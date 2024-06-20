В Минобороны Украины признали незаконность облав на граждан, совершаемых сотрудниками ТЦК
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Действия украинских военкомов нарушают нормы украинского законодательства и даже конституцию страны. У них нет никакого права хватать людей на улицах и насильно доставлять их в территориальные центры комплектования (ТЦК) для уточнения данных воинского учета.
Таким был ответ официальных представителей украинского оборонного ведомства на запрос местных журналистов.
В Минобороны Украины признали незаконность облав на граждан, совершаемых сотрудниками ТЦК. Там заявили, что производить задержание и доставку военнообязанных в военкоматы разрешено только сотрудникам полиции. А у военкомов таких полномочий нет. В период действия военного положения они могут только помогать полицейским задерживать и доставлять в ТЦК тех граждан, которые отказываются принимать вручаемые им повестки или нарушают правила воинского учета.
Административное задержание гражданина полицейским может происходить в присутствии представителей ТЦК
- пояснили представителям СМИ сотрудники министерства обороны Украины.
Они заявили, что доставка задержанных в ТЦК на военном автомобиле будет законной только в случае присутствия в салоне полицейского.
Ранее украинский депутат Рады Руслан Горбенко утверждал, что военкомы имеют право применять силу к гражданам. По его словам, это допустимо, если военнообязанный отказывается выполнять требования сотрудников ТЦК, проводящих мобилизационные мероприятия.
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