Врио начальника ростовского СИЗО, ранее захваченного заключёнными, на время расследования отстранён от работы
Временно исполняющий обязанности начальника захваченного ранее СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Роман Заболотнев на время следственных действий отстранен от работы.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, Заболотнев был назначен на должность в апреле текущего года, после того как его предшественник Андрей Мусаев вышел на пенсию. В отношении Мусаева, равно как и остальных сотрудников учреждения, проводится служебная проверка.
Ранее следствию стало известно, что ножовку по металлу, впоследствии использованную для вскрытия оконной решетки, террористы приобрели непосредственно в следственном изоляторе за 2,5 тысячи рублей. Выломав решетку, заключенные спустились во двор СИЗО, при этом взяв в заложники двух сотрудников, после чего выдвинули требования.
Утром 16 июня шестеро заключенных, являвшихся фигурантами уголовного дела о терроризме, выбрались из камеры ростовского СИЗО-1 и взяли в заложники двоих сотрудников следственного изолятора. Спецназ пресек попытку побега, проведя штурм, в ходе которого террористы были нейтрализованы, захваченные ими заложники не пострадали. Этот инцидент вызвал некоторые вопросы как к сотрудникам изолятора, так и к режиму содержания заключенных.
По информации прессы, в ростовском следственном изоляторе заключенные имели возможность купить практически все что угодно: мобильные телефоны, алкоголь, наручные часы и другие запрещенные режимом содержания предметы.
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