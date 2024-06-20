МИД Швейцарии: физической версии итогового коммюнике «мирного саммита» по Украине не существует

Пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер сообщил, что по итогам так называемого "мирного саммита" по вопросам урегулирования украинского кризиса участниками не подписана физическая версия коммюнике. Вместо этого существует только "живой список", который может меняться.По словам Эльчингера, коммюнике не было подписано физически, поэтому физической копии не существует. Вместо этого на официальном сайте швейцарского внешнеполитического ведомства размещена электронная версия документа со списком стран, представители которых согласились выразить поддержку основным тезисам мероприятия. Поскольку это "живой список", представители государств и международных организаций, в том числе и не принимавшие участие в "саммите" могут как продолжать присоединяться к коммюнике, так и быть исключены из списка.В организованной по инициативе главы киевского режима Владимира Зеленского международной конференции в Швейцарии приняли участие представители более 90 стран, половина из которых из Европы, а также восемь организаций.Итоговое коммюнике отказались подписывать представители Армении, Бахрейна, Бразилии, Индии, Индонезии, Ливии, Мексики, Саудовской Аравии, Южной Африки, Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов. Впоследствии свои подписи под документом отозвали представители Ирака, Иордании и Руанды.Несмотря на явный провал "мирного саммита" в Швейцарии, Киев планирует организовать еще одно подобное мероприятие, в котором, по словам главы офиса Зеленского, не исключено участие России.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»