The Guardian: F-16 будут защищать Харьков от авиаударов российскими КАБами

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The Guardian: F-16 будут защищать Харьков от авиаударов российскими КАБами

На Украине разгоняют очередную медийную кампанию по поводу западного чудо-оружия, которое скоро изменит ситуацию на поле боя. На этот раз киевские власти возлагают большие надежды на американские истребители F-16.

Так, издание The Guardian со ссылкой на украинского эксперта по авиации Анатолия Храпчинского и советника офиса Зеленского Михаила Подоляка пишет, что переданные ВВС ВСУ истребители F-16 будут защищать Харьков от авиаударов КАБами и ракетами со стороны ВС РФ.



Как выразился Храпчинский, российская авиация запускает управляемые авиабомбы с расстояния 50-70 км от цели. При этом, со слов эксперта, в будущем ВС РФ будет сложно применять такое вооружение, так как истребители F-16 будут эффективно поражать российские самолеты.

В материале говорится, что аналогичного мнения придерживается и Подоляк, который заявил, что F-16 имеет больший радиус действия, чем российские МиГ и Су. Таким образом, у американских самолетов будет преимущество в воздушном бою.

В то же время журналисты The Guardian пишут, что российская авиация наносит удары КАБами зачастую со своей территории. Следовательно, ВВС ВСУ придется атаковать самолеты ВС РФ над территорией России.

Впрочем, вероятно, именно на это и рассчитывают войска киевского режима. Ведь они уже получили соответствующее разрешение от Нидерландов и Дании, которые скоро передадут (или уже передали) несколько единиц F-16 Киеву.
26 комментариев
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  1. alanery Звание
    alanery
    +2
    Сегодня, 12:50
    это хорошо, когда твой противник не знает ТТХ своего оружия и сильно самоуверен... :-)
    1. кредо Звание
      кредо
      +4
      Сегодня, 13:06
      это хорошо, когда твой противник не знает ТТХ своего оружия и сильно самоуверен... :-)

      Эти байки Храпчинский и Подоляка рассказывают не для нас или англосаксов, а для местных аборигенов, которым знания ТТХ Ф-16 вообще по-барабану, им достаточно просто в это верить. fellow
      1. ААК Звание
        ААК
        +2
        Сегодня, 13:26
        Любые национал-фашисты, не важно, немецкие в прошлом, либо украинские сейчас, обожают верить во всякое вундерваффе - для бандер это в разные периоды СВО были "Байрактары", "Джавелины", "Хаймарсы", "Леопарды"/"Абрамсы", "АТАКМС-ы", сейчас ждут пришествия "Ф-16"... вот россиянам - попофиг, у нас только одно "вундерваффе" - это Путин, который один страшнее всех вышеперечисленных, главное - чтобы у него "программа" больше не сбоила и он ясно цель видел, чтобы не путать достижение победы над врагом с "переговорным процессом" и "интересами партнёров" и отечественных "Буратин"...
        1. BecmepH Звание
          BecmepH
          +1
          Сегодня, 13:43
          Цитата: ААК
          главное - чтобы у него "программа" больше не сбоила и он ясно цель видел, чтобы не путать достижение победы над врагом с "переговорным процессом" и "интересами партнёров" и отечественных "Буратин"...

          Будем надеяться...
    2. Олень Звание
      Олень
      -1
      Сегодня, 13:17
      Ну F-16 и прочии миражи при ударе по нам из стран нато..Это уже вызов Российской империи !
      Россия имеет право наннести тактический ядерный удар А скорее всего сверхзвуками нанести предупреждающий и поднять всю стратегическукую триаду в полную боевую готовность
      Как вам такое хоспода ?
      Ох не злите матушку Россию ..
      1. BecmepH Звание
        BecmepH
        +1
        Сегодня, 13:44
        Цитата: Олень
        Это уже вызов Российской империи !

        А мы уже империя?
      2. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 13:51
        Ужас! Она же могла попасть в Штирлица, он же прямо напротив стоял, на линии огня! И что бы мы без главного разведчика в войну делали?
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 13:22
      Хм, а что С-400 они уже в расчет не берут ? Как раз все под контролем, даже шасси убрать не успеют на взлете как поля удобрят.
    4. Бомба Звание
      Бомба
      0
      Сегодня, 13:26
      С чего вы взяли, что там чего-то не знают? Крови эти самолеты попьют к сожалению.
      1. Silver99 Звание
        Silver99
        0
        Сегодня, 13:28
        Давайте не говорить "гоп" пока они не взлетели, самое главное они будут на виду как волосок на лысине, инфраструктура где ???? прикрытие где ???? летный и технический персонал где ????......
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:54
    На Украине разгоняют очередную медийную кампанию по поводу западного чудо-оружия, которое скоро изменит ситуацию на поле боя. На этот раз киевские власти возлагают большие надежды на американские истребители F-16.
    . Ничего нового... верят/не верят скакуасы зелебобикам, это их дела.
    Каждый сходит с ума по своему.
    1. Олень Звание
      Олень
      +1
      Сегодня, 13:33
      Цитата: rocket757
      . Ничего нового... верят/не верят скакуасы зелебобикам, это их дела.
      Каждый сходит с ума по своему.

