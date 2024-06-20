МИД Швейцарии: физической версии итогового коммюнике «мирного саммита» по Украине не существует

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МИД Швейцарии: физической версии итогового коммюнике «мирного саммита» по Украине не существует

Пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер сообщил, что по итогам так называемого "мирного саммита" по вопросам урегулирования украинского кризиса участниками не подписана физическая версия коммюнике. Вместо этого существует только "живой список", который может меняться.

По словам Эльчингера, коммюнике не было подписано физически, поэтому физической копии не существует. Вместо этого на официальном сайте швейцарского внешнеполитического ведомства размещена электронная версия документа со списком стран, представители которых согласились выразить поддержку основным тезисам мероприятия. Поскольку это "живой список", представители государств и международных организаций, в том числе и не принимавшие участие в "саммите" могут как продолжать присоединяться к коммюнике, так и быть исключены из списка.



В организованной по инициативе главы киевского режима Владимира Зеленского международной конференции в Швейцарии приняли участие представители более 90 стран, половина из которых из Европы, а также восемь организаций.

Итоговое коммюнике отказались подписывать представители Армении, Бахрейна, Бразилии, Индии, Индонезии, Ливии, Мексики, Саудовской Аравии, Южной Африки, Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов. Впоследствии свои подписи под документом отозвали представители Ирака, Иордании и Руанды.

Несмотря на явный провал "мирного саммита" в Швейцарии, Киев планирует организовать еще одно подобное мероприятие, в котором, по словам главы офиса Зеленского, не исключено участие России.
26 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 11:24
    МИД Швейцарии: физической версии итогового коммюнике «мирного саммита» по Украине не существует
    Поели, попили, по бабам прошлялись... А чего и не гульнуть на шАру - не за свои же кровные! laughing
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 11:27
      Цитата: a.s.zzz888
      А чего и не гульнуть на шАру

      А за чей счет банкет ?
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        -1
        Сегодня, 11:33
        Uncle Lee
        (Владимир)
        0
        Сегодня, 11:27
        Новый
        Цитата: a.s.zzz888
        А чего и не гульнуть на шАру

        А за чей счет банкет ?
        Кто её танцует ( ненужную ) тот и платит. Скорее всего гейропа раскошелилась под пинком мерикатосии. Хотя те могли для виду пару-тройку баксов подкинуть.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +2
          Сегодня, 11:54
          Нет подписанного документа? what fool
          То есть по итогам беспонтового ЛГБТ-междусобойчика всего лишь надпись на мониторе компьютера. laughing
          1. a.s.zzz888 Звание
            a.s.zzz888
            0
            Сегодня, 11:55
            Бородач
            (Бородач)
            0
            Сегодня, 11:54
            Новый
            Нет подписанного документа? what fool
            То есть по итогам беспонтового ЛГБТ-междусобойчика всего лишь надпись на мониторе компьютера. laughing
            Таки да. Губной помадой. wink
      2. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 11:54
        Uncle Lee
        (Владимир)
        0
        Сегодня, 11:27
        Цитата: a.s.zzz888
        А чего и не гульнуть на шАру

        А за чей счет банкет ?
        Ну, вот и подтверждение. Более официальное. -
        Подсчитаны траты Швейцарии на мирную конференцию по Украине. Швейцарское правительство указало, что расходы, связанные с поездкой делегаций на саммит и проживанием в стране во время его проведения, несут «государства-участники».
        1. роман66 Звание
          роман66
          -1
          Сегодня, 12:37
          Вот , жмоты же! Чего же, и бухло за свой счёт, и завтрак за деньги?
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 11:43
      Поели, попили, по бабам прошлялись... А чего и не гульнуть на шАру - не за свои же кровные! laughing

      Кстати Константинопольский епископ Варфоломей - тот что считает свой приход Вселенским - то же там был и воображаемую подпись подписал.
      Не знаю шлялся ли он по местным борделям, но то что он в очередной раз выявил очередной презрение к РПЦ и России, это факт. sad
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 11:50
        кредо
        0
        Сегодня, 11:43
        Новый
        Поели, попили, по бабам прошлялись... А чего и не гульнуть на шАру - не за свои же кровные! laughing

        Кстати Константинопольский епископ Варфоломей ...
        А он кем признан, кроме ненужной? Кстати -
        Официальный представитель турецкого МИД Онджю Кечели отметил, что позиция Анкары относительно статуса Константинопольского патриарха остается неизменной
        СТАМБУЛ, 20 июня. /ТАСС/. МИД Турции опроверг сообщения о том, что Константинопольский патриарх Варфоломей участвовал в конференции по Украине в Швейцарии в качестве лица, наделенного государственным статусом. Анкара также потребовала объяснений у организаторов мероприятия в связи с наличием его подписи под итоговой декларацией конференции, заявил официальный представитель министерства Онджю Кечели.

