Российские войска добиваются успеха на Карловском направлении. По сообщения с фронта, наши бойцы продвинулись как вдоль северного, так и вдоль южного берегов Карловского водохранилища. Средняя глубина продвижение с начала недели составила около 1,5 км.Благодаря этому теперь половина территории у Карловского водохранилища вместе с половиной его площади контролируются Вооружёнными силами России. Также это позволило практически вплотную приблизиться к населённому пункту Карловка, который противником превращён в основной опорный пункт на этом направлении.На северном берегу водохранилища противник был оттеснён из восточной части так называемого заозерного микрорайона, который по факту является частью этого населённого пункта.Одновременно с этим российские войска продвигаются севернее Новоалександровки в направлении важной для ВСУ (с точки зрения снабжения гарнизона Часова Яра) дороге Покровск-Константиновка. Каждый новый этап продвижения позволяет расширить зону огневого контроля в районе так называемого Малиновского изгиба.Бои идут и к востоку от Угледара, где в огневом мешке уничтожаются подразделения левого фланга Угледарского гарнизона ВСУ.

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