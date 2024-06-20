Чешский производитель CZ представил штурмовую винтовку BREN третьего поколения
Чешский производитель CZ представил обновленный вариант своей штурмовой винтовки CZ BREN 3 на оружейной выставке Eurosatory 2024, проходящей в предместье Парижа.
Со слов разработчика, инновационная модульная многокалиберная модель CZ BREN 3 отличается высокой точностью, чрезвычайной прочностью, впечатляющим комфортом при стрельбе и абсолютной надежностью. Все версии BREN третьего поколения соответствуют жестким требованиям испытаний НАТО AC/225 D/14, а это значит, что пользователи могут полностью положиться на их надежную работу в самых сложных условиях, таких как высокие или низкие температуры, соленая вода, песок, грязь или пыль.
Как заявляют в чешской компании, CZ BREN 3 - это результат отзывов, которые были получены от солдат, офицеров полиции и спецназа со всего мира, пользующихся предыдущей серией BREN. В свою очередь, ведущие специалисты CZ воплотили весь этот богатый опыт в новом поколении винтовки.
CZ BREN 3 выпускается в двух стандартных калибрах и с разной длиной ствола. Версия калибра 5,56×45 НАТО доступна со стволом 7 дюймов, 11 дюймов, 14,5 дюйма или 16,5 дюйма. Версия калибра 300 AAC Blackout доступна со стволом 7 или 9 дюймов.
Все стволы кованы холодным ударом, что обеспечивает высокую кучность и точность, а их и без того впечатляющая долговечность радикально повышается за счет хромированного канала. Отвод горючих газов можно регулировать с помощью трехпозиционного регулятора газового отверстия, который оптимизирует работу при использовании глушителя, в неблагоприятных условиях или при загрязнении оружия.
Двусторонние элементы управления в стиле AR включают переключатель режимов стрельбы (безопасный/одиночный выстрел/автоматический), а также отсоединение магазина и фиксацию затвора (с левой стороны ствольной коробки и внутри спусковой скобы). Рукоятка для заряжания, не совершающая возвратно-поступательного движения, находится с обеих сторон огнестрельного оружия. С одной стороны фиксированная рукоятка, а с другой - складная, при этом обе рукоятки можно менять местами.
CZ BREN 3 оснащены складным четырехпозиционным телескопическим прикладом, изготовленным из высокопрочного полимера. Одной из ключевых особенностей высокой модульности CZ BREN 3 является легко заменяемое удлиненное цевье, которое изготовлено из высокопрочного алюминиевого сплава. Стандартная версия оснащена интерфейсом M-LOK для установки широкого спектра аксессуаров, таких как прицелы, фонарики, лазерные маркеры и многое другое. Пользователь также может выбрать цевье STANAG 4694 или цевье, рассчитанное на установку глушителя.
Вместимость магазина CZ BREN 3 составляет 30 патронов. Вес винтовки без магазина колеблется от 3 до 3,6 кг в зависимости от выбранной конфигурации.
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