Россия отказалась от соблюдения санкций Запада против КНДР

Среди других положений договора о военном сотрудничестве, заключенного во время визита президента России Владимира Путина в КНДР, в документе содержится обязательство сторон не входить с третьими странами в какие-либо соглашения, противоречащие ключевым интересам Пхеньяна и Москвы, а также не принимать участия в подобных действиях.Помимо этого, согласно заключенному договору, РФ и КНДР не допускают использования своей территории третьими государствами в целях нарушения суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности друг друга. Москва также официально отказалась от соблюдения западных санкций в отношении КНДР.Поскольку КНДР формально находится в состоянии замороженного вооруженного конфликта с подконтрольной США Южной Кореей (боевые действия при этом не ведутся), теоретически договор о военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном может отразиться на отношениях России с Сеулом.Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР предусматривает немедленное оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран. Несмотря на то, что документ носит исключительно оборонительный характер, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, руководство альянса опасается, что Россия может оказать КНДР содействие в развитии ракетной и ядерной программ. Кроме того, Запад не исключает, что возможные поставки вооружений и боеприпасов из КНДР окажут влияние на ход российской спецоперации на Украине.

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