Минобороны РФ: силы ПВО пресекли атаки украинских беспилотников на шесть регионов России

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Минобороны РФ: силы ПВО пресекли атаки украинских беспилотников на шесть регионов России

Российские силы ПВО пресекли сегодня ночью атаки украинских беспилотников на шесть регионов России. Противник применил для удара дроны самолетного типа.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов

- заявили в оборонном ведомстве РФ.

Задействовав дежурные средства противовоздушной обороны, российские военные ликвидировали шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три дрона над Кубанью, еще один над Ростовской областью, а также три беспилотника над Брянской областью и по одному над Белгородчиной и Орловщиной. В общей сложности над российскими регионами было сбито и перехвачено 15 дронов, принадлежавших ВСУ.

Известно, что в Адыгее украинская атака привела к возгоранию на нефтебазе в поселке Энем в Тахтамукайском районе. Пожар уже удалось потушить.

В городе Славянск-на-Кубани полностью разрушено частное домовладение. Жившая там женщина погибла.

Об уничтожении одного из дронов ВСУ сообщил ранее сегодня в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Киевский режим сейчас регулярно предпринимает террористические атаки на российские регионы с применением беспилотных летательных аппаратов. Как вчера сообщил глава Курской области, только за день в регионе удалось сбить и перехватить 37 дронов противника, атаковавших приграничные районы.
10 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +4
    Сегодня, 10:23
    Вот сейчас беспилотники долетают, что будем делать, когда поставят самолеты и навезут ракеты в товарном количестве. Оружие идет мутным потоком без проблем. В чем хитрая задумка кремля? "все идет по плану, все идет по плану.. нас обманули"?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 10:47
      Цитата: ИванИванов
      В чем хитрая задумка кремля?
      Извиняюсь - мы "уже начали" или "ещё даже не начинали"?

      У американцев даже в боевом уставе есть про "неприемлемый ущерб", при нанесении которого противником нужно задирать лапки вверх и прекращать сопротивление.
      Почему в ответ на КАЖДЫЙ удар по России не наносится подобный ущерб, отбивающий всякую охоту запускать беспилотники и ракеты по территории России? Ракет не хватает? Так они у нас с марта 2022 года "заканчиваются". Всё, слава богу, никак не закончатся. Изменяющие ландшафт ФАБы Верховному в цеху показывали...
      Может, пора уже "начать"?
  2. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 10:40
    Почему до сих пор ежедневно горят нефтебазы? Нельзя прикрыть объект пулеметными расчетами?
    1. С.З. Звание
      С.З.
      0
      Сегодня, 10:44
      Цитата: ИванИванов
      Почему до сих пор ежедневно горят нефтебазы? Нельзя прикрыть объект пулеметными расчетами?


      Нельзя. ВС не защищают гражданские объекты, кроме критических. Никаких сил не хватит.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 11:06
        Нельзя. ВС не защищают гражданские объекты, кроме критических. Никаких сил не хватит.

        Какие проблемы назвать их критическими и выделить зу или даже квадрик с кордом или расчет с фпв? А если везде одни запреты и проблемы, то воевать просто не стоит.
        Почему у свинарника проблем с внедрением не возникает? Вывесили шары с ретрансляторами, используют фпв в качестве истребительной авиации против наших дронов-разведчиков. Об этой возможности говорили года полтора минимум. Нам кто не позволял/позволяет? Где у нас запор происходит?
      2. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        0
        Сегодня, 11:49
        Государственные и военные нефтебазы, крупные частные нефтебазы типа Роснефти защищены, а частная мелочёвка нет.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 10:47
      Лучше Петрова и Баширова отправить в Евросоюз, чтобы они беспилотниками атаковали европейские НПЗ. Вот это будет достойный ответ. yes
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 10:47
    силы ПВО пресекли атаки
    Оптимистично...
    А в Тамбовской области, простите, что пылает?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 11:28
      Ну,это же другое.Вы не понимаете.Народонаселение должно быть уверено в своем несгибаемом "человеке в футляре"
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 12:37
        Человеки приходят и уходят...
        Народонаселению надо быть уверенным в непробиваемости ПВО.