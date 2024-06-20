Россия отказалась от соблюдения санкций Запада против КНДР

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Россия отказалась от соблюдения санкций Запада против КНДР

Среди других положений договора о военном сотрудничестве, заключенного во время визита президента России Владимира Путина в КНДР, в документе содержится обязательство сторон не входить с третьими странами в какие-либо соглашения, противоречащие ключевым интересам Пхеньяна и Москвы, а также не принимать участия в подобных действиях.

Помимо этого, согласно заключенному договору, РФ и КНДР не допускают использования своей территории третьими государствами в целях нарушения суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности друг друга. Москва также официально отказалась от соблюдения западных санкций в отношении КНДР.



Поскольку КНДР формально находится в состоянии замороженного вооруженного конфликта с подконтрольной США Южной Кореей (боевые действия при этом не ведутся), теоретически договор о военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном может отразиться на отношениях России с Сеулом.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР предусматривает немедленное оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран. Несмотря на то, что документ носит исключительно оборонительный характер, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, руководство альянса опасается, что Россия может оказать КНДР содействие в развитии ракетной и ядерной программ. Кроме того, Запад не исключает, что возможные поставки вооружений и боеприпасов из КНДР окажут влияние на ход российской спецоперации на Украине.
42 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 12:44
    «Москва также официально отказалась от соблюдения западных санкций в отношении КНДР» —

    — "Лучше поздно,чем никогда" ...
    1. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      -6
      Сегодня, 13:07
      остается сложное впечатление от всех этих политических "па"...
      Безусловно, все это (и восстановление отношений союзничества с Вьетнамом) давно назрело, вчера еще...
      Новые-старые союзники теперь уже не прежние ребята, под русский зонтик пришли не от безысходности, а с более сильных позиций.
      Это значит, что нам пришлось чем-то поступиться, потому что нам этот союз нужен больше, чем им.
      И что они ничего не забыли.
      Недаром наш босс в своих выступлениях все говорит об исторических делах, а корейцы и вьетнамцы - о сегодняшней военной составляющей и своих сегодняшних плюшках (энергоносители, цены и прочая).
      И мы получили впридачу - ОБЯЗАННОСТЬ воевать за КНДР и Вьетнам при возникновении военных конфликтов этих стран с "третьими странами".
      Такая плата за предательство в недалеком прошлом.
      Спасибо за "мудрое правление"...
      1. Leontrotsky Звание
        Leontrotsky
        +1
        Сегодня, 13:50
        Ну как ничего не получили? Ким в своей речи сказал, что нато уже воюет с РФ, а значит подписанный договор поможет немедленно оказать помощь, например в поставке боеприпасов или напрямую оружия со своими расчетами, типа комплексов РСЗО. Кроме того, еще некоторое время назад Ким предлагал 500 000 своих солдат для участия в СВО. Мы получаем резервы, Ким - армию получившую боевой опыт. Кроме того, тому же Киму можно поставить наше вооружение, которое будет держать под прицелом амерские АУГ в том районе( бастионы, к примеру). Скорее всего поставят системы ПВО, да и в доводке до ума Хвансонов можно помочь. А бонусов без обязательств не бывает, зачем такие союзники, которые, к примеру были у нас во второй мировой, затягивающие открытие второго фронта до 44 г?
    2. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      +6
      Сегодня, 13:13
      Во как наши "американские партнеры" гаранту мозги на место поставили.
      Глядишь и от капитализьма откажется.
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +6
    Сегодня, 12:44
    теоретически договор о военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном может отразиться на отношениях России с Сеулом.
    Обязательно!
    Но... я подозреваю, что Москве уже есть чтО предложить южанам.
    И они уже даже обдумали это предложение...
    Ждём второго акта!
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +2
      Сегодня, 12:53
      Воронцов купился на статейку:
      КНДР находится под серьезными санкциями со стороны Совета Безопасности ООН, которые соблюдает Россия и нет документа об их отмене. Но предложение Владимира Путина о пересмотре рестрикций повлияет на положение КНДР в мире.
      Теперь Россия будет способствовать в СБ ООН об ограничении или смягчения санкций, что усилит взаимоотношения России и КНДР.
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        +4
        Сегодня, 12:59
        Проблема в том, что достаточно всего 1 голоса против отмены и санкции СБ ООН остаются. К сожалению они бессрочные и официально снять их не получится.
        1. Egeny Звание
          Egeny
          0
          Сегодня, 13:01
          ........в том-то и дело, это устав ООН
          1. Egeny Звание
            Egeny
            +1
            Сегодня, 13:20
            ну не я же устав сочиняла.))
      2. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        +3
        Сегодня, 13:04
        Цитата: Egeny
        Воронцов купился на статейку

        За него часто пишет ИИ, не всегда удачно hi
        1. Egeny Звание
          Egeny
          0
          Сегодня, 13:06
          ....да ты что? Воронцов бот?))
          1. Анатоль Клим Звание
            Анатоль Клим
            +1
            Сегодня, 13:08
            Цитата: Egeny
            ....да ты что? Воронцов бот?))

