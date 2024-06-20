Врио начальника ростовского СИЗО, ранее захваченного заключёнными, на время расследования отстранён от работы

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Врио начальника ростовского СИЗО, ранее захваченного заключёнными, на время расследования отстранён от работы

Временно исполняющий обязанности начальника захваченного ранее СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Роман Заболотнев на время следственных действий отстранен от работы.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Заболотнев был назначен на должность в апреле текущего года, после того как его предшественник Андрей Мусаев вышел на пенсию. В отношении Мусаева, равно как и остальных сотрудников учреждения, проводится служебная проверка.



Ранее следствию стало известно, что ножовку по металлу, впоследствии использованную для вскрытия оконной решетки, террористы приобрели непосредственно в следственном изоляторе за 2,5 тысячи рублей. Выломав решетку, заключенные спустились во двор СИЗО, при этом взяв в заложники двух сотрудников, после чего выдвинули требования.

Утром 16 июня шестеро заключенных, являвшихся фигурантами уголовного дела о терроризме, выбрались из камеры ростовского СИЗО-1 и взяли в заложники двоих сотрудников следственного изолятора. Спецназ пресек попытку побега, проведя штурм, в ходе которого террористы были нейтрализованы, захваченные ими заложники не пострадали. Этот инцидент вызвал некоторые вопросы как к сотрудникам изолятора, так и к режиму содержания заключенных.

По информации прессы, в ростовском следственном изоляторе заключенные имели возможность купить практически все что угодно: мобильные телефоны, алкоголь, наручные часы и другие запрещенные режимом содержания предметы.
29 комментариев
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  1. Normann Звание
    Normann
    +3
    Сегодня, 10:26
    заключенные спустились во двор СИЗО, при этом взяв в заложники двух сотрудников, после чего выдвинули требования

    Утром 16 июня шестеро заключенных, являвшихся фигурантами уголовного дела о терроризме, выбрались из камеры ростовского СИЗО-1 и взяли в заложники двоих сотрудников следственного изолятора.

    Так еще третий раз одно и тоже напишите
    1. Олень Звание
      Олень
      +6
      Сегодня, 10:40
      Всем давно известно,что на зонах можно все купить ,только цена вопроса варьируется ..
      Но за 2500 пилку ,что то продешевили .Шерстить нужно все зоны ,там террористы тоже понасоздавали ячеек Вот что страшно ! Те же из Крокуса думаю жить будут припеваючи ,землячество их поддержит Сталин был прав ,когда засылал многих в тундры и сибирские леса .целинные землит..Две проблемы решал изоляция и заселение огромных территорий .Сейчас страна в состоянии войны и либеральничать смерти подобно !
      Ладно болтать конечно легко ,а вот работать в этой ситеме не так просто ..Давление там идет из вне мощное Надеюсь разберутся и сделают выводы наши силовики
      1. alystan Звание
        alystan
        0
        Сегодня, 13:52
        По поводу землячеств и прочего.

        Один из заключенных, учавствовавший в захвате сотрудников Ростовского СИЗО, до сих пор жив и находится с тяжелыми ранениями в больнице.

        Но главное не это. Оказывается это бывший скинхед, по какой-то причине решивший стать исламистом. А среди скинхедов, как вы понимаете, ни азиатов, ни кавказцев никогда не было.
      2. Mazunga Звание
        Mazunga
        0
        Сегодня, 14:01
        это конечно шедевр
        террористы приобрели непосредственно в следственном изоляторе за 2,5 тысячи рублей
        то есть имея бабос можно было и автоматы прикупить чтоб вохру поприколу на вышках отстреливать не забесплатно? конечно тоже по прейскуранту за голову ладно мобилы они всегда на зонах будут но продавить пилы ножи это ну гидроцефалом надо быть
  2. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +5
    Сегодня, 10:26
    Действующий Зоболотнев принял эстафетную палочку от Мусаева Хрен Равильевича. Того пенсионерчика хорошо потрясти надо и всё " непосильно нажитое"
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +9
      Сегодня, 10:43
      Да этом ФСИН каждую зону и СИЗО можно трясти. Там вся система такая. Администрация исправительных учреждений обстряпывает свои делишки с заключенными, повышая своё благосостояние. Сажать надо за такие преступления и не на ментовские зоны, а на обычные. Связался с зэками, поймали, вот и сиди с зэками. А они им там резьбу везде нарежут, посрывают и снова нарежут. am good
      Тогда другим неповадно будет устанавливать связи с заключенными. А то привыкли кормиться за счёт зэков. am
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 11:52
        Жёстко про резьбу, но верно. И трясти надо саму систему, прям с головного ФСИНа. Это ведь не только СИЗО, но и колонии сами, там тоже коррупция. Если вспомнить 90-е - так там почти вся ментовка работала на папиков с братками, а неугодных убирали.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 11:01
      Цитата: Олеся Леся
      Действующий Зоболотнев принял эстафетную палочку от Мусаева Хрен Равильевича. Того пенсионерчика хорошо потрясти надо и всё " непосильно нажитое"

