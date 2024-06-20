Глава Минобороны Белоусов дал жесткое поручение во время поездки на Дальний Восток

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Глава Минобороны Белоусов дал жесткое поручение во время поездки на Дальний Восток

Новый руководитель российского оборонного ведомства Андрей Белоусов, который ранее вместе с президентом находился в Северной Корее, на обратном пути решил проинспектировать некоторые объекты Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.

Как сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ, в ходе этой поездки Белоусов проверил инфраструктуру 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) и дал жесткое поручение относительно строительства объектов инфраструктуры флота.



Министр потребовал жестко контролировать соблюдение сроков возведения и реконструкции объектов военного городка флота. Отмечается, что до 1 декабря 2025 года должны быть готовы три новые казармы, рассчитанные на 400 человек каждая, а в дальнейшем будут построены ещё три казармы.

Кроме того, планируется возвести хранилища для вооружения и военной техники, автопарк, спорткомплекс, пункты техобслуживания и ремонта.

Строительство нужно выполнить в срок. Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы всё было готово

- подчеркнул Белоусов.

Министр также поручил привести в порядок принадлежащий Минобороны санаторно-курортный комплекс «Дальневосточный» под Владивостоком.
24 комментария
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  1. SS68SS Звание
    SS68SS
    +6
    Сегодня, 12:16
    Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы всё было готово

    Будем ждать с ПОБЕДОЙ ребят.....
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      -4
      Сегодня, 12:21
      Я тоже заметил дату
      что до 1 декабря 2025 года должны быть готовы три новые казармы

      Строительство нужно выполнить в срок. Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы всё было готово

      Неужели ещё полтора года и победа, наверняка министр просто так говорить не будет, хотелось, конечно побыстрей, но видимо какие-то планы есть именно на такое время. soldier
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        -2
        Сегодня, 13:20
        Глава Минобороны Белоусов дал жесткое поручение

        до 1 декабря 2025 года должны быть готовы три новые казармы

        Хренасе жестко! Жестко - это когда на конус сажают, а тут даже очень вольготно. Три казармы за полтора года! no
        Китайцы громадный госпиталь в Ухани построили за 10 дней. А небоскреб в 55 этажей за 19, правда 4,5 месяца вели подготовительные работы. yes
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -4
    Сегодня, 12:22
    . Отмечается, что до 1 декабря 2025 года должны быть готовы три новые казармы, рассчитанные на 400 человек каждая, а в дальнейшем будут построены ещё три казармы.

    belay но ведь такая казарма собирается из щитов максимум за месяц...
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +1
      Сегодня, 12:25
      Цитата: igorbrsv
      но ведь такая казарма собирается из щитов максимум за месяц...

      Где написано, что из щитов, а не кирпичная, или блочная?
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 12:28
        Можно и кирпичную. За один сезон. Просто до 1-го декабря 2025-го ещё полтора года. Не слишком ли долгий срок?
        1. Анатоль Клим Звание
          Анатоль Клим
          +5
          Сегодня, 12:32
          Цитата: igorbrsv
          Не слишком ли долгий срок?

          Если только казармы, то согласен - многовато, но дальше пишут
          возвести хранилища для вооружения и военной техники, автопарк, спорткомплекс, пункты техобслуживания и ремонта.