            Не всегда, но часто yes
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 13:03
      Обычно повестка таких договоров прорабатывается заранее. На саммите договор официально подписывается и обретает юридическую силу. Санкции в отношении КНДР отменены. Военное и военно-техническое сотрудничество началось. А вот в чём оно выражается - это секрет. Мы можем много чему помочь КНДР: избавить их склады от "старых" боеприпасов, поставить современные военные, ракетные, космические и другие технологии, предоставить ресурсы, учебные базы, испытательные полигоны для различных систем вооружения на Украине в рамках Армейских Игр -2024 и т.д. и т.п.
      За военный союз с КНДР!!! drinks drinks drinks
      1. Egeny Звание
        Egeny
        +1
        Сегодня, 13:07
        .........................ура!
      2. Курганец-45 Звание
        Курганец-45
        +2
        Сегодня, 13:13
        А также экономический и культурный союзы. Партнерство должно быть всеобъемлющим, только тогда такое партнерство перерастет в настоящую дружбу народов.
      3. Оби Ван Кеноби Звание
        Оби Ван Кеноби
        0
        Сегодня, 13:18
        Истребители, танки, системы ПВО, технологии их производства, военных инструкторов можем.

        А вот тут они нас обскакали.
        поставить современные военные, ракетные, космические и другие технологии
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:49
    В общем то, договор как договор...
    Как события дальше разворачивается будут, увидим.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 13:05
      Виктор, привет.
      4-ая статья договора повторяет 1-ую статью договора с Ким Чен Ир 4-5 августа 2001г.
      1. Egeny Звание
        Egeny
        +3
        Сегодня, 13:10
        Путин и Ким Чен Ир (папа)
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:10
        Привет Евгения soldier
        Договор... зафиксированный официально, есть обязательства государств, являющихся сторонами договорённостей.
        А так, в реале, все зависит от конкретных, реальных решений, поступков людей, которые руководят этими странами.
        Только так определяется, чего стоит такой договор.
        В общем, время покажет.
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +1
          Сегодня, 13:13
          Виктор, я о том, что ВВП с 2001-ого года не афишировал помощь КНДР, но помощь была.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 13:27
            Сотрудничество было... а теперь, могут положить болт на все забугорные хотелки и... побегут поезда по рельсам, как когда то раньше!!! "Железка" там есть, тем более колея там, как у нас... ничего менять не надо.
            В общем, события/дела разные будут обязательно.
    2. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      -7
      Сегодня, 13:12
      воевать за них - тоже обычное дело?
  4. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    -1
    Сегодня, 12:52
    Москва также официально отказалась от соблюдения западных санкций в отношении КНДР.

    Это приветствую.
    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР предусматривает немедленное оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран

    А вот это было уже лишним, у нас не оч. сильный восточный фланг, а КНДР не очень сильна для того, чтобы объективно помочь нам на западном.

    В целом сотрудничество с КНДР это скорее хорошо,чем плохо - но надо помнить что Сев.Корея это этакий "маленький китай" в плане привычек - оч. любят скамить технологии ,специфический менталитет и правовая зона . Кимы активно торгуют ракетными и арт.технологиями , так что есть большая вероятность того, что многое из того, что мы передадим им -они потом продадут на сторону в виде своих реверсных изделий .
    Так что дружить да, нужно - но оч. осторожно и без этого брежневского "лобызания". Хорошие отношения между гос-вами это постоянные маленькие шаги а не скатерть-самобранка.
    1. Fitter65 Звание
      Fitter65
      0
      Сегодня, 12:58
      Цитата: Knell Wardenheart
      А вот это было уже лишним, у нас не оч. сильный восточный фланг, а КНДР не очень сильна для того, чтобы объективно помочь нам на западном.

      А КНДР нужна нам здесь, на Дальнем Востоке, чтобы и дальше кошмарить Японию...
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 12:58
    Извините, а вот когда до этого Совбез ООН голосовал за санкции для КНДР, Россия то понятно, а как голосовал Китай?
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      0
      Сегодня, 13:57
      а как голосовал Китай?

