Действия украинских военкомов нарушают нормы украинского законодательства и даже конституцию страны. У них нет никакого права хватать людей на улицах и насильно доставлять их в территориальные центры комплектования (ТЦК) для уточнения данных воинского учета.Таким был ответ официальных представителей украинского оборонного ведомства на запрос местных журналистов.В Минобороны Украины признали незаконность облав на граждан, совершаемых сотрудниками ТЦК. Там заявили, что производить задержание и доставку военнообязанных в военкоматы разрешено только сотрудникам полиции. А у военкомов таких полномочий нет. В период действия военного положения они могут только помогать полицейским задерживать и доставлять в ТЦК тех граждан, которые отказываются принимать вручаемые им повестки или нарушают правила воинского учета.- пояснили представителям СМИ сотрудники министерства обороны Украины.Они заявили, что доставка задержанных в ТЦК на военном автомобиле будет законной только в случае присутствия в салоне полицейского.Ранее украинский депутат Рады Руслан Горбенко утверждал, что военкомы имеют право применять силу к гражданам. По его словам, это допустимо, если военнообязанный отказывается выполнять требования сотрудников ТЦК, проводящих мобилизационные мероприятия.

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