          то полтора года уже не кажутся, что много hi
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 12:23
    Ребят надо всех провести через госпиталя ,курорты ,приводить их психику в норму .При том обязательно на все 100%.Война в головах, плохо будет всем.Знаю о чем пишу
  4. GO-TO-GO-TO-GO Звание
    GO-TO-GO-TO-GO
    +1
    Сегодня, 12:25
    А вот и сроки окончания СВО, либо ротации наших бойцов. Проговорился нарочно? Или просто сказал без задней мысли?
    1. РМТ Звание
      РМТ
      0
      Сегодня, 12:35
      На всякий случай напомнил. Вроде личное участие принял.
      "планируется возвести казармы, хранилища для вооружения и военной техники, автопарк, спорткомплекс, пункты техобслуживания и ремонта..."
      Сейчас все в развале кроме штаба?
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -2
      Сегодня, 13:16
      Подобные прогнозы окончания СВО при наших темпах воевания и развития ситуации в целом может давать только большой оптимист.
  5. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 12:28
    Пока это только указания. Посмотрим как их будут выполнять.
    Коррупционный механизм МО очень большой и тяжёлый. Когда наладятся новые контакты после устранения руководителей теневого бизнеса сложно сказать.
    Чтобы было всё быстро, надо всё старое каленым железом выжигать.
    А у нас есть сегодня в армии те кто способен принимать решение и отвечать за свои поступки?
    Боюсь что нет, если есть - единицы. Это могут быть только ветераны СВО, а их к кормушке просто так не пустят.
  6. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 12:35
    Так вроде все бригады МП решили реорганизовать в дивизии. Понятное дело надо строить/ремонтировать. Сначала урезали осетра, теперь удлиняют.
  7. turembo Звание
    turembo
    +3
    Сегодня, 12:38
    У нас президент тоже очень жесткий, как скажет, да как все начнут выполнять...
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +1
      Сегодня, 12:50
      [quote][/quote] Если без ерничества, то именно так и происходит. У нас с Петровских времен так всю дорогу и было, пока Пётр лично по харе не заедет, ничего не менялось. У нас, у русских, по другому не бывает.) И будь ты хоть империалистом/коммунистом или ещё каким нить демократом, только по зубам и понимают. А лучше на кол, всю семью в острог или в монахи, али ещё на какую нить Колыму/Тьму Таракань.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 13:21
        Проблема что у нас не Петр, по харе ещё никто не получал за наглое воровство
        1. lukash66 Звание
          lukash66
          +1
          Сегодня, 13:29
          Ну не хватало нам ещё в 21-ом веке, при всех возможностях наших масс-медиа, в прямом эфире показывать зуботычины от Верховного. Чистка то однако МО продолжается, чуть ли не каждую неделю снимаю, увольняют, под следствие отдают. Папахи то не хилые летят.
      2. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        -1
        Сегодня, 13:22
        Это часть природы человека и сложившейся культуры, просто бороться надо с явлением системно, а не от случая к случаю, если хотим выжить, а тем более - победить. А наш шахматист даст поручение и ни с кого не спросит за нулевой результат и кадры на местах останутся.
      3. владимир 290 Звание
        владимир 290
        0
        Сегодня, 13:33
        "...всю семью в острог или в монахи, али ещё на какую нить Колыму/Тьму Таракань"
        Ну Алексей, Вы как-то слишком мягко подходите - Тьмутаракань ведь в Краснодарском крае (Тамань), а земли были в.ч. и на территории Крыма wink
        1. lukash66 Звание
          lukash66
          0
          Сегодня, 13:49
          Ну так это сегодня курорт, а раньше то явно похлеще Мытищ было.))
  8. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 12:48
    Небось все эти объекты по документам построены и приняты. Тимуровцы же строили
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +1
      Сегодня, 13:10
      Не соглашусь с Вами, именно при Шойгу инфраструктура строилась/восстанавливась вполне себе нормальными темпами. И жилье для офицеров , и казармы, и аэродромы, и базы, и пункты мат. тех. снабжения, и рем. заводы и т. д. и т. п. Открою Вам небольшую тайну - в функцию Министра Обороны любой страны именно это и входит - военное строительство. Не от слова стройка в прямом смысле. А вот уже на ГШ ложатся функции разработки военной доктрины, военных операций и т. д.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 13:20
        Что Шойгу любитель строить это мне известно. А вот что строится далеко не всё, а денег на это уходит подозрительно много - это реальная проблема.
        1. lukash66 Звание
          lukash66
          0
          Сегодня, 13:22
          Так у него специализация такая была - построить или восстановить.) Но тем не менее при нем много было сделано.