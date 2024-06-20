МИД Швейцарии: физической версии итогового коммюнике «мирного саммита» по Украине не существует
Пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер сообщил, что по итогам так называемого "мирного саммита" по вопросам урегулирования украинского кризиса участниками не подписана физическая версия коммюнике. Вместо этого существует только "живой список", который может меняться.
По словам Эльчингера, коммюнике не было подписано физически, поэтому физической копии не существует. Вместо этого на официальном сайте швейцарского внешнеполитического ведомства размещена электронная версия документа со списком стран, представители которых согласились выразить поддержку основным тезисам мероприятия. Поскольку это "живой список", представители государств и международных организаций, в том числе и не принимавшие участие в "саммите" могут как продолжать присоединяться к коммюнике, так и быть исключены из списка.
В организованной по инициативе главы киевского режима Владимира Зеленского международной конференции в Швейцарии приняли участие представители более 90 стран, половина из которых из Европы, а также восемь организаций.
Итоговое коммюнике отказались подписывать представители Армении, Бахрейна, Бразилии, Индии, Индонезии, Ливии, Мексики, Саудовской Аравии, Южной Африки, Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов. Впоследствии свои подписи под документом отозвали представители Ирака, Иордании и Руанды.
Несмотря на явный провал "мирного саммита" в Швейцарии, Киев планирует организовать еще одно подобное мероприятие, в котором, по словам главы офиса Зеленского, не исключено участие России.
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