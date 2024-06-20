Пленный украинский военный признался, что им приказывали расстреливать гражданских
После того как разрекламированное украинское контрнаступление в прошлом году с треском провалилось, ВС РФ полностью перехватили инициативу на поле боя. Практически ежедневно поступает информация о продвижении наших военных на том или ином направлении в зоне СВО.
При этом изрядно вымотанные и деморализованные военнослужащие ВСУ все чаще сдаются в плен, так как это сегодня для них единственный способ сохранить себе жизнь.
Интервью с одним из пленных украинских военных у себя в ТГ-канале опубликовал российский военкор Александр Сладков.
Киевлянин Ореутский Александр Борисович 1979 года рождения служил в 112-й бригаде ТРО ВСУ. Со слов военного, в 2015 году он был мобилизован для участия в так называемой АТО, в 2016-м уволен в запас, а в 2022-м снова призван на службу.
В плен он попал, когда с еще несколькими сослуживцами пытался оборонять пятиэтажное здание (на каком направлении - не говорится).
Как выразился Ореутский, сдаваться они не хотели. Но их бросили, и у них заканчивались боеприпасы. В итоге после длительных переговоров с российскими военными его группа сложила оружие.
Что характерно, пленный украинский военный признался, что его командование, по сути, приказало расстреливать гражданских на Донбассе. Перед отправкой на фронт его подразделению говорили, что каждый мирный житель может быть переодетым российским военным или сочувствующим им. Поэтому, если что не так, было приказано, не задумываясь, стрелять на поражение.
Напоследок Ореутский признался, что моральный дух в ВСУ сегодня крайне низкий. Украинские военные не хотят воевать, а их командиры часто бросают свои подразделения на произвол судьбы.
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