      Все как обычно Виктор hi ..Каждый день по 1000 в среднем ....Просто тихо давим и мочим Тактика нормальная считаю !!!
      А в случае чего и территорию поражения раздвинем по полной уже
      Как Порошенко(Вальцман) обещал Донбассу сидеть в укрытиях
      Киев и прочии западненцы засядет также .. Россия пока "добрая душа ",но Терпение заканчивается хуторяне и сало уже негде прятать у вас
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:47
        Жить даже в своих фантазиях очень вредно, но жить в "фантазиях" которые для них напридумали такие гады как наглы, это даже не опасно, это катастрофа!
        У нас, с одной стороны, все "просто и понятно", нам надо наши земли освобождать и людей своих защитить, но все не так просто получается, ибо окрысились на нас, ещё те гады, коварные, беспринципные, к тому, не слабые, во всех отношениях.
        Так то прорвёмся, не впервой, по дело будет трудным, жёстким и затратным. По другому уже никак.
  3. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -4
    Сегодня, 13:02
    На Украине разгоняют очередную медийную кампанию по поводу западного чудо-оружия, которое скоро изменит ситуацию на поле боя. На этот раз киевские власти возлагают большие надежды на американские истребители F-16.

    Вообще то поставки меняют ситуацию на поле боя. Без них война бы уже закончилась давно, сейчас фронт стоит и страдает тыл. Особых успехов, несмотря на применение кабов на харьковском направлении пока нет, не считая знаменитого "перемалывания" с обеих сторон. А теперь, с проблемами в их применении, воевать не станет сложнее?
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      -1
      Сегодня, 13:47
      Цитата: ИванИванов
      страдает тыл.

      Чей?
      Особых успехов, несмотря на применение кабов на харьковском направлении пока нет,
      А на других направлениях?
  4. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +4
    Сегодня, 13:08
    Почему-то наши блогеры активно обсуждают "предстоящие воздушные бои" F-16 c нашими Су-30 и Су-35...
    Зачем?
    У нас есть неподражаемый истребитель -перехватчик МиГ-31.
    Самый скоростной и высотный в мире!
    С четвёркой ракет воздух - воздух на борту.
    Xoxлы в "Эф шестнадцатых" даже не поймут, что их убило!..
    Не всё же МиГам "Кинжалы" запускать!
    Не для того их проектировали!
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 13:14
      Xoxлы в "Эф шестнадцатых" даже не поймут, что их убило!..
      Им не впервой.
      Они до сих пор не поняли, кто их родил!
    2. km-21 Звание
      km-21
      0
      Сегодня, 13:39
      МиГ-31 категорически не подходит для встречного воздушного боя. Он заметен издалека, поэтому не может атаковать внезапно. Его нынешнее предназначение - носитель Кинжала. А самое неприятное в том, что их мало и они более не производятся.
  5. japan-k Звание
    japan-k
    +2
    Сегодня, 13:14
    что то ни кто ни словом не обмолвился о системах ПВО России, они будут спокойно смотреть, как рядом с границей гоняют F-16
    Да и пора бы уже СУ-57 испытать в дел тогда
  6. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    -2
    Сегодня, 13:24
    Эту гардиену украинец покусал и он стал, как тот дурень, "думкой богатеть в своих влажных мриях" ?
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 13:30
    Очередные байки для кастрюлеголового чубатого пипла.
  8. km-21 Звание
    km-21
    0
    Сегодня, 13:35
    Ф-16 - всего лишь эпизод сегодняшней войны. Не первый, и далеко не последний. Война будет продолжаться очень долго, и это - плохое известие для всех нас.
  9. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 13:43
    F-16 будут защищать Харьков

    А где F-16 будут базироваться для защиты Харькова!? Неужели, в Белгороде или в Ростове???
  10. Illanatol Звание
    Illanatol
    0
    Сегодня, 13:50
    Цитата: Бомба
    С чего вы взяли, что там чего-то не знают?


    С того, что очередной их "джокер" бывает бит, но поверку оказавшись не козырным валетом.
  11. Illanatol Звание
    Illanatol
    0
    Сегодня, 13:52
    Цитата: km-21
    МиГ-31 категорически не подходит для встречного воздушного боя.


    Вообще то МиГ-31 перехватчик дальнего радиуса, способный сбивать и истребители на больших дистанциях.
  12. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 13:56
    Дык уже поздно, сами напросились, КN25 скоро дебютируют и ещё что нить попроще.