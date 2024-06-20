Американский военный эксперт ответил на претензии депутата Рады о том, что США намеренно затягивают подготовку украинских пилотов F-16
На Украине позволили себе очередную критику в адрес администрации Байдена по поводу «недостаточно военной поддержки». На этот раз с критическими заявлениями в адрес властей США выступила Александра Устинова, председательствующая в специальной комиссии Рады по поставкам оружия на Украину. Устинова заявила, что США «намеренно затягивают процесс подготовки украинских лётчиков». По её словам, Вашингтон «попросту опасается реакции Москвы на передачу истребителей F-16».
Сегодня это заявление Устиновой прокомментировали американские военные эксперты. Ветеран боевых действий в Афганистане, отставной лётчик ВВС США Г.Колбрэйн заявил о том, что украинская депутат либо вообще ничего не понимает в правилах подготовки военных лётчиков, либо ей просто наплевать на жизни украинских лётчиков.
Отмечено, что если бы нардеп ВРУ вникла в суть вопроса, то знала бы, что в самих США для базовой подготовки пилота F-16 отводится 18 месяцев. Для иностранных курсантов (лётчиков) это время минимум на 3 месяца больше. Соответственно, чтобы лётчик не стал лёгкой мишенью при выполнении первого же боевого задания, подготовка должна идти по утверждённому графику. Но Пентагон решил снизить временной интервал такого курса.
Американский военный эксперт:
Только украинские власти вовсе не волнует тот факт, что их лётчики могут стать лёгкими мишенями. Для них главное – информационный бум, связанный с поставками американских боевых самолётов. Примерно то же самое было в своё время и с танками «Абрамс», когда в Киеве сами раскрутили миф о будто бы неуязвимости этой техники, а потом, потеряв уже как минимум 12 таких танков, стали искать оправдания потерям.
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