Американский военный эксперт ответил на претензии депутата Рады о том, что США намеренно затягивают подготовку украинских пилотов F-16

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Американский военный эксперт ответил на претензии депутата Рады о том, что США намеренно затягивают подготовку украинских пилотов F-16

На Украине позволили себе очередную критику в адрес администрации Байдена по поводу «недостаточно военной поддержки». На этот раз с критическими заявлениями в адрес властей США выступила Александра Устинова, председательствующая в специальной комиссии Рады по поставкам оружия на Украину. Устинова заявила, что США «намеренно затягивают процесс подготовки украинских лётчиков». По её словам, Вашингтон «попросту опасается реакции Москвы на передачу истребителей F-16».

Сегодня это заявление Устиновой прокомментировали американские военные эксперты. Ветеран боевых действий в Афганистане, отставной лётчик ВВС США Г.Колбрэйн заявил о том, что украинская депутат либо вообще ничего не понимает в правилах подготовки военных лётчиков, либо ей просто наплевать на жизни украинских лётчиков.



Отмечено, что если бы нардеп ВРУ вникла в суть вопроса, то знала бы, что в самих США для базовой подготовки пилота F-16 отводится 18 месяцев. Для иностранных курсантов (лётчиков) это время минимум на 3 месяца больше. Соответственно, чтобы лётчик не стал лёгкой мишенью при выполнении первого же боевого задания, подготовка должна идти по утверждённому графику. Но Пентагон решил снизить временной интервал такого курса.

Американский военный эксперт:

Если сократить и без того сокращённое время подготовки украинских лётчиков, как того требуют в Киеве, то эффективность такой подготовки будет близка к нулю как и время «лётной жизни» истребителей F-16 на Украине.

Только украинские власти вовсе не волнует тот факт, что их лётчики могут стать лёгкими мишенями. Для них главное – информационный бум, связанный с поставками американских боевых самолётов. Примерно то же самое было в своё время и с танками «Абрамс», когда в Киеве сами раскрутили миф о будто бы неуязвимости этой техники, а потом, потеряв уже как минимум 12 таких танков, стали искать оправдания потерям.
10 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 11:08
    Сегодня это заявление Устиновой прокомментировали американские военные эксперты. Ветеран боевых действий в Афганистане, отставной лётчик ВВС США Г.Колбрэйн заявил о том, что украинская депутат либо вообще ничего не понимает в правилах подготовки военных лётчиков, либо ей просто наплевать на жизни украинских лётчиков.

    И то и другое в выводе отставника совершенно верно и не требует дополнительных пояснений. soldier
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 11:14
      эффективность такой подготовки будет близка к нулю как и время «лётной жизни» истребителей F-16 на Украине.
      А амерцам F-16 жалко ! crying
      1. кредо Звание
        кредо
        +1
        Сегодня, 11:19
        А амерцам F-16 жалко ! crying

        Им больше ни сами машины жалко сколько репутационные последствия их использования в небе Украины. no
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 11:23
          Им жальче машины, а не украинских литаков....
      2. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 13:14
        Цитата: Uncle Lee
        А амерцам F-16 жалко !

        А скакуасам нужен новый фетиш! Пора святых Джавелинов, Байрактаров, Леопардов, Абрамсов прошла. Нужна новая вудервафля! yes
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:09
    «На Украине позволили себе очередную критику в адрес администрации Байдена» —

    Украине позволили очередную критику в адрес администрации Байдена ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 11:16
      Чем раньше украинские пилоты-недоучки отправятся в свой последний полёт, тем быстрее они попадут к Бандере. am good
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:30
    Отмечено, что если бы нардеп ВРУ вникла в суть вопроса, то знала бы, что в самих США для базовой подготовки пилота F-16 отводится 18 месяцев. Для иностранных курсантов (лётчиков) это время минимум на 3 месяца больше.
    Ну, вот и прояснил. Сбылась мечта бегемота. (Другое не пропускают)
    пи.си. воинствовнюх намотай себе на пейс! laughing
  4. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 11:39
    Ветеран боевых действий в Афганистане, отставной лётчик ВВС США Г.Колбрэйн заявил о том, что украинская депутат либо вообще ничего не понимает в правилах подготовки военных лётчиков, либо ей просто наплевать на жизни украинских лётчиков.

    Верно как первое, так и второе - т.е. и не понимает абсолютно и наплевать
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 13:23
    отставной лётчик ВВС США Г.Колбрэйн заявил о том, что украинская депутат либо вообще ничего не понимает в правилах подготовки военных лётчиков, либо ей просто наплевать на жизни украинских лётчиков.

    Либо и то и это одновременно... request