Минобороны РФ: силы ПВО пресекли атаки украинских беспилотников на шесть регионов России
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Российские силы ПВО пресекли сегодня ночью атаки украинских беспилотников на шесть регионов России. Противник применил для удара дроны самолетного типа.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов
- заявили в оборонном ведомстве РФ.
Задействовав дежурные средства противовоздушной обороны, российские военные ликвидировали шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три дрона над Кубанью, еще один над Ростовской областью, а также три беспилотника над Брянской областью и по одному над Белгородчиной и Орловщиной. В общей сложности над российскими регионами было сбито и перехвачено 15 дронов, принадлежавших ВСУ.
Известно, что в Адыгее украинская атака привела к возгоранию на нефтебазе в поселке Энем в Тахтамукайском районе. Пожар уже удалось потушить.
В городе Славянск-на-Кубани полностью разрушено частное домовладение. Жившая там женщина погибла.
Об уничтожении одного из дронов ВСУ сообщил ранее сегодня в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Киевский режим сейчас регулярно предпринимает террористические атаки на российские регионы с применением беспилотных летательных аппаратов. Как вчера сообщил глава Курской области, только за день в регионе удалось сбить и перехватить 37 дронов противника, атаковавших приграничные районы.
Минобороны РФ
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