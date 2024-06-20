Пленный украинский военный признался, что им приказывали расстреливать гражданских

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Пленный украинский военный признался, что им приказывали расстреливать гражданских

После того как разрекламированное украинское контрнаступление в прошлом году с треском провалилось, ВС РФ полностью перехватили инициативу на поле боя. Практически ежедневно поступает информация о продвижении наших военных на том или ином направлении в зоне СВО.

При этом изрядно вымотанные и деморализованные военнослужащие ВСУ все чаще сдаются в плен, так как это сегодня для них единственный способ сохранить себе жизнь.



Интервью с одним из пленных украинских военных у себя в ТГ-канале опубликовал российский военкор Александр Сладков.

Киевлянин Ореутский Александр Борисович 1979 года рождения служил в 112-й бригаде ТРО ВСУ. Со слов военного, в 2015 году он был мобилизован для участия в так называемой АТО, в 2016-м уволен в запас, а в 2022-м снова призван на службу.

В плен он попал, когда с еще несколькими сослуживцами пытался оборонять пятиэтажное здание (на каком направлении - не говорится).

Как выразился Ореутский, сдаваться они не хотели. Но их бросили, и у них заканчивались боеприпасы. В итоге после длительных переговоров с российскими военными его группа сложила оружие.

Что характерно, пленный украинский военный признался, что его командование, по сути, приказало расстреливать гражданских на Донбассе. Перед отправкой на фронт его подразделению говорили, что каждый мирный житель может быть переодетым российским военным или сочувствующим им. Поэтому, если что не так, было приказано, не задумываясь, стрелять на поражение.

Напоследок Ореутский признался, что моральный дух в ВСУ сегодня крайне низкий. Украинские военные не хотят воевать, а их командиры часто бросают свои подразделения на произвол судьбы.
25 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +6
    Сегодня, 10:19
    Ну они же расстреливают и массово в плен не сдаются, о чем это говорит?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 10:23
      Этого утырка надо как обезьяну в клетку посадить на пожизненное заключение без права свиданий и переписки. am good
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 10:58
        В плен он попал, когда с еще несколькими сослуживцами пытался оборонять пятиэтажное здание (на каком направлении - не говорится).

        Может кто-нибудь мне объяснит, что же это за здание настолько ценное, что его нужно было оборонять...??? Может просто укропы использовали это здание как укрытие...? Так они так постоянно делают, перемещаясь из одного здания в другое, ещё целое и не пристрелянное... Поэтому и напоминают взятые нашими населённые пункты разрушенный уличными боями Сталинград в 42-м... Да и невозможно сегодня сражаться в чистом поле под огнём высокоточной артиллерии и дронов камикадзе...
      2. Олень Звание
        Олень
        +1
        Сегодня, 10:58
        Цитата: Бородач
        Этого утырка надо как обезьяну в клетку посадить на пожизненное заключение без права свиданий и переписки. am good

        Он почувствовал вкус крови ,это уже зверь..Таких тысячами захватывают в плен и их кормить надо и не дай бог синяк увидят на теле сразу правозащитники завоют .
        Идет война уже 4-рейха европейского и либеральничать ту смерти подобно
        Представьте ,что бы они с нами делали ,при крушении России ...? (фюрер-юродивый просто бы плакал от умиления и восторга )
    2. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +4
      Сегодня, 10:28
      Только о том, что присутствуют или остатки мотивации, или боязнь последствий за невыполнение приказа. И опять же, в его случае это не добровольная сдача в плен, а следствие того, что он находился перед выбором: или сдаться, или быть ликвидированным.
    3. Normann Звание
      Normann
      +2
      Сегодня, 10:28
      Кого они не расстреливают?
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 13:57
        ..... пленный украинский военный признался, что его командование, по сути, приказало расстреливать гражданских на Донбассе.

        Эти пленные могут рассказать что угодно. Им заготовили методичку что рассказать на камеру, то они и расскажут, они же пленные. Но что некоторые из них действительно расстреливали, это факт.
    4. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +8
      Сегодня, 10:54
      Не надо этих сказок. Изначально,он добровольно пошел в АТО. Никакой мобилизации у них не было. В АТО они поперлись " гроши зарабыты", быдло. Слеловательно,таким дегенератам не надо приказывать " убивать гражданских" они сами с удовольствием это сделают. А вот свои шкуры- они- бкрегут. Поэтому и в плен сдался. Так что Сладков пусть не особо им верит и лапшу с ушей пусть снимет.
      1. Vita VKO Звание
        Vita VKO
        0
        Сегодня, 11:24
        Цитата: Андрей Николаевич
        Сладков пусть не особо им верит и лапшу с ушей пусть снимет.

