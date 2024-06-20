СМИ: Первая американская корпорация заявила о планах начать производство боеприпасов на Украине

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СМИ: Первая американская корпорация заявила о планах начать производство боеприпасов на Украине

Украинская армия испытывает острый дефицит в боеприпасах, западные союзники Киева, несмотря на все усилия, не могут обеспечить даже текущие потребности ВСУ в снарядах натовского калибра.

В Киеве неоднократно заявляли о планах совместно с иностранными компаниями развернуть собственное производство боеприпасов в стране, но пока дальше громких заявлений дело не дошло.



И вот, похоже, нашлась первая иностранная компания, которая готова рискнуть создать производственную площадку по выпуску боеприпасов непосредственно на Украине. Онлайн-издание военной тематики Breaking Defense сообщает, что таковой станет американская корпорация Northrop Grumman Corporation. При этом издание ссылается на заявление представителя компании Дэйва Бартелла, сделанное на международной выставке вооружений Eurosatory 2024 в Париже.

Корпорация Northrop Grumman является третьей в мире по оборонному доходу, который составляет около 32,5 млрд долларов в год. Основные производственные мощности американского предприятия находятся в США, также имеются филиалы в Австралии, Великобритании, Германии, Италии и Франции.

По словам Бартелла, вначале на Украине будут производиться боеприпасы среднего калибра, а затем производство будет расширено на танковые и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, а также другие снаряды. Никаких других подробностей, включая сроки начала работы предприятия, представитель американской оборонной корпорации не сообщил.

Соглашение Northrop о совместном производстве — это первая публично подтвержденная сделка между крупным оборонным подрядчиком США и украинским правительством по реализации производственного проекта на территории Украины

— говорится в публикации Breaking Defense.

Ранее, 10 июня, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в стране уже работает первый совместный цех госкомпании «Украинская оборонная промышленность» (бывший «Укроборонпром») и немецкого концерна Rheinmetall по ремонту и производству бронетехники. По его словам, на предприятии работают украинские специалисты под техническим наблюдением коллег из Германии.

В ближайшее время Rheinmetall планирует наладить выпуск боеприпасов непосредственно на Украине. Первые снаряды могут сойти с конвейера уже летом 2025 года. В планах немецкого оборонного концерна производить на совместном предприятии не менее миллиона боеприпасов в год.

В то, что немцы якобы помогают украинцам на «совместном» предприятии ремонтировать западную бронетехнику, поверить еще можно. Скорее всего, это небольшие достаточно хорошо замаскированные промплощадки. Ну а в то, что практичные американцы будут строить завод по крупносерийному производству боеприпасов на территории страны, которая регулярно подвергается ударам высокоточным оружием ВС РФ, верится как-то слабо.
13 комментариев
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  1. VicVic Звание
    VicVic
    +1
    Сегодня, 11:10
    " в стране уже работает первый совместный цех госкомпании «Украинская оборонная промышленность» (бывший «Укроборонпром») и немецкого концерна Rheinmetall"
    Очень хорошо замаскирован этот цех? Почему до сих пор работает? Или выдают желаемое за действительное ...
    1. ЗЭМЧ Звание
      ЗЭМЧ
      0
      Сегодня, 11:16
      Цитата: VicVic
      " в стране уже работает первый совместный цех госкомпании «Украинская оборонная промышленность» (бывший «Укроборонпром») и немецкого концерна Rheinmetall"
      Очень хорошо замаскирован этот цех? Почему до сих пор работает? Или выдают желаемое за действительное ...

      В закрытой шахте организован ремонт, только если вход завалить((
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 11:31
        Нашей Госдуме следует принять закон о выплате денежной премии с очень хорошими ценниками для граждан Украины за целеуказание по месторасположению производства боеприпасов. Украинцам очень пригодятся деньги для ухилянтства с незалежной. украинцы сами всё продадут.
        Сдай военный завод - получи деньги на жизнь!!! laughing good
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      -1
      Сегодня, 11:17
      Цитата: VicVic
      Очень хорошо замаскирован этот цех? Почему до сих пор работает?
      Если "цех Рейнметалла" размером с гараж в гаражном массиве - то для меня это единственное оправдание его существования. Типа как "украинское" производство британских морских беспилотников.
      В противном случае не понимаю, почему он до сих пор не перемешан с г...рунтом.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    -4
    Сегодня, 11:10
    практичные американцы будут строить завод по крупносерийному производству боеприпасов на территории страны, которая регулярно подвергается ударам высокоточным оружием ВС РФ, верится как-то слабо.
    Не верится, от слова -совсем ! laughing
    1. Hagen Звание
      Hagen
      -1
      Сегодня, 11:20
      Цитата: Uncle Lee
      Не верится, от слова -совсем

      Почему нет? Правительство США проинвестирует, Нортроп за хорошую цену сделает шикарный проект, потом доложит о якобы широком размахе СМР. А как придет время показать готовый продукт, сольют инфу о заводике "подполью". Прилетит пара кинжалов в эскорте гераней и ... концы в пруд. Но в США на пару тройку миллионеров станет больше. Отличная бизнес-идея...
  3. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 11:12
    И вот, похоже, нашлась первая иностранная компания, которая готова рискнуть создать производственную площадку по выпуску боеприпасов непосредственно на Украине. Онлайн-издание военной тематики Breaking Defense сообщает, что таковой станет американская корпорация Northrop Grumman Corporation.

    Чего только не пообещаешь попрошайкам особенно когда в своей стране на носу выборы президента от которого зависит бюджетный дождь. yes
    1. Простой Звание
      Простой
      -1
      Сегодня, 11:26
      Если НАТО тем или иным способом обеспечит защиту всей инфраструктуры, необходимой для функцианирования данного предприятия, то почему и не реализовать производство, скажем, в Закарпатье?

      Другое дело, что также можно организовать производство в Румынии на границе с Украиной (лучший вариант) или в Польше.
      Но больше подходит вариант бизнес-плана по распилу денег.
  4. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +2
    Сегодня, 11:13
    Вот это "успехи" перемалывания на месте и желание казаться пушистым. Такими темпами они производство всей техники там развернут.
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:20
    Ранее, 10 июня, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в стране уже работает первый совместный цех госкомпании «Украинская оборонная промышленность» (бывший «Укроборонпром») и немецкого концерна Rheinmetall по ремонту и производству бронетехники.
    Не плохо было бы "калибрануть" его.
    В ближайшее время Rheinmetall планирует наладить выпуск боеприпасов непосредственно на Украине. Первые снаряды могут сойти с конвейера уже летом 2025 года. В планах немецкого оборонного концерна производить на совместном предприятии не менее миллиона боеприпасов в год.
    заодно и "планы" Rheinmetall laughing
  6. berlaga2005 Звание
    berlaga2005
    -1
    Сегодня, 11:31
    При проектировании военных заводов в ТЗ учитывается прилёт туда ракет. На наших оборонных заводах времен СССР самые ответственные участки производства способны выдерживать удар ТЯО.
  7. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    -1
    Сегодня, 12:14
    А работать то кто будет?
    Женщины и подростки?
  8. boriz Звание
    boriz
    -1
    Сегодня, 12:38
    Будет зачётный распил американского бюджета.
    "Построят" завод, свезут туда с округи списанное оборудование по цене металла, наведут на него ракетный налёт, спишут бабки как за целый оборудованный завод.