        А таких прохиндеев там было 90%
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 11:55
          А он кем признан, кроме ненужной?

          В том то и проблема, что ряд православных церквей мира признают его право выделять отдельные церкви из состава более крупных и выдавать томас таким самозванцам. А это уже чистой воды ползучий раскол любой церкви и закрывать на это глаза уже не получится. hi
          1. a.s.zzz888 Звание
            a.s.zzz888
            0
            Сегодня, 11:58
            кредо
            0
            Сегодня, 11:55
            Новый
            А он кем признан, кроме ненужной?

            В том то и проблема, что ряд православных церквей мира признают его право ...
            Это их проблемы. Потому как над ними стоят соответствующие Патриархаты. Они, и являются высшей Законной властью. А без их Воли, всё есть самозванство.
            1. кредо Звание
              кредо
              +1
              Сегодня, 12:05
              Это их проблемы. Потому как над ними стоят соответствующие Патриархаты. Они, и являются высшей Законной властью. А без их Воли, всё есть самозванство.

              Вообще то это является общемировой проблемой всей православной паствы мира, потому что идёт намеренный раскол православия и в РПЦ уже не упоминают и не желают здравия как Варфоломею так и тем представителям других православных церквей, которые согласились с выделом из РПЦ в отдельную церковь на Украине.
              Более того, есть явные признаки того, что УПЦ плавно движется в униатство, а это поляна католиков, которые таким образом попытаются перетащить всех православных Украины в своё подчинение.
      2. Звездочет Звание
        Звездочет
        0
        Сегодня, 12:33
        Варфоломей отличился еще тогда, когда хохлам томос выписал.
        А насчет его поездки в Швейцарию... Главный турок по этому поводу уже разборки назначил.
    3. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 13:27
      Экий вы не либерастный, a.s.zzz888 !! По каким бабам ? А как же трансформерность, толерантность ? У них там "перекрёстное опыление" laughing
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:25
    «По вопросам урегулирования украинского кризиса участниками не подписана физическая версия коммюнике» —

    — Только воображаемая ...
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      -1
      Сегодня, 11:44
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 11:25
      «По вопросам урегулирования украинского кризиса участниками не подписана физическая версия коммюнике» —

      — Только воображаемая ...

      Ложкой в супе.
      Гороховый суп по-швейцарски
      laughing
  3. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 11:28
    Несмотря на явный провал "мирного саммита" в Швейцарии, Киев планирует организовать еще одно подобное мероприятие

    Ну а чего бы и не организовать, тусовка то не за свои - всё оплачено евролохами. yes
    Зеля оттягивается по полной пока это возможно.
  4. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    0
    Сегодня, 11:29
    Киев планирует организовать еще одно подобное мероприятие, в котором не исключено участие России.
    Зачем России участвовать в таком мероприятии? Чтобы США с шестерками требовали что-то от России? У нас есть задачи - их надо выполнять.
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 11:33
    То есть даже электронную подпись никто не поставил. Как говорил генерал Иволгин -" А что это было?"
    То есть даже в историю не войдёт, документов то нет. request
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 11:47
      То есть даже электронную подпись никто не поставил.
      Вы чего? Какая подпись, там на банкете водка уже греется. Ни дай бог выжрут все без нас, считай зря сюда приехали. laughing
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:34
    Теперь такая мода, много чего физически не существует!
    Раньше у нас как говорили... на Цейлоне не вырастает столько чая, сколько его в мире продаётся... а сейчас, за что не возьми ь, ха, ха, а взять то его и нельзя, ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ НЕТ! И это не об интеллектуальной собственности, чего то такого, подобного, чего и раньше пощупать было нельзя! Разговор как раз о том, что физическое вполне себе есть, но где то там, далеко, за углом... короче, где то там! wink
    1. Сергей Т19 Звание
      Сергей Т19
      +1
      Сегодня, 11:57
      От создателей "Мы столько ракет не запускаем, сколько они сбивают")
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 11:45
    Извиняюсь за офтоп.Но похоже норгам свезло.
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:58
    Это новый сид международного права -электронный виртуальный подвижный документ.
    Типа Википедии.
    Захотел - дописал туда,чего-нибудь, и тут же сослался на него.
  9. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 12:38
    И че тогда пыжились? А как дышали как дышали!))))
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 13:15
    Киев планирует организовать еще одно подобное мероприятие
    Понравилось wink