        Верить этим утыркам себя не уважать. Бандеровская сущность у него на лбу написана. И выставить её нужно не одно поколение. Причём эти поколения должны жить в Сибири.
        1. DenVB Звание
          DenVB
          +1
          Сегодня, 11:37
          Цитата: Vita VKO
          Бандеровская сущность у него на лбу написана. И выставить её нужно не одно поколение. Причём эти поколения должны жить в Сибири.

          Сибирь-то чем провинилась?
        2. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          0
          Сегодня, 11:41
          Vita,не обижайте сибиряков. Им подобное отребье,даром не надо. Надо найти другое место,где даже белые медведи не живут.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:27
    «Как выразился Ореутский, сдаваться они не хотели. Но их бросили, и у них заканчивались боеприпасы» —

    — И сразу как пелена с глаз и "дух моральный" вышел ...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 11:24
      Ага.Это Вам Сладков сказал?Он был уличен в таком наглом вранье,что комментарии у себя отключил.Политработник кадровый.
  3. кредо Звание
    кредо
    +5
    Сегодня, 10:27
    Как-то не вяжется утверждение о том, что
    ...моральный дух в ВСУ сегодня крайне низкий...

    с тем что было сказано выше
    ...сдаваться они не хотели...
  4. Cartograf Звание
    Cartograf
    +6
    Сегодня, 10:32
    Он сказал,сдаваться не хотели,просто боеприпасы заканчивались. Таких к стенке ставитььнадо
    1. Винни76 Звание
      Винни76
      0
      Сегодня, 13:51
      Таких к стенке ставитььнадо

      По основании какой статьи? Помнится мы возмушались упырями, которые наших расстреляли при сдаче. Вы то Картограф, чем лучше?
  5. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 10:33
    И не один он, дает такие признания. В сети уже многократно звучало подобное, от людоедов из ВСУ.
    Что характерно, пленный украинский военный признался, что его командование, по сути, приказало расстреливать гражданских на Донбассе.
  6. ИгУ Звание
    ИгУ
    -1
    Сегодня, 10:34
    Начиналось с того, что в 14м раздали оружие маргиналам, возвели их в ранг защитников отечества, сделали их примером для всех свидомых и прощали им все преступления. Результат не удивляет.
    Скоро друг в друга стрелять будут.
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 10:45
    К чему это? Что последует за этим?..
    Насколько я понял, это совсем не "явка с повинной".
    А потому...
    Никогда не доверяй словам, произнесённым с колен. (мудрость Государя)
  8. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +1
    Сегодня, 10:47
    ну да
    без боеприпасов трудно расстреливать гражданских sad
    остаётся только сдаться в плен
    подлечиться
    подкормиться
    обменяться
    и снова по гражданским...
  9. EXPrompt Звание
    EXPrompt
    +1
    Сегодня, 11:00
    И чего... это самые настоящие скоты с оружием.
    При таком раскладе, воевать до последнего скота готового пойти в ВСУ, других вариантов нет.

    Зачем этой твари сохранили её никчемную жизнь? Для чего.
    Чтобы он по обмену в хохлостан уехал снова воевать, или чтобы он получил наш паспорт.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:52
    Чубатой нечисти не нужен моральный дух. Ненависть, бабки и крыша. Западная банда долгое время строила концлагерь на незалежных территориях, ворота захлопнули - выход либо вперёд ногами, либо в плен и тайная надежда, что крыша придет на помощь.
  11. RVlad Звание
    RVlad
    0
    Сегодня, 13:34
    И моральный дух низкий, и брошены на произвол, и снарядов у них нет, и асе водители и повара… А кто же там так упорно и долго сопротивляется?
  12. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 14:00
    В 1945 такие же говорили, что они выполняли приказы Фюрера.
  13. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 14:01
    Зря брали в плен, этого козла нужно было скинуть с 5 этажа, вместе с подельниками