      Вас услышали. smile
      Предшественник Заболотнева, Андрей Мусаев, ушел на пенсию с должности начальника СИЗО-1 22 апреля, но в отношении него также проводится служебная проверка, напомнил ТК Shot.
  3. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +7
    Сегодня, 10:27
    Это какой-то сюр. Заключенный в тюрьме приобрели ножовку по металлу за 2,5 тысячи рублей. По факту не больше цены в любом строительном магазине. То есть одни альтернативно-одаренные решили бежать и умней ничего не придумали как перерезать решетку, а что делать дальше не придумали. А второй такой же понимая, что соучаствует в побеге решил заработать 2500 рублей, всего 2500 рублей. Ему видимо как раз 2500 до миллиарда не хватало)
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 10:32
      Наверное 2 500 р. был последним траншем из 2 500 000 рублей.
      Правда есть и второй вариант, что речь идёт не о 2 500 российских рублях, а о 2 500 долларах США. fellow
      1. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        +1
        Сегодня, 10:34
        Ну блин, за соучастие в побеге террористов даже 2500 американских рублей - это мало.
        1. кредо Звание
          кредо
          +1
          Сегодня, 10:36
          Ну блин, за соучастие в побеге террористов даже 2500 американских рублей - это мало.

          Так ведь это только за ножовку, а за побег ценник совсем другой и отдельный за каждого бегунка. yes
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +4
            Сегодня, 11:12
            Видели тела этих одаренных?Парочка была уже в наручниках..Надо думать хвосты подчищали.А то,как запоют..
    2. faterdom Звание
      faterdom
      +1
      Сегодня, 10:41
      Надо было болгарку брать. Макиту или Деволт какой, на 1400-1600Вт. Дисков алмазных с десяток, и удлинитель на 10А.
      Да, забыл, и пылесос Керхер, чтобы опилки и шлам быстро убирать, пока начальник с проверкой не пришел.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 11:15
        Две бригады,чего мелочится.Одна-слесарная,другая клининговая.Зачем правоверному руки пачкать..Пущай дурачье работает am
        1. hhurik Звание
          hhurik
          0
          Сегодня, 11:53
          Однозначно. Все отдать на аутсорсинг drinks
    3. sdivt Звание
      sdivt
      +1
      Сегодня, 11:11
      Следующий шаг, как понимаю, это продажа заключенным оружия
      Просто всё остальное (судя по ножовке), гляжу, уже в порядке вещей
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 11:46
        Странно, что им не продали копии ключей. Это дешевле и проще болгарки
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +9
    Сегодня, 10:29
    В СИЗО работал внутренний магазин "Весёлый арестант". Подороже, чем на воле, но наценка приемлима. Постоянным сидельцам скидка. Франшиза в других СИЗО.
  5. acetophenon Звание
    acetophenon
    +2
    Сегодня, 10:30
    По информации прессы, в ростовском следственном изоляторе заключенные имели возможность купить практически все что угодно: мобильные телефоны, алкоголь, наручные часы и другие запрещенные режимом содержания предметы.
    Неожиданно, да? Во время шмонов, проводимых силами соседних колоний и СИЗО, этот хлам выгребается кучами. Каждый раз. КАЖДЫЙ. Что-то пытается делать "собственная безопасность", но воз и ныне там.
  6. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +10
    Сегодня, 10:30
    Тот самый случай, когда косвенные улики становятся прямым обвинением.

    При оценке деятельности хоть бывшего, хоть действующего начальника СИЗО нужно всего-то съездить и посмотреть, в каком доме он живёт, какая машина (машины) в гараже и на какую тёщу-дядю-тётю всё это имущество оформлено. А потом сравнить с его зарплатой и пенсией тёщи.
    Уверен - дом бывшего начальника СИЗО в Ростове многие показать могут. У нас в регионе, по крайней мере, такие дома даже на фоне цыганских дворцов 90-х выделяются.

    Накопить на дом можно зарплату за год, за пять лет. Пусть десять лет копить, на зарплату жены жить. У этой братии такие дома, что копить должностной оклад на дом они начали ещё во времена фараонов...
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 10:32
    приобрели непосредственно в следственном изоляторе за 2,5 тысячи рублей
    Здесь надо браться с самого начальника ФСИН и спускаться ниже
  8. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 10:34
    Из мАсковских чиновников кто ни будь ответит или всё как всегда ответят только стрелочники на местах.
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      +2
      Сегодня, 10:39
      ну не московские чиновники в Ростове барыжили ножовками wassat
      1. Холостой_пистон Звание
        Холостой_пистон
        0
        Сегодня, 10:54
        с местных никто вину не снимает, но однозначно это СИЗО проверяли руководство в т.ч. и из Москвы, писали справки, докладные записки, и скорее всего оценки ставились не ниже удов.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +1
          Сегодня, 11:06
          и скорее всего оценки ставились не ниже удов.

          так только перед этим СМИ писали какое это СИЗО крутое
      2. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 11:05
        у не московские чиновники в Ростове барыжили ножовками

        чтобы при проверке "московскими" их деятельности - всегда надо делиться, а как иначе?
        а откуда у чиновников МО такие средства? с ними делились "люди" из того же Ростеха...
  9. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 11:57
    Интересно, а по чем в СИЗО болгарка? wassat
  10. Касатик Звание
    Касатик
    0
    Сегодня, 13:59
    ФСИН давно превратилась в бизнес структуру. Это известно, эта система поражена снизу доверху. Но все меры - косметические.