +7
    Сегодня, 10:21
    Христодулидис против Насраллы? Они хоть выговаривают имена друг друга?
    1. Простой Звание
      Простой
      0
      Сегодня, 10:25
      Они просто не догадываются. lol
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      -1
      Сегодня, 10:34
      Они хоть выговаривают имена друг друга?
      С трудом wink
  3. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 10:23
    Насралла направил предупреждение правительству Кипра на основании, по его словам, полученной им информации, которая указывает на то, что Израиль планирует использовать кипрские аэропорты и базы на случай, если израильские аэропорты будут атакованы.

    Видимо нет дыма без огня раз ливанцы об этом предупредили киприотов.
    "Гибкость" киприотов всем уже давно известна. yes
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 10:38
      Цитата: кредо
      Видимо нет дыма без огня раз ливанцы об этом предупредили киприотов.
      "Гибкость" киприотов всем уже давно известна.
      А куда им деваться? В один бок турки пхнут, в другой - Европа. А сверху по кумполу ещё Америка кулаком добавит.

      Говорить этот Христопростигосподи может что угодно - сделает то, что скажут.
      1. кредо Звание
        кредо
        +1
        Сегодня, 10:47
        А куда им деваться? В один бок турки пхнут, в другой - Европа. А сверху по кумполу ещё Америка кулаком добавит.
        Говорить этот Христопростигосподи может что угодно - сделает то, что скажут.

        Вот поэтому я и говорю, что киприотам веры нет и ливанцы об этом прекрасно знают, впрочем как и мы. hi
  4. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 10:24
    Ну бояться это не грех....
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:29
    Президент Кипра назвал речь Насраллы неприятной, но на всякий случай подчеркнул, что
    Республика Кипр никоим образом не вовлечена в эту войну
    Генсек "Хизбаллы" предупредил, а Кипр принял к сведению. А вот предоставит ли Кипр свои базы и аэропорты Израилю или остережется - время покажет.
  6. Галеон Звание
    Галеон
    0
    Сегодня, 10:36
    В общем, то ли Христодулидис Насралла, то ли на Христодулидиса Насраллы.
  7. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    +3
    Сегодня, 10:39
    Пожелаю удачи ракетчикам Хисбаллы.
  8. БЕЛОВОЛОД Звание
    БЕЛОВОЛОД
    +1
    Сегодня, 11:13
    Никос Христодулидис лукавит мягко говоря.Британская военная базе на полуострове Акротири близ Лимассола:в ноябре 2023 года после начала Израилем военной операции в секторе Газа транспортные самолеты ВВС Великобритании совершили десятки рейсов с Акротири в тель-авивский аэропорт Бен Гурион. Вопрос о грузах Великобритании не вызывает сомнений,ясно что это не гуманитарка была.Один из самых свежих примеров — в апреле 2024 года израильские ВВС провели учения с Национальной гвардией Республики Кипр с целью смоделировать атаку на Иран.
  9. Electrical Звание
    Electrical
    +1
    Сегодня, 11:22
    Республика Кипр никоим образом не вовлечена в эту войну
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 11:26
      мы будем обращаться с Кипром как с одной из сторон конфликта
      Это он зря так. Надо было то же сказать что обстрелы и бомардировки кипрских аэродромов и баз - не направлены против кипра, и нивкоем случае не являются конфликтом с ним. lol
  10. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 11:23
    Что значт "президент Кипра"?
    Кипр это или Греция или Турция, ну или Россия(ну а чо?).
    Развелось "это не колония, этодругое"...
  11. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:33
    Киприотов будут спрашивать израильские летчики, на английской базе ? Ну просто чудеса
  12. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 12:41
    А удобненько отмазатся решил-мы типо не причем,просто так совпало что наш остров на месте американской базы образовался.
  13. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 12:46
    Республика Кипр никоим образом не вовлечена в эту войну

    - подчеркнул президент, добавив, что его страна сыграла важную роль в открытии морского коридора, позволяющего доставлять гуманитарную помощь в Газу.
    А военные базы Великобритании Акротири и Декелия на острове Кипр для красоты fellow
  14. Türkiye
    Türkiye
    0
    Сегодня, 13:02
    Греки это главные лизатели еврейских задниц. Жалкое племя.
  15. Курганец-45 Звание
    Курганец-45
    0
    Сегодня, 13:07
    говорили Кипрские офицеры, что новое поколение (те кто СССР не застал) смотрят в рот СШП. Значит пусть получают по щам от Хизбаллы.