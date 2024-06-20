В Минобороны Украины признали незаконность облав на граждан, совершаемых сотрудниками ТЦК

25
В Минобороны Украины признали незаконность облав на граждан, совершаемых сотрудниками ТЦК

Действия украинских военкомов нарушают нормы украинского законодательства и даже конституцию страны. У них нет никакого права хватать людей на улицах и насильно доставлять их в территориальные центры комплектования (ТЦК) для уточнения данных воинского учета.

Таким был ответ официальных представителей украинского оборонного ведомства на запрос местных журналистов.

В Минобороны Украины признали незаконность облав на граждан, совершаемых сотрудниками ТЦК. Там заявили, что производить задержание и доставку военнообязанных в военкоматы разрешено только сотрудникам полиции. А у военкомов таких полномочий нет. В период действия военного положения они могут только помогать полицейским задерживать и доставлять в ТЦК тех граждан, которые отказываются принимать вручаемые им повестки или нарушают правила воинского учета.

Административное задержание гражданина полицейским может происходить в присутствии представителей ТЦК

- пояснили представителям СМИ сотрудники министерства обороны Украины.

Они заявили, что доставка задержанных в ТЦК на военном автомобиле будет законной только в случае присутствия в салоне полицейского.


Ранее украинский депутат Рады Руслан Горбенко утверждал, что военкомы имеют право применять силу к гражданам. По его словам, это допустимо, если военнообязанный отказывается выполнять требования сотрудников ТЦК, проводящих мобилизационные мероприятия.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Трус Звание
    Трус
    +7
    Сегодня, 11:41
    Пфффф, как-будто это что-то изменит.
    1. кредо Звание
      кредо
      +5
      Сегодня, 11:50
      Делов то.
      Сейчас же военкоматским выдадут полицейскую форму и те с удвоенной энергией продолжат свои "ратные" подвиги на улицах украинских городов и деревень.
      Правда в этом случае население может всю свою "любовь" к такой мобилизации выместить на полиции, но это уже будет другая история.
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 11:41
    В Минобороны Украины признали незаконность облав на граждан, совершаемых сотрудниками ТЦК
    Опять Станиславского применять? laughing И, да -
    1. Олень Звание
      Олень
      -1
      Сегодня, 12:07
      Цитата: a.s.zzz888
      Опять Станиславского применять? laughing И, да -

      Да Шериф ,все верно ехидничаешь ..Вот вам и цэ ейвропа!!!
      Их как баранов загоняют на скотобойню и скоро с европы в товарных вагонах опечатанных попрут на передовую .. soldier
      В Киеве уже факельных шествий нет и в европе уже с флагами желто-блакитными в основном оксанки ))))) Довели Россию падлы ,какждый день по 1500 ..Жалости нет уже ,такое предательство веры ,предков Родины negative Немецкие английцские танки и прочая наемная мразь заполонила украину Они их за людей не считают
      Запомнят это все на пару поколений Бандеровщину мы всю уничтожим !
  3. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +6
    Сегодня, 11:41
    В Минобороны Украины признали незаконность облав на граждан, совершаемых сотрудниками ТЦК

    И узаконили облавы.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 11:42
      Цитата: Вежливый Лось
      И узаконили облавы.

      В присутствии полицая ! winked
      1. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        +1
        Сегодня, 11:44
        Цитата: Uncle Lee
        В присутствии полицая !

        Хорошо, что не капо
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +2
          Сегодня, 11:50
          Цитата: Вежливый Лось
          Хорошо, что не капо

          Подождите, всё в переди! Когда появится вариант или на фронт или в "добровольную дружину"... многие сами станут людоловами!
          1. Pavel73 Звание
            Pavel73
            +3
            Сегодня, 11:54
            И после этого кто-то ещё будет заявлять, что это не гражданская война украинских фашистов против собственного населения?
          2. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            0
            Сегодня, 12:12
            Из дружин уже отправляют на передок. Там не отсидеться
            1. Single-n Звание
              Single-n
              0
              Сегодня, 13:08
              Это если план по отлову не выполняешь laughing laughing
          3. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 13:06
            Выдай пятерых - и получи отсрочку
            1. AllX_VahhaB Звание
              AllX_VahhaB
              0
              Сегодня, 13:07
              Цитата: роман66
              Выдай пятерых - и получи отсрочку

              Не выдай, это уже не прокатит... Отлови! laughing
  4. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 11:56
    Вся страна 404 вместо незалежной стала НЕзаконной!
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:57
    В Минобороны Украины признали незаконность облав на граждан, совершаемых сотрудниками ТЦК
    . И что? Да ничего... как хватал, так и будут хватать! Загребут всех, у кого нет баблишка, что б откупится.
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +1
      Сегодня, 13:09
      Да. А теперь еще и полицаю нужно будет отстегнуть.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:12
        Все как и раньше, коррупция, однако.
        Хотя, тариф только растёт и это тоже, КАК ВСЕГДА!
  6. sdivt Звание
    sdivt
    +4
    Сегодня, 11:58
    В Минобороны Украины признали незаконность облав на граждан, совершаемых сотрудниками ТЦК

    Очень хочется понять, а зачем нам это знать?
    Что авторы хотели донести до нас?
    Действия украинских военкомов нарушают нормы украинского законодательства и даже конституцию страны

    У них нет никакого права хватать людей на улицах и насильно доставлять их в территориальные центры комплектования (ТЦК)

    Кто-то из читателей ВО не догадывался об этом?

    Более того, наверняка же ничего и не изменится
    Ну, вынесло своё мнение Министерство Обороны - но не отменило же в обязательном порядке?
    Так что, как хватали людей, так и продолжат хватать
  7. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 12:07
    Пчелы против меда очевидно? laughing
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 12:10
    . В Минобороны Украины признали незаконность облав на граждан, совершаемых сотрудниками ТЦК

    Признать незаконность - признали. А тем временем мобилизацию собираются проводить с 21-го года. А я уверен, что документ подпишут, но цифру 21 заменят на 18. Чтобы два раза не ходить
  9. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    -1
    Сегодня, 12:22
    Особенно эта новость порадовала бы тех укропчиков кого отловили, отправили на ЛБС, а наши доблестные воины направили прямиком к кошкодаву бандере.
  10. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 12:36
    Да вы шо! Пацанам бизнес на взятках и откатах по вертикали ломать вздумали? Не иначе москальские агээнты!))))
  11. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    -1
    Сегодня, 12:46
    Сейчас укра напоминает Кампучию , времён Пол Пота и Иенг Сари. Мочат своё население аки Стаханов угольный пласт!
  12. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 13:22
    В Минобороны Украины признали незаконность облав
    Слово-то какое "облава". Скаклов разве отлавливают, а не мобилизуют? wink
  13. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 14:00
    Действия украинских военкомов нарушают нормы украинского законодательства и даже конституцию страны.

    О каком законодательстве или конституции можно говорить в стране где просроченный президент полностью игнорирует законодательство и конституцию.