      На западе и в России в ходу такое выражение "азиатская хитрость", но на самом деле китайцы простофили. США убеждали китайцев, что разместят батарею ЗРК THAAD в Южной Корее из-за КНДР. Из ПУ THAAD можно запускать не только зенитные, но и КР дальностью 2500 км, т.е. по районам дислокации МБР во Внутренней Монголии. При этом, специалисты говорили о том, что ЗРК THAAD бессмысленно применять для поражения северо-корейских ракет т.к. они слишком близко находятся к КНДР.
      Пекин пытался заставить Пхеньян прекратить ракетные пуски и ядерную программу, но и другой тезис "КНДР находится в сфере влияния Китая" оказался ложным. Тогда Китай и предложил ввести самые жесткие санкции (т.к. 90% торговли КНДР приходится на КНР, китайцы знали где бить) против КНДР. Заодно они предложили запретить экспорт из КНДР РЗМ в экспорте которых Китай держит Запад за причинное место (австралийская компания незадолго до этого провела разведочное бурение и подтвердила запасы РЗМ в КНДР даже превосходящие крупнейшее в мире месторождение РЗМ во Внутренней Монголии, КНР). Попутно, запретили экспорт золота из КНДР. В это время разрабатывался проект "Победа" российской золотодобывающей компанией «Полюс» стоимостью $25 млрд. по добыче золота в КНДР. Этот проект был выгоден еще тем, что вместо денег за добытое золото российские компании должны были модернизировать электросети и ж/д КНДР. О проекте трубили в СМИ и интернете, но в МИД РФ их не читали. Россия проголосовала за санкции, а проект "Победа" накрылся тазом, медным.
      Понятно, что батарею ЗРК THAAD в Южной Корее США разместили. Причем, даже южно-корейский президент узнал об этом задним числом. Южную Корею китайцы жестко наказали экономически. Единственной выигравшей стороной оказались, вы не поверите, США.
  6. С.З. Звание
    С.З.
    -5
    Сегодня, 13:02
    КНДР - это вотчина Китая и Путин там действует по согласованию с КНР, если не по прямой просьбе, которой нельзя отказать.

    Не думаю, что Россия пойдет на нарушение санкций, за которые сама же и голосовала в СБ ООН.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 13:07
      Такая себе вотчина, вынужденная тянуть технологии ото всюду, хотя китай в состоянии заместить полностью проблему блокады.
  7. newtc7 Звание
    newtc7
    0
    Сегодня, 13:02
    Это конечно хорошо и правильно. Но непонятно почему сейчас а не лет 10 назад? У нас очень тугая и медленная власть
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 13:08
      Очень тугая, а главное учится не хочет - тк. следующий необходимый шаг она тоже делает с большим опозданием. У нее фронт сыпется, она колесо обозрения открывает, у нее ракеты скоро по тылам полетят, она играми брикс отвечает, вместо встреч типа "тегеран 43"
    2. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 13:11
      Даже, если собрать в одной комнате девять беременных женщин, за один месяц они ребёнка все-равно не родят. (нар. примета)
      Всему своё время.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 13:44
        Многие процессы при необходимости могут быть ускорены. Взять тот же авиастрой. Если ваши сроки по причине кривых рук и кадров постоянно сдвигаются, а китай с C929 по привычке вертит пухлым задом, предложите проект ту 204 (который у нас морозят), Ил 96 Ирану, они скорее всего за него ухватятся, т.к. авиапарк стареет, получить локализованные мощности будут рады, если у наших чего-то в голове и навыках не хватает.. Той же КНДР свой авиапром не помешает.
        1. Смею_заметить_ Звание
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 13:55
          Производить НАШЕ, под водительством НАШИХ спецов, на площадках дружественных стран, если у самого дома руки не доходят?!
          Почему бы и нет. drinks
  8. МЮД Звание
    МЮД
    0
    Сегодня, 13:15
    А на перёд думать не надо было, когда подписывались под санкциями? Ну да тогда мы были ихние буржуинские, и бороться с империализмом не надо было, а теперь припекло. Тысячи раз народная мудрость говорила:" Не плюй в колодец, придется напиться." Еще хоть северокорейцы не злопамятные и помнят добро Советской России.
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 13:18
    Россия отказалась от соблюдения санкций Запада против КНДР
    Надо отказываться от всего того, что нам не выгодно. Давно надо наплевать с Марса на этот Западти делать то, что нам надо
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:24
    Больше всех возмущена ЮК.Такой кидняк ООН,кстати это предупреждение беззубому Гутеришу ,но уже с нашей стороны.Как думаете ЮК провокационно поставит российскую бронетехнику находящуюся у неё в эксплуатации ,Украине?С ЮК у нас около нулевые отношения.
  11. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 13:29
    в документе содержится обязательство сторон не входить с третьими странами в какие-либо соглашения, противоречащие ключевым интересам Пхеньяна и Москвы

    С третьими странами понятно, а как обстоит дело с санкциями ООН, к примеру?
  12. vet Звание
    vet
    +2
    Сегодня, 13:32
    Какое все-таки, лицемерие: пока "партнеры Путина" обещали его "в Буржуинство принять", соблюдал санкции. А теперь, когда прижало, и обратиться больше не к кому.
  13. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 13:32
    Аньён хосемника. Что в переводе с корейского здравствуйте. Учим корейский язык,господа присяжные заседатели,ибо лёд тронулся!. . fellow .
  14. Касатик Звание
    Касатик
    0
    Сегодня, 13:53
    В 2010 году РФ ввела санкции против КНДР, которые намного превосходят тк, что были приняты в ООН и о которых США даже не мечтали. И сделал это тогдашний президент Димон. Запретили даже использование рабочей силы на ДВ из КНДР!
  15. Касатик Звание
    Касатик
    0
    Сегодня, 13:55
    Ждем, когда КНДР поставит свои РСЗО калибра 600 мм. Дальнобойные, кстати.