Глава Минобороны Белоусов дал жесткое поручение во время поездки на Дальний Восток
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Новый руководитель российского оборонного ведомства Андрей Белоусов, который ранее вместе с президентом находился в Северной Корее, на обратном пути решил проинспектировать некоторые объекты Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.
Как сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ, в ходе этой поездки Белоусов проверил инфраструктуру 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) и дал жесткое поручение относительно строительства объектов инфраструктуры флота.
Министр потребовал жестко контролировать соблюдение сроков возведения и реконструкции объектов военного городка флота. Отмечается, что до 1 декабря 2025 года должны быть готовы три новые казармы, рассчитанные на 400 человек каждая, а в дальнейшем будут построены ещё три казармы.
Кроме того, планируется возвести хранилища для вооружения и военной техники, автопарк, спорткомплекс, пункты техобслуживания и ремонта.
Строительство нужно выполнить в срок. Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы всё было готово
- подчеркнул Белоусов.
Министр также поручил привести в порядок принадлежащий Минобороны санаторно-курортный комплекс «Дальневосточный» под Владивостоком.
Телеграм-канал Минобороны РФ
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