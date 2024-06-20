Российские войска продвинулись по обоим берегам Карловского водохранилища

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Российские войска продвинулись по обоим берегам Карловского водохранилища

Российские войска добиваются успеха на Карловском направлении. По сообщения с фронта, наши бойцы продвинулись как вдоль северного, так и вдоль южного берегов Карловского водохранилища. Средняя глубина продвижение с начала недели составила около 1,5 км.

Благодаря этому теперь половина территории у Карловского водохранилища вместе с половиной его площади контролируются Вооружёнными силами России. Также это позволило практически вплотную приблизиться к населённому пункту Карловка, который противником превращён в основной опорный пункт на этом направлении.



На северном берегу водохранилища противник был оттеснён из восточной части так называемого заозерного микрорайона, который по факту является частью этого населённого пункта.



Одновременно с этим российские войска продвигаются севернее Новоалександровки в направлении важной для ВСУ (с точки зрения снабжения гарнизона Часова Яра) дороге Покровск-Константиновка. Каждый новый этап продвижения позволяет расширить зону огневого контроля в районе так называемого Малиновского изгиба.

Бои идут и к востоку от Угледара, где в огневом мешке уничтожаются подразделения левого фланга Угледарского гарнизона ВСУ.
3 комментария
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  1. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +3
    Сегодня, 12:45
    Удачи нашим парням в наступлении и освобождении территорий!
  2. Простой Звание
    Простой
    +1
    Сегодня, 12:49
    С занятием Заозёрного микрорайона, позиции ВСУ у Яснобродовки прикажут долго жить. Плюс большой кусок территории между водохранилищами можно будет закрашивать в красный цвет.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 13:09
      Яснобродовке остались считанные дни. Наши давят с юга и востока, и уже зашли в населённый пункт. yes good