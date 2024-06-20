Первые морские патрульные самолёты P-8A Poseidon прибыли в Южную Корею из США

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Первые морские патрульные самолёты P-8A Poseidon прибыли в Южную Корею из США

Вчера три новейших морских патрульных самолета P-8A Poseidon американского производства, известные еще как «охотники за подводными лодками», прибыли в распоряжение командования военно-морской авиации ВМС Южной Кореи в Пхохан. Об этом сообщается на официальном сайте ВМС страны.

Эти первые три P-8A Poseidon являются лишь частью запланированного приобретения подобных самолётов, которое Сеул начал реализовывать с сентября 2018 года совместно с компанией Boeing.



P-8A — морской патрульный самолет, который может выполнять такие задачи, как борьба с подводными лодками и надводными кораблями и морское патрулирование. По сравнению с морским патрульным самолетом P-3, который в основном используется ВМС Южной Кореи, P-8A отличается более высокой максимальной скоростью и увеличенным радиусом действия.

Самолёт оснащен передовым оборудованием для наблюдения и разведки, включая радар дальнего действия X-диапазона, способный обнаруживать морские цели на расстоянии сотен километров, и цифровое электрооптическое и инфракрасное оборудование, способное получать изображения с высоким разрешением.

На вооружении Р-8А имеются ракеты «воздух-земля», способные точно поражать морские цели, и торпеды для поражения подводных лодок. Кроме того, самолет может нести более 120 гидроакустических буев, которые используются для обнаружения, идентификации и отслеживания сигналов подводных лодок противника.

Эти самолёты значительно усилят возможности ВМС Южной Кореи, отмечается в сообщении ведомства.

В конце этого месяца в Сеуле ожидают прибытие ещё трёх P-8A.
12 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +4
    Сегодня, 11:14
    Если даже янки не стравят корейцев юга с корейцами севера и китайцами, то хотя бы заработают на южных корейцах по-максимуму. hi
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 11:18
      Цитата: кредо
      то хотя бы заработают

      ВПК рулит !
    2. barclay Звание
      barclay
      +3
      Сегодня, 11:20
      Да, в этом америкосы преуспели. Не исключено, что и Украину ждёт раздел.
      1. кредо Звание
        кредо
        +2
        Сегодня, 11:31
        Да, в этом америкосы преуспели. Не исключено, что и Украину ждёт раздел.

        Выделение из Украины уже произошло в 2014 году.
        Весной 2022 года мы уже стояли на пороге её раздела.
        Теперь судя по всему стало наконец нашему руководству ясно то, что было ясно остальному населения России и раньше - янки будут использовать Украину на полную катушку и как можно долго для затяжной войны с Россией до тех пор пока ни кончится последний украинец либо пока Россия не победит.
        Делить Украину сейчас янки не намерены и жить спокойно они нам не дадут. Такая уж у них сущность. hi
        1. barclay Звание
          barclay
          +2
          Сегодня, 11:41
          Да, америкосы любят использовать тех, кто встает на их сторону именно так. А желающих послужить им ещё хватает.
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    -3
    Сегодня, 11:26

    Эти самолёты значительно усилят возможности ВМС Южной Кореи,
    Да, да. И РЭБ северян усилить надо однозначно! Там есть куда спутать)) - и гор много, и воды! laughing
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 11:30
    Лучше бы новость была такая
    Первые морские патрульные Poseidon прибыли в США из РФ am good
    1. Дед Борг Звание
      Дед Борг
      0
      Сегодня, 12:00
      Из России прибудет то, чем Посейдоны легко глушить и сбивать можно
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 12:02
        Вы хотябы смысл сообщения моего поняли? Наши посейдоны не заглушить и не сбить, так они на глубине "летают"
        З.Ы. Даааа... предлагаю выпить чашку кофею drinks hi laughing
        1. Дед Борг Звание
          Дед Борг
          +1
          Сегодня, 12:32
          Смысл понял сразу. Вместо кофею выпил чаю drinks
  4. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 12:12
    Завидуем молча. У нас такого нет и для себя!
    Нужно адаптировать в РФ хорошее решение в США иметь спец самолёты на основе основного гражданского лайнера Б737. А не заниматься придумыванием зоопарка. И посейдон и авакс и РЦ....
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 12:15
    Вот бы в КНДР производство А-